Быстрая экскурсия по Евролиге для тех, кто смотрит только НБА

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Гайды обычно пишутся для «чайников». У меня, к примеру, была книжка про баскетбол за соавторством Уолта «Клайда» Фрейзера, название которое полностью звучало как Complete Idiot’s Guide to Basketball.

Но я никогда толком не смотрел Евролигу всерьез, периодически выхватывая из нее что-то в связи с выступлениями российских команд. И вот я решил, что пришел момент познакомиться с европейским баскетболом поближе. Так что получилось превью турнира от того, кто ничего в нем не понимает и смотрел исключительно НБА/международные турниры.

Кто в деле?

Места в Евролиге распределяются по лицензиям (12 команд), плюс через Еврокубок в число участников пробились «Монако» и «Валенсия», последняя оказалась в числе участников после отказа «Гран-Канарии». Уайлд-кард получили «Виртус» и «Црвена Звезда», плюс состав разбавили «Альбой» и «Партизаном». С точки зрения зрителя НБА — не самая прозрачная схема.

Регулярный чемпионат продлится с 5 октября до 12 апреля, сезон пройдет в два круга.

Что нового?

С этого сезона в плей-офф автоматом выйдут шесть лучших команд по итогам регулярки, а еще две путевки разыгрывают клубы, занявшие 7-10 места. Видимо, это калька с НБА-шного плей-ин турнира. Домашней в каждой паре будет команда с лучшим результатом в регулярке.

Кто топчики?

Судя по всему, надо запомнить имя журналиста Донатаса Урбонаса. Это, видимо, местный Водж, который делится инсайдами. Он худо-бедно раскрывается зарплаты игроков Евролиги, он же опрашивает управленцев команд перед сезоном на предмет прогнозов.

Генменеджеры команд Евролиги считают, что «Реал» обязательно выйдут в «Финал четырех». 53,8% ставят на «Олимпиакос» и «Монако», 46,2% выбрали «Милан», в топ-5 также вошел «Маккаби» (38,5%). Победу в Евролиге прогнозируют «Реалу» (38,5%) и «Олимпиакосу» (30,8%).

У букмекеров главными аутсайдерами значатся «Валенсия», «Жальгирис», «Баскония», «Бавария», «Виртус», АСВЕЛ и «Альба». То есть клубный немецкий баскетбол, видимо, пока не так уж хорош, несмотря на успех сборной на чемпионате мира.

За кем следить?

Мой персональный выбор как болельщика «Шарлотт» на звание самого примечательного игрока Евролиги – это, конечно, Кемба Уокер. Его игру можно будет лицезреть в составе «Монако». С учетом того, что в прошлом сезоне у Кембы была игра на 32 очка за «Даллас», то есть надежда, что его тело еще не полностью отказало. Но сомнения остаются, особенно с учетом того, что Кембе предстоит адаптироваться под европейскую игру.

Что говорят топ-менеджеры клубов? 23% считают, что в Европе успеха смогут добиться Вилли Эрнангомес и Джабари Паркер из «Барселоны». Да-да, Паркер будет играть в Испании, это его первый европейский вояж. Парню еще 28 лет, в НБА он не состоялся из-за травм. Его выбрали под 2-м номером на драфте-2014. Не самый ли это высокий драфт-пик на европейских площадках? Ответ нет, поскольку ранее в Европу возвращался выбранный первым Андреа Барньяни, плюс в «Фенербахче» на чашечку кофе заглядывал Энтони Беннет (сейчас он в Тайване, если что).

Менеджеры Евролиги также советуют обратить внимание на Пи Джей Дозьера. В прошлом сезоне он пытался пробить в состав «Сакраменто», теперь начинает свой путь в Европе с «Партизана». В студенчестве он провел два продуктивных сезона за Южную Каролину, пиком карьеры в НБА стали 50 матчей регулярки за «Денвер» при 21,8 минуты за игру.

Серж Ибака наверняка мог бы рассчитывать на контракт в НБА по ходу сезона, но 34-летний центровой решил попылить в Германии и усилил состав «Баварии». Если у него в ногах есть еще хоть какой-то отрыв, то должно получиться эффективно.

Эди Тавареш, которым я восхищался на ЧМ-2023, является главным кандидатом на попадание в сборную лучших игроков сезона. Пишут, что Тавареш будет играть в этом сезоне на истекающем контракте и собирается повторно испытать свои силы в НБА – в 2015-2017 годах он выступал за «Атланту» и «Кливленд», но провел всего 13 игр, набрав суммарно 33 очка и 32 подбора. Помимо мечты заиграть в НБА, в его коллекции по-прежнему нет звания MVP регулярного сезона Евролиги.

Среди фаворитов на All-Euroleague также Факундо Кампаццо (знаю такого), Никола Миротич (тоже помню) и Кевин Пантер. Это американский снайпер, который в прошлом сезоне демонстрировал впечатляющие цифры в составе «Партизана», набирая 16 очков при процентовке 46,9/44,3/91,7. Недурно.

В топе главных звезд Евролиги также узнаются бывшие цээсковцы Уилл Клайберн и Майк Джеймс.

Еще узнаваемые имена

Топ-10 игроков по версии BasketNews: Шейн Ларкин (знаю, что он приводит «Эфес» в двум титулам подряд), Никола Милутинов (навсегда в сердце российских болельщиков), Уэйд Болдуин-четвертый, Лоренцо Браун (рубрика «УНИКС повсюду»), Факундо Кампаццо, Уилл Клайберн, Кевин Пантер, Майк Джеймс, Никола Миротич и Эди Тавареш.

Болдуин? Это бывший резервист «Мемфиса» и «Портленда», который был выбран под 17-м номером на драфте НБА-2016, но спустя уже три года отправился в Европу и теперь защищает цвета «Маккаби».

Джонатан Мотли провел отменный сезон-2021/22 за «Локомотив», набирая в среднем больше 20 очков. Сейчас он в «Фенербахче» и расценивается как звезда второго эшелона.

Шабаз Напьер, если кто-то помнит, подписался с «Зенитом» в 2021 году. Он впечатлил всех на коротком отрезке, после чего получил травму и долго восстанавливался, но в феврале 2022-го укатил аж в Мексику. В январе 2023-го он оказался в Милане и за кусочек сезона доказал, что может быть суперполезен в Европе.

Люк Сикма? Ага, сын член Зала славы Джека Сикмы. Сикма-младший в НБА не выступал, в сезоне-2023/24 будет выступать за «Олимпикос». В 2019-м, оказывается, был MVP Еврокубка.

Как фанат «Хорнетс» обязательно попытаются последить, как там дела у Фрэнка Камински. Для него это тоже дебют в Европе, он подписался с «Партизаном» и уже впечатлился их страстной фан-базой. 18-летний Джеймс Ннаджи был выбран «Шарлотт» под 31-м пиком на драфте НБА-2023, но проведет еще сезончик в Европе.

В «Партизане» продолжает выступать 42-й номер драфта-2023 Тристан Вукчевич, на него права в НБА принадлежат «Вашингтону».

Что по деньгам?

Последнее громкое подписание в НБА – это 146 млн долларов за 5 лет для Девина Васселла. В сезоне-2027/28 парень будет получать 40,4 млн. Я читал про эту сделку мнения вплоть до «безумные деньги для ноунейма, куда катится лига». А сколько получают в Евролиге?

Последняя цифра у меня в голове – это 3,5 млн долларов, которые получал Алексей Швед в «Химках». Надо понимать, что европейские зарплаты не разглашаются официально, так что любые цифры являются полудомыслами инсайдеров.

Открываем рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Европы от Eurohoops. И видим, что за последние годы ничего особо не поменялось. Самым дорогим игроком является Шейн Ларкин с 4 миллионами, также в топе по заработкам оказались Костас Слукас (2,8), Пантер (2,6), Миротич (2,5), Дериус Томпсон (2,3), Вилли Эрнангомес (2,2), Шенгелия (2,1), Хуанчо Эрнангомес (2,1), Клайберн, Джеймс, Николо Мелли, Напьер, Кевин Пангос и Томаш Саторански (2).

Главные сюжеты нового сезона

1. Серджо Скариоло буквально несколько недель назад уволили из «Виртуса» после того, как он возмутился действиями руководства по комплектованию состава.

Получается, что он, а также Шарунас Ясикявичус и Андреа Тринкьери начинают сезон без команд. Я об этом узнал из новости, что литовский специалист приехал на стажировку в «Сакраменто». Показалось забавным, что Домантас Сабонис наверняка оказался в восторге от этого, а большая часть американцев из «Кингз» вообще не понимали, кто это такой.

Не уверен, как в Евролиге обстоят дела с увольнением тренеров по ходу сезона. Но если кто-то из перечисленной троицы будет нанят в новую команду – это будет большое событие.

2. «Эфес» дважды становился чемпионом под началом Эргина Атамана, который возглавил «Панатинаикос». В его распоряжении будут Костас Слукас (супергромкий трансфер лета из «Олимпиакоса»), относительно недавний армеец Мариус Григонис и Хуанчо Эрнангомес. В прошлом сезоне результативностью в составе греческой команды блистали экс-НБАшники Дуэйн Бэйкон и Деррик Уильямс, в новом сезоне будет иной набор исполнителей.

3. Ужасно любопытно, как между собой будут делить задние «Монако». Кемба вообще-то попал не абы куда, а в компанию Майка Джеймса (тот еще знатный единал), Джордана Лойда и Эли Окобо. Лойд в интервью сам признавал, что этим ребятам одного мяча было мало, а теперь в клубе еще один комбо-гард, которому нужно завоевывать статус.

Последние два года главным претендентом на MVP Евролиги называли Василие Мицича. Он летом перебрался в «Оклахому» в возрасте 29 лет. Действующий MVP Саша Везенков тоже отправился за океан и будет покорять НБА в составе «Сакраменто».

4. Выдержит ли здоровье Кембы/Паркера? Европа уже не на том уровне, чтобы можно было добиваться успеха на одной ноге и задней пяткой. А пополнившие Евролигу «звезды» привезли с собой в отдельном чемодане кипы медицинских документов с историей прошлых болячек. Так что вполне может оказаться так, что появление новых громких имен обернется пшиком из-за новых повреждений.

5. Сербские команды «Црвена Звезда» и «Партизан» перебрались на 20-тысячную (!) «Штарк Арену». Вот это будет жара, особенно в их очном матче.

У «Панатинаикоса» вроде как была ужасная посещаемость в последние годы, но теперь команда нацелена на высокие места. Команда играет на 19-тысячном стадионе, так что их дерби с «Олимпиакосом» тоже будет обязательно к просмотру.

6. Где там Алексей Швед? Он вроде как собирался в «Црвену Звезду», но этот переход таки повис в воздухе. Хотелось бы иметь возможность видеть игру российского баскетболиста в европейском первенстве, нежели выхватывать обрывки информации о его снайперских подвигах в Китае.

Как следить?

Как я понял, ведущими сайтами для тем, чтобы следить за европейским баскетболом являются Eurohoops и Basketnews. У первых более официальный ютуб-канал, где можно послушать интервью с игроками, у вторых более развлекательный контент, где есть разборы команд, подкасты и неформальные рейтинги (лучшие/худшие подписания, все в таком духе).

Официальные трансляции матчей Евролиги доступны через сервис Okko за 400 рублей в месяц. Там же можно смотреть Еврокубок и Лигу ВТБ. За хайлайтами можно сходить на канал Евролиги.