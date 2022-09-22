Лучший молодой защитник лиги чуть не сломал шею сопернику: за очень грубый прием получил 5+20

Никишин перестарался.

Защитник СКА Александр Никишин вышел на хороший уровень еще в прошлом сезоне в составе «Спартаке», а летом его обменяли в СКА. В Питере сразу дали понять, что рассчитывают на него как на одного из лидеров обороны, и сам игрок этот статус оправдывает. У него 8 (1+7) очков в 9 матчах, он играет в среднем по 22 минуты и входит в тройку самых результативных защитников лиги.

Вот только в игре с «Куньлунем» что-то пошло не так. На 3-й минуте Александр отметился голевой передачей в большинстве, но через 13 минут пошел делать силовой прием и явно переборщил. Вообще он любит хитовать и частенько встряхивает соперников. В прошлом сезоне Никишин был лидером по силовым в «Спартаке», а сейчас у него 12 хитов – в команде уступает только Дмитрию Яшкину и Михаилу Пашнину.

Здесь же защитник СКА действительно нарушил правила и, пожалуй, есть смысл вспомнить о молодости Александра и излишнем желании сделать зубодробительный хит, хотя это вряд ли его оправдывает. Крепкий Никишин (193 см, 98 кг) пошел ловить на силовой миниатюрного Тайлера Вонга (175 см, 78 кг) на выходе из чужой зоны – и так влетел в оппонента, что чуть не сломал ему шею.

На видео этот эпизод смотрится жутковато, а Вонг в итоге на льду больше не появлялся.

Судя по видео, по пути в штрафной бокс Никишин уже признавал, что это был перебор.

Для СКА его удаление обернулось первым голом в меньшинстве в текущей регулярке. До этого армейцы нейтрализовали 30 попыток соперников, но тут за две секунды до первого перерыва Кайл Вуд поразил ворота Дмитрия Николаева.

А Никишин теперь будет с нетерпением ждать решения СДК: за такой хит его могут и дисквалифицировать. Тем более, в его карьере это уже вторые 5+20 – в сезоне-2021/22 он был удален до конца игры за удар коленом Даниила Вовченко из «Северстали».

Фото: ska.ru