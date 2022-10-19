«Ак Барс» катится в пропасть: только 1 победа в октябре, забивает мало, лидеры не тянут

Магия Знарка уже не работает.

«Ак Барс» в центре внимания с самого начала сезона. После сумасшедшей летней селекции команда тяжело вкатывалась в чемпионат, с большим трудом набирала очки, но все равно держалась на плаву и была в топ-4 Востока. Но суровый календарь в октябре все-таки прибил казанцев: к игровым проблемам добавились психологические, проявившиеся после серии поражений – в этом месяце команда выиграла всего один матч (!).

Еще после подписания пачки звезд были сомнения, что их удастся объединить одной общей идеей. Но все упиралось в фигурку Знарка, который для игроков обычно становится «батей» и непререкаемым авторитетом. Этих качеств у Олега Валерьевича никто не отнимет, но главный вопрос – нужны ли они сейчас в Казани?

В «Динамо» при Знарке был Андрей Сафронов, который мог залететь в раздевалку даже в перерыве и наорать на хоккеистов. Защищал их именно Знарок, который тем самым зарабатывал уважение у игроков. В СКА был внешне более спокойный Роман Ротенберг, но очевидно, что он тоже мог жестко спросить с хоккеистов, за которых вписывался как раз-таки тренер.

Однако в «Ак Барсе» модель управления клубом иная: тренеру дают работать и руководство ему не мешает. Так было при Билялетдинове, и так все работает и сегодня. Сложно себе представить генменеджера Валиуллина или президента клуба Маганова, которые будут пихать кому-то из игроков в раздевалке при всей команде. Это в принципе невозможно.

Еще одна важная деталь – тренерский штаб. Раньше Знарку помогали Харийс Витолиньш, Владимир Федосов и Рашит Давыдов. В Казани нет ни одного из них, но есть относительно молодые тренеры – Юрий Бабенко, Александр Бойков и Александр Агопеев. Последний отвечает за вратарей – и если в первых играх сезона вопросов к нему было минимум, то сейчас их гораздо больше: в октябре команда пропускает в среднем 3,28 гола за игру – это очень много для топ-клуба.

Но не меньше вопросов к Юрию Бабенко, который ответственен за атакующие действия и большинство. Казанцы испытывают огромные проблемы при игре в атаке: забито 40 голов – в среднем 2,22 за матч. Хуже по этому показателю только шесть команд лиги – как вы понимаете, других топ-клубов со звездными составами там нет. Только вдумайтесь: атака с Шипачевым, Радуловым, Галиевым, Семеновым, Кагарлицким и дальше по списку способна только на 40 голов за четверть регулярки.

Спецбригады большинства – на дне таблицы. По игре в этом компоненте «Ак Барс» третий с конца – реализация на уровне 14,1%; хуже обстоят дела только у «Амура» и «Сочи». Еще одна деталь, дополняющая проблемы в атаке, – первые голы: «Ак Барс» в 2/3 матчей – в 12 из 18 – пропускал первым, из-за чего приходилось отыгрываться.

Не все идеально и со вбрасываниями. В нынешних реалиях это, возможно, показатель всей пятерки – зачастую в отбор приходится вступать крайним нападающим и даже защитникам. Но все равно в команде только один центр, выигравший более половины единоборств на точке – Кирилл Семенов с 62,3%. У Шипачева ровно 50% - и для него это еще неплохо. Остальные центральные далеки от своих прошлогодних показателей.

Вероятно, дело в том, что при Квартальнове игроки активнее шли в отбор сразу после вбрасывания. Почему Знарок и Бабенко ничего не меняют в работе на точке – загадка.

Кроме самой игры, есть и моменты, которые могут привести к не самой здоровой атмосфере в раздевалке. Как бы здорово Знарок ни строил команды в прошлом, но теперь просто интересно, как реагируют игроки на его решения по составу. Когда собран такой состав, то рано или поздно у кого-то из игроков возникнет вполне логичный вопрос: почему одних сажают в запас при первой же ошибке, а других – нет?

Яркий пример – Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев. Защитник проводит больше всех времени на льду (в среднем по 23:35), пропустил только два матча по состоянию здоровья, но при этом его полезность – «минус 6». Шипачев вообще отыграл все матчи сезона, он второй по айстайму среди нападающих, выходит с капитанской нашивкой в отсутствие Даниса Зарипова, но у него лишь 6 (3+3) очков и «-7» – худшая цифра в команде. Если б Вадим решал в большинстве, то ему бы и такую «полезность» простили. Но нет – у Шипачева всего 0+2 при игре «5 на 4».

В работе тренерского штаба бросается в глаза еще один серьезный пробел. Летом команда практически не меняла сочетания ведущих звеньев и, по большому счету, не имела никакого запасного плана. Было понятно, что их игру раскусят – и это произошло уже во втором матче сезона. Тренеры экстренно начали пересобирать тройки, и поиск идеальных партнеров для того же Шипачева длится до сих пор. Почему не наигрывались разные сочетания и разные спецбригады большинства – еще один вопрос, на который ответ может дать только сам Знарок.

Можно предположить, что менеджмент клуба слабо провел селекцию. Но нет – все новички собирались именно под нового тренера и при его непосредственном участии. И если реальный уровень Радулова после последних сезонов в НХЛ оценить было сложно, то у всех остальных игроков спад произошел именно в Казани.

Тот же Войнов не был в «Динамо» супернадежным защитником, но хорошо помогал в атаке и в большинстве – теперь этого нет. Шипачев – отдельная история, он пока и близко не тот, которого мы видели в последние годы. Дивные метаморфозы происходят со Станиславом Галиевым – второй снайпер прошлого сезона КХЛ при поддержке Шипачева наколотил 25 голов, но прямо сейчас у него всего 3.

К слову, игроки, выступавшие в «Ак Барсе» при Квартальнове, тоже не далеко ушли. 13 матчей, 12 минут в среднем за игру и ровно 0 очков – такая статистика у Александра Бурмистрова. Артем Галимов имеет всего 3 (2+1) очка в 16 матчах. Только 1 гол за 9 игр смог забить Даниил Тарасов. Больше его не выпускают – в последний раз он играл две недели назад и провел аж 5:58 в матче с «Автомобилистом» (к вопросу о тренерских решениях).

Нынешняя игра «Ак Барса» все больше наталкивает на мысль, что мы снова увидим в деле Зинэтулу Билялетдинова. Вопрос только, в каком качестве – полноценной замены Знарку или помощника в тренировочном процессе и на лавке. Но это уже отдельная история. Пока же Знарок пытается исправить все сам, хотя календарь не самый удачный – впереди по две игры дома и на выезде с «Магниткой» и «Салаватом Юлаевым». Легко точно не будет.

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев