Помните первого тренера Головина, который до сих пор работает в Калтане? Узнали о нем много нового – благодаря Семину

Мог скончаться в 37 лет.

Вышел третий эпизод сериала «Здесь был Палыч» – в нем Юрий Семин вместе с Александром Аксеновым посетили Омск и Калтан, где родился Александр Головин.

Там они встретились с первым тренером Головина Александром Плясуновым и узнали, сколько он получил за трансфер футболиста в «Монако». А еще – много ярких деталей про его жизненный путь.

За Головина калтанской школе перевели почти 16 млн рублей – деньги вложили в стадион «Энергетик»

Для начала чуть предыстории.

В феврале 2020-го Александр Плясунов сказал, что денег за Головина не было. «Школа должна была заявить, что претендует на эти выплаты. Видимо, этого не сделали. Я не в курсе дел нашего руководства, передо мной никто не отчитывается. Я в этих вопросах некомпетентен, мое дело – тренировать детей и показывать результат», – заявил первый тренер Головина.

Калтанская школа должна была получить 0,75% от суммы трансфера – это 225 тысяч евро (15,75 млн рублей). И спустя несколько месяцев все-таки пришли хорошие новости: деньги поступили, и на эти средства в Калтане привели в порядок стадион «Энергетик».

«Проект завершили в сжатые сроки благодаря солидарным выплатам от трансфера Головина и средствам федерального и муниципального бюджетов», – радовался Плясунов.

А сколько получил сам тренер?

Чтобы узнать это, отправимся в сериал «Здесь был Палыч» – там первый тренер Головина назвал конкретную сумму.

– Александр Головин проделал большой путь в местных футбольных школах, а затем его продают в ЦСКА, потом – в «Монако» за 30 млн евро. Деньги за трансфер получили все: агенты, клуб. А первый тренер получает что-то в этой ситуации? И получил или нет?

– Я считаю, что должен.

– Ну звучит так, как будто бы не дали.

– Да, я считаю что не дали.

– Дали мало?

– Конечно.

– Сколько?

– 140 тысяч рублей разово .

Юрий Палыч считает, что должны были дать куда больше: «Детский тренер первым находит талант, который пошел дальше. Может случайно, но [футболист проходит] через руки этого тренера, он вложил много труда. Эта градация неправильная».

Плясунов до сих пор работает с детьми – жалуется, что сейчас есть проблемы с набором: «У нас же не футбольная школа, а школа дополнительного образования. И тяжело набрать [детей]. Был ажиотаж после 2018-го».

«Была борьба на грани жизни и смерти». В 37 лет Плясунов потерял руку – много пил из-за этого, но футбол его спас

Раньше Александр работал шахтером: «Профессия назвалась «Горнорабочий очистного забоя». Мы участвовали в добыче: комбайнер рубит уголь, а мы за комбайном двигаем крепь».

Плясунов мог скончаться в 37 лет – тогда он попал под электричку и потерял руку. «Сам виноват: шел не там, где нужно. Занесли инфекцию, железный штырь вставляли, хотели руку сохранить. Началось заражение – если бы вовремя мне операцию не сделали, то я бы не выжил. Это была борьба на грани жизни и смерти. Получил травмы, несовместимые с жизнью», – вспоминает тренер.

После этого Александр испытывал психологические проблемы: «Внутри себя ощущаешь неполноценным человеком. На тебя обращают внимание, для тебя это дико. И оскорбления были по поводу физического недостатка, и дрался. Мама меня поддержала очень сильно – благодаря ей я и выжил».

В связи с этим у Плясунова разрушился первый брак: «Пил я очень много вследствие этого. Ну и поэтому семья развалилась». Футбол спас от зависимости: «Позволяю себе иногда [выпить]. Вот именно позволяю».

По словам Плясунова, футбол приносит ему 50 тысяч рублей в месяц, а еще есть пенсия за работу шахтером – 17 тысяч: «Нет сбережений. На жизнь все уходит».

Александру приятно осознавать, что он причастен в детскому воспитанию: «Мне нравится повседневная рутинная работа с детьми. Нравится, когда приводят тебе несмышленыша сопливенького еще, а потом постепенно ты видишь, как он меняется: становится подростком, а потом мужчиной.

У меня сейчас первые [воспитанники] женились, детей уже имеют. Двое привели своих. Не обязательно, что он станет футболистом топ-уровня. [Зато] он вырастет уверенным, крепким, устойчивым, не сломается никогда, займет свою нишу в жизни. Мне кажется, это самое главное для детского тренера».

Священник из Омска – еще один герой из третьего эпизода. Он построил дом для сирот и играет с ними в футбол