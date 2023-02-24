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Ренессанс Фульца, вдохновляющий Хорфорд, страдающий Симмонс. Мои любимые игроки начала 2023-го

Орландо Орландо
Бруклин Бруклин
НБА НБА
Лейкерс Лейкерс
Бостон Бостон
Хьюстон Хьюстон
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Алперен Шенгюн Алперен Шенгюн
Бен Симмонс Бен Симмонс
Эл Хорфорд Эл Хорфорд
Санти Альдама Санти Альдама
Маркелл Фульц Маркелл Фульц
Уокер Кесслер Уокер Кесслер
Баскетбол Баскетбол

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Ощущение января/февраля: все по новой после дедлайна на обмены

Матч звезд как будто бы делит регулярный чемпионат пополам – так мне казалось раньше. Сейчас мне чуть ли не впервые пришло в голову, что это неправда. Команды успели провести почти 60 матчей, так что позади уже три четверти сезона.

Тем более странным оказывается представление, что дедлайн на обмены – это возможность исправить ошибки первой части сезона. «Лейкерс», скажем, капитально перетряхнули состав. Впечатления от их первых матчей с новыми исполнителями лично у меня очень положительные, но успеет ли команда что-то исправить за оставшиеся 20 встреч? Похожие чувства меня не покидают и при просмотре матчей «Орландо», которые тоже должны бы идти на уровне 50% побед, если бы не кошмарный старт сезона.

В связи с множественными переходами, после дедлайна было боязно включать матчи НБА – кажется, что все совсем новое. Плюс, немного покалывало ощущение, что первая половина часть сезона как-то потеряла в ценности.

Печаль начала года: Бен Симмонс

Статистика (6,9+6,3+6,1) даже близко не передает того, насколько он кажется бесполезным. Только и остается, что смотреть старые хайлайты Симмонса, когда из него сочилась иррациональная уверенность в себе. При просмотре таких видео приходит на ум недавняя фраза Леброна про то, что он мог выпрыгнуть и придумывать продолжение действий уже в воздухе. Нет больше этого человека.

Особенно обидно то, что «Бруклин»-то сейчас в полном порядке, несмотря на уход Кайри и Дюранта. Точнее, у «Нетс» вполне есть шанс остаться на плаву даже в обновленном формате. Об этом можно было бы говорить увереннее, если бы Симмонс играл хотя бы на 20% увереннее. Раньше, такое чувство, он бежал в нападение как бы говоря: «Смотрите, че могу». Сейчас он превратился в человека в футляре, который отчаянно пытается, чтобы на него не обращали внимание.

Любимые игроки начала года:

Уокер Кесслер, «Юта»

Тот же дроп-кэвередж на заслонах в защите, что и у Гобера, много заслонов в атаке плюс надежные броски с двух-трех метров. Но моложе, перспективнее и контракт тим-френдли. Даже жалко Руди, что нам ним так и будет висеть жуткая переплата со стороны «Миннесоты» в рамках обмена. Классный игрок, который исправно приносит пользу, но контракт отвлекает от игровых качеств.

То же самое касается Николы Вучевича, который рискует так и остаться сильным баскетболистом без побед в сериях плей-офф. Прямо сейчас на его счету два выигранных матча в плей-офф. Долгое время без побед в плей-офф маялся Демаркус Казинс, пока не почувствовал вкус успеха в матчах навылет уже в качестве скамеечника в «Голден Стейт» и «Клипперс». Рики Рубио выиграл одну серию плей-офф в НБА за карьеру. Думаю, в топ-3 лучших игроков без выигранных серий плей-офф за последние 20 лет для меня также входят Карл-Энтони Таунс и Тайрик Эванс, на счету обоих по две проигранных серии. Единственным действующим игроком в топ-20 по матчам в регулярке без единого попадания в плей-офф является Бадди Хилд.

Эл Хорфорд, «Бостон»

Вдохновляет что в 36 лет так бросает, так защищается и в целом держится молодцом. По цифрам он совсем не впечатляет, но без этого игрока «Селтикс» придется туго в плей-офф.

Санти Альдама, «Мемфис»

Когда я писал про золотое/нынешнее поколение сборной Испании, то пытался прикинуть, кто же может стать новым лицом этой команды после Газолей и прочих легенд. Альдама тогда для меня прошел мимо внимания, но его взросление для национальной команды — это очень своевременно. 22 года, 211 см, 9,5 очков за игру в НБА — очень многообещающее дополнение к братья Эрнангомесам.

Маркелл Фульц, «Орландо»

Если и есть надежда на «возвращение» Симмонса, то его олицетворяет Фульц. Мне даже нравились умозрительные предложения с обменом Симмонса в «Сан-Антонио», где он мог бы подлатать психику в ненапрягающей обстановке без давления ответственности. Фульц, судя по всему, идет на поправку. Техника броска издали все еще кривоватая, но в целом ощущается игровой ренессанс некогда выбранного под первым номером баскетболиста (об этом комментаторы игры «Мэджик» напоминают каждый раз, когда Фульц делает что-либо полезное).

Вызывает уважение, что Фульц научился приносить пользу на площадке и без стабильного броска, сейчас в его арсенале богаты набор побочных полезностей вроде подборов в нападении. Ключевое впечатление — что Фульцу все это еще надо, а Симмонсу как будто бы уже ничего не хочется.

Альперен Шенгюн, «Хьюстон»

Действительно напоминает бета-версию Йокича изобретательностью на передачах, но еще более выраженные проблемы в защите (вообще никакой вертикальности) и подозрительная ограниченность в бросках дальше трех метров от кольца. Вблизи корзины обнадеживающая работа ног и креативность, но этим пока все и ограничивается. Плюс, «Денвер» очень грамотно укомплектован вокруг сильных сторон Йокича, в то время как «Рокетс» гоняют какой-то бессвязный баскетбол, где каждый сам за себя.

Победитель: Леброн Джеймс, «Лейкерс»

Первая мысль после рекорда: «Я, наверно, заплачу, когда Леброн завершит карьеру».

Выдающийся рекорд, который, похоже, еще очень далек от итоговых значений — Леброн сейчас играет так, как будто у него в пороховницах еще тысяч пять очков. 37-38-летние баскетболисты до него никогда не демонстрировали такой свежести, но сам матч против «Оклахомы» с установлением рекорда лишь проявил недостатки состава вокруг Джеймса. После торжественной церемонии он вернулся на площадку эмоционально выжатым, а партнеры не смогли самостоятельно одолеть «Тандер».

Теперь у Леброна есть куча новых игрушек, с которыми он будет развлекаться во второй части сезона. Обмены «Лейкерс» на бумаге выглядели выигрышно, плюс в первых же матчах команда заиграла в гораздо более современной манере. Мне нравится Лонни Уокер, но это в интересах «Лейкерс», чтобы такой игрок не был на передовой ротации. Как и Деннис Шредер. А вот если Мо Бамба почувствует себя в своей тарелке после перехода — это будет интересно.

MVP рекорда Леброна для меня — это Карим. Держался молодцом и очень достойно воспринял чужое достижение, написав выдающуюся статью.

Самая любопытная команда: «Клипперс»

Когда все здоровы, это прямо топ-претендент. Легко могут себе представить их в финале Западной конференции на фоне обсуждений, что Кавай Леонард снова вернулся на трон лучшего игрока НБА с учетом вклада на обоих половинах площадки. Тут уж пан или пропал и ни на один другой клуб не будет того же давления, как в случае с «Клипперс».

Сейчас многие команды (особенно в Западной конференции) страдают без лидеров, так что есть ощущение, что лотерею может выиграть каждый. В здоровье «Клипперс» верится с трудом, особенно по той причине, что в поздних стадиях плей-офф совсем уж жуткий график матчей.

В подписание Уэстбрука до последнего не верилось, но тем интереснее будет следить за командой в ближайшие два месяца.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Chris Nicoll-USA TODAY Sports, Rick Osentoski-USA TODAY Sports, Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

1 комментарий

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Александр 74
Битва бульдогов под ковром.
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