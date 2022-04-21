Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ

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MVP — Марио Хезоня, УНИКС

Претенденты: Эрик Макколум, «Локомотив-Кубань»; Никола Милутинов, ЦСКА; Алекс Пойтресс, «Зенит».

Странный, конечно, получился сезон. Одни легионеры уехали, другие остались, третьи уехали и вернулись, четвертые под конец сезона приехали как ни в чем не бывало. В связи с этим я установил для себя минимальный порог игр, необходимых для борьбы за любые награды, на отметке в 15 матчей. Из-за этого правила из списка претенедентов выбыл, например, Джонатан Мотли из «Локомотива» (14 матчей). Но Мотли дальше статуса одного из претендентов пойти и не смог был, слишком уж неэффективен он был против ведущих команд и превосходящих его в габаритах передних линий (по показателю плюс/минус у Мотли можно угадать, с кем играла его команда).

Пойтресса тоже нельзя считать полноценным кандидатом на звание лучшего игрока сезона, поскольку он не является самостоятельной опцией в нападении и не навевает на соперника страх и ужас в защите. Форвард «Зенита» — это просто самые пружинистые ноги в чемпионате и умение выполнять свою роль, не отходя от нее ни на шаг. С другой стороны, страшно себе представить статистику Пойтресса, если бы он играл в одной команде с Алексеем Шведом. Но вообще в «Зените» вместо Пойтресса можно выдвинуть хоть Билли Бэрона, хоть Джордана Мики. Петербургский клуб все равно останется тренерским проектом, где главную ценность представляет Хавьер Паскуаль.

Милутинов — лучший центровой Лиги ВТБ, супернадежный и суперстабильный. Делает то, что умеет, не делает того, чего не умеет. Во время пребывания на площадке гарантирует ЦСКА преимущество или даже доминирование на щитах, лучше всех в Лиге ВТБ напрягает соперника на подборе в нападении. Статистически, может быть, смотрится на так впечатляюще, как конкуренты, но в очном противостоянии заткнет за пояс любого оппонента.

Но приз должен получить Хезоня. Он приехал к Велимиру Перасовичу, он прошел с клубом всю дистанцию, он феерил и доказал, что в Европе будет считаться снайпером серьезного масштаба. В Единой лиге, на мой взгляд, он был самым опасным игроком быстрого нападения, плюс бомбил издали, не считаясь с дистанцией. Да, ему позволялось многое, но именно благодаря этому доверию от главного тренера Хезоня демонстрировал все грани своего таланта.

Лучший россиянин — Алексей Швед, ЦСКА

Претенденты: Антон Астапкович, «Нижний Новгород»; Андрей Воронцевич, УНИКС; Никита Курбанов, ЦСКА; Семен Антонов, ЦСКА; Иван Стребков, Сергей Торопов, оба — «Нижний Новгород»; Евгений Воронов, «Парма».

Эх, хотелось бы отдать эту награду кому-то другому. Первую треть сезона Швед пребывал в летаргии, которую можно было прикрыть ширмой в виде «адаптации под систему ЦСКА». Выяснилось, что Швед (сюрприз-сюрприз) сильно проседает в эффективности без мяча и даже издали после получения бросает не так успешно, как после дриблинга.

Но у меня язык не повернется сказать, что кто-то был лучше даже такого Шведа. Тем более, что после отъезда легионеров он подмял нападение ЦСКА под себя и выдал огненный март. То же самое касается Курбанова и Антонова, которые доказали свой высочайший уровень. Примечательно и то, что Курбанов/Антонов в том же марте выглядели как настоящие инопланетяне в сравнении с армейской молодежью, которая получила минуты сразу после расставания с импортными исполнителями. Когда Курбанов, например, выходит в стартовом составе на матчи Евролиги, то легко забыть, насколько это выдающийся уровень для сегодняшнего российского баскетболиста. В сравнении со, скажем, Филиппом Гафуровым Курбанов вообще напоминал некий сверхразум, который всегда все делает правильно, всегда оказывается в нужном месте и выдает исключительную надежность.

Если кому не нравится Швед, тот может перенаправить приз Торопову, который провел отменный сезон и вообще заслуживает всяческих респектов за такой зверский прогресс после 30 лет.

Самый прогрессирующий россиянин: Евгений Минченко, «Автодор»

Претенденты: Владислав Трушкин, «Енисей»; Глеб Шейко, «Парма»

Минченко вместе с Вороновым могут разделить премию «Главный герой после отъезда легионеров». Воронов вообще выдал статистику, какую демонстрировал в первый свой год в «Зените» четыре года назад, а начиная с марта так и вовсе набирал больше 15 очков в среднем за игру (вошел бы в топ-10 в лиге и обошел Шведа).

Минченко здорово воспользовался расширенной игровой ролью, которая обусловлена не только отъездом легионеров, но еще и распродажей ведущих игроков «Автодора» (Джерона Джонсона и Желько Шакича забрал УНИКС). Начиная с 7 марта Минченко не только выходил в стартовом составе, но и получал 30+ минут, штампуя дабл-даблы один за другим. Это классно, поскольку придаст Минченко уверенности в своих силах — времени чтобы еще добавить у 27-летнего центрового чуть-чуть остается. Правда, бросалось в глаза, что в защите Минченко не делает разницы. Если в нападении мне казалось, что мяч в руках Минченко это хороший вариант, то на другом конце площадки противники не боялись лезть под него и бросать пусть даже с сопротивлением.

Трушкин в этом сезоне воплотил в жизнь правило, которое я для себя придумал для определения потенциала российского баскетболиста. Формулируется оно вопросом: «А как бы этот парень смотрелся в „Енисее“?» До ухода легионеров это была площадка для возвращения к жизни пропавших в топ-клубах душ неплохих игроков, таких как Михаил Кулагин. В случае с Трушкиным этот трюк тоже сработал. Правда, не очень понятно, как ему быть дальше.

(К слову, мой новый кандидат на воскрешение через «Енисей» — Георгий Жбанов из УНИКС).

(Я знаю, что получилось нелогично — Торопов должен, по идее, получать награду за прогресс. Но художник так видит).

Лучший молодой российский игрок: Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»

Претенденты: Захар Ведищев, Александр Щербенев, Владислав Емченко (все — «Локомотив-Кубань»), Александр Чадов («Нижний Новгород»).

Внутри молодежного проекта «Локомотива» лично для меня симпатии распределяются следующим образом:

Мартюк — самый перспективный (в первую очередь, за счет габаритов)

Щербенев — самый готовый прямо сейчас (ощущаются нотки Дмитрия Хвостова)

Ведищев для меня самый загадочный прямо сейчас в плане потенциала, а Емченко мне иррационально нравится больше всех.

За пределами плодородной краснодарской почвы также обратили на себя внимание Чадов из «Нижнего Новгорода» (может давать минуты без легионеров уже сейчас) и Андрей Печкин из «Автодора» (сильно на перспективу).

Символические сборные

Лига ВТБ (первая сборная)

Никола Милутинов (ЦСКА)

Алекс Пойтресс («Зенит»)

Марио Хезоня (УНИКС)

Эрик Макколум («Локомотив»)

Алексей Швед (ЦСКА)

Лига ВТБ (вторая сборная)

Скайлер Спенсер («Астана»)

Джордан Мики («Зенит»)

Джонатан Мотли («Локомотив»)

Билли Бэрон («Зенит»)

Каспер Уэйр («Енисей»/ЦСКА)

Россияне (первая сборная)

Евгений Минченко («Автодор»)

Антон Астапкович («Нижний Новгород»)

Сергей Торопов («Нижний Новгород»)

Евгений Воронов («Парма»)

Иван Стребков («Нижний Новгород»)

Россияне (вторая сборная)

Андрей Мартюк («Локомотив»)

Андрей Воронцевич (УНИКС)

Семен Антонов (ЦСКА)

Сергей Карасев («Зенит»)

Александр Щербенев («Локомотив»)

Сам не понимаю, как он никуда не попал: Никита Курбанов, ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Даничев; cskabasket.ru; vk.com/bcavtodor