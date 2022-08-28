Ротенберг надел на презентацию СКА пять (!) перстней. Два из них – за победы юниоров

Танос обзавидовался бы.

Перед каждым сезоном многие клубы проводят презентации или другие подобные мероприятия для своих фанатов. В последние пару лет из-за ковида эта практика ушла, но теперь все стараются наверстать упущенное и выйти на контакт с болельщиками. Где-то это просто душевное мероприятие для народа, где-то шикарный фестиваль с топ-исполнителями – все зависит от фантазии маркетологов и бюджета клуба.

В СКА это делают масштабно. Например, в этом году Питер презентовал состав команды-2022/23 в красивых декорациях, пригласил звезд – с программой выступила фигуристка Александра Трусова и спел Григорий Лепс – а также провел выставочный матч в формате 3х3 (это хоккей будущего, если вы забыли).

Но все внимание сторонней публики, следящей за мероприятием армейцев, привлек образ Романа Ротенберга. Главный тренер, вице-президент и генеральный директор СКА появился в солидном костюме, а на его пальцах красовались пять чемпионских перстней: два с олимпийской символикой и три с логотипом СКА.

Почему два перстня с олимпийскими кольцами, если при Ротенберге была выиграны только одни Игры – в 2018 в Пхенчхане? Почему три клубных, если Кубка Гагарина у Романа всего два? Он все объяснил журналистам:

«Первый раз надел эти перстни, решил, что сегодня важный день. Когда-то ведь надо их надевать? Это перстни за Кубок Гагарина 2015 и 2017 годов, Олимпиаду-2018, Юношескую Олимпиаду и Кубок Харламова-2022. Это наш фундамент, на котором мы стоим. Но в то же время для нас только здесь и сейчас, готовимся к следующей игре», – объяснил главный тренер (а еще вице-президент, генеральный директор и заместитель председателя совета директоров) СКА, зачем-то добавив в конце профессиональный штамп.

Кстати, «Чемпионат» сообщил, что игроки «СКА-1946» свои перстни еще не получили. Зато на фотографиях увидят, какой он будет.

Все эти перстни Роман получил как функционер – со сборной он был связан как вице-президент ФХР и глава штаба, с клубом – как вице-президент и генеральный директор. Тренерскую карьеру Роман начал только в прошлом сезоне и предстоящий чемпионат станет для него первым полноценным в этой роли.

Многие игроки НХЛ на важные мероприятия надевают чемпионские перстни – и в этом нет ничего такого. Все знают или хотя бы догадываются, каким трудом, потом и кровью достаются трофеи в хоккее и понимают, что чемпионский перстень – не просто побрякушка. Это доказательство работы, трудолюбия, самоотверженности, характера, таланта, мастерства, и раз в год на каком-либо торжественном вечере такую вещь можно и засветить.

Ротенберг хоть и не играл на профессиональном уровне, но, видимо, тоже решил показать свое величие и надел на презентацию СКА аж пять перстней. Можно иметь сколько угодно подобных наград, но так и не найти в хоккее настоящего счастья. Потому что оно не в чемпионских перстнях, не в имени на кубке и не в госнаградах.

Оно совсем в другом.

Фото: Telegram-канал Roman Rotenberg