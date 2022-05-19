Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о достоинствах лучшей лиги мира. Ставьте плюс, и достоинств будет еще больше.

Любимое событие месяца: перевод времени

В США перешли на зимнее время, поэтому я попробовал воспользоваться ситуацией и смотрел много матчей НБА сразу же после пробуждения. Благодаря этому весь ноябрь оказался для меня насыщен матчами команд с Западного побережья, которые начинали свои матчи в 6 утра — я просыпался в 7 утра и успевал посмотреть вторую половину или иногда даже получалось зацепить кусок второй четверти. К концу ноября я пришел к выводу, что такая тактика для меня не работает — цельное впечатление от игр спросонья не складывается, а утро оказывается смазанным. Тем не менее, я рад, что увидел много команд с Запада, которые в основном и составили для меня список претендентов на команду месяца.

«Портленд»

Любопытный коллектив с тренером, который, как мне показалось, тоже еще учится и набирается опыта. Во многом эта ситуация рифмуется с выбранным на драфте Шейдоном Шарпом, который прямо сейчас не готов, но временами дает проблески какого-то совершенно заоблачного потенциала. За ним хочется следить, поскольку есть ощущение, что это исполнитель прямо на долгосрочную перспективу. Что логично – парню еще только 19 лет. Возможно, все впечатление сбивается вылезающими на лоб бровями от вертикального прыжка Шарпа.

Любопытно и то, что коллектив вокруг Дэмиена Лилларда как будто не вяжется с его личными карьерными перспективами. Этот «Портленд» похож на тот «Кливленд», в который в свое время приходил Леброн или даже «Лейкерс» до обмена за Энтони Дэвисом. Мол, у нас кое-какие парни, но мы не знаем, во что они превратятся через 2-3 года. Леброн на этом моменте оборвал все обнадеживания и пролоббировал избавление от потенциала ради здесь и сейчас. Как поступит Лиллард? Анферни Саймонс проводит уже пятый сезон и продолжает прогрессировать. По итогам 20+ матчей регулярки можно спорить, не заслужил ли Саймонс место в третьей команда All-NBA. И все же — ему еще только 23, есть простор для дальнейшего роста. Не будет ли прогресс Саймонса/Шарпа/Нассира Литла идти в ногу со старением Лилларда?

«Голден Стэйт»

Похожая ситуация, когда есть шанс профукать выдающийся талант из-за молодежи, которая не готова давать качество здесь и сейчас. Стартовая пятерка у «Уорриорз» по-прежнему чемпионского уровня, но в ротации пока что темный лес. На протяжении примерно двух недель в середине месяца мне казалось, что частичным ответом на проблемы команды может стать Джамайкл Грин, но в масштабе плей-офф он вряд ли сможет оказывать стабильное влияние на результат. Джордан Пул пока не шагнул вперед, как лично я на то рассчитывал, выбрав его на фэнтези-драфте – Пул остается игроком, от которого можно ждать как 2+5, так и 30+5+5.

Вряд ли я скажу что-то оригинальное, если предположу, что «Уорриорз» готов расстаться с Джеймсом Уайзменом ради более ветеранистых игроков. Не удивлюсь, если некогда выбранный под вторым пиком центровой уедет, например, в «Шарлотт», где ему выдадут больше возможностей ошибаться и искать себя.

«Шарлотт»

Посмотрел достаточное количество матчей своей любимой команды, чтобы прийти к выводу, что смотреть там пока что не на что. Ламело все еще с травмой? Тогда я, пожалуй, посмотрю что-нибудь другое. Выбранный 15-м Марк Уильямс все еще в фарм-клубе? Знаете, мне не очень интересно наблюдать за тем, как Мейсон Пламли делает то, что он привык делать. Особенно когда результат на кону не стоит.

С нынешними «Хорнетс» это и странно – результат одновременно и важен, и его нет. Стив Клиффорд использует те ротации, которые, как ему кажется, дадут команде шанс на успех. Он не доверяет молодым и заигрывает проверенных парней – это мы все проходили еще в первый его период работы в клубе. Зачем нанимать специалиста с аллергией на молодых, если тебе нужно развивать молодых? Зачем нанимать консервативного тренера, который любит тихое позиционное нападение, обожает подборы в защите и ненавидит потери, если ваша главная (и единственная) звезда – это взбаламученный сгусток быстрых атак и иррациональных решений? Зачем впихивать Ламело в рамки дедовского баскетбол, я не понимаю. Чтобы после игры раз за разом повторять: «Пацаны бились до последнего, но чуть-чуть не хватило»?

Я бы с огромным удовольствие следил за серией поражений «Шарлотт», но пятеркой Ник Ричардс-Пи Джей Вашингтон-Джейлен Макдэниелс-Джеймс Букнайт-Ламело Болл. Марк Уильямс первым со скамьи, погнали. Розир/Убре/Хейворд все равно дают вам 30-е нападение в лиге, так что какая разница.

Команда месяца: «Сакраменто»

Вот уж действительно повезло, что совпал перевод времени и победная серия этой чудесной команды.

Во-первых, это просто весело – высокий темп (102,3 владений за матч, пятое место в НБА), атакующая феерия (четвертый рейтинг нападения в лиге и второе место по очкам за игру) и куча интересных исполнителей на своем месте.

Во-вторых, Майк Браун известен больше как защитный специалист, так что до конца сезона он будет стараться настроить именно этот аспект. В-третьих, потенциал усиления: Харрисон Барнс этой команде как будто бы не особо нужен, поэтому наверняка может оказаться на рынке. В-четвертых, я радуюсь, поскольку взял в фэнтези Кевина Хертера, который до середины ноября бомбил больше 50% трехочковых (26% с 17 ноября). В-пятых, обожаемый мной Домантас Сабонис.

В-шестых, очень любопытные рассуждения о турнирных перспективах этой команды. Сейчас они идут четвертыми, но Запад чрезвычайно глубок (13 команд в пределах 5,5 побед от лидера – столько же на Востоке разделяет лишь первые три команды). Плюс, адский дивизион («Финикс», «Клипперс», «Лейкерс» и «Уорриорз»), где каждая из команд будет стремиться становиться лучше от месяца к месяцу. «Кингз» – это красивая история про 16 лет без плей-офф, но я бы предположил, что этот коллектив ближе к 6-7 местам конференции, чем к первой четверке. А седьмое место – это уже плей-ин и тяжелейший оппонент в первом раунде.

Так что надо наслаждаться игрой «Сакраменто», пока есть возможность. Ловить момент, так сказать.

Борода месяца: Жак Вон

В категории «черный тренер с классной седой бородой» он конкурирует разве что с Лави Смитом из футбольных «Тексанс».

Любимые игроки месяца

Джастис Уинслоу («Портленд»)

Пишу статью про адаптацию небросающих игроков к чрезвычайно бросковому баскетболу. Уинслоу очень интересно пересобрал себя, хотя в «Майами» на старте карьеры ждали от него совсем другого, конечно. Забавно что Уинслоу чисто механически бегает очень похоже на Леброна и играет так, как играл бы Леброн, если бы он не был атакующим суперкомпьютером с выдающимся атлетизмом.

Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Взорвался под конец месяца с залезанием на декабрь. Но ведь есть ощущение, что это все ненадолго, так? Потому что здоровый Дэвис – это игрок сопоставимого масштаба с Яннисом. Только он никогда не бывает здоров. Хотя и выиграл дуэль у лидера «Милуоки» в отменном матче в начале декабря.

Баскетбольные боги, дайте Дэвису еще немножко здоровья! Что вам, жалко что ли?

Владислав Трушкин («Енисей»)

Единичное включение из Лиги ВТБ, но мне уж очень нравится периодически наплывающая на этого игрока иррациональная уверенность в своем броске. Я бы сказал, что 3/11 издали от Трушкина стоили «Енисею» победы в игре с «Локомотивом» в начале ноября. Но смелость города берет, так что почему бы и нет. Как раз смелости не хватает усредненному российскому баскетболисту.

Игрок месяца: Шай Гилджес-Александр («Оклахома-Сити»)

Я заранее решил для себя, кого сделаю игроком месяца. Даже если бы ШГА стал хуже играть и статистика просела бы, все равно. Просто как-то запал в душу этот игрок своей непонятностью. Вроде бы щуплый, но контакт держит. Вроде бы небыстрый, но оказывается в той точке, где хочет. Вроде бы почти не бьет издали, но результативность дает отличную и на эффективность грех жаловаться.

Мне кажется, существует три типа любимых игроков:

1. Тот, с кем ты себя ассоциируешь. Про это говорил еще Дэрил Мори – он сам на площадке любил потолкаться и попихаться локтями, поэтому у него было когнитивное искажение в сторону игроков типа Билла Лэймбира, которые играют на границе тафгайской жесткости и трусливой грязи.

2. Уникум, которого хочется превозносить. Не все мы рождаемся семифутовыми суператлетами, поэтому чисто эстетически бывает приятно поглазеть на тех, кто настолько хорош на баскетбольной площадке, что аж размывает понятие навыков и мастерства, заставляя говорить о «природном таланте» и «даре свыше».

3. Некто непонятный, от кого ты любишь ждать сюрпризы.

И вот ШГА я бы поместил в эту категорию. Вот у него мяч, и вот он забивает из-под кольца. Между пунктом А и Б он трижды поменял направление движения, темп дриблинга, поднял на кольцо глаза и обманул защитника, плюс телом закрыл мяч от второго защитника и поймал на фол третьего. Американские комментаторы такой стиль любят называть забавным словом herky-jerky, хотя уже как будто и сами толком не понимают, что имеют в виду.

Мне не очень нравится команда вокруг Шэя, поэтому я вряд ли буду много следить за «Тандер» в этом сезоне. Но, если кого и называть баскетбольными единорогами, то вот таких, как Гилджес-Александр.

Хотя лучше вообще никого так не называть.

Фото: REUTERS/Tommy Gilligan-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Kyle Terada-USA TODAY Sports, Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports