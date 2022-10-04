На одном коньке
Блог

Федоров не изменил себе: ЦСКА выпустил полевого вместо вратаря в овертайме – и сгорел Питеру

Даниил Пыленков Даниил Пыленков
Никита Нестеров Никита Нестеров
Марат Хайруллин Марат Хайруллин
КХЛ КХЛ
Константин Окулов Константин Окулов
Сергей Федоров Сергей Федоров
СКА СКА
ЦСКА ЦСКА
Максим Грошев Максим Грошев
Адам Рейдеборн Адам Рейдеборн
Хоккей Хоккей

Армейское дерби с камбэком.

КХЛ с каждым днем становится все интересней: команды бьются до последнего – и регулярно возникают камбэки, когда за вечер отыгрывают две или даже 3 шайбы. Похожий сценарий был и в главном матче дня (а помните, были «хоккейные понедельники»?): ЦСКА в Москве принимал СКА.

Москвичи к середине матча повели 2:0 благодаря двум голам в большинстве: за идеальным попаданием Константина Окулова последовал мощнейший бросок Никиты Нестерова.

Но СКА зацепился за игру, сократив разрыв в счете за 30 секунд до конца второго периода. Сказалась вратарская проблема ЦСКА: не самый сложный наброс от борта в исполнении Даниила Пыленкова, Рейдеборн не выручил – и уже 2:1.

Москвичи при этом не сели в глухую оборону, много атаковали сами, но все равно пропустили. И спас петербуржцев не звездный Дмитрий Яшкин, а Марат Хайруллин, забивший девятый гол в сезоне. Бросок у него получился что надо – зарядил так, что даже судьи не сразу поняли, что произошло.

Самое интересное было в овертайме. Сергей Федоров снова рискнул и заменил вратаря полевым игроком – только в этом сезоне трюк принес армейцам две победы, но сейчас все сложилось иначе. ЦСКА больше двух минут пытался реализовать такое большинство, но неаккуратная передача в чужой зоне обернулась потерей.

У Максима Грошева уже есть опыт голов в меньшинстве (хотя тут формально равные составы), а с пустыми воротами – вообще легкотня.

«Этот прием мы используем постоянно, – рассуждал Сергей Федоров на пресс-конференции. – Я считаю, что у нас есть преимущество – и его надо использовать. И я понимаю, что наша команда к этому готова. То, что мы пропустили – наверное, определенная техническая ошибка, потеря концентрации. Технический брак. Но то, что мы дали себе шанс забить и выиграть матч в овертайме – это факт».

Бросается в глаза и еще одна деталь: на армейское дерби пришли всего 4227 зрителей. Понятно, что в такое время люди думают о хоккее в последнюю очередь и не только у ЦСКА есть проблемы с посещаемостью, но такая цифра – это провал. Конечно, одна из причин – результаты команды – всего одна победа в последних шести матчах и 15 очков по итогам прошедших 13 игр. Похоже, у игроков Сергея Федорова реальное чемпионское похмелье.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ЦСКА – СКА 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
3 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Окулов (Плотников, Нестеров)
2:0 – 27 Нестеров (Окулов)
2:1 – 40 Пыленков (Педан, Зыков)
2:2 – 56 Хайруллин (Жафяров, Пыленков)
2:3 – 63 Грошев ()
Вратари: Рейдеборн 26/28 – Николаев 41/43.

Ледовое шоу на открытии арены «Авангарда» – на уровне Олимпиады. И поставил его режиссер Сочи-2014

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ

ЦСКА буксует: дважды проиграл «Куньлуню» и упустил преимущество в три шайбы

Фото: ska.ru; cska-hockey.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные