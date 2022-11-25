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«Какой ужас!», «Нокаут» – Испания реагирует на вылет с ЧМ

Луис Энрике Луис Энрике
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: блог «Первая полоса» реагирует на самые яркие события чемпионата мира – самыми яркими обложками газет со всего мира. После вылета Испании здесь ведущие издания разочарованной страны. Подписывайтесь на блог здесь и на телеграм-канал (там можно оценить, как в Португалии реагируют на победу без Роналду).

Пока в Марокко (да и по всей Европе) продолжают праздновать, Испания грустит: это уже второй подряд вылет в 1/8 финала (в 2014-м не вышли даже из группы), а после 2010-го на чемпионатах мира команда выиграла всего три матча.

Но оставим статистику: вы в блоге «Первая полоса», поэтому посмотрим, как на поражение отреагировали испанцы (а бонусом в конце – как порадовались в Марокко!)

Sport: «Какой ужас!»

AS: «Вот и всё»

«Первая полоса» образовательная: это такое устойчивое выражение на испанском, которое можно перевести как «и дело с концом» или «вот и всё» – его используют, когда надо завершить разговор.

Levante: «Максимальное разочарование»

El Comercio: «Грустное прощание»

Marca: «Чемпионат мира нам не по зубам»

Mundo Deportivo: «Нокаут-мундиаль»

El Periodico: «И точка»

L’esportiu (Каталония): Bo, no?

Даже в Испании нашлись те, кто посвятил первую полосу гению Буну!

Бонус: марроканская радость

Les Eco: «Мечта продолжается»

Телеграм-канал «Первая полоса» с самыми яркими обложками ЧМ-2022

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