Первый гол Радулова после возвращения из НХЛ: потерял место в первой тройке, пропустил силовой, проснулся и забил

ЦСКА проиграл «Ак Барсу».

После ужасного матча с «Динамо» казанцы остались в Москве, чтобы сыграть с ЦСКА, который в стартовых двух встречах забил 11 голов «Магнитке» и «Нефтехимику». Олег Знарок не стал радикально менять состав, добавив только Бурмистрова в атаку и Юдина в оборону, три звена нападения из четырех он оставил нетронутыми.

Уже по ходу игры – при счете 2:1 в пользу «Ак Барса» – тренер понял, что в таком виде это не работает на 100%: Радулов спустился во вторую тройку к Станиславу Галиеву и Кириллу Семенову, а Даниил Тарасов поднялся в первую и образовал экс-динамовское сочетание – Кагарлицкий – Шипачев – Тарасов. И только в этот момент «Ак Барс» начал показывать то, что от него ждут.

Радулов при этом был не особо заметен и оставался в тени – словно вернулся в смутные времена в «Далласе». Он стал героем одного из эпизодов – но вообще не результативного: Сергей Плотников достаточно жестко встретил Радулова, тот даже пытался высказать что-то судье.

И этот эпизод, кажется, только разозлил форварда. В середине третьего периода «Ак Барс» провел шикарную атаку с ходу: Семенов вывел шайбу из своей зоны на не успевшего смениться Кагарлицкого, тот покатил к чужим воротам, дождался добавившего ногами Радулова и выдал пас-конфетку – нападающему оставалось бросить мимо вратаря.

Александр радовался так же бурно, как и до отъезда за океан – был очень эмоционален, орал и прокатился через половину площадки. Энергии в нем хоть отбавляй, человек в 36 лет максимально кайфует от забитых голов. С таким Радуловым у Казани может многое получиться.

Сам он, кстати, уверяет, что хит Плотникова никак его не вдохновил: «Нет, это был абсолютно нормальный хоккей. Я видел, что он идет в меня, у меня не было другого выбора. Я должен был принимать его удар, сохраняя шайбу дальше… Там шайба шла медленно, по борту. Я видел, что Плотников идет в меня. Это хороший хит, без вопросов. И без обид. Мне просто не хотелось проигрывать».

И «Ак Барс» не просто не проиграл – а довел счет до совсем уж неприятного для зрителей на трибунах. Сначала ЦСКА пропустил в пустые ворота от Тарасова, а затем Дыняк забил уже вернувшемуся в рамку Шарыченкову – 1:5, и это первое поражение чемпиона в новом сезоне.

При этом сам хоккей получился весьма бодрым. В целом армейцы действовали очень агрессивно в атаке, создавали моменты, и только благодаря Тимуру Билялову счет стал 3:1 в пользу Казани, а не 2:2.

ЦСКА здорово шел в силовую борьбу, много хитовал лидеров, в том числе и Вадима Шипачева, который пока выглядит бледной тенью самого себя.

После двух игр у Шипачева 0+0, и пока неясно, что мешает ему играть в полную силу. Плюс для команды в том, что находятся другие люди, которые могут вытащить игру с сильным соперником. И если так будет часто, то это будет главным козырем «Ак Барса».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев