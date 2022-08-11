На одном коньке
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😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником

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Ротенберг говорит, что это фэйки.

10 августа в Ленинском районном суде Уфы прошло заседание по делам форварда СКА Михаила Воробьева и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова. Оба игрока обвинялись в даче взятки за оформление военного билета. В этой истории есть как минимум еще один обвиняемый – нападающий «Адмирала» Владислав Лукин, его дело будет рассмотрено 22 сентября.

Первые новости о факте обвинений появились чуть больше месяца назад – 6 июля телеграм-канал Mash сообщил, что игроки получили освобождение от армии за взятку, которую передали уфимскому бизнесмену и бывшему сотруднику ГИБДД Фариту Самигуллину, а тот в свою очередь отдал деньги заместителю военкома по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константину Воропаеву. Речь шла о сумме от 150 до 200 тысяч рублей.

Самого Самигуллина задержали в апреле этого года и после его показаний были открыты дела против хоккеистов и зама военкома. В контексте истории с этим посредником мелькали фамилии Ивана Федотова и звезды «Миннесоты» Кирилла Капризова. Но Федотов уже в учебной части в Северодвинске, а Капризову пока никакие обвинения не выдвинуты. Хотя в сети даже появлялись его фотографии с военкомом.

Воробьев недавно выступал за СКА на Sochi Hockey Open и в четырех матчах набрал 6 (3+3) очков. После одной из игр у него спросили про историю с покупкой военного билета, на что он ответил, что «это никак не относится к игре». После Михаил добавил: «Да нечего комментировать. Я здесь, я играю, я с командой».

Дела Воробьева и Сулейманова изначально должны были рассматриваться 18 июля, но позднее заседание перенеслось на 10 августа. В телеграм-канале SHOT было опубликовано видео, на котором Михаил шел по коридору здания суда в темном поло и черных солнцезащитных очках. От комментариев он отказался, но на суде свою вину признал. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Уфы.

Но главный тренер СКА, вице-президент и генеральный директор клуба Роман Ротенберг неожиданно для всех заявил, что это не так, и запутал эту историю еще больше.

«Надо проверять источники. Это вышло в телеграм-канале «Мутко против», это не официальный источник, – привел громкое заявление Ротенберга «Чемпионат». – Еще даже не было суда, давайте дождемся официальной информации. Это фэйки. Сейчас идет информационная война по всем фронтам, пропаганда – вы видите, что происходит. Не ведемся на фэйки, давайте дождемся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, все у нас хорошо».

Если говорить о деле Воробьева и его бывших партнеров, то по закону хоккеистам грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом до 60-кратной суммы взятки. Но на самом деле факт признания вины, если он действительно был, не просто пойдет Михаилу на пользу, но и вообще может помочь избежать уголовного наказания.

«В соответствии с примечанием к статье 291 лицо, которое призналось в совершении такого преступления и активно способствовало его раскрытию, освобождается от ответственности. Поэтому, скорее всего, в данном случае игрок не понесет уголовной ответственности», – прокомментировал ситуацию для Sports.ru председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

Но что будет с военным билетом и будущим Воробьева? Если он признал вину, то теперь ему придется решать вопросы законным путем.

«Военный билет, выданный таким образом – если установят, что имели место незаконные действия – будет аннулирован, – рассказал Владимир Тригнин. – Как это происходит технически: прокурор выступает с административным исковым заявлением о признании недействительным заключения о категории годности и решения призывной комиссии. Отменяется решение о его зачислении в запас и, если гражданин подлежит призыву, его направляют на мероприятия, связанные с призывом. Он опять становится призывником».

Форварду пока только 25 лет, и в ближайшие два года он будет доступен для службы в армии, если у него не будет каких-то медицинских противопоказаний.

В любом случае точка пока не поставлена. Известно, что заседание по делу Воробьева перенесено на 22 августа из-за неявки свидетеля. По той же причине до 25 августа было отложено и дело Сулейманова, но Анвар выскажет свою позицию о виновности после допроса свидетелей.

По изначальной информации в прессе и мнению по этой истории юриста Владимира Тригнина логично было бы предположить, что Михаил, скорее всего, отделается легким испугом. Но заявления Ротенберга запутывают эту историю: с одной стороны, есть подтверждение от пресс-службы суда, с другой – ну, не может же Роман быть настолько не в курсе ситуации со своим игроком и заявлять о фэйках?

Так или иначе, вся история с Воробьевым и дачей взятки, даже если это показательная порка, дает всем остальным игрокам хороший урок и пример, как не нужно решать вопросы с армией.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Мельников; ХК СКА

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