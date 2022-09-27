Атмосфера вокруг «зеленого дерби» – просто огонь! Но сам хоккей разочаровал: «Ак Барс» буднично выиграл

За пределами льда было интереснее.

В Уфе прошло первое «Зеленое дерби» Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23.

Клубы здорово подготовились к принципиальному противостоянию и еще с утра выкатили новую форму. Главным в дизайне стала общая концепция и необычный плечевой пояс, в котором использовался паттерн Тьюринга с отсылкой к национальным блюда Татарстана и Башкортостана – чак-чаку и баурсаку. При этом в нем просматривались логотипы клубов, а на спинах игроков красовался шеврон «Зеленого дерби».

Как выяснилось вечером, даже арбитры надели специальную форму в честь такого дня:

Перед матчем пресс-служба уфимцев опубликовала мультик с провокационной подписью. На видео игроки «Салавата» едят на фоне шкуры животного, похожего на тигра – кажется, отсылка к двум победам в Хабаровске.Но суть не в этом. Съесть чакчак помешал какой-то котик – это уже привет «Ак Барсу».

На гимнах фанатский сектор хозяев развернул крутой баннер c надписью «Устрой дестрой», на котором Халк с логотипом «Салавата Юлаева» крушит «Лего».

Но юлаевцам устроить дестрой не удалось. Матч в принципе получился скучным, а Уфа, хоть и перебросала соперника, создала слишком мало по-настоящему опасных моментов.

К тому же, на 33-й минуте игры при счете 0:0 на ведущий защитник команды Райан Мерфи на ровном месте получил 5+20. Канадец зачем-то ткнул клюшкой Станислава Галиева и досрочно отправился в раздевалку. Раньше такой подарок казанцам бы никак не помог, но теперь «барсы» проснулись и начали реализовывать большинство.

Кирилл Петров с помощью рикошета от конька Павла Коледова открыл счет, но даже этот гол не помог «Салавату» проснуться.

«Ак Барс» довел дело до победы именно за счет опыта. В третьем периоде казанцы играли без лишней суеты и здорово использовали свои моменты. Сначала подловили Уфу, когда Дмитрий Кагарлицкий убежал 1-в-0 с Ильей Ежовым и забил свой первый гол в сезоне. А через пять минут тот же Кагарлицкий в большинстве (да, «Ак Барс» теперь в огне) выдал гениальный пас на дальнюю, где замкнул Петров, у которого этим вечером 3 (2+1) очка.

В итоге – довольно будничная победа 3:0, «сухарь» оформил второй вратарь «барсов» Амир Мифтахов, который в этом сезоне сыграл в трех матчах и пропустил две шайбы. Очень солидно, и кажется, что казанцы – один из немногих клубов, у которого нет вратарской проблемы в этом сезоне.

Главное, что после финальной сирены снова началось веселье. Эсэмэмщики «Ак Барса» опубликовали скриншот из «Яндекс Карт» с отзывом от имени казанцев, в котором говорится, что им приятно обыграть «Салават Юлаев».

Уфимцам не оставалось ничего, кроме как поздравить соперника с победой. Но, конечно, не от всего сердца.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: телеграм-канал «Ак Барса», телеграм-канал «Салавата Юлаева»