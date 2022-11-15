Он прошел с «Оренбургом» все – от Второй лиги до главного гола на 94-й минуте стыков. Монолог о 13 годах в одном клубе

Большие дела Андрея Малых.

«Оренбург» – главная вспышка первой части сезона. Главный тренер Марцел Личка не боится даже топ-соперников, а латиноамериканцы придают красок атаке. Сычевой, Вера, Флорентин и Марин – важнейшие герои обновленного «Оренбурга», но в клубе есть и те, кто застал не только первые походы в РПЛ, но и даже Вторую лигу.

Защитник Андрей Малых оказался в «Оренбурге» в 2010-м. Здесь он освоил новую позицию, застал шестерых тренеров, два вылета из РПЛ и две драмы в переходных матчах. В 2017-м Малых не забил пенальти в послематчевой серии со СКА – «Оренбург» отправился в Первую лигу. В 2022-м Малых забил в обеих играх с «Уфой» – именно его гол на 94-й минуте вывел команду в РПЛ. Получилась безгранично красивая история: начинал с клубом в третьем дивизионе, страдал при вылете, был антигероем – и все-таки вознес команду на новый уровень.

Мы поговорили с Малых о жизни «Оренбурга» при поддержке платежной системы «Мир» - официального партнера РПЛ, который хочет сделать российский футбол лучше. В том числе – рассказывая о людях и явлениях, благодаря которым мы больше узнаем о жизни ярких региональных клубов.

РПЛ ушла на паузу, но уже весной 2023-го можно будет вновь наслаждаться игрой живых легенд – таких, как Андрей Малых для «Оренбурга». Вот его монолог.

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Я родился в Кирове. В конце 2000-х местное «Динамо» находилось в очень плохом состоянии, поэтому после сезона-2009 решил уходить. Конкретных вариантов не было – думал, что обращусь к бывшему тренеру, бывшим партнерам, а они уже как-то помогут.

Так и получилось. В «Динамо» мы играли с нападающим Михаилом Тюфяковым, лучшим бомбардиром за всю историю Второй лиги. Миша старше на 14 лет, но мы быстро сдружились – он взял меня под опеку, когда я попал в основу «Динамо». Тюфяков подписал предварительный контракт с «Оренбургом» и договорился с тогдашним главным тренером Константином Галкиным, что меня возьмут на просмотр.

Зима 2010-го, сбор на базе в Самородово. В основном работали в зале, на поле выходили пару раз. Не знаю, что в таком режиме можно было разглядеть, но «Оренбург» предложил мне контракт. А Тюфяков по каким-то пунктам не договорился с руководством и уехал в «Нефтехимик».

«Оренбург» по сравнению с кировским «Динамо» – другой уровень. Зарплату всегда платили вовремя, на выездах заселяли в гостиницы совсем другого статуса, постепенно улучшали клубную инфраструктуру. Плюс сразу поставили большую задачу – выйти в Первую лигу, обязательно с первого места.

При Галкине мы проводили по две тренировки в день даже по ходу сезона. Приезжали к девяти утра на стадион в Ростошах, работали, потом ехали на базу, а к вечеру возвращались в Ростоши на второе занятие. Приезжали домой часов в девять вечера. «Оренбург» выигрывал, поэтому публичного недовольства никто не высказывал. Хотя, конечно, сейчас понимаю, что все было немного странно. Нам не объясняли, что и зачем, мы просто умирали на тренировках. Поэтому и непонятно, была ли польза от жестких тренировок. Например, при Марцеле Личке игроки обвешаны датчиками, Личка на теориях показывает, сколько и для чего мы пробежали.

Сезон-2011/12 мы провели в Первой лиге – сразу вылетели. Состав сильно не меняли, Галкин никогда не работал выше Второй лиги, поэтому завалились на старте. Та же история повторилась, когда мы впервые вышли в РПЛ – большинство футболистов и тренер Роберт Евдокимов не имели опыта на таком уровне.

Евдокимов – очень важный человек в истории «Оренбурга». Он пришел как раз по ходу переходного сезона-2011/12 – с ним мы классно провели весну. Да, все равно вылетели из Первой лиги, но почувствовали уверенность, понимали, что быстро в нее вернемся.

С Евдокимовым связана личная история – при нем я сменил позицию. Прежде играл правого полузащитника, а после прихода Евдокимова потерял постоянное место в старте. Перед сезоном-2012/13 у нас выпали крайние защитники – на товарищеский матч справа в оборону поставили меня. Ну и поехало, больше не ставили в полузащиту даже на тренировках.

В первый заход в РПЛ нам не хватило всего одного очка, чтобы избежать переходных матчей. Да, было обидно, но мы не сильно расстраивались: весну вообще прошли как середняк (восьмое-девятое место за 13 туров – Sports.ru), в стыках попали на хабаровский СКА. Ну, попали и попали – надо выигрывать.

Оба матча сыграли 0:0, проиграли по пенальти. Так вышло, что я единственный не забил. У нас не было четкой пятерки бьющих – Евдокимов подходил и спрашивал, готов ли игрок. Вроде бы кто-то отказался, а я чувствовал, что готов.

Прозвучит странно, но я не сильно переживал после незабитого пенальти. Нужно было переживать скорее оттого, что «Оренбург» не обыграл далеко не самую сильную команду Первой лиги. У меня в СКА были знакомые – некоторые игроки уже забрали трудовые книжки, собрали вещи. Они вообще не ожидали, что обыграют нас и выйдут в РПЛ.

Да, сиюминутная грусть была. Но зачем зацикливаться? Мы и в игре не забили пенальти. Переживал бы я долго – кому стало бы легче? Ни мне, ни команде, ни болельщикам. Нужно было просто быстро возвращаться в РПЛ.

Евдокимов ушел – пришел Темури Кецбая. На сборах мы вообще не занимались физикой, каждый день играли в квадраты и в футбол на полполя. Возможно, Кецбая думал, что, раз у нас осталось много игроков из РПЛ, мы и так выиграем Первую лигу. Но его подход не сработал. После восьми туров «Оренбург» плелся на 13-м месте – так главным тренером стал Владимир Федотов.

Мне кажется, в тот момент уже никто не верил, что мы вернемся в РПЛ за сезон. Федотов был ассистентом у Евдокимова, так и сказал: «Ребята, вспоминайте, как работали три месяца назад». Мы сразу поперли – на зимний перерыв ушли в топ-4.

Не могу сказать, что Федотов как-то выделялся в штабе Евдокимова. В основном он отвечал за аналитику, смотрел матчи с трибуны. В тренировки тоже особенно не влезал. Нормально общался с ребятами, поэтому положительно восприняли его возвращение в роли главного.

Хоть Федотов и попросил вспомнить, как мы работали при Евдокимове, не скажу, что они во всем похожи. Евдокимов вводил определенные рамки для каждой позиции – например, в РПЛ крайние защитники не могли постоянно подключаться в атаку. Фактически запрещалась игра в одно касание – конечно, если все проходило, Евдокимов не ругался, но если происходила потеря, влетало сильно. У Федотова было посвободнее. Плюс при Евдокимове играли 4-1-4-1, а Федотов довольно быстро перевел «Оренбург» на схему с тремя центральными защитниками.

В итоге мы выиграли Первую лигу. Руководство собрало всех и заявило, что мы должны сохранить место в РПЛ. После этого Федотов поговорил с игроками: «Нам поставили цель остаться, максимум – залезть в десятку. Я хочу, чтобы мы были в пятерке.

Знаю, что вы на это способны». Меньше года назад «Оренбург» был 13-м в Первой лиге, а тут тренер хочет топ-5 в РПЛ. Конечно, мы по-доброму посмеялись.

Тот сезон «Оренбург» закончил на седьмом месте. Думаю, нам сильно везло – помню, как нас возило «Динамо», а мы забили в единственной контратаке и выиграли 1:0. Плюс организация в обороне, сыгранность состава. Ну и, конечно, индивидуально сильные игроки: Леша Сутормин, Попович, Деспот, Терехов.

По ходу второй части того сезона было понятно, что «Оренбург» немного поменяется. Сутормин заслужил приглашение от топ-клуба. Если бы кто-то уже тогда пришел за Федотовым, тоже было бы логично. Федотов остался, Сутормин ушел, как и еще несколько ребят. Наверное, мы слишком сильно обновили состав – пару игроков можно было продлить, не идти на омоложение.

Через полгода ушел и Федотов.

Дальше – сумасшедшее время, первый пик пандемии. У нас заболели два-три человека – отстранили всю команду, получили по 0:3 от «Краснодара» и «Урала». Дальше играли в очень усеченном составе.

В этой ситуации «Оренбург» показал себя очень честным клубом. У нас заболели игроки, мы об этом заявили, следовали регламенту. Да, регламент дурацкий, и я не верю, что в других командах никто не болел. Если решили доигрывать чемпионат, нужно было договариваться на отстранение только заболевших, не закрывать всю команду. Мое мнение никак не изменилось за эти два года.

Мы вылетели, пришел Личка. С ним сразу выиграли Первую лигу – нас не допустили из-за несоответствия стадиона правилам РПЛ. Насколько разумно иметь в Оренбурге стадион на десять тысяч?

Было ли когда-то столько людей на матче «Оренбурга»? Сколько тысяч пришло на ЦСКА в октябре (7781 зритель – Sports.ru)? Для чего клуб потратил деньги на увеличение вместимости? Модернизация раздевалок, новое поле – нет вопросов, это нужно было сделать. Но зачем нужны десять тысяч?

После того как «Оренбург» не допустили до РПЛ, Личка сказал, что уходит. Было видно, насколько ему тяжело. Я переживал, но тут история как с незабитым пенальти в стыках со СКА: если бы долго обо всем думал, сошел бы с ума. Руководство уговорило Личку остаться, нам объявили, что снова пойдем на РПЛ.

Большую часть сезона все шло хорошо, но мы завалили конец чемпионата. Сами на себя давили – чисто вина игроков. Кто-то уже подумал, что «Оренбург» вышел в РПЛ, кто-то думал о переходе в другой клуб. В трех последних турах нужно было набрать три очка – взяли два. Так снова попали в стыки – на «Уфу».

Мы упустили прямую путевку в РПЛ, в первом матче с «Уфой» проигрывали 0:2, но точно не потеряли веру. Когда ты в игре, не задумываешься, что все – это конец. Возможно, поэтому и сравняли счет в первом матче. Это сделал я – вообще не понимаю, что делал в чужой штрафной в том эпизоде.

Забил и в ответной игре – победный гол на 94-й минуте, который вывел нас в РПЛ. Тут уже всем нужно было идти к воротам «Уфы»: все или ничего. Конечно, удар корявенький, но какая уже разница?

Порадовался в первые секунды, потом – опустошение.

Забыть голы в ворота «Уфы» не получается. Даже Тимур Аюпов подарил футболку с надписью «93:45» – время победного гола. В рамку не повесил, но сохраню ее.

Сейчас «Оренбург» получает огромное удовольствие от игры в РПЛ. Бессмысленно спорить: нас очень усилили латиноамериканцы, это что-то новое для «Оренбурга». Они держатся друг друга, но это нормально: в каждой раздевалке есть мини-группировки. И нет ощущения, что команда разделена на две части. Например, у нас есть ветеранский квадрат: Полуяхтов, Сиваков, Гойкович, Аюпов, я, Павловец. Выдергиваем в него кого-то из латиноамериканцев – так становимся ближе.

«Оренбург» всегда славился командной игрой, даже в Первой лиге. Пожалуй, только Сутормина и Деспота можно было назвать полноценными звездами по меркам лиги. Веру, Флорентина и Марина, наверное, можно назвать звездами РПЛ – за счет мобильности и желания играть вперед они придают команде лицо.

Многим интересно, какая команда сильнее: «Оренбург», который занял седьмое место с Федотовым, или нынешний? Подождал бы конца сезона. Но уже понятно, что тогда мы гораздо меньше пропускали. Думаю, все из-за стиля: при Федотове против топов мы сильно закрывались, с Личкой против всех играем одинаково. Правда, пока результат есть только дома – возможно, в том числе из-за искусственного поля, потому что таких больше нет в РПЛ.

13 лет в «Оренбурге» – очень большой срок. Я никогда не был близок к уходу из «Оренбурга», а задумывался о нем, наверное, только после вылетов из РПЛ. В топ-клубы не звали, а зачем переходить в команду, которая наверняка покинет РПЛ в следующем сезоне? Да, я заработал бы больше, но потерял бы клуб, в котором ко мне относятся как к родному.

В 2023-м мне исполнится 35. Не знаю, сколько еще буду играть. Родители до сих пор живут в Кирове, было бы очень тяжело их перевозить в Оренбург. После окончания игровой карьеры точно вернусь в Киров, немножко отдохну, пойму, чем хочу заниматься.

Если не найду работу в Кирове, а «Оренбург» будет ждать, с удовольствием приеду снова.

Перед глазами два примера: Дима Андреев стал спортивным директором, Адесойе Ойеволе – помощником главного тренера. Сейчас вообще не вижу себя тренером – при возможности выбрал бы офисную работу. Хотя вижу, как Андрееву непросто: постоянно на связи с игроками, агентами.

Но выбор – только после завершения карьеры. Пока думаю, как «Оренбургу» меньше пропускать и успешнее играть на выезде.

Фото: vk.com/fcorenburg; РИА Новости/Михаил Докудовский