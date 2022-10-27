Сорокин – главный герой дерби Нью-Йорка: 41 сэйв и первый шатаут в сезоне

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«Рейнджерс» предстояло провести два сложных матча за два дня: накануне команда выдала супертоповую игру против «Колорадо», а следом встречалась в дерби с «Айлендерс». И по первому периоду казалось, что второй вечер подряд в хоккей играют именно «островитяне» – «Рейнджерс» сделали ставку на первую двадцатиминутку и хотели просто смять соперника.

Любой вратарь скажет, что идеально входить в игру с не самого опасного броска, но для Сорокина сегодня все было наоборот. Уже на второй минуте Готье добавил ногами в средней зоне и практически вывалился «1 в 0» – Илья растянулся и сделал эффектный сэйв.

Команда Галлана этой атакой задала хороший темп и не сбавляла оборотов. За весь период «Рейнджерс» сделали 17 бросков в створ – и во многом благодаря Сорокину счет оставался 0:0.

Пару важных спасений Илья совершил в течение полутора минут: сначала вовремя переместился на бросок Лафреньера после шикарной подкидки Панарина, а затем остановил Какко, когда казалось, что сейчас точно будет гол.

Видимо, у «рейнджеров» была задача забить любой ценой – перед самым перерывом Сорокин снова показал великолепную реакцию, нейтрализовав два добивания с пятака. И это все только за один период!

Во втором у Ильи стало чуть меньше работы, но не намного – у гостей все равно 12 бросков. Кстати, русской вратарской дуэли на этот раз не случилось: на другом конце площадки играл бэкап Игоря Шестеркина – Ярослав Галак. Он до середины матча выдерживал конкуренцию с Сорокиным и тоже не пропускал, а затем его все-таки пробил Палмиери.

«Рейнджерс» были нацелены на атаку в течение всей игры, сделали 41 бросок в створ, но так и не смогли пробить Сорокина. Всего за последние три матча Панарин и компания бросили по воротам 118 раз, но забили всего трижды. Пока это одна из главных проблем команды, хотя глобально беспокоиться не о чем, даже несмотря на четыре поражения подряд. Скорее, можно говорить о банальном невезении, потому что моментов у «Рейнджерс» очень много.

Сорокин же сделал первый шатаут в сезоне и 11-й в НХЛ. Лига после матча оперативно выкатила интересную статистику: за первые 80 матчей (а у Ильи прямо сейчас 79) больше засушили только Глен Реш, Мартин Джонс и Тони Эспозито.

При этом Илья начал этот сезон не так, как того хотелось – до «Рейнджерс» у него была одна победа в четырех матчах, 2,84 пропущенных шайбы в среднем за игру и 90,8% отраженных бросков (правда, и «Айлендерс» летом были не самыми активными на рынке – было бы странным ожидать от команды мощного рывка со старта). Но хороший вратарь показывает себя в действительно больших матчах – а победу в дерби украл именно Сорокин.

«Он был выдающимся, – сказал главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт. – Он обрел уверенность, он так много приобрел за то время, что находится здесь».

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