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Немецкая пресса громит свою команду: второй чемпионат мира подряд сборная Германии не прошла групповой этап.

Это лучшие обложки газет из стран, где безумную развязку группы переживали сильнее всего, от телеграм-канала «Первая полоса».

«Катарстрофа!»

Очевидная игра слов, для которой есть очень яркий повод.

«Германия мимо»

Мимо плей-офф чемпионата мира снова.

«В конце концов не хватило»

Победы в последнем туре мало, чтобы выбраться из группы.

«Очередная катастрофа на чемпионате мира»

Впервые в истории немцы провалили группу на чемпионате мира два раза подряд.

«Эта халтура закончилась»

Халтура – это явно и про качество игры, и про результат.

«С небес на землю за три минуты»

Это уже эмоции костариканцев: в середине второго тайма они повели 2:1 и на три минуты виртуально переместились в плей-офф (тогда бы вылетали и испанцы, и немцы). Но потом Германия сравняла, и эта сказка закончилась.

«Спасибо!»

Пишет испанская AS на немецком у себя на обложке – потому что в итоге Испания прошла в 1/8 финала именно за счет победы Германии.