Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: блог «Первая полоса» реагирует на самые яркие события чемпионата мира – самыми яркими обложками газет со всего мира. После вылета Испании здесь ведущие издания разочарованной страны. Подписывайтесь на блог здесь и на телеграм-канал (там можно оценить, как в Португалии реагируют на победу без Роналду).

Пока в Марокко (да и по всей Европе) продолжают праздновать, Испания грустит: это уже второй подряд вылет в 1/8 финала (в 2014-м не вышли даже из группы), а после 2010-го на чемпионатах мира команда выиграла всего три матча.

Но оставим статистику: вы в блоге «Первая полоса», поэтому посмотрим, как на поражение отреагировали испанцы (а бонусом в конце – как порадовались в Марокко!)

Sport: «Какой ужас!»

AS: «Вот и всё»

«Первая полоса» образовательная: это такое устойчивое выражение на испанском, которое можно перевести как «и дело с концом» или «вот и всё» – его используют, когда надо завершить разговор.

Levante: «Максимальное разочарование»

El Comercio: «Грустное прощание»

Marca: «Чемпионат мира нам не по зубам»

Mundo Deportivo: «Нокаут-мундиаль»

El Periodico: «И точка»

L’esportiu (Каталония): Bo, no?

Даже в Испании нашлись те, кто посвятил первую полосу гению Буну!

Бонус: марроканская радость

Les Eco: «Мечта продолжается»