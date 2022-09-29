Команду Знарка раскатали в Екатеринбурге, второй гол – просто конфетка. В атаке «Авто» лучший на старте сезона

А могло быть и больше пяти голов.

«Ак Барс» на старте сезона – это сплошная зона турбулентности, удачная игра сменяется провальной. После победы в Зеленом дерби Казань попала под каток в Екатеринбурге.

«Автомобилист» в сентябре – просто атакующая машина. Он первый по реализации большинства и по заброшенным шайбам и именно за счет этого идет в лидерах Востока. Уральцы пока ни разу не проиграли на своем льду, и сегодня продемонстрировали команде Олега Знарка целую кучу ее проблем.

С голами не стали затягивать, и уже во второй половине первого периода в течение минуты показали две крутые комбинации и повели 2:0. Хотя началось все с неприятного отскока от борта, после чего Никита Трямкин рукой вынес шайбу с ленточки. И это уже о проблемах «Автомобилиста» – меньше него на Востоке пропустили только четыре команды.

Однако сегодня все-таки в атаке получалось гораздо больше, чем не получалось в обороне. Первый гол «Автомобилиста» – явно домашняя заготовка. Кормье выиграл вбрасывание, Белоусов гениальным пасом отрезал двоих соперников и перевел на противоположный фланг подключившемуся защитнику (это был Александр Щемеров), который доставил шайбу на пятак, где забивал то ли Андрей Обидин, то ли Кормье. Записали все-таки на канадца, и у Обидина вообще почему-то ассист.

Через 59 секунд – вообще красота. Трямкин отдал в среднюю зону, а дальше атаку классно расчертила первая тройка: Широков перевел на фланг Да Косте, француз вернул, и Сергей моментально нашел на дальней Голышева. Оборона «Ак Барса» была просто разорвана в клочья.

На 30-й минуте «Ак Барс» можно сказать подарил гол молодому Виктору Неучеву, причем там шикарным получился весь эпизод. Сначала форвард «Автомобилиста» подобрал шайбу и разрядил обстановку у своих ворот. В это время казанцы начали потихоньку менять состав, а Неучев отдал шайбу Гуркину и поехал открываться в средней зоне. Затем – фатальный разрыв между защитниками гостей, и у Виктора появился не просто коридор, а какой-то актовый зал, чтобы пройти к воротам и забить.

Казанцы после этого немного встрепенулись, забили дважды, но на большее их не хватило, и на последних минутах они получили две в пустые ворота.

Концовка получилась немного нервной, но в целом игра была полностью за «Автомобилистом»! Помимо забитых, у уральцев было как минимум три железных момента для гола. В одном бросал Брукс Мэйсек: ему перевели шайбу в правый круг в большинстве, он зарядил в касание и только удачное перемещение Тимура Билялова помогло «Ак Барсу».

Потом момент был у Кертиса Волка, когда уже был отыгран вратарь. Волк бросал в противоход Билялову, но просто не попал по воротам.

И уже при счете 3:1 мог решать все вопросы Обидин. Этот момент остался без повтора в трансляции, потому что в обратной атаке Казань забила. От этого промах форварда «Автомобилиста» стал еще более эпичным.

При этом екатеринбуржцы, если не считать привоза Алексея Василевского при первом голе Казани, играли строго и дисциплинированно. Кажется, они учли даже то, что «Ак Барс» добавил в большинстве, поэтому единственное численное преимущество казанцы получили только за 4 секунды до финальной сирены.

И самое прекрасное, что сериал с противостоянием «Автомобилиста» и «Ак Барса» только начался. В ближайшие две недели команды сыграют еще трижды – 4 и 6 октября в Казани и 14-го – в Екатеринбурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hcavtomobilist