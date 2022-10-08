На одном коньке
Блог

Судьи придумали «Магнитке» гол, которого не было. КХЛ пришлось извиняться

Джастин Азеведо Джастин Азеведо
Донбасс Донбасс
Василий Демченко Василий Демченко
Лев Лев
Данила Юров Данила Юров
КХЛ КХЛ
Авангард Авангард
Металлург Мг Металлург Мг
Хоккей Хоккей

А если б счет был равным?

«Авангард» проводил второй матч на новой домашней арене – в гости приехала грозная «Магнитка» с 9 победами в 10 последних матчах. До какого-то момента игра была упорной (хотя «ястребы» и вели 2:0), но в третьем периоде Омск просто смял соперника и довел дело до уверенной победы – 5:1.

Вот только после матча выяснилось, что гола «Металлурга» просто не было. На 57-й минуте форвард гостей Данила Юров здорово бросил в дальний угол – штанга! Игра продолжилась, но через какое-то время главные арбитры получили сигнал от видеогол-судьи и отправились просматривать эпизод. В эфире КХЛ ТВ момент показали как с обычных трансляционных камер, так и с системы видеогол – ни один из повторов не дал понимания, пересекла ли шайба линию. Тем не менее, арбитры, посовещавшись, засчитали гол.

А уже через полчаса после завершения матча КХЛ выступила с разъяснениями. «Специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка – шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения перед командами и болельщикам за данный эпизод», – говорится в сообщении лиги.

Сложно понять, что вообще произошло. У «Авангарда» новая арена, которая хорошо оснащена технически, а у специалиста видеокомнаты куда больше камер, ракурсов и повторов, чем у телезрителей. И почему так быстро было принято решение засчитать гол – не ясно.

Больше всего должно быть обидно вратарю омичей Василию Демченко – он лишился потенциального «сухаря» и бонуса за шатаут (если таковой предусмотрен в его контракте). А какой скандал мог возникнуть, если б эта судейская ошибка повлияла на ход игры? Даже представить сложно.

В КХЛ уже похожий эпизод. В плей-офф-2014 форвард «Льва» Джастин Азеведо бросал низом по воротам «Донбасса», попал в штангу, а судьи засчитали гол. Правда, тогда ответственным за принятое решение был инспектор матча Валентин Козин –на какое-то время его отстранили от работы инспектором, но потом он вернулся к работе.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Металлург Мг 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Дата проведения
8 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Дедунов ()
2:0 – 36 Телегин (Ткачев, Белов)
3:0 – 48 Малыхин (Дедунов, Сведберг)
4:0 – 55 Толчинский (Береглазов, Грицюк)
4:1 – 57 Юров (Чибисов, Хабаров)
5:1 – 60 Жарков ()
Вратари: Демченко 19/20 – Кошечкин 18/22.

Мощнейший подъем «Нефтехимика»: 5 побед подряд после провала на старте. Обыграли «Динамо», придумав мини-шедевр

Ротенбергу выписали штраф 300 тысяч за неприличный жест. Он говорит, что это победное празднование

Жвачка на кресле Абрамовича, рок-концерт под балконом Ягра и неизвестные детали смерти Черепанова: интервью о тайнах нашего хоккея

Фото: vk.com/hc_avangardomsk

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные