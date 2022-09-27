На одном коньке
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Атмосфера вокруг «зеленого дерби» – просто огонь! Но сам хоккей разочаровал: «Ак Барс» буднично выиграл

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Илья Ежов Илья Ежов
Амир Мифтахов Амир Мифтахов
Станислав Галиев Станислав Галиев
КХЛ КХЛ
Кирилл Петров Кирилл Петров
Салават Юлаев Салават Юлаев
Райан Мерфи Райан Мерфи
Ак Барс Ак Барс
Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Кагарлицкий
Хоккей Хоккей

За пределами льда было интереснее.

В Уфе прошло первое «Зеленое дерби» Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23.

Клубы здорово подготовились к принципиальному противостоянию и еще с утра выкатили новую форму. Главным в дизайне стала общая концепция и необычный плечевой пояс, в котором использовался паттерн Тьюринга с отсылкой к национальным блюда Татарстана и Башкортостана – чак-чаку и баурсаку. При этом в нем просматривались логотипы клубов, а на спинах игроков красовался шеврон «Зеленого дерби».

Как выяснилось вечером, даже арбитры надели специальную форму в честь такого дня:

Перед матчем пресс-служба уфимцев опубликовала мультик с провокационной подписью. На видео игроки «Салавата» едят на фоне шкуры животного, похожего на тигра – кажется, отсылка к двум победам в Хабаровске.Но суть не в этом. Съесть чакчак помешал какой-то котик – это уже привет «Ак Барсу».

На гимнах фанатский сектор хозяев развернул крутой баннер c надписью «Устрой дестрой», на котором Халк с логотипом «Салавата Юлаева» крушит «Лего».

Но юлаевцам устроить дестрой не удалось. Матч в принципе получился скучным, а Уфа, хоть и перебросала соперника, создала слишком мало по-настоящему опасных моментов.

К тому же, на 33-й минуте игры при счете 0:0 на ведущий защитник команды Райан Мерфи на ровном месте получил 5+20. Канадец зачем-то ткнул клюшкой Станислава Галиева и досрочно отправился в раздевалку. Раньше такой подарок казанцам бы никак не помог, но теперь «барсы» проснулись и начали реализовывать большинство.

Кирилл Петров с помощью рикошета от конька Павла Коледова открыл счет, но даже этот гол не помог «Салавату» проснуться.

«Ак Барс» довел дело до победы именно за счет опыта. В третьем периоде казанцы играли без лишней суеты и здорово использовали свои моменты. Сначала подловили Уфу, когда Дмитрий Кагарлицкий убежал 1-в-0 с Ильей Ежовым и забил свой первый гол в сезоне. А через пять минут тот же Кагарлицкий в большинстве (да, «Ак Барс» теперь в огне) выдал гениальный пас на дальнюю, где замкнул Петров, у которого этим вечером 3 (2+1) очка.

В итоге – довольно будничная победа 3:0, «сухарь» оформил второй вратарь «барсов» Амир Мифтахов, который в этом сезоне сыграл в трех матчах и пропустил две шайбы. Очень солидно, и кажется, что казанцы – один из немногих клубов, у которого нет вратарской проблемы в этом сезоне.

Главное, что после финальной сирены снова началось веселье. Эсэмэмщики «Ак Барса» опубликовали скриншот из «Яндекс Карт» с отзывом от имени казанцев, в котором говорится, что им приятно обыграть «Салават Юлаев».

Уфимцам не оставалось ничего, кроме как поздравить соперника с победой. Но, конечно, не от всего сердца.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Ак Барс 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 35 Петров (Сафонов, Токранов)
0:2 – 46 Кагарлицкий (Шипачев, Петров)
0:3 – 51 Петров (Кагарлицкий, Хафизуллин)
Вратари: Ежов 24/27 – Мифтахов 29/29.

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Фото: телеграм-канал «Ак Барса», телеграм-канал «Салавата Юлаева» 

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