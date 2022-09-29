Пиняев блестяще вернулся после болезни. В чем он особенно хорош?

Замена Зиньковскому.

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В первой серии мы рассказали о шикарных афишах к матчам «Торпедо», во второй – об удивительной трансферной кампании «Оренбурга». Теперь разбираем игру Сергея Пиняева, который летом пережил пневмоторакс, но ярчайше вернулся в состав «Крыльев Советов».

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Россия услышала о Сергее Пиняеве в 2018-м: в марте он съездил на недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед» и отгрузил пять мячей в товарищеском матче с «Бари», а в ноябре забил за «Чертаново» после прохода с центра поля.

Старт во взрослом футболе тоже впечатлил: голевая передача в 15 лет через 30 секунд после дебюта в Первой лиге и дубль в 16 за «Крылья Советов» в Кубке России (самый молодой автор дубля в истории турнира).

В 17 лет Пиняев провел полный сезон в РПЛ – 28 матчей, но ни в одном из них не выходил в старте. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Sports.ru рассказывал: «Мы хотели, чтобы Пиняев играл побольше, но в итоге он вышел в старте только в двух кубковых матчах.

Зиньковский и Ежов не пропустили ни одного матча ни по травмам, ни по желтым карточкам. У них за шесть-семь туров до конца было по три предупреждения, но оба умудрились обойтись без четвертого. Понятно: если бы не было Зиньковского или Ежова, в старте вышел бы Пиняев.

В «Крыльях» на тренировках он сталкивался с достаточно серьезным сопротивлением. Весной помешала пара мелких травм, когда мы задумывались о его выходе с первых минут».

Зиньковский получил третью желтую еще в 22-м туре, Ежов – в 25-м. Среди фланговых полузащитников/нападающих никто не играл больше в прошлом сезоне РПЛ.

Пиняев оформил 2+2 после выходов на замену и в целом играл достаточно остро – все пошло с первого матча, когда Сергей несколько раз обыграл Айртона на правом фланге. Эффективность в атаке и скромное игровое время привели к фантастическим данным. В пересчете на 90 минут Пиняев был вторым игроком РПЛ после Малкома по сумме ударов и передач под них, входил в топ-6 по успешным обводкам. Конечно, это был эффект запасного.

Летом «Крылья» покинули Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. «Есть Пиняев, но наивно рассчитывать, что парень 2004 года рождения сыграет все матчи без замен, как это делал Зиньковский. Полноценной замены Сарвели у нас нет.

То есть на двух позициях у нас нет футболистов, которые почти гарантированно выдержали бы все 30 туров. Плюс, возможно, будет Кубок РПЛ – глубина состава должна быть даже больше, чем в прошлом сезоне», – говорил Осинькин.

К старту сезона «Крылья» не закрыли эти позиции. За несколько дней до первого матча с «Оренбургом» Самара подписала 19-летнего Владислава Шитова из «Спартака» и 21-летнего Владимира Хубулова из «Алании», которые фактически не играли в РПЛ (у Шитова – четыре минуты в прошлом сезоне). Поэтому места в основе получили Пиняев и Дмитрий Цыпченко.

Против «Оренбурга» получилось ярко – 4:2, 27 ударов (лучший результат «Крыльев» с сезона-2010). Пиняев превратился в одного из лидеров атаки – пять ударов и четыре передачи под них.

Два удара Пиняев нанес после смещений в середину под правую ногу. Обычно Сергей уходит в центр, когда оказывается 1-в-1 против защитника, а в середине нет страхующего соперника. В таких ситуациях Пиняев достаточно долго готовит удар – бьет с четвертого-пятого касания.

Из-за пневмоторакса Пиняев пропустил шесть туров, но, кажется, болезнь не сильно сказалась на форме. В первом матче в старте в РПЛ после возвращения Пиняев забил красивейший гол в ворота «Ростова» – конечно, после смещения в центр под правую.

В завершающей стадии Пиняев мог катить на Глушенкова, за которым не успевал Мелехин.

Пиняев выбрал смещение в центр – Мелехин ориентировался по Глушенкову и не страховал середину.

Смещения слева в середину – удары в дальний угол после нескольких касаний. С левой ноги Пиняев тоже бьет, но удары получаются менее нацеленными. Но общая черта есть – четыре-пять касаний до удара. Так Пиняев пробивал в матчах с «Химками» и «Ростовом».

При развитии позиционной атаки у «Крыльев» есть разные варианты на обоих краях. Фланговые защитники могут открываться в полуфлангах (тогда за ширину отвечают крайние нападающие), могут подниматься по бровке – тогда более узкие позиции занимают Ежов и Пиняев/Артем Соколов. Также возможен (хоть и случается реже) сдвоенный фланг – ситуации, когда Ежов находится на одной вертикальной линии с Бейлом, а Пиняев/Соколов – с Горшковым.

В прошлом сезоне у «Крыльев» были разноплановые фланговые полузащитники: Зиньковский чаще принимал в ноги и взаимодействовал с Горшковым, а Ежов – убегал за спину защитникам. После ухода Зиньковского и интеграции в основу Пиняева пока почти ничего не изменилось. Сергей тоже предпочитает либо делать пару шагов навстречу мячу, либо дожидаться его на месте. При этом кажется, что по скорости Пиняев подходит и под роль убегающего игрока – в перспективе возможен микс из качеств Зиньковского и Ежова хотя бы в части атаки.

Пиняев очень здорово бежит и быстро принимает решения после приема передач. Иногда уходит от соперников одним касанием – конечно, чаще всего в середину. Если первым касанием не получается оторваться, то оно помогает сбросить оппонента с помощью резкого разворота корпуса и двух-трех касаний.

Пока Пиняев лечился, на левом краю у «Крыльев» выходили 19-летний Артем Соколов и даже центральный полузащитник Александр Коваленко. В конце августа конкуренция увеличилась – самарцы подписали атакующего полузащитника Амара Рахмановича и левого полузащитника Александара Чирковича (то есть закрыли места Зиньковского и Сарвели).

Несмотря на это, кажется, что в ближайшие пару месяцев Пиняев будет много играть. Уж слишком хороши оба матча, когда он выходил в старте в РПЛ.

Очень хочется продолжения.

Фото: VK/fckssamara

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