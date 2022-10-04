Федоров не изменил себе: ЦСКА выпустил полевого вместо вратаря в овертайме – и сгорел Питеру

Армейское дерби с камбэком.

КХЛ с каждым днем становится все интересней: команды бьются до последнего – и регулярно возникают камбэки, когда за вечер отыгрывают две или даже 3 шайбы. Похожий сценарий был и в главном матче дня (а помните, были «хоккейные понедельники»?): ЦСКА в Москве принимал СКА.

Москвичи к середине матча повели 2:0 благодаря двум голам в большинстве: за идеальным попаданием Константина Окулова последовал мощнейший бросок Никиты Нестерова.

Но СКА зацепился за игру, сократив разрыв в счете за 30 секунд до конца второго периода. Сказалась вратарская проблема ЦСКА: не самый сложный наброс от борта в исполнении Даниила Пыленкова, Рейдеборн не выручил – и уже 2:1.

Москвичи при этом не сели в глухую оборону, много атаковали сами, но все равно пропустили. И спас петербуржцев не звездный Дмитрий Яшкин, а Марат Хайруллин, забивший девятый гол в сезоне. Бросок у него получился что надо – зарядил так, что даже судьи не сразу поняли, что произошло.

Самое интересное было в овертайме. Сергей Федоров снова рискнул и заменил вратаря полевым игроком – только в этом сезоне трюк принес армейцам две победы, но сейчас все сложилось иначе. ЦСКА больше двух минут пытался реализовать такое большинство, но неаккуратная передача в чужой зоне обернулась потерей.

У Максима Грошева уже есть опыт голов в меньшинстве (хотя тут формально равные составы), а с пустыми воротами – вообще легкотня.

«Этот прием мы используем постоянно, – рассуждал Сергей Федоров на пресс-конференции. – Я считаю, что у нас есть преимущество – и его надо использовать. И я понимаю, что наша команда к этому готова. То, что мы пропустили – наверное, определенная техническая ошибка, потеря концентрации. Технический брак. Но то, что мы дали себе шанс забить и выиграть матч в овертайме – это факт».

Бросается в глаза и еще одна деталь: на армейское дерби пришли всего 4227 зрителей. Понятно, что в такое время люди думают о хоккее в последнюю очередь и не только у ЦСКА есть проблемы с посещаемостью, но такая цифра – это провал. Конечно, одна из причин – результаты команды – всего одна победа в последних шести матчах и 15 очков по итогам прошедших 13 игр. Похоже, у игроков Сергея Федорова реальное чемпионское похмелье.

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Фото: ska.ru; cska-hockey.ru