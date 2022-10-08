Судьи придумали «Магнитке» гол, которого не было. КХЛ пришлось извиняться

А если б счет был равным?

«Авангард» проводил второй матч на новой домашней арене – в гости приехала грозная «Магнитка» с 9 победами в 10 последних матчах. До какого-то момента игра была упорной (хотя «ястребы» и вели 2:0), но в третьем периоде Омск просто смял соперника и довел дело до уверенной победы – 5:1.

Вот только после матча выяснилось, что гола «Металлурга» просто не было. На 57-й минуте форвард гостей Данила Юров здорово бросил в дальний угол – штанга! Игра продолжилась, но через какое-то время главные арбитры получили сигнал от видеогол-судьи и отправились просматривать эпизод. В эфире КХЛ ТВ момент показали как с обычных трансляционных камер, так и с системы видеогол – ни один из повторов не дал понимания, пересекла ли шайба линию. Тем не менее, арбитры, посовещавшись, засчитали гол.

А уже через полчаса после завершения матча КХЛ выступила с разъяснениями. «Специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка – шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения перед командами и болельщикам за данный эпизод», – говорится в сообщении лиги.

Сложно понять, что вообще произошло. У «Авангарда» новая арена, которая хорошо оснащена технически, а у специалиста видеокомнаты куда больше камер, ракурсов и повторов, чем у телезрителей. И почему так быстро было принято решение засчитать гол – не ясно.

Больше всего должно быть обидно вратарю омичей Василию Демченко – он лишился потенциального «сухаря» и бонуса за шатаут (если таковой предусмотрен в его контракте). А какой скандал мог возникнуть, если б эта судейская ошибка повлияла на ход игры? Даже представить сложно.

В КХЛ уже похожий эпизод. В плей-офф-2014 форвард «Льва» Джастин Азеведо бросал низом по воротам «Донбасса», попал в штангу, а судьи засчитали гол. Правда, тогда ответственным за принятое решение был инспектор матча Валентин Козин –на какое-то время его отстранили от работы инспектором, но потом он вернулся к работе.

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Фото: vk.com/hc_avangardomsk