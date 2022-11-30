«Покупала место на поле за жвачку». Мы объединили Юрия Семина, Дагестан и женский футбол

Смотрите документальный проект «Здесь был Палыч».

«Здесь был Палыч» – новый документальный проект от Sports.ru и онлайн-кинотеатра PREMIER. Легенда «Локомотива» Юрий Семин путешествует по России вместе с журналистом Александром Аксеновым – они хотят разобраться, почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так, и показать, что на самом деле все проблемы решаемы.

В первой серии ведущие приехали в Дагестан, чтобы поговорить с игроками из любительской команды и узнать, как они сочетают традиции, религию и женский футбол.

Сериал уже запущен в онлайн-кинотеатре PREMIER. А мы пока приготовили вам самое яркое из первого выпуска.

Дагестан постепенно теряет традиции, но женщины все еще скромные и застенчивые

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил роль женщины в Дагестане: «Скромные, застенчивые, прячущие глаза от мужчин. Она хочет родить детей, воспитать их, и чтобы у нее был благополучный дом. Дети были послушными, чтобы они были в каком-то смысле похожи на родителей, блюли традиции».

«Было много войн. Дагестан пережил очень тяжелые времена. Все жили внутри своего аула – в каждом были свои традиции, обычаи. Даже если это одна национальность, два аула могли отличаться. Ты мог уйти с аула, только если тебя выгнали.

Люди так привыкли жить – это идет испокон веков. Но потихоньку эти границы мы расширяем. Дагестан меняется – как в лучшую сторону, так и частично в худшую. Мы, к сожалению, теряем свои традиции, хорошие обычаи.

Я и все наши девчонки в команде любим весь Дагестан – какой он есть: с этими обычаями, традиционными нарядами. Мы это все обожаем и хотим развивать. Хотим идти в ногу со временем с нашими традициями», – говорит тренер женской команды Эльмира Ибрагимова.

Несмотря на это, в Дагестане зародился женский футбол – особенно помог Фергюсон (да!)

Сэр Алекс Фергюсон угощал Семина вином «высочайшего уровня» – а еще он зародил футбол в Дагестане, хотя сам об этом вряд ли подозревает. «Я в 2008-м посмотрела финал Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Челси». До этого футболом никогда не увлекалась. С того матча вся эта любовь и родилась», – рассказывает Ибрагимова.

Юрий Палыч провел тренировку для девушек в Дербенте (население – примерно 125 тысяч человек). Еще до начала Семин подарил тренеру женской команды небольшой макет: «Он фартовый. В 2017 году я все время его на выезд возил. И маленькую установку кому-то из игроков давал».

Девушки сделали несколько упражнений (Семин заценил их стеночки и забегания) и провели двухсторонку – поучаствовал даже Александр Аксенов. «Такого азарта как у вас на тренировках у мальчиков не найдешь. Ну очень приятно. Как будто знаешь вас уже 100 лет», – радуется Юрий Палыч.

Но простой тренировкой не ограничились: на следующий день сыграли матч в горах, на границе Дагестана и Азербайджана. И снова ценный подарок от ведущих – стильный комплект формы для всей команды. На джерси есть несколько отсылок: буква «Д» (Дагестан, Дербент), зелено-сине-красные цвета (флаг Дагестана) и орнамент в виде двуцветкового тюльпана – он занесен в Красную книгу.

На этом сюрпризы для девушек не закончились – они вышли на матч под гимн Лиги чемпионов и сыграли мячом из ЛЧ-2008. «Все было так по-настоящему. Как будто на самом деле Лига чемпионов, какой-то крутой финал. Как будто Лига чемпионов к тебе домой приехала», – наслаждается тренер.

«Буду играть в футбол всю свою жизнь». Дагестанские женщины не унывают и хотят развиваться

Несколько девушек особенно выделяются на поле – по мнению тренера, у них даже есть будущее в профессиональном футболе. С некоторыми поговорил Александр Аксенов.

• «Для меня футбол – это свобода, место, где я являюсь собой, – рассказывает игрок команды Камила Османова. – Раньше я просто смотрела с папой, не могла даже думать о том, что буду играть. Помню, покупала место [на поле] за жевательную резинку – с мальчиками когда играли. Они делились, а я говорю:

– Можно с вами?

– Нет.

– Давай, пожалуйста, за жвачку.

– Ну хорошо.

Сейчас я играю, а они нет».

Правда, родители не в восторге от ее увлечения: «Они не видят будущего. Я, например, вижу: надеюсь, если [махачкалинское] «Динамо» выйдет в РПЛ, буду играть в [женской] Суперлиге. Они (родители) об этом даже не думают. [Для них] это просто тренировочки: пришла, побегала, ушла».

• Баху Магомедова играет с покрытой головой и ей это не мешает: «Мой организм привык к этому. Если я упаду, ничего видно не будет. Сделаю 20 оборотов – тоже. Все продумано – надето так как надо».

• Айшат Магомедова совмещает футбол с работой в полиции – правда, она не скручивает преступников, а занимается бухгалтерией. «Хотелось бы в спорте чуть преуспеть. Была бы возможность, уволилась с работы», – размышляет Айшат.

• Хасбика Салманова с трудом представляет себя футбольной знаменитостью – не хватает поддержки родных и всего Дагестана: «Я маме сказала: если вдруг мне предложат контракт и будет возможность, я пойду. И это ей не понравилось. Был достаточно сильный скандал: «Зачем ты поступила в мед, если собираешься уйти?»

Хасбика рассказала маме о своем увлечении только через три месяца – когда фото ее детской команды появилось в газете. «Конечно, мне не понравилось, что она играет. Говорю, что за игра, лучше что-то женское. Уже выросла. Школьные привычки нужно оставлять. Хочу чтобы она была девочкой, и по обычаю платок надевала», – признается Зарбат Салманова.

В самом конце эпизода Хасбика перешла на аварский язык (распространен в Дагестане) и произнесла главную мысль: «Я буду играть в футбол всю свою жизнь».

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