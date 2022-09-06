Страшная травма в хоккее: игрок СКА влетел головой в борт и сломал позвонок – вернется через год (в лучшем случае)

Жуть в ВХЛ.

Первый матч нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (да, теперь так) в Санкт-Петербурге – и сразу питерское дерби. «Динамо» вынесло «СКА-Неву» со счетом 4:0, но не результат стал главной темой вечера.

На 25-й минуте игры защитник динамовцев Артем Мальцев толкнул на борт нападающего Кирилла Танкова – тот покинул лед только на носилках, его сразу отправили в больницу.

После игры стало известно, что Кирилл в сознании, его жизни ничего не угрожает. Но затем пошли жуткие подробности. Как сообщил «Матч ТВ», после первичного обследования диагностирован перелом шейного позвонка (предположительно пятого). Сроки восстановления – вероятно, год.

Виновник ситуации – 24-летний Мальцев – получил в том эпизоде 5+20, а сегодня стало известно о его дисквалификации на три матча. Артем уже не первый год выступает в ВХЛ, но за все время у него было только одно удаление до конца игры – в ноябре 2018-го он получил те же 5+20 за атаку в область головы и шеи. Этим летом он был в тренировочном лагере московского «Динамо», но не смог проявить себя и вернулся в Санкт-Петербург.

20-летний Танков тоже мог сейчас играть в КХЛ. Нападающий молодежной сборной России, которая ездила на досрочно прерванный МЧМ-2022, провел прошлый сезон в ВХЛ, а после вылета «Невы» из Кубка Петрова помог «СКА-1946» завоевать Кубок Харламова. Этим летом он работал в основе главной команды: на летнем турнире в Сочи сыграл за сборную U25, а в заключительной игре Sochi Hockey Open вышел на лед в составе армейцев и сделал дубль как раз в ворота сборной.

После вчерашнего матча СКА с «Барысом» Роман Ротенберг – заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер клуба – сам затронул тему травмы Танкова, отметив, что нужно что-то менять в правилах.

«Наши лучшие хоккеисты получают травмы, потому что соперники играют против СКА очень жестко, – заявил Ротенберг. – Но есть пределы. Надеюсь, будет подведена черта. Надо, чтобы ребята развивались, играли в России и радовали болельщиков. Мичков уже третий месяц пропускает (это не так, Матвей получил травму чуть больше месяца назад, 4 августа – Sports.ru). Кому это нужно?

Здесь надо что-то подкорректировать. Мы видим, как в Канаде и США уделяют огромное внимание, как надо играть мастеровитым хоккеистам. Панарин, Кучеров – они играют за счет техники. Там это регулируется правилами. Мы тоже к этому идем, но медленными шагами. Надеюсь, обратим на это больше внимания».

Пока непонятно, сможет ли Танков дальше играть в хоккей – куда важнее, чтобы он остался дееспособным человеком. Впрочем, в КХЛ уже были удачные истории возвращения после похожих травм: в октябре 2016 года Войтек Вольски из «Магнитки» получил перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга и сотрясение. В итоге пропустил остаток сезона, но потом вернулся в хоккей и даже сыграл за Канаду на ОИ-2018.

Фото: ska.ru