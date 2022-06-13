Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

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Для моего любимого типа игроков нет слова на русском. Понятие glue guys регулярно проскакивает в речи разных американских комментаторов и журналистов, им обозначают баскетболистов, которые «склеивают» (отсюда и название) команду воедино своими навыками. Обычно это игроки средних габаритов (201-206 см), которые умеют на площадке все и за счет универсализма собирают крутые статистические линии, хотя редко демонстрируют чудеса набора очков.

Я буду называть описываемое мною амплуа «сшиватель»: подходящего названия на основе слова «клей» не придумал.

Чаще всего такой «сшиватель» отличается качественными навыками игры в защите. Это касается как персональной опеки, так и умения прийти на подстраховку одноклубнику. Идеальным воплощением этих качеств на протяжении всей карьеры был Андрей Кириленко. Функционал сшивателя в нападении может варьироваться, но снайперскими навыками такие игроки не отличаются, чаще оставаясь третьей-четвертой опцией команды. Можно, конечно, сделать такого игрока лидером своей атаки (как это было с Андре Игудалой в начале карьеры в «Филадельфии»), но исполнители такого амплуа лучше раскрываются как подносчики снарядов — тот же Игудала прекрасно подтвердил это в «Денвере» и «Голден Стэйт».

Иногда защитные навыки склеивателей-сшивателей затмевают их вклад в нападение, поэтому находить свои очки им приходится со значительными усилиями. Так было в свое время с Майклом Киддом-Гилкристом в «Шарлотт», пробелы в атакующем арсенале которого привели к потере игровых минут/роли к 25 годам и полному вылету из НБА к 28. Эталонным образцом универсала остается и другой экс-игрок «Хорнетс» Николя Батюм, вся палитра навыков которого особенно здорово раскрывалась в сборной Франции.

Одним из выдающихся сшивателей своей эпохи был Шейн Баттье. Вот как он сформулировал определение этого амплуа для статьи на Players Tribune:

«Сшиватели умеют либо удовлетворительно делать все, либо классно делать всего пару вещей. Идеальных габаритов для таких игроков не существует, но чаще в этой позиции оказывается игрок, который слишком мал, чтобы считаться бигменом и играть в передней линии, либо тот, кто великоват для игры на равных с задними. Обычно это означает, что ты имеешь один выдающийся навык в нападении и защите. Мои сильные стороны? Дальний бросок из угла и умение быть занозой в заднице в защите. Я умел быть надоедливым. Спросите у Кобе.

Конкретной позиции у таких игроков нет. В каждом отдельном розыгрыше ты можешь как выходить на дугу на снайпера, так и бодаться против центрового под кольцом».

Если амплуа сшивателя и существует в современном баскетболе, то сегодня его лучше всего воплощает Дрэймонд Грин. В свои лучшие годы он был не только претендентом на Защитника года и ведущим кандидатом на попадание в символические сборных лучших защитников, но и мастеровитым поинт-форвардом, который умел делать практически все, включая бросать издали.

В последние несколько лет бросок у Дреймонда отвалился, поэтому в финале-2022 против «Бостона» мне чуть ли не впервые казалось, что Грин становится слабым местом своей команды. По ходу финальной серии Стив Керр даже отправил Дрэймонда на скамейку, но тем интересней было наблюдать за тем, как несомненно умный баскетболист будет решать нетривиальную игровую задачу. Грин справился с вызовом великолепно: он разгонял атаки, умно двигал мяч и не отказывался от угрозы кольцу – я никогда бы не подумал, что в 2022-м моментом «ой, тут, похоже, все ясно» станет «устаревший» дальний двухочковый бросок.

Грин войдет в историю НБА как выдающийся защитник, но еще одним недооцененным его качеством оказывается умение не устаревать по части игры в нападении. Легко об этом говорить, когда твоим одноклубником является величайший снайпер в истории, но и баскетбольный IQ Грина тоже играет в этом ключевую роль.

В этом Дрэймонд разительно отличается от другого баскетболиста, который тоже начинал карьеру как универсал-разрушитель, но в итоге пришел к узкой специальности.

У Денниса Родмана всегда был довольно скудный атакующий арсенал, хотя в молодости он и не отстранялся от действий команды в нападении. Короткие броски из-под кольца после скидок, путбеки и легкие лэйапы – это осталось с ним до конца карьеры, флоутеры с пары метров от кольца и средние броски забылись после «Детройта». Точнее, времена тогда были такие, что Родман мог тусоваться под кольцом большую часть времени, а атакующего потенциала игроков вокруг него хватало, чтобы Родман мог заниматься исключительно любимым делом.

Лично у меня в отношении Родмана всегда создавалось впечатление, что он мог обрести более широкий арсенал в нападении, но сознательно принял решение в это дело как бы не лезть. Свои лучшие сезоны по игре в атаке Родман провел ДО перепрофилирования в специалиста по подборам – к примеру, еще до первого года с 10+ подборами за игру он мог похвастаться 11,6 очка за игру в сезоне-87/88 и 59,5% реализации бросков с игры в сезоне-88/89.

Но это было 30 лет назад, сейчас в НБА невозможно существовать без сносного броска, так ведь?

Вот здесь я наткнулся на любопытную развилку. В НБА по-прежнему есть такие сшиватели, которые худо-бедно бросать, и такие, которые совсем не умеют бросать.

Первая категория – это то, что называется 3&D. Это что-то вроде эвфемизма для исполнителя, который может периодически забивать после скидок на дугу и который дает хоть какое-то пространство для маневра одноклубникам. К таким игрокам я бы отнес Патрика Беверли, который забивал 37,8% трехочковых до перехода в «Лейкерс» (26,4% в сезоне-2022/23). Беверли-2022 оказался в шкуре Тони Аллена периода «Мемфиса». В 2011-2017 годах Аллен реализовал 26,9% трехочковый, но бросал свое другим. Хотя, конечно, напрашивается мысль, что в те времена еще можно было быть полезным без угрозы издали.

Пример Беверли мне кажется важным, поскольку игрок его габаритов (185 см) без броска оказывается в совсем тяжелой ситуации. +15 см роста – и уже совсем другой разговор.

Взять, к примеру, Джастиса Уинслоу из «Портленда». Знаете, что говорили про него после драфта-2015? «Этот парень прилично косплеит Джимми Батлера. Защищается, подбирается, делает классные проникающие передачи, набирает очки в быстром нападении». Спустя семь лет ничего не изменилось, но Уинлоу пришлось сменить несколько команд. Сейчас он, кажется, нашел себе подходящую роль в «Портленде» – ротируется в защите на любого игрока передней или задней линии, забивает по броску за четверть из несложных ситуаций, изредка бросает издали после передач (31%). Это не то, естественно, чего ждали от него в «Майами», но уже кое-что. На мой вкус, у Уинслоу нет защитного интеллекта, как у Дрэймонда, чтобы собирать юнит в единое целое, но у него есть универсализм, а в НБА это сейчас самая ходовая валюта.

Правда, если бросок так и остается ненадежным к 30 годам, то теряющему атлетизм сшивателю приходится тяжко. Джеральд Уоллес кончился в 32 года, Андрей Кириленко (для НБА) – в 33. Возможно, здесь прослеживается некая тенденция: игроки подобного амплуа делают ставку на защиту, много страхуют и вообще приносят пользу благодаря тому, что совсем себя не жалеют. В какой-то момент тело идет в отказ, а восполнить угасающую подвижность оказывается нечем. Плюс, мне близка идея, что в нападении нужно уметь играть, а в защите надо хотеть. И к 33-35 годам заставлять себя лезть в центр мясорубки ставится труднее.

Так что хорошие новости для Бена Симмонса: можно преуспевать без броска и современной НБА. Но с учетом вышесказанного нужно понимать: проблема Симмонса не в том, что как он бросает, а в том, как он защищается. Одним из камней преткновения для Уинслоу в «Майами» стал общим темп игры ветеранской команды. В «Хит» энергичный форвард лишился возможности, как он говорит, «подпитывать свое нападение за счет защиты». Так и с Симмонсом: ему для выживания нужно вернуться в статус классного защитника, чтобы иметь возможность чаще убегать в быстрое нападение после перехватов и дефлекшенов. Плюс, в идеале еще бы прибавить в умении руководить защитой.

Можно ли выиграть титул с небросающим игроком в ключевой роли? Тяжело, но выполнимо. Игудала, например, умудрился в финале-2015 стать MVP, реализовав 35,7% штрафных (10/28). Нет, не трехочковых (их он забил 40%), а штрафных. Дрэймонд Грин завершил финал-2022 против «Бостона» с выдающейся бросковой линейкой 33%/12%/58%, поэтому каждое его попадание работало как психологический удар: «вау, нам ДАЖЕ Дреймонд забивает». Яннис и Джимми Батлер остаются монстрами плей-офф, но это слишком неординарные игроки, чтобы приплетать их в этот разговор. Как никогда ограниченным в нападении сейчас стал Пи Джей Такер, но он в 37 лет воспроизводит формулу Баттье, отказываясь атаковать кольцо любым другим способом, кроме трехочковых из угла.

Базовое правило здесь простое: если ты чего-то не умеешь, то всеми силами должен найти нишу или роль, в которой ты будешь полезен. Кажется, я только что открыл для себя понятие ролевика.

Родман любопытным образом трансформировался из сшивателя с максимально широким функционалом до уникального специалиста по одному конкретному навыку. Здорово, что Дрэймонд старается не наступить на эти же грабли. С другой стороны, важную роль играет возраст: Грину скоро исполнится 33 года, а Родман в этом возрасте еще даже в «Чикаго» не перешел.

Как Билл Симмонс завещал, что секрет баскетбола не в баскетболе, так и Шейн Баттье пишет, что истинная роль сшивателя раскрывается не на площадке, у него есть и другие не менее важные задачи. Помогать новичкам, задавая дополнительные вопросы на теоретических занятиях. Организовывать мероприятия за пределами площадки, сплачивающие команду.

«Я мог бы запросто иначе распорядиться своим временем, но я знал, что если все скинутся по сотне баксов на конкурс по выбору победителей матчей НФЛ, то в понедельник утром все будут первым делом обсуждать хреновую ставку Леброна или гениальный прогноз Юдониса», – пишет Баттье.

Склеиваешь ты команду воедино или сшиваешь – делать это надо не только с баскетболом, но и с моральным климатом внутри команды. Быть при этом хорошим или важным игроком совсем необязательно. Не зря же «Майами» до сих пор каждый год уговариваются Хэслема повременить с уходом на пенсию.

Любопытно, что Родман и Грин влияли на внутрикомандный климат диаметрально противоположными способами: Деннис в «Буллз» был себе на уме и своей светской персоной давал ментальную передышку лидерам, но по части отношений с одноклубниками старался держаться в стороне и оставаться молчаливым персонажем. Грин взял на себя образа засранца, который заводит команду, поддерживает нужный стандарт подготовки к играм и заряженности на площадке. Родман выражал себя татуировками, прическами и громкими медиа-выходками, Дрэймонд своей экстравертной персоной работает лицом клуба и благодаря подвешенному языку потихоньку вписывается в официальный НБА-дискурс как комментатор/подкастер.

Правда, для поддержания оптимальной атмосферы в команде лучше все-таки не бить одноклубников по лицу. И пинать операторов тоже не стоит.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Steph Chambers, Christian Petersen