Судьи придумали «Магнитке» гол, которого не было. КХЛ пришлось извиняться
А если б счет был равным?
«Авангард» проводил второй матч на новой домашней арене – в гости приехала грозная «Магнитка» с 9 победами в 10 последних матчах. До какого-то момента игра была упорной (хотя «ястребы» и вели 2:0), но в третьем периоде Омск просто смял соперника и довел дело до уверенной победы – 5:1.
Вот только после матча выяснилось, что гола «Металлурга» просто не было. На 57-й минуте форвард гостей Данила Юров здорово бросил в дальний угол – штанга! Игра продолжилась, но через какое-то время главные арбитры получили сигнал от видеогол-судьи и отправились просматривать эпизод. В эфире КХЛ ТВ момент показали как с обычных трансляционных камер, так и с системы видеогол – ни один из повторов не дал понимания, пересекла ли шайба линию. Тем не менее, арбитры, посовещавшись, засчитали гол.
А уже через полчаса после завершения матча КХЛ выступила с разъяснениями. «Специалист комнаты видеопросмотров инициировал видеопросмотр после броска нападающего гостей Данилы Юрова. Им была допущена грубейшая ошибка – шайба не пересекла линию ворот. Специалист отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента. Департамент судейства КХЛ приносит извинения перед командами и болельщикам за данный эпизод», – говорится в сообщении лиги.
Сложно понять, что вообще произошло. У «Авангарда» новая арена, которая хорошо оснащена технически, а у специалиста видеокомнаты куда больше камер, ракурсов и повторов, чем у телезрителей. И почему так быстро было принято решение засчитать гол – не ясно.
Больше всего должно быть обидно вратарю омичей Василию Демченко – он лишился потенциального «сухаря» и бонуса за шатаут (если таковой предусмотрен в его контракте). А какой скандал мог возникнуть, если б эта судейская ошибка повлияла на ход игры? Даже представить сложно.
В КХЛ уже похожий эпизод. В плей-офф-2014 форвард «Льва» Джастин Азеведо бросал низом по воротам «Донбасса», попал в штангу, а судьи засчитали гол. Правда, тогда ответственным за принятое решение был инспектор матча Валентин Козин –на какое-то время его отстранили от работы инспектором, но потом он вернулся к работе.
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
- 1:0 – 16 Дедунов ()
- 2:0 – 36 Телегин (Ткачев, Белов)
- 3:0 – 48 Малыхин (Дедунов, Сведберг)
- 4:0 – 55 Толчинский (Береглазов, Грицюк)
- 4:1 – 57 Юров (Чибисов, Хабаров)
- 5:1 – 60 Жарков ()
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Фото: vk.com/hc_avangardomsk
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