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«Ак Барс» катится в пропасть: только 1 победа в октябре, забивает мало, лидеры не тянут

Даниил Тарасов Даниил Тарасов
Александр Бурмистров Александр Бурмистров
Александр Радулов Александр Радулов
Артем Галимов Артем Галимов
Станислав Галиев Станислав Галиев
Вячеслав Войнов Вячеслав Войнов
Александр Владимирович Бойков Александр Владимирович Бойков
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Юрий Бабенко Юрий Бабенко
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Магия Знарка уже не работает.

«Ак Барс» в центре внимания с самого начала сезона. После сумасшедшей летней селекции команда тяжело вкатывалась в чемпионат, с большим трудом набирала очки, но все равно держалась на плаву и была в топ-4 Востока. Но суровый календарь в октябре все-таки прибил казанцев: к игровым проблемам добавились психологические, проявившиеся после серии поражений – в этом месяце команда выиграла всего один матч (!).

Еще после подписания пачки звезд были сомнения, что их удастся объединить одной общей идеей. Но все упиралось в фигурку Знарка, который для игроков обычно становится «батей» и непререкаемым авторитетом. Этих качеств у Олега Валерьевича никто не отнимет, но главный вопрос – нужны ли они сейчас в Казани?

В «Динамо» при Знарке был Андрей Сафронов, который мог залететь в раздевалку даже в перерыве и наорать на хоккеистов. Защищал их именно Знарок, который тем самым зарабатывал уважение у игроков. В СКА был внешне более спокойный Роман Ротенберг, но очевидно, что он тоже мог жестко спросить с хоккеистов, за которых вписывался как раз-таки тренер.

Однако в «Ак Барсе» модель управления клубом иная: тренеру дают работать и руководство ему не мешает. Так было при Билялетдинове, и так все работает и сегодня. Сложно себе представить генменеджера Валиуллина или президента клуба Маганова, которые будут пихать кому-то из игроков в раздевалке при всей команде. Это в принципе невозможно.

Еще одна важная деталь – тренерский штаб. Раньше Знарку помогали Харийс Витолиньш, Владимир Федосов и Рашит Давыдов. В Казани нет ни одного из них, но есть относительно молодые тренеры – Юрий Бабенко, Александр Бойков и Александр Агопеев. Последний отвечает за вратарей – и если в первых играх сезона вопросов к нему было минимум, то сейчас их гораздо больше: в октябре команда пропускает в среднем 3,28 гола за игру – это очень много для топ-клуба.

Но не меньше вопросов к Юрию Бабенко, который ответственен за атакующие действия и большинство. Казанцы испытывают огромные проблемы при игре в атаке: забито 40 голов – в среднем 2,22 за матч. Хуже по этому показателю только шесть команд лиги – как вы понимаете, других топ-клубов со звездными составами там нет. Только вдумайтесь: атака с Шипачевым, Радуловым, Галиевым, Семеновым, Кагарлицким и дальше по списку способна только на 40 голов за четверть регулярки.

Спецбригады большинства – на дне таблицы. По игре в этом компоненте «Ак Барс» третий с конца – реализация на уровне 14,1%; хуже обстоят дела только у «Амура» и «Сочи». Еще одна деталь, дополняющая проблемы в атаке, – первые голы: «Ак Барс» в 2/3 матчей – в 12 из 18 – пропускал первым, из-за чего приходилось отыгрываться.

Не все идеально и со вбрасываниями. В нынешних реалиях это, возможно, показатель всей пятерки – зачастую в отбор приходится вступать крайним нападающим и даже защитникам. Но все равно в команде только один центр, выигравший более половины единоборств на точке – Кирилл Семенов с 62,3%. У Шипачева ровно 50% - и для него это еще неплохо. Остальные центральные далеки от своих прошлогодних показателей.

Вероятно, дело в том, что при Квартальнове игроки активнее шли в отбор сразу после вбрасывания. Почему Знарок и Бабенко ничего не меняют в работе на точке – загадка.

Кроме самой игры, есть и моменты, которые могут привести к не самой здоровой атмосфере в раздевалке. Как бы здорово Знарок ни строил команды в прошлом, но теперь просто интересно, как реагируют игроки на его решения по составу. Когда собран такой состав, то рано или поздно у кого-то из игроков возникнет вполне логичный вопрос: почему одних сажают в запас при первой же ошибке, а других – нет?

Яркий пример – Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев. Защитник проводит больше всех времени на льду (в среднем по 23:35), пропустил только два матча по состоянию здоровья, но при этом его полезность – «минус 6». Шипачев вообще отыграл все матчи сезона, он второй по айстайму среди нападающих, выходит с капитанской нашивкой в отсутствие Даниса Зарипова, но у него лишь 6 (3+3) очков и «-7» – худшая цифра в команде. Если б Вадим решал в большинстве, то ему бы и такую «полезность» простили. Но нет – у Шипачева всего 0+2 при игре «5 на 4».

В работе тренерского штаба бросается в глаза еще один серьезный пробел. Летом команда практически не меняла сочетания ведущих звеньев и, по большому счету, не имела никакого запасного плана. Было понятно, что их игру раскусят – и это произошло уже во втором матче сезона. Тренеры экстренно начали пересобирать тройки, и поиск идеальных партнеров для того же Шипачева длится до сих пор. Почему не наигрывались разные сочетания и разные спецбригады большинства – еще один вопрос, на который ответ может дать только сам Знарок.

Можно предположить, что менеджмент клуба слабо провел селекцию. Но нет – все новички собирались именно под нового тренера и при его непосредственном участии. И если реальный уровень Радулова после последних сезонов в НХЛ оценить было сложно, то у всех остальных игроков спад произошел именно в Казани.

Тот же Войнов не был в «Динамо» супернадежным защитником, но хорошо помогал в атаке и в большинстве – теперь этого нет. Шипачев – отдельная история, он пока и близко не тот, которого мы видели в последние годы. Дивные метаморфозы происходят со Станиславом Галиевым – второй снайпер прошлого сезона КХЛ при поддержке Шипачева наколотил 25 голов, но прямо сейчас у него всего 3.

К слову, игроки, выступавшие в «Ак Барсе» при Квартальнове, тоже не далеко ушли. 13 матчей, 12 минут в среднем за игру и ровно 0 очков – такая статистика у Александра Бурмистрова. Артем Галимов имеет всего 3 (2+1) очка в 16 матчах. Только 1 гол за 9 игр смог забить Даниил Тарасов. Больше его не выпускают – в последний раз он играл две недели назад и провел аж 5:58 в матче с «Автомобилистом» (к вопросу о тренерских решениях).

Нынешняя игра «Ак Барса» все больше наталкивает на мысль, что мы снова увидим в деле Зинэтулу Билялетдинова. Вопрос только, в каком качестве – полноценной замены Знарку или помощника в тренировочном процессе и на лавке. Но это уже отдельная история. Пока же Знарок пытается исправить все сам, хотя календарь не самый удачный – впереди по две игры дома и на выезде с «Магниткой» и «Салаватом Юлаевым». Легко точно не будет.

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Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев

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