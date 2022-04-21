Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ

MVP — Марио Хезоня, УНИКС
Претенденты: Эрик Макколум, «Локомотив-Кубань»; Никола Милутинов, ЦСКА; Алекс Пойтресс, «Зенит».
Странный, конечно, получился сезон. Одни легионеры уехали, другие остались, третьи уехали и вернулись, четвертые под конец сезона приехали как ни в чем не бывало. В связи с этим я установил для себя минимальный порог игр, необходимых для борьбы за любые награды, на отметке в 15 матчей. Из-за этого правила из списка претенедентов выбыл, например, Джонатан Мотли из «Локомотива» (14 матчей). Но Мотли дальше статуса одного из претендентов пойти и не смог был, слишком уж неэффективен он был против ведущих команд и превосходящих его в габаритах передних линий (по показателю плюс/минус у Мотли можно угадать, с кем играла его команда).
Пойтресса тоже нельзя считать полноценным кандидатом на звание лучшего игрока сезона, поскольку он не является самостоятельной опцией в нападении и не навевает на соперника страх и ужас в защите. Форвард «Зенита» — это просто самые пружинистые ноги в чемпионате и умение выполнять свою роль, не отходя от нее ни на шаг. С другой стороны, страшно себе представить статистику Пойтресса, если бы он играл в одной команде с Алексеем Шведом. Но вообще в «Зените» вместо Пойтресса можно выдвинуть хоть Билли Бэрона, хоть Джордана Мики. Петербургский клуб все равно останется тренерским проектом, где главную ценность представляет Хавьер Паскуаль.
Милутинов — лучший центровой Лиги ВТБ, супернадежный и суперстабильный. Делает то, что умеет, не делает того, чего не умеет. Во время пребывания на площадке гарантирует ЦСКА преимущество или даже доминирование на щитах, лучше всех в Лиге ВТБ напрягает соперника на подборе в нападении. Статистически, может быть, смотрится на так впечатляюще, как конкуренты, но в очном противостоянии заткнет за пояс любого оппонента.
Но приз должен получить Хезоня. Он приехал к Велимиру Перасовичу, он прошел с клубом всю дистанцию, он феерил и доказал, что в Европе будет считаться снайпером серьезного масштаба. В Единой лиге, на мой взгляд, он был самым опасным игроком быстрого нападения, плюс бомбил издали, не считаясь с дистанцией. Да, ему позволялось многое, но именно благодаря этому доверию от главного тренера Хезоня демонстрировал все грани своего таланта.
Лучший россиянин — Алексей Швед, ЦСКА
Претенденты: Антон Астапкович, «Нижний Новгород»; Андрей Воронцевич, УНИКС; Никита Курбанов, ЦСКА; Семен Антонов, ЦСКА; Иван Стребков, Сергей Торопов, оба — «Нижний Новгород»; Евгений Воронов, «Парма».
Эх, хотелось бы отдать эту награду кому-то другому. Первую треть сезона Швед пребывал в летаргии, которую можно было прикрыть ширмой в виде «адаптации под систему ЦСКА». Выяснилось, что Швед (сюрприз-сюрприз) сильно проседает в эффективности без мяча и даже издали после получения бросает не так успешно, как после дриблинга.
Но у меня язык не повернется сказать, что кто-то был лучше даже такого Шведа. Тем более, что после отъезда легионеров он подмял нападение ЦСКА под себя и выдал огненный март. То же самое касается Курбанова и Антонова, которые доказали свой высочайший уровень. Примечательно и то, что Курбанов/Антонов в том же марте выглядели как настоящие инопланетяне в сравнении с армейской молодежью, которая получила минуты сразу после расставания с импортными исполнителями. Когда Курбанов, например, выходит в стартовом составе на матчи Евролиги, то легко забыть, насколько это выдающийся уровень для сегодняшнего российского баскетболиста. В сравнении со, скажем, Филиппом Гафуровым Курбанов вообще напоминал некий сверхразум, который всегда все делает правильно, всегда оказывается в нужном месте и выдает исключительную надежность.
Если кому не нравится Швед, тот может перенаправить приз Торопову, который провел отменный сезон и вообще заслуживает всяческих респектов за такой зверский прогресс после 30 лет.
Самый прогрессирующий россиянин: Евгений Минченко, «Автодор»
Претенденты: Владислав Трушкин, «Енисей»; Глеб Шейко, «Парма»
Минченко вместе с Вороновым могут разделить премию «Главный герой после отъезда легионеров». Воронов вообще выдал статистику, какую демонстрировал в первый свой год в «Зените» четыре года назад, а начиная с марта так и вовсе набирал больше 15 очков в среднем за игру (вошел бы в топ-10 в лиге и обошел Шведа).
Минченко здорово воспользовался расширенной игровой ролью, которая обусловлена не только отъездом легионеров, но еще и распродажей ведущих игроков «Автодора» (Джерона Джонсона и Желько Шакича забрал УНИКС). Начиная с 7 марта Минченко не только выходил в стартовом составе, но и получал 30+ минут, штампуя дабл-даблы один за другим. Это классно, поскольку придаст Минченко уверенности в своих силах — времени чтобы еще добавить у 27-летнего центрового чуть-чуть остается. Правда, бросалось в глаза, что в защите Минченко не делает разницы. Если в нападении мне казалось, что мяч в руках Минченко это хороший вариант, то на другом конце площадки противники не боялись лезть под него и бросать пусть даже с сопротивлением.
Трушкин в этом сезоне воплотил в жизнь правило, которое я для себя придумал для определения потенциала российского баскетболиста. Формулируется оно вопросом: «А как бы этот парень смотрелся в „Енисее“?» До ухода легионеров это была площадка для возвращения к жизни пропавших в топ-клубах душ неплохих игроков, таких как Михаил Кулагин. В случае с Трушкиным этот трюк тоже сработал. Правда, не очень понятно, как ему быть дальше.
(К слову, мой новый кандидат на воскрешение через «Енисей» — Георгий Жбанов из УНИКС).
(Я знаю, что получилось нелогично — Торопов должен, по идее, получать награду за прогресс. Но художник так видит).
Лучший молодой российский игрок: Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»
Претенденты: Захар Ведищев, Александр Щербенев, Владислав Емченко (все — «Локомотив-Кубань»), Александр Чадов («Нижний Новгород»).
Внутри молодежного проекта «Локомотива» лично для меня симпатии распределяются следующим образом:
Мартюк — самый перспективный (в первую очередь, за счет габаритов)
Щербенев — самый готовый прямо сейчас (ощущаются нотки Дмитрия Хвостова)
Ведищев для меня самый загадочный прямо сейчас в плане потенциала, а Емченко мне иррационально нравится больше всех.
За пределами плодородной краснодарской почвы также обратили на себя внимание Чадов из «Нижнего Новгорода» (может давать минуты без легионеров уже сейчас) и Андрей Печкин из «Автодора» (сильно на перспективу).
Символические сборные
Лига ВТБ (первая сборная)
- Никола Милутинов (ЦСКА)
- Алекс Пойтресс («Зенит»)
- Марио Хезоня (УНИКС)
- Эрик Макколум («Локомотив»)
- Алексей Швед (ЦСКА)
Лига ВТБ (вторая сборная)
- Скайлер Спенсер («Астана»)
- Джордан Мики («Зенит»)
- Джонатан Мотли («Локомотив»)
- Билли Бэрон («Зенит»)
- Каспер Уэйр («Енисей»/ЦСКА)
Россияне (первая сборная)
- Евгений Минченко («Автодор»)
- Антон Астапкович («Нижний Новгород»)
- Сергей Торопов («Нижний Новгород»)
- Евгений Воронов («Парма»)
- Иван Стребков («Нижний Новгород»)
Россияне (вторая сборная)
- Андрей Мартюк («Локомотив»)
- Андрей Воронцевич (УНИКС)
- Семен Антонов (ЦСКА)
- Сергей Карасев («Зенит»)
- Александр Щербенев («Локомотив»)
Сам не понимаю, как он никуда не попал: Никита Курбанов, ЦСКА.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Даничев; cskabasket.ru; vk.com/bcavtodor
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