«Катарстрофа», «Халтура закончилась» – боль и злость Германии после вылета с ЧМ-2022 на обложках газет
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Немецкая пресса громит свою команду: второй чемпионат мира подряд сборная Германии не прошла групповой этап.
Это лучшие обложки газет из стран, где безумную развязку группы переживали сильнее всего, от телеграм-канала «Первая полоса».
«Катарстрофа!»
Очевидная игра слов, для которой есть очень яркий повод.
«Германия мимо»
Мимо плей-офф чемпионата мира снова.
«В конце концов не хватило»
Победы в последнем туре мало, чтобы выбраться из группы.
«Очередная катастрофа на чемпионате мира»
Впервые в истории немцы провалили группу на чемпионате мира два раза подряд.
«Эта халтура закончилась»
«С небес на землю за три минуты»
Это уже эмоции костариканцев: в середине второго тайма они повели 2:1 и на три минуты виртуально переместились в плей-офф (тогда бы вылетали и испанцы, и немцы). Но потом Германия сравняла, и эта сказка закончилась.
«Спасибо!»
Пишет испанская AS на немецком у себя на обложке – потому что в итоге Испания прошла в 1/8 финала именно за счет победы Германии.
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