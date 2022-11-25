«Какой ужас!», «Нокаут» – Испания реагирует на вылет с ЧМ
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
От редакции: блог «Первая полоса» реагирует на самые яркие события чемпионата мира – самыми яркими обложками газет со всего мира. После вылета Испании здесь ведущие издания разочарованной страны. Подписывайтесь на блог здесь и на телеграм-канал (там можно оценить, как в Португалии реагируют на победу без Роналду).
Пока в Марокко (да и по всей Европе) продолжают праздновать, Испания грустит: это уже второй подряд вылет в 1/8 финала (в 2014-м не вышли даже из группы), а после 2010-го на чемпионатах мира команда выиграла всего три матча.
Но оставим статистику: вы в блоге «Первая полоса», поэтому посмотрим, как на поражение отреагировали испанцы (а бонусом в конце – как порадовались в Марокко!)
Sport: «Какой ужас!»
AS: «Вот и всё»
«Первая полоса» образовательная: это такое устойчивое выражение на испанском, которое можно перевести как «и дело с концом» или «вот и всё» – его используют, когда надо завершить разговор.
Levante: «Максимальное разочарование»
El Comercio: «Грустное прощание»
Marca: «Чемпионат мира нам не по зубам»
Mundo Deportivo: «Нокаут-мундиаль»
El Periodico: «И точка»
L’esportiu (Каталония): Bo, no?
Даже в Испании нашлись те, кто посвятил первую полосу гению Буну!
Бонус: марроканская радость
Les Eco: «Мечта продолжается»
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