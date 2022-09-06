На одном коньке
Блог

Первый гол Радулова после возвращения из НХЛ: потерял место в первой тройке, пропустил силовой, проснулся и забил

Никита Дыняк Никита Дыняк
Александр Шарыченков Александр Шарыченков
Кирилл Панюков Кирилл Панюков
Кирилл Семенов Кирилл Семенов
Виталий Абрамов Виталий Абрамов
Даниил Тарасов Даниил Тарасов
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Тимур Билялов Тимур Билялов
Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Кагарлицкий
Александр Радулов Александр Радулов
ЦСКА ЦСКА
Ак Барс Ак Барс
Хоккей Хоккей

ЦСКА проиграл «Ак Барсу».

После ужасного матча с «Динамо» казанцы остались в Москве, чтобы сыграть с ЦСКА, который в стартовых двух встречах забил 11 голов «Магнитке» и «Нефтехимику». Олег Знарок не стал радикально менять состав, добавив только Бурмистрова в атаку и Юдина в оборону, три звена нападения из четырех он оставил нетронутыми. 

Уже по ходу игры – при счете 2:1 в пользу «Ак Барса» – тренер понял, что в таком виде это не работает на 100%: Радулов спустился во вторую тройку к Станиславу Галиеву и Кириллу Семенову, а Даниил Тарасов поднялся в первую и образовал экс-динамовское сочетание – Кагарлицкий – Шипачев – Тарасов. И только в этот момент «Ак Барс» начал показывать то, что от него ждут.

Радулов при этом был не особо заметен и оставался в тени – словно вернулся в смутные времена в «Далласе». Он стал героем одного из эпизодов – но вообще не результативного: Сергей Плотников достаточно жестко встретил Радулова, тот даже пытался высказать что-то судье.

И этот эпизод, кажется, только разозлил форварда. В середине третьего периода «Ак Барс» провел шикарную атаку с ходу: Семенов вывел шайбу из своей зоны на не успевшего смениться Кагарлицкого, тот покатил к чужим воротам, дождался добавившего ногами Радулова и выдал пас-конфетку – нападающему оставалось бросить мимо вратаря.

Александр радовался так же бурно, как и до отъезда за океан – был очень эмоционален, орал и прокатился через половину площадки. Энергии в нем хоть отбавляй, человек в 36 лет максимально кайфует от забитых голов. С таким Радуловым у Казани может многое получиться.

Сам он, кстати, уверяет, что хит Плотникова никак его не вдохновил: «Нет, это был абсолютно нормальный хоккей. Я видел, что он идет в меня, у меня не было другого выбора. Я должен был принимать его удар, сохраняя шайбу дальше… Там шайба шла медленно, по борту. Я видел, что Плотников идет в меня. Это хороший хит, без вопросов. И без обид. Мне просто не хотелось проигрывать».

И «Ак Барс» не просто не проиграл – а довел счет до совсем уж неприятного для зрителей на трибунах. Сначала ЦСКА пропустил в пустые ворота от Тарасова, а затем Дыняк забил уже вернувшемуся в рамку Шарыченкову – 1:5, и это первое поражение чемпиона в новом сезоне.

При этом сам хоккей получился весьма бодрым. В целом армейцы действовали очень агрессивно в атаке, создавали моменты, и только благодаря Тимуру Билялову счет стал 3:1 в пользу Казани, а не 2:2.

ЦСКА здорово шел в силовую борьбу, много хитовал лидеров, в том числе и Вадима Шипачева, который пока выглядит бледной тенью самого себя. 

После двух игр у Шипачева 0+0, и пока неясно, что мешает ему играть в полную силу. Плюс для команды в том, что находятся другие люди, которые могут вытащить игру с сильным соперником. И если так будет часто, то это будет главным козырем «Ак Барса».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ЦСКА – Ак Барс 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Дата проведения
5 сентября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Абрамов (Карнаухов)
1:1 – 19 Сафонов (Воронков, Адамчук)
1:2 – 23 Панюков (Галимов, Хенкель)
1:3 – 49 Радулов (Кагарлицкий, Семенов)
1:4 – 60 Тарасов (Кагарлицкий, Адамчук)
1:5 – 60 Дыняк (Войнов, Хафизуллин)
Вратари: Шарыченков 25/29 – Билялов 30/31.

КХЛ снова будет великой! Радулов и Знарок – вместе, «Авангард» – в Омске, а Ларионов строит советский хоккей в «Торпедо»

Клубы КХЛ сняли классные промо к сезону: пасхалки от «Авангарда», киноэпопея «Ак Барса» и огненное диско от «Нефтехимика»

25 лучших игроков КХЛ. Тут все, кого мы можем считать звездами

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные