На одном коньке
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Команду Знарка раскатали в Екатеринбурге, второй гол – просто конфетка. В атаке «Авто» лучший на старте сезона

Алексей Василевский Алексей Василевский
Брукс Мэйсек Брукс Мэйсек
Виктор Неучев
Кертис Волк Кертис Волк
Андрей Обидин Андрей Обидин
Патрис Кормье Патрис Кормье
Александр Щемеров Александр Щемеров
Анатолий Голышев Анатолий Голышев
Стефан Да Коста Стефан Да Коста
Тимур Билялов Тимур Билялов
Никита Трямкин Никита Трямкин
Сергей Широков Сергей Широков
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А могло быть и больше пяти голов.

«Ак Барс» на старте сезона – это сплошная зона турбулентности, удачная игра сменяется провальной. После победы в Зеленом дерби Казань попала под каток в Екатеринбурге. 

«Автомобилист» в сентябре – просто атакующая машина. Он первый по реализации большинства и по заброшенным шайбам и именно за счет этого идет в лидерах Востока. Уральцы пока ни разу не проиграли на своем льду, и сегодня продемонстрировали команде Олега Знарка целую кучу ее проблем.

С голами не стали затягивать, и уже во второй половине первого периода в течение минуты показали две крутые комбинации и повели 2:0. Хотя началось все с неприятного отскока от борта, после чего Никита Трямкин рукой вынес шайбу с ленточки. И это уже о проблемах «Автомобилиста» – меньше него на Востоке пропустили только четыре команды.

Однако сегодня все-таки в атаке получалось гораздо больше, чем не получалось в обороне. Первый гол «Автомобилиста» – явно домашняя заготовка. Кормье выиграл вбрасывание, Белоусов гениальным пасом отрезал двоих соперников и перевел на противоположный фланг подключившемуся защитнику (это был Александр Щемеров), который доставил шайбу на пятак, где забивал то ли Андрей Обидин, то ли Кормье. Записали все-таки на канадца, и у Обидина вообще почему-то ассист.

Через 59 секунд – вообще красота. Трямкин отдал в среднюю зону, а дальше атаку классно расчертила первая тройка: Широков перевел на фланг Да Косте, француз вернул, и Сергей моментально нашел на дальней Голышева. Оборона «Ак Барса» была просто разорвана в клочья.

На 30-й минуте «Ак Барс» можно сказать подарил гол молодому Виктору Неучеву, причем там шикарным получился весь эпизод. Сначала форвард «Автомобилиста» подобрал шайбу и разрядил обстановку у своих ворот. В это время казанцы начали потихоньку менять состав, а Неучев отдал шайбу Гуркину и поехал открываться в средней зоне. Затем – фатальный разрыв между защитниками гостей, и у Виктора появился не просто коридор, а какой-то актовый зал, чтобы пройти к воротам и забить.

Казанцы после этого немного встрепенулись, забили дважды, но на большее их не хватило, и на последних минутах они получили две в пустые ворота.

Концовка получилась немного нервной, но в целом игра была полностью за «Автомобилистом»! Помимо забитых, у уральцев было как минимум три железных момента для гола. В одном бросал Брукс Мэйсек: ему перевели шайбу в правый круг в большинстве, он зарядил в касание и только удачное перемещение Тимура Билялова помогло «Ак Барсу».

Потом момент был у Кертиса Волка, когда уже был отыгран вратарь. Волк бросал в противоход Билялову, но просто не попал по воротам.

И уже при счете 3:1 мог решать все вопросы Обидин. Этот момент остался без повтора в трансляции, потому что в обратной атаке Казань забила. От этого промах форварда «Автомобилиста» стал еще более эпичным.

При этом екатеринбуржцы, если не считать привоза Алексея Василевского при первом голе Казани, играли строго и дисциплинированно. Кажется, они учли даже то, что «Ак Барс» добавил в большинстве, поэтому единственное численное преимущество казанцы получили только за 4 секунды до финальной сирены.

И самое прекрасное, что сериал с противостоянием «Автомобилиста» и «Ак Барса» только начался. В ближайшие две недели команды сыграют еще трижды – 4 и 6 октября в Казани и 14-го – в Екатеринбурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Автомобилист – Ак Барс 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Дата проведения
29 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Кормье (Обидин, Щемеров)
2:0 – 15 Голышев (Широков, Да Коста)
3:0 – 30 Неучев (Гуркин)
3:1 – 34 Шипачев (Петров)
3:2 – 36 Галиев ()
4:2 – 59 Мэйсек (Волк)
5:2 – 60 Хрипунов (Эберт)
Вратари: Бобков 39/41 – Мифтахов 9/9, Билялов 10/13.

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Фото: vk.com/hcavtomobilist

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