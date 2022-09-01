КХЛ снова будет великой! Радулов и Знарок – вместе, «Авангард» – в Омске, а Ларионов строит советский хоккей в «Торпедо»

Главные сюжеты ближайшего года.

1 сентября матчем ЦСКА – «Магнитка» за Кубок Открытия стартует 15-й сезон Континентальной хоккейной лиги, а в следующие дни подтянутся и другие команды.

Вообще лето получилось интересным и необычным – клубы оказались в новых реалиях: столкнулись с проблемой подписания легионеров, ограниченным рынком вратарей, а параллельно приходилось решать проблемы с поставками экипировки.

Но что бы ни происходило – в хоккее выход находят из любых ситуаций и адаптируются ко всем изменениям. Мы собрали топ самых главных и интересных вещей, которые привлекают внимание к новому Фонбет чемпионату КХЛ (да, теперь так).

Радулов и Знарок ведут «Ак Барс» к кубку

Одна из самых громких новостей лета – возвращение Александра Радулова. Форвард после года в «Монреале» и пяти лет в «Далласе» подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Когда игроки такого калибра даже после не самого удачного сезона за океаном приезжают в Россию – это все равно здорово. Именно такие мастера помогают заполнить трибуны, именно за игрой таких парней хочется наблюдать постоянно. Даже в 36 лет Радулов – еще тот энерджайзер, который оживит лигу.

В целом Казань пошла совсем далеко и собрала настоящую дрим-тим: помимо Радулова, в команду пришли Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов. А возглавил эту банду – Олег Знарок, который до этого работал едва ли не с каждым новичком «барсов».

К Знарку можно относиться по-разному из-за его специфического стиля общения на публике, но пока Олег Валерьевич вполне открыто общается с прессой и дает развернутые ответы после матчей. Если Знарок привезет в Казань Кубок Гагарина, то плохого слова о нем точно никто не скажет.

Прогноз Sports.ru: Казань должна быть в финале Кубка Гагарина.

Яшкин учится играть без Шипачева

Вернулся в КХЛ и Дмитрий Яшкин. Русский чех прошлый год провел в «Аризоне», где сделал 1 результативную передачу в 12 матчах и вылетел до конца сезона из-за травмы. Новым клубом Дмитрия стал СКА, но впервые за время выступлений в нападающий лиге окажется без привычного центрфорварда – Вадима Шипачева. Тренерскому штабу предстоит хорошо подумать, кто сможет стать лучшим партнером для Яшкина.

В прошлых регулярках нападающий забил 30 и 38 шайб, но приблизится ли он к этим цифрам сейчас – большой вопрос.

Прогноз Sports.ru: Яшкин забьет меньше 30 голов.

В гонке лучших бомбардиров уже жара – 🔥

В этом сезоне как никогда много претендентов на звание лучшего бомбардира регулярки. Конкуренцию Вадиму Шипачеву, который никому не оставлял шансов три года подряд, могут составить как минимум Александр Радулов, Владимир Ткачев, Дамир Жафяров и Дмитрий Кагарлицкий.

Не сомневайтесь в Радулове. Знаете, кто в среднем набирал в КХЛ больше него за всю историю? Только Малкин, Бэкстрем и Овечкин, когда заглянули в лигу во время локаута в 2012-м. Даже у Мозякина меньше – 1,1 очка за матч у Сергея против 1,2 у Александра. В современной КХЛ форварду вполне по силам набирать очки в каждой игре.

Ткачев в Северной Америке зря времени не терял и в родном клубе может выстрелить. Жафярову, судя по предсезонке, нашли «татарскую тройку» с Хуснутдиновым и Хайруллиным, где Дамир и забивает, и красиво отдает. Кагарлицкий, если проведет сезон в топ-звене «Ак Барса» и будет стабильно играть в первой бригаде большинства, тоже сможет выбивать больше очка за матч.

Но не стоит сбрасывать со счетов и Шипачева. В свой последний год в «Динамо» Вадим набирал в среднем 1,39 очка за игру. Сумасшедший показатель! Если учесть, что в этой регулярке будет 68 матчей, то он может и вовсе обновить рекорд Мозякина, который выбил 85 очков за 60 игр в регулярке-2016/17.

Прогноз Sports.ru: Шипачев все-таки станет лучшим бомбардиром и побьет рекорд Мозякина.

Сезон тренерских отставок почти открыт

Сезон еще не начался, но в хоккейных телеграм-каналах уже появляется информация, что в «Адмирале» недовольны методами работы Леонида Тамбиева. Но давайте посмотрим с другой стороны – неприкасаемых в лиге не так уж много.

Кто может уволить Романа Ротенберга? Скорее всего, никто, только он сам.

Вряд ли в «Ак Барсе» в случае неудач в регулярке будут отказываться от Олега Знарка. В Казани очень консервативное руководство, и последний раз там убирали тренера по ходу сезона еще в начале нулевых. Не уволят из ЦСКА после завоеванной чашки и Сергея Федорова. Но если он проиграет в финале Кубка Гагарина – да, может быть.

Определенный кредит доверия есть у Андрея Разина, Илья Воробьев после выхода в финал тоже никуда не денется из «Магнитки». А вот Игорь Никитин в «Локомотиве» не может быть уверен на все 100%, что от него не откажутся. Президент ярославского клуба Юрий Яковлев в свое время легко уволил и Алексея Кудашова, и Андрея Скабелку. Хотя в Ярославле, скорее, не пойдут на такой шаг снова.

В «Амуре» достаточно большое влияние губернатора Михаила Дегтярева, а когда политики так близко к среднему клубу, то ничего хорошего из этого обычно не получается. В «Витязе» нельзя исключать отставки Вячеслава Буцаева. В «Спартаке» могут заменить Бориса Миронова на Дмитрия Квартальнова, он умеет работать с молодежью, которой сейчас у красно-белых хватает.

И в остальных клубах не сказать, что прям железные кандидаты на вылет. Время сейчас непростое, рынок не прям уж кишит именами свободных топ-тренеров, поэтому много изменений ждать не стоит. Да и вспомните ковидный сезон, когда отставок было минимум.

Прогноз Sports.ru: будет не более пяти увольнений за сезон, до конца сезона вряд ли доработают Леонид Тамбиев, Вячеслав Буцаев, Вадим Епанчинцев.

Новый праздник в Омске – все домашние игры «Авангарда»

«Ястребы» после четырех лет в Балашихе наконец-то возвращаются в Омск. Там вот-вот сдадут в эксплуатацию новую «G-Drive Арену», но первый домашний матч «Авангард» проведет только 1 октября. Омичей ждет тяжелый сентябрь с 12 выездными матчами, но это вряд ли помешает им провести регулярку на хорошем уровне (мы уже объясняли почему).

Более того, соскучившиеся болельщики в Омске наверняка будут постоянно заполнять арену и создавать крутую атмосферу на матчах, что только поможет «Авангарду».

Прогноз Sports.ru: «Авангард» будет третьим на Востоке, но вылетит во втором раунде.

Назаров не отступает от своих методов

21 сентября и 17 ноября – запишем в календарь эти даты и проверим, устроит ли Андрей Назаров очередное шоу в матчах с «Авангардом».

Драки-драками, но если возвращаться к теме тренерских отставок, то Назаров тоже может стать одним из кандидатов на увольнение. Если медийную составляющую «Сочи» – в том числе боями – Андрей Викторович кое-как прокачивает, то с хоккеем далеко не все идеально. Не стоит забывать, что у южан один из самых молодых и неопытных составов в лиге.

Безусловно, мотивационные методы Назарова какое-то время работать будут, но такие вещи очень быстро приедаются и перестают давать результат. Так что, если специалист доработает до конца сезона и даже выведет «леопардов» в плей-офф – это будет чудом.

Прогноз Sports.ru: драки с «Авангардом» будут, «Сочи» будет бороться с «Куньлунем» и «Витязем» за 9-11 места.

В лиге появились клубы без иностранцев

Мы поднимали вопрос проблемы с легионерами в КХЛ в начале месяца, и с тех пор мало что изменилось. Да, какие-то иностранцы приехали в лигу, но главная проблема в отказе европейцев. Хоккейные федерации Финляндии, Швеции, Чехии и Латвии уже объявили о том, что не будут привлекать игроков из КХЛ в сборную. Зато североамериканцы едут в лигу охотно и их общее количество будет как минимум таким же, как и в прошлом сезоне.

Как итог – два клуба пока добровольно отказались от подписания легионеров. Это «Ак Барс» и «Локомотив». При этом руководители обеих команд не исключают, что иностранные игроки все-таки подъедут в течение сезона. Но если у «Ак Барса» и без них все неплохо, то «Локомотиву» пару качественных игроков действительно не помешали бы.

Прогноз Sports.ru: до дедлайна легионер появится в Ярославле, но не в Казани.

У «Трактора» в обойме – один финн

Наиболее сильно легионерская тема ударила по «Трактору». В Челябинске остался только Теему Пулккинен, в то время как чехи Роман Вилл, Лукаш Седлак, Томаш Гика и примкнувший к ним американо-белорус Ник Бэйлен и швед Лоуренс Пилут отказались возвращаться в клуб.

Челябинцы так и не смогли найти достойную замену ушедшим лидерам, а из новых подписаний можно выделить ровно одно – возвращение в родную команду Антона Бурдасова. В остальном же «Трактор» пока выглядит слабее.

Прогноз Sports.ru: «Трактор» на льду станет чуть сильнее и будет четвертым на Востоке, но в плей-офф вылетит во втором раунде.

В КХЛ теперь забивают много голов

Еще одна из важных проблем нового сезона – вратарская. Тот же «Трактор» входит в сезон с Эмилем Гариповым, Кириллом Устименко, Сергеем Мыльниковым и Ильей Проскуряковым. Устименко и Мыльников на двоих в КХЛ провели один матч, а Проскуряков предыдущий сезон провел в ВХЛ.

Чуть лучше дела у «Авангарда», где вратарскую бригаду составили Василий Демченко и Станислав Галимов. В «Динамо» и «Локомотиве» первыми вратарями будут Илья Коновалов и Иван Бочаров соответственно – и нельзя сказать, что они прям топовые даже по мерка лиги.

В целом прослеживается тенденция: во многих клубах есть те, кто был бы хорош в качестве бэкапа, но потянут ли эти вратари роль основных – загадка. Это еще одна из интриг нового Фонбет чемпионата КХЛ, но даже если эта проблема увеличит результативность – лига и болельщики от этого только выиграют.

Прогноз Sports.ru: будет как минимум один обмен с участием вратаря по ходу сезона и в лигу приедут 1-2 иностранца.

Новые легионеры «Салавата» наводят шороху

Иностранцы «Салавата Юлаева» покинули клуб еще по ходу плей-офф-2022, поэтому в межсезонье руководству клуба пришлось поломать голову, чтобы найти им достойную замену.

Вратарский вопрос после отъезда Юхи Метсолы был решен благодаря приглашению пары вратарей Илья Ежов – Андрей Кареев. А если брать заграничных новичков, то их трое: уже имеющий опыт выступлений в лиге защитник Райан Мерфи и два форварда – американец Саша Хмелевски и канадец Джош Хо-Сэнг.

Переходы нападающих выглядят особенно интересно, оба игрока могут стать достаточно заметными персонажами в КХЛ. Напрашивается как минимум еще один форвард-легионер, но даже за частичную замену финнов «юлаевцев» можно похвалить.

Прогноз Sports.ru: Уфа заползет на пятое место на Востоке, но не дойдет до финала.

«Профессор» строит яркого андердога

Игорь Ларионов все-таки возглавил клуб КХЛ – летом он был назначен главным тренером «Торпедо». И есть ощущение, что нижегородцы, несмотря на достаточно скромный подбор игроков, будут одной из самых зрелищных команд предстоящего сезона.

Профессор имеет свое видение, как должна играть команда, и он уже говорит о том, что все четыре звена должны играть на атаку – приводит в пример НХЛ, советский хоккей и даже футбольную АПЛ. На это будет любопытно посмотреть. Понятно, что от «Торпедо» никто не ждет Кубка Гагарина, но если команда действительно будет играть ярко и результативно, то у нее появится немало поклонников за пределами Нижнего Новгорода.

Прогноз Sports.ru: «Торпедо» будет восьмым на Западе.

«Магнитка» дает самый зрелищный хоккей в лиге

Не откажется от своего стиля и «Металлург». Илья Воробьев с советским хоккеем, который он ставит в «Магнитке», был близок к триумфу в прошлом сезоне. Однако машина в виде ЦСКА переработала и перетерпела южноуральских игровичков.

В межсезонье руководству клуба удалось сохранить состав и переподписать практически всех лидеров – а это значит, что игры с участием «Металлурга» снова будут огненными. Сам же Воробьев снова попробует доказать, что с управляемым хаосом можно достичь успеха.

Прогноз Sports.ru: «Магнитка» выйдет в финал «Востока».

«Автомобилист» снова разбрасывается деньгами

Уральцы из года в год претендуют на гордое звание топ-клуба, но, кроме бюджета и почти на 100% заполненной зарплатной ведомости, ничего топового в Екатеринбурге нет. В прошлом сезоне было все настолько ужасно, что команда даже не вышла в плей-офф. Да, там была прервана регулярка, но клуб с таким бюджетом должен уверенно попадать в восьмерку, а не бороться за место в ней.

Что изменилось летом? Руководители клуба сохранили свои посты, хотя по их работе и напрашивались какие-то оргвыводы. «Автомобилист» бомбанул подписаниями Юхи Метсолы, Юрки Йокипакки и Миро Аалтонена, но финское трио отказалось приезжать в Россию. Тем не менее, оборону должен усилить Ник Эберт, в атаке можно отметить переходы Сергея Широкова и Кертиса Волка.

Но не обошлось без сделок, которые вызывают вопросы. На приличные 35 млн в год (по информации «Спорт-Экспресса», как и в дальнейших случаях) приглашен Игорь Бобков, который в Казани вчистую проиграл конкуренцию Тимуру Билялову. На 40 млн подписан защитник Денис Баранцев, который после удачного сезона в «Торпедо» забил всего четыре гола за два года в Ярославле.

Плюс руководителей клуба серьезно ограничивают в маневрах «тяжелые» контракты Стефана Да Коста (75 млн), Джесси Блэкера (50 млн) и Данила Романцева (40 млн), но эти контракты давали те же люди, что находятся у руля до сих пор. Добавьте к этому тяжелую травму Алексея Макеева, который пропустит шесть месяцев – и получится, что уральцы, скорее, будут снова бороться за место в восьмерке и вряд ли навяжут борьбу реальным топам вроде «Ак Барса», «Магнитки» и «Авангарда».

Прогноз Sports.ru: «Автомобилист» займет 6-8 место на Востоке и вылетит в первом раунде.

Как ни крути, а новый сезон обещает быть своеобразным: впервые регулярка будет из 68 матчей, многие клубы сталкиваются с похожими проблемами, и это тоже влияет на разницу между богатыми и бедными. Будет интересно – и это самое главное!

Фото: vk.com/hcakbars; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; vk.com/hcsalavat; vk.com/hclokomotiv_official; vk.com/hc_avangardomsk; vk.com/hcmetallurg