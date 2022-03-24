Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка

В ситуации постеризации всегда есть две стороны: игрок, который забивает и игрок, через которого забивают. Про тех, кто забивал, мы уже говорили. Пришел черед тех, кто оказался в результате постера в роли пострадавшего.

Этих ребят я уважаю ничуть не меньше.

Постеры ассоциируются с унижением и оскорблением, демонстрацией персонального доминирования над конкретным противником. Оказаться защитником на постере считается позором и профессиональной неудачей.

Спросите хотя бы Фредерика Вайса, через которого Винс Картер воткнул сверху на Олимпиаде-2000. Это один из самых известных постеров в истории, потому что Картер перепрыгнул через центрового ростом 218 см. «Никс» выбрали Вайса на драфте-1999 под 15-м номером, но бигмен продолжил выступления во Франции. Позднее он играл в Греции и Испании до 2011 года, стал бронзовым призером Евробаскета-2005. Но «Нью-Йорк» так и не предпринял попыток переманить его в НБА.

Команда НБА отказывается от игрока, выбранного в топ-15 первого раунда? В «Никс» после ухода Патрика Юинга наступил не самый удачный период, но так разбрасываться активами было слишком уж расточительно. Может ли быть, что карьера Вайса в НБА не взлетела из-за данка Картера?

Ошибка Вайса заключалась в том, что он даже не сопротивлялся Картеру, а просто встал у него на пути. Он не бросил вызов американцу, а выступил его добычей.

Проблема — если ты стремишься поучаствовать в эпизоде и идешь на блок-шот достаточно часто, то рано или поздно окажешься-таки на постере.

Алонзо Моурнинг мог бы выступить экспертом в этой дискуссии. Через него Картер всадил еще один выдающийся постер в ноябре 2005-го.

«Когда ты забиваешь через Зо, то можешь порадоваться. Он вернется и загоршит тебя в следующий раз», — сказал Картер в подкасте All the Smoke.

Данк Винса очень хорош. Легендарный постер, один из лучших в истории. Но можно посмотреть на ситуацию и под другим углом. «Нетс» Картера проиграли тот матч, «Хит» Моурнинга победили. 35-летний Моурнинг в той игре записал на свой счет 5 блок-шотов — он даже накрыл Ричарда Джефферсона прямо перед тем, как мяч отскочил к Картеру.

То есть Моурнинг проиграл Картеру ту маленькую дуэль. А сколько таких дуэлей он за карьеру выиграл?

Если вы посмотрите на ютубе любую нарезку лучших постеров в истории, то через Моурнинга там будут забивать неоднократно. Через него забивали Шон Кемп и Шакил О’Нил, Майкл Джордан и Трейси Макгрейди, Патрик Юинг и Грант Хилл.

Да, Моурнинг не разговаривал с Картером несколько лет после того памятного постера. Но если бы Моурнинг раз за разом не ставил себя в столь рискованное положение, то и не вошел бы в историю как выдающийся центровой. Из-за различных проблем Зо провел всего 838 матчей за карьеру в НБА, но умудрился заблокировать 2356 бросков, то есть 2,81 в среднем за игру. По этому показателю он входит в топ-5 в истории. Поставить через Алонзо было серьезным достижением как раз потому, что он гораздо чаще оставлял летунов ни с чем. А для этого требуется серьезное мужество.

«Вы должны найти способ психологически задавить человека, который идет на блок-шот. Ребят вроде Алонзо Моурнинга не запугать, они будут продолжать пытаться накрыть тебя», — так описывал Доминик Уилкинс данк Винса.

Одно дело, когда ты, например, защитник Деймон Джонс. Когда Леброн забивает через тебя сверху, то у тебя нет ни единого шанса этому воспрепятствовать. А когда ты игрок передней линии, ответственный за оборону последнего рубежа, то ты должен бросаться в огонь снова и снова.

«Если вы боитесь, что через вас забьют сверху — не идите на блок-шот, не занимайтесь этим. Отойдите в сторону и дайте игроку с мячом возможность выйти на кольцо. Пусть почувствует, что он на конкурсе бросков сверху», — говорил многолетний тренер «Джорджтауна» Джон Томпсон.

Кто-кто, а Томпсон знает толк в защитных центровых. Под его руководством к НБА готовились Моурнинг, Юинг и еще один выдающийся блокирующий в истории лиги — Дикембе Мутомбо.

Вот уж кого действительно было не сломить ни при каких обстоятельствах. 3289 блок-шотов за карьеру тому подтверждение.

В 1999-м Винс Картер забил сверху через Мутомбо, когда тот выступал за «Атланту».

«Ничего страшного, я заблокировал больше бросков, чем кто-либо на этой планете», — вспоминает реакцию Мутомбо экс-защитник «Хокс» Стив Смит.

«Перед тем данком в 1999-м, он заблокировал меня 5 или 6 раз», — признается Картер.

Сам Мутомбо вспоминает, что в плей-офф-2001, когда он уже играл за «Филадельфию», они снова пересеклись с Картером у кольца. На этот раз победителем вышел Дикембе.

«Он хотел данком сломать мне руку. Моя кисть врезалась в кольцо так сильно, что мне срезало кусочек кожи с обратной стороны ладони», — вспоминает Мутомбо.

Мутомбо бы рим-протектором высочайшего уровня. Когда он попадал на постер, то это ничего не меняло. Противникам не терпелось засадить через Дикембе, чтобы издевательски помахать пальчиком у него перед носом.

И дело не только в статусе Мутомбо или Алонзо — мастерам постеров всегда хотелось забивать через тех, кто повыше. Они как Хищники, которые собирают трофеи в виде поверженных противников.

Таким, конечно, был и Майкл Джордан. После данка через Джона Стоктона в матче с «Ютой» он услышал, как фанат с трибун крикнул, чтобы Майкл забивал через кого-то покрупнее размером. В следующем же владении Джордан воткнул через Мела Терпина ростом 211 см. После этого он обратился к тому фанату с вопросом: «Этот достаточно большой?»

Но 208-сантметровый Моурнинг или даже 218-сантиметровый Мутомбо — это еще не предел мечтаний. Как насчет 229-сантиметрового Шона Брэдли?

Естественно, на ум сразу приходит данк Трейси Макгрейди в плей-офф-2005. Брэдли после того сезона завершил карьеру, хотя ему было всего 32 года.

«Я сначала думал найти контакт и заработать фол. Но потом решился идти до конца. Да, в нем было 7 футов 6 дюймов, но это был его последний год в лиге. Так что я сделал ему прощальный подарок», — рассказывает Тимак.

Данк был настолько хорош, что его даже показали на экране под сводом арены «Маверикс». Обычно домашняя команда не позволяет себе демонстрировать унижение, которое пережил их игрок. Даже сам Брэдли со смехом признавал, что тот данк «привлек много внимания».

Брэдли не оправдал надежд, который возлагали на него после выбора под вторым номером на драфте-1993. Но человек как-никак заблокировал 2119 бросков за карьеру в НБА, хотя провел всего 832 игры. Не надо называть его бастом, басты не входят в топ-15 в истории в статистической категории. По блок-шотам в среднем за игру (2,55) Брэдли занимает 7-е место в истории, хотя после 30 лет он проводил лишь 11 минут на площадке и не дотягивался даже до одного блок-шота за матч.

Документалка про Брэдли так и называется — «Posterized». И там приходят к удивительному выводу — Брэдли выиграл по жизни, хотя в НБА ассоциируется с человеком на постере. После завершения карьеры он вернулся в Юту и работал в частной школе для подростков в группе риска. У него шестеро детей от первого брака, благотворительные начинания и $45 млн заработка за карьеру.

К сожалению, жизнь бросила Шону гораздо более сложный вызов. В январе 2021 года он попал в аварию во время поездки на велосипеде и получил травму шеи, в результате которой оказался парализован.

«Через меня много забивали, но мне нравились подобные вызовы. Я получал удовольствие, когда получалось взять верх. Если ты играешь в НБА, то от подобного нельзя уклоняться. Да, через тебя могут забить сверху, твоя задача — позаботиться, чтобы в следующий раз ты выиграл эту дуэль. Если ты пытаешься избежать таких моментов — это неправильно», — рассказывал Брэдли до травмы.

Шон Брэдли был профессионалом и остается хорошим человеком. Он не уклонялся от своей работы и ответственности на площадке. У него было достаточно мужества — в его деле без этого никак. Это мужество, надеюсь, поможет ему справиться и с тяжелой жизненной ситуацией.

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller, Darren McNamara/Allsport, Jed Jacobsohn, Jim McIsaac