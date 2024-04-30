Два победных броска Мюррэя, ранние вылеты Леброна и Дюрэнта. Чем запомнилась вторая неделя плей-офф НБА

Подводим промежуточные итоги.

Дуэль недели – Эмбиид и Брансон

Суперконтрастное поведение двух звезд серии «Никс» – «Филадельфия». Когда смотришь на игру Эмбиида, то задаешься вопросом: «И это суперзвезда? И это MVP?» А когда Брансон тащит «Нью-Йорк»: «Почему этот парень не суперзвезда?» Лидер «Никс» даже ведет себя так, будто для него подобный статус не в новинку. И хладнокровие придает его 47 очкам несколько иной привкус, чем даже у 50 очков Эмбида.

Наивно сравнивать игроков на основании столь примитивной штуки, но Эмбиид в четвертой четверти ходит пешком и с трудом доживает до финальной сирены, в то время как Йокич носится как угорелый.

Баззер недели – Джамал Мюррей

Встаешь в семь утра по московскому времени и успеваешь зацепить концовку игры. «Ничего себе, «Лейкерс» ведут десятку! А я-то прогнозировал свип!» Ладно, думаешь, чемпионы не просто так чемпионы. Йокич и Джамал Мюррэй снова и снова крутят свои коронные взаимодействия, хотя Леброн не сдается и валит две трешки. Потом забивает еще и еще. Но в итоге все сводится к одному владению. One shot, one opportunity как говорится.

А ты начинаешь свой день с ощущением, что прикоснулся к прекрасному.

Но потом Мюррей сделал это снова в пятом матче.

Феноменальная серия! Леброн и Дэвис играли великолепно, «Лейкерс» вели в счете большую часть серии. Йокич для меня уже превратился в того самого парня, которого можно победить только каким-то волшебным способом, уничтожив его крестражи. «Наггетс» не ощущают преимущества соперника ни при какой разнице в счете. Спасибо «Лейкерс» за классную серию, которая второй год подряд по счету выглядит недостаточно конкурентной.

Постеры недели

Неделя выдалась богатой на красивые унизительные броски сверху.

Мо Вагнер впечатлил сразу несколькими данками, включая кол через Джаррета Аллена с элегантным переводом за спиной…

…Мюррэй поставил через Леброна…

… а Энтони Эдвардс отправил на рыбалку Кевина Дюрэнта.

Дивинченцо никого не унизил, но тоже забил красочно.

Концовка недели – второй матч «Никс» – «Сиксерс»

Во-первых, вспомнился победный для России чемпионат Европы – когда знаешь результат финала, то до последней минуты думаешь: «как же так получилось, ничего же не предвещало».

Во-вторых, потеря «Филадельфии» после аута похожа на ту ситуацию, когда Реджи Миллер заполучил мяч перед своим знаменитым удушением в адрес Спайка Ли.

В-третьих, никто не поставил спину одному из самых опасных на подборе в нападении во всей лиге. Хартенштайн взял отскок в героическом прыжке, как это когда-то сделал Крис Бош после промаха Леброна.

А потом все тот же Хартенштайн накрыл Макси в решающем владении.

Увидел бы такое в художественном фильме – сказал бы, что чересчур надуманно.

Блок недели – Леброн останавливает Мюррея у кольца

По-моему, тот факт, что Мюррэй отомстил за этот эпизод победным броском в концовке, не делает сам блок-шот менее красивым. Напоминает тот феноменальный момент, когда Леброн встал стеной на пути Тьяго Сплиттера.

А в серии между «Мэджик» и «Кавальерс» радуют не только постеры, но и чумовые блок-шоты данков у самого кольца.

Неудачный камбэк – Кавай Ленард

Между «Маверикс» и «Клипперс» завязалась крутая серия, поэтому Кавай оказался лишним на этой вечеринке. Он вернулся неготовым, выглядел изнуренным и медленным, вследствие чего, скорее, мешал своей команде.

Прыжок недели – попытка блок-шота от Эдвардса

Я реально очень часто стараюсь выцеплять подобные кадры в записях матчей и офигеваю с того, насколько же феноменального уровня атлеты сейчас играют в НБА.

Нежданчик недели – победа «Майами» над «Бостоном»

Видимо, сработало правило стреляющей раз в год палки – «Хит» побили клубный рекорд по трехочковым за матч, расстреляв ошарашенных «Селтикс» издали. Мне показалось, что Споэльстра, как и «Индиана», упростил план на игру, сделав ставку на простые решения.

Темп, темп, темп – «Индиана» против «Милуоки»

Почти что «Дети против волшебников», только молодые бегунки против пенсионеров. Начали серию без Янниса, потом оказалось, что Лиллард дает волшебство только в первых половинах. Потом и Лиллард выбыл. Потом еще Бобби Портис ввязался с драку и был удален.

Все по-разному относятся к «данкам» с бросанием мяча в кольцо. Как по мне, в них не хватает эстетики, если мяч немного болтается в кольце. Но Майлзу Тернеру все равно зачет.

Травма недели – хромающий Кристапс Порзингис

«Склеивающими» игру команды обычно называют третьих номеров типа Батюма или Колдуэлл-Поупа, которые и открытый бросочек забьют, и под кольцо сходят, и в защитке отборются. А для «Бостона» таким икс-фактором стал Порзингис, хорошая игра которого приподнимает «Селтикс» на исторический уровень. Но то было в регулярном чемпионате. А вот до ключевых стадий плей-офф еще надо дожить.

«Гарольд, скрывающий боль» недели – владелец «Финикса» Мэтт Ишбиа

Предполагалось, что «Финикс» станет контендером, поскольку три главных звезды будут набирать столько очков, сколько захотят. Тактика провалилась, поэтому теперь нас ждет водопад контента по поводу будущего Дюрэнта и рассуждений о его месте в когорте лучших игроков в истории на фоне последних неудач в плей-офф и беготни из команды в команду.

Преображение недели – «Орландо»

У меня иногда складывается ощущение, что Донован Митчелл считается звездой, поскольку он двигается как звезда. У него все движения такие плавные и одновременно четкие, а пластика текучая и элегантная. Но если я привык, что в НБА так красиво умеют двигаться игроки даже выше двух метров, то Паоло Банкеро – это приятное напоминание, что грация может сочетаться с мощью в одном исполнителе.

«Мэджик» перепрошили свою атаку после 0-2 в серии с «Кавальерс». Отказались от ставки на Харриса, подкрутили роль Саггса, получили неплохие дивиденды с Айзека и Фульца. И если в третьей игре серии мы увидели намек на Банкеро будущего, то в четвертой игре такую же продвинутую версию себя продемонстрировал Франц Вагнер.

Понравилось: вот эта камера из-за спин болельщиков

Банкеро регулярно прибегает к нехитрой стратегии, когда он прет под кольцо и пробивает дорогу плечом, а потом останавливается и бросает с отклонением. Выглядит пока натужновато, но работает.

Самый неполезный игрок – Бадди Хилд

Понятное дело, что Эмбиид в любом случае будет стягивать все внимание, хоть положительное, хоть отрицательное. И что Тобайас Харрис совершенно кошмарен по соотношению цены и качества (10+8 в четвертом матче без передач, перехватов или блок-шотов). Но у «Никс» любой выходящий на площадку старается внести вклад в игру, а у «Сиксерс» Бадди Хилд растворяется до 29 минут за три игры при 1/7 с игры.

Клатч недели – Джеймс Харден

Когда дело доходит до решающих моментов игры плей-офф, то ждешь, что Харден свернется в клубок и не оправдает ожиданий.

В четвертой игре серии с «Маверикс» Харден решил обмануть ожидания, став героем концовки. Он втыкал флоутеры в кольцо «Далласа» одним за другим, благодаря чему лишил соперников возможности отпраздновать рекордный камбэк.

И странно, что «Даллас» возвращался в игре с «-31» при отвратительной игре Луки. Дончич собрал мощную статистическую линейку, но навалил кирпичей издали, раздражающе часто общался с судьями и вообще всем своим поведением противоречил вдохновляющих попыткам своей команды спастись.

Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu