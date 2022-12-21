Мы увидели новый «Амкар»: ищет индийских (!) спонсоров и хочет отказаться от госфинансирования

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Юрий Семин и Александр Аксенов приехали в Пермь.

Юрий Семин и Александр Аксенов продолжает путешествие по России – на этот раз заглянули в Пермь. Они приехали посмотреть на обновленный «Амкар» – его постепенно возрождают: ищут индийских (!) спонсоров и не хотят зависеть от государства.

Новый эпизод сериала «Здесь был Палыч» лежит в онлайн-кинотеатре PREMIER – собрали самое яркое из него.

«Амкар» возродили в 2020-м – и теперь там хотят сломать стереотип о государственном финансировании

В 2018-м «Амкар» сохранил место в РПЛ, но пермские власти все равно решили его расформировать. Узнав об этом, болельщики устроили автопробег – по словам Алексея Бразильца, который давно поддерживает клуб, собралось больше 100 человек: «Я считаю, что болельщики тогда отстояли».

Через 2 года клуб возродили. «Люди раньше Пермь с Пензой путали, пока не появился «Амкар» как яркий пермский бренд. У нас в этом году все фанаты почти вернулись – 350 человек. А у меня сейчас одна задача – первое место в Премьер-лиге», – рассказывает Валерий Чупраков, президент обновленного «Амкара».

Со временем клуб хочет выйти на самоокупаемость. «Мы работаем по всем направлениям: уклон на рекламу, продакшн, SMM, трансляции и т. д. Все должно быть на высшем уровне. У нас и в Первой лиге бывают примеры, когда один человек делает все: от видео до массажа. В нашем клубе такого нет», – объяснил глава отдела развития клуба Андрей Благиных.

Директор по развитию «Амкара» Вячеслав Кислицын добавил деталей: по его словам, бюджет клуба только на 10% состоит из государственных денег. Компании, которые вкладывают средства, получают рекламные услуги – но большинство нынешних спонсоров просто любят футбол. Сейчас еще идут переговоры с букмекером.

«В этом году хотим закрыть бюджет в 220 млн. Получится – будет хорошо. Если говорить про большие задачи, хотим найти партнера и спонсора из другой страны, конкретно из Индии. [Рассчитываем получить] порядка 300 млн на сезон», – рассказывает Кислицын.

Семин и Аксенов побывали на матче Второй лиги – «Амкар» играл с «Оренбургом-2». Юрий Палыч взял микрофон и объявил составы на матч – а гости в это время уже забили. «Амкар» пропустил 3 еще в первом тайме, но в итоге вырвал ничью – 3:3.

Кто тренирует «Амкар»: в 90-е ему раскрошили фалангу пальца, а в 00-е – сожгли машину после матча с «Рубином»

Пермский клуб тренирует Рустем Хузин – он родился в Казани, но больше запомнился игрой за «Амкар»: был капитаном, провел больше 150 матчей.

• Сначала Хузин вспомнил о лихих 90-х.

– Я не мог пойти на другую улицу в магазин без родителей. Мои все друзья уже в могиле: кого убили, кого наркотики на тот свет отправили. Если бы не футбол, не знаю, где сейчас был.

– Насколько близко к вам вся эта группировочная история подбиралась?

– Очень близко. Я и сам в в группировке состоял. Охраняли улицу, дрались – и чужих не пускали, и сами ходили на чужие территории. Драки на дискотеках. Очень страшно было – драка 30 на 30, 40 на 40, с арматурами.

Успел только голову закрыть и фалангу пальца просто раздробили на части. Рукой не закрыл голову – наверное, дырка бы в голове была. [Мне] поставили искусственную фалангу.

• В 2003-м Хузин уже играл за «Амкар» – и после матча с «Рубином» у него даже сожгли машину. О причинах инцидента рассказывает сам тренер:

«Нам предлагали сдать игру. Я естественно отказался. Для меня игра с «Рубином» принципиальная – я оттуда перешел в «Амкар». Пришел на стадион, сказал главному тренеру: «Был выход на меня». Мы их 3:0 обыграли».

Потом Рустем вернулся в Пермь и понял, что остался без машины: «Пришел охранник и говорит: «Беда случилась. Посмотри в окно». Смотрю, здесь 2 тачки горят: одна моя, а другая – игрока нашей команды, тоже из Казани. И к нему тоже приходили».

• Гол Константина Генича в ворота «Факела» вывел «Амкар» в РПЛ – тогда шел 2003 год, вот шикарная история Хузина из того времени.

«В один прекрасный день была назначена тренировка. А мы накануне матч проиграли – это был год, когда мы выходили в Премьер-лигу. Первые пять туров мы проиграли. Команда на последнем-предпоследнем месте. И тренер нам говорит: «Ребята, завтра собираемся на тренировку».

А мы с ребятами решили сплотиться – пошли и все набухались. А я капитан команды. Позвонил директору клуба и сказал: «Сегодня команда на тренировку не придет, все бухаем». Через день мы пришли, очень хорошо потренировались, выиграли следующий матч и больше не проиграли», – говорит Хузин.

А может вспомним историю «Амкара»?

У пермяков есть официальный блог на Sports.ru (обязательно загляните!) – вот фрагмент их текста:

«Амкар» появился в 1993 году как заводская команда пермского предприятия «Минеральные удобрения». Название произошло от сочетания слов «аммиак» и «карбамид» — эти вещества были главной продукцией завода. Основу команды составляли работники предприятия, а красно-черные цвета появились благодаря торговым партнерам завода из Милана.

В 1995-м клуб получил профессиональный статус и попал в третий дивизион: за один сезон вышел во второй, а в 1998 году — в первый. В 2003-м «Амкар» вышел в Премьер-лигу, из которой ни разу не вылетел.

Главные достижения «Амкара» – четвертое место в сезоне-2008 и финал Кубка России против ЦСКА в том же году. Благодаря четвертому месту клуб получил возможность сыграть в Лиге Европы: в квалификации по сумме двух матчей «Амкар» уступил будущему финалисту турнира «Фулхэму» со счетом 2:3.

Несколько лет клуб был финансово нестабильным (на форме даже не было титульного спонсора, кроме Пермского края), несмотря на неплохие показатели в Премьер-лиге и статус неудобной команды для многих топов. Об этом, например, говорил Дзюба:

«Криштиану Роналду и Месси не забили бы в чемпионате России больше 20 мячей за сезоне. В Пермь приедут в -30 и обалдеют. А там еще Белоруков (центральный защитник, 12 лет играл за «Амкар» – Sports.ru)».

Из-за долгов началось необратимое:

• По итогам сезона-2017/18 РФС отозвал у клуба лицензию.

• Регион отказался покрывать все долги и прекратил финансирование команды.

• Летом «Амкар» ликвидировали как организацию».

Теперь в Перми пытаются все вернуть.

Они заново придумали «Амкар». Вот подробный рассказ, как строится бренд