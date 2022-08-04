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Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ

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Чистый хит или удар в колено?

На Sochi Hockey Open жарко во всех смыслах. На старте турнира здорово подрались Андрей Алтыбармакян из «Сочи» и Колби Уильямс из «Адмирала», а во второй игровой день новичок минского «Динамо» Алексей Емелин напомнил, что считается одним из самых жестких защитников лиги: в начале второго периода он досрочно отправил в раздевалку подрастающую звезду и капитана сборной России U25 Матвея Мичкова.

Рукастый Мичков хотел прокинуть шайбу между ног сопернику, но опытный ветеран сначала выбил ее клюшкой, а затем сыграл в тело. Емелин даже подсел, чтобы не вынести Мичкову голову – удар пришелся и в грудь, и в колено.

Именно с ним у Матвея теперь проблемы – журналист Алексей Шевченко после завершения игры сообщил, что форвард отправился на МРТ. Это стандартная процедура для таких случаев и пока лучше дождаться результатов обследования.

Емелин сразу после столкновения подъехал к Мичкову, этот фрагмент попал в трансляцию. Журналистам игрок «Динамо» сказал, что не хотел нанести травму и действовал по эпизоду: «Никто коленом в колено не бил, – заявил Емелин. – Считаю, это был чистый силовой. Я перекрывал центр, он хотел обыграть. Просто столкнулись и все. Очень жаль, если он получит травму. Но это хоккей, если игрок идет в центр, он должен понимать серьезность. Не стоит расценивать это как провокацию или специальное нанесение кому-то травмы» («Чемпионат»)

Мичков рано или поздно попал бы под такой хит: он любит обострять игру, лезть на ворота и те вещи, которые проходили у него в МХЛ и ВХЛ, в КХЛ будет провернуть уже сложнее. Отношение соперников к нему тоже меняется – все знают, что от этого парня может исходить опасность, и защитники стараются не дать ему себя обыграть. Нынешний сезон должен стать для него первым по-настоящему взрослым. 

При этом главный тренер сборной Владимир Филатов намекнул на то, что Емелин сыграл грязно. «Опытный хоккеист в составе минского «Динамо» сделал свое дело, к сожалению, – сказал Филатов. – Не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. В данном турнире, мне кажется, можно было избежать этого. Возможно, это получилось не специально».

Его коллега Крэйг Вудкрофт, разумеется, считает, что все было чисто и в целом доволен действиями Емелина. «Он всегда играет жестко. Но не грубо, – рассказал после матча Вудкрофт. – Его силовой прием был чистым. И он передал команде соперника послание, что проходить в центр так легко не получится. Разумеется, ни у кого не было умысла травмировать соперника. Надеюсь, что с Мичковым все будет в порядке. Желаем ему скорейшего выздоровления».

Бросилось в глаза другое – за Мичкова никто не вступился. То ли молодые игроки сборной побоялись это сделать, то ли понимали, что был чистый хит и поэтому не вписались. Но в играх за сборную, пусть даже на предсезонном турнире, все же стоит заступаться за своего капитана.

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Фото: vk.com/fhr

Что было в эпизоде с травмой Мичкова?
331 голос
Чистый хит Емелина, Матвею надо готовиться к игре с мужиками
82%
Алексей Емелин
Емелин нарушил правила и должен был получить удаление
18%
ФХР

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