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Ощущение января/февраля: все по новой после дедлайна на обмены

Матч звезд как будто бы делит регулярный чемпионат пополам – так мне казалось раньше. Сейчас мне чуть ли не впервые пришло в голову, что это неправда. Команды успели провести почти 60 матчей, так что позади уже три четверти сезона.

Тем более странным оказывается представление, что дедлайн на обмены – это возможность исправить ошибки первой части сезона. «Лейкерс», скажем, капитально перетряхнули состав. Впечатления от их первых матчей с новыми исполнителями лично у меня очень положительные, но успеет ли команда что-то исправить за оставшиеся 20 встреч? Похожие чувства меня не покидают и при просмотре матчей «Орландо», которые тоже должны бы идти на уровне 50% побед, если бы не кошмарный старт сезона.

В связи с множественными переходами, после дедлайна было боязно включать матчи НБА – кажется, что все совсем новое. Плюс, немного покалывало ощущение, что первая половина часть сезона как-то потеряла в ценности.

Печаль начала года: Бен Симмонс

Статистика (6,9+6,3+6,1) даже близко не передает того, насколько он кажется бесполезным. Только и остается, что смотреть старые хайлайты Симмонса, когда из него сочилась иррациональная уверенность в себе. При просмотре таких видео приходит на ум недавняя фраза Леброна про то, что он мог выпрыгнуть и придумывать продолжение действий уже в воздухе. Нет больше этого человека.

Особенно обидно то, что «Бруклин»-то сейчас в полном порядке, несмотря на уход Кайри и Дюранта. Точнее, у «Нетс» вполне есть шанс остаться на плаву даже в обновленном формате. Об этом можно было бы говорить увереннее, если бы Симмонс играл хотя бы на 20% увереннее. Раньше, такое чувство, он бежал в нападение как бы говоря: «Смотрите, че могу». Сейчас он превратился в человека в футляре, который отчаянно пытается, чтобы на него не обращали внимание.

Любимые игроки начала года:

Уокер Кесслер, «Юта»

Тот же дроп-кэвередж на заслонах в защите, что и у Гобера, много заслонов в атаке плюс надежные броски с двух-трех метров. Но моложе, перспективнее и контракт тим-френдли. Даже жалко Руди, что нам ним так и будет висеть жуткая переплата со стороны «Миннесоты» в рамках обмена. Классный игрок, который исправно приносит пользу, но контракт отвлекает от игровых качеств.

То же самое касается Николы Вучевича, который рискует так и остаться сильным баскетболистом без побед в сериях плей-офф. Прямо сейчас на его счету два выигранных матча в плей-офф. Долгое время без побед в плей-офф маялся Демаркус Казинс, пока не почувствовал вкус успеха в матчах навылет уже в качестве скамеечника в «Голден Стейт» и «Клипперс». Рики Рубио выиграл одну серию плей-офф в НБА за карьеру. Думаю, в топ-3 лучших игроков без выигранных серий плей-офф за последние 20 лет для меня также входят Карл-Энтони Таунс и Тайрик Эванс, на счету обоих по две проигранных серии. Единственным действующим игроком в топ-20 по матчам в регулярке без единого попадания в плей-офф является Бадди Хилд.

Эл Хорфорд, «Бостон»

Вдохновляет что в 36 лет так бросает, так защищается и в целом держится молодцом. По цифрам он совсем не впечатляет, но без этого игрока «Селтикс» придется туго в плей-офф.

Санти Альдама, «Мемфис»

Когда я писал про золотое/нынешнее поколение сборной Испании, то пытался прикинуть, кто же может стать новым лицом этой команды после Газолей и прочих легенд. Альдама тогда для меня прошел мимо внимания, но его взросление для национальной команды — это очень своевременно. 22 года, 211 см, 9,5 очков за игру в НБА — очень многообещающее дополнение к братья Эрнангомесам.

Маркелл Фульц, «Орландо»

Если и есть надежда на «возвращение» Симмонса, то его олицетворяет Фульц. Мне даже нравились умозрительные предложения с обменом Симмонса в «Сан-Антонио», где он мог бы подлатать психику в ненапрягающей обстановке без давления ответственности. Фульц, судя по всему, идет на поправку. Техника броска издали все еще кривоватая, но в целом ощущается игровой ренессанс некогда выбранного под первым номером баскетболиста (об этом комментаторы игры «Мэджик» напоминают каждый раз, когда Фульц делает что-либо полезное).

Вызывает уважение, что Фульц научился приносить пользу на площадке и без стабильного броска, сейчас в его арсенале богаты набор побочных полезностей вроде подборов в нападении. Ключевое впечатление — что Фульцу все это еще надо, а Симмонсу как будто бы уже ничего не хочется.

Альперен Шенгюн, «Хьюстон»

Действительно напоминает бета-версию Йокича изобретательностью на передачах, но еще более выраженные проблемы в защите (вообще никакой вертикальности) и подозрительная ограниченность в бросках дальше трех метров от кольца. Вблизи корзины обнадеживающая работа ног и креативность, но этим пока все и ограничивается. Плюс, «Денвер» очень грамотно укомплектован вокруг сильных сторон Йокича, в то время как «Рокетс» гоняют какой-то бессвязный баскетбол, где каждый сам за себя.

Победитель: Леброн Джеймс, «Лейкерс»

Первая мысль после рекорда: «Я, наверно, заплачу, когда Леброн завершит карьеру».

Выдающийся рекорд, который, похоже, еще очень далек от итоговых значений — Леброн сейчас играет так, как будто у него в пороховницах еще тысяч пять очков. 37-38-летние баскетболисты до него никогда не демонстрировали такой свежести, но сам матч против «Оклахомы» с установлением рекорда лишь проявил недостатки состава вокруг Джеймса. После торжественной церемонии он вернулся на площадку эмоционально выжатым, а партнеры не смогли самостоятельно одолеть «Тандер».

Теперь у Леброна есть куча новых игрушек, с которыми он будет развлекаться во второй части сезона. Обмены «Лейкерс» на бумаге выглядели выигрышно, плюс в первых же матчах команда заиграла в гораздо более современной манере. Мне нравится Лонни Уокер, но это в интересах «Лейкерс», чтобы такой игрок не был на передовой ротации. Как и Деннис Шредер. А вот если Мо Бамба почувствует себя в своей тарелке после перехода — это будет интересно.

MVP рекорда Леброна для меня — это Карим. Держался молодцом и очень достойно воспринял чужое достижение, написав выдающуюся статью.

Самая любопытная команда: «Клипперс»

Когда все здоровы, это прямо топ-претендент. Легко могут себе представить их в финале Западной конференции на фоне обсуждений, что Кавай Леонард снова вернулся на трон лучшего игрока НБА с учетом вклада на обоих половинах площадки. Тут уж пан или пропал и ни на один другой клуб не будет того же давления, как в случае с «Клипперс».

Сейчас многие команды (особенно в Западной конференции) страдают без лидеров, так что есть ощущение, что лотерею может выиграть каждый. В здоровье «Клипперс» верится с трудом, особенно по той причине, что в поздних стадиях плей-офф совсем уж жуткий график матчей.

В подписание Уэстбрука до последнего не верилось, но тем интереснее будет следить за командой в ближайшие два месяца.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Chris Nicoll-USA TODAY Sports, Rick Osentoski-USA TODAY Sports, Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports