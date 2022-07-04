Пять лет назад в армию забирали игрока «Динамо». Он провел в части неделю и пропустил две игры

Сгонял в казарму посреди сезона.

Шпионский «призыв» Ивана Федотова в армию – самый громкий, но все же не первый случай с игроком КХЛ. В октябре 2017-го в похожей ситуации (но с меньшим количеством приключений) оказался Владимир Брюквин. Тогда он играл за «Динамо», ему было 22, и его прямо с улицы забрали в военкомат. Тогда эта новость не вызвала такого ажиотажа, и тем не менее, Брюквин реально оказался в воинской части, причем посреди сезона.

На момент призыва форвард играл во втором звене, получал в среднем больше 15 минут за матч и вообще был в хорошей форме. В 22 играх у Владимира было 12 (8+4) очков. И вдруг – армия.

«Динамо» попало в неловкую ситуацию. Журналисты выяснили, что Брюквин пропускает матч со «Спартаком» из-за того, что его призвали в армию. Якобы клуб пытался договориться, но безуспешно – и игрок вместо ледовой арены отправился в казарму. Пресс-служба и главный тренер Владимир Воробьев всячески отрицали, что одного из лидеров команды забрали в армию. Утверждали, что отсутствует он из-за недомогания.

Но партнеры после игры подтвердили информацию об армии. «Мы больше смеемся. Мы не можем здесь ни на что повлиять, как-то помочь. Знаем, что ушел в армию», – рассказал Алексей Терещенко. А Дастин Бойд добавил: «Что хочу пожелать ему? Служить хорошо, беречь себя. Надеюсь, в скором времени его увидеть».

Новость о призыве Брюквина появилась 27 октября. А уже 31-го Брюквин присутствовал на арене, хотя участия в матче с «Торпедо» не принимал. Зато Воробьев на пресс-конференции сказал, что «у Володи армейское настроение». Зачем было изначально отрицать? А в следующей игре, 2 ноября, Владимир вышел на лед и отдал голевую передачу.

Неизвестно, как хоккеист так быстро вернулся в команду из воинской части. Журналист Алексей Шевченко тогда писал, что ему нужно дотерпеть до декабря, потому что он был призван еще 11 месяцев назад. Где-то всплывала версия, что Брюквину нашли ВУЗ с военной кафедрой, но официальных подтверждений этому не нашлось.

И клуб, и хоккеист впоследствии воинскую тему старались избегать. «Эта ситуация с армией – без комментариев. Здесь от меня ничего не зависит», – говорил нападающий в ноябре 2017-го. Только после завершения сезона-2017/2018 гендиректор «Динамо» Валерий Шанцев вернулся к этому вопросу: «Ничего страшного в этом нет – молодой человек должен почувствовать армию. Сейчас служат год, Брюквин прослужил неделю – и что, делать из этого трагедию?»

Так что Брюквин пусть и недолго, но побывал в армии. Посмотрим, сколько прослужит Иван Федотов. Хочется верить, что вскоре он все-таки будет защищать только хоккейные ворота.

Фото: t.me/dynamo_history; РИА Новости/Владимир Федоренко