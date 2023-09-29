«Боже, как я стар». Овечкин выступил переводчиком у звездного юниора

Он родился, когда Александр выходил на драфт НХЛ.

Иван Мирошниченко удачно дебютировал за «Вашингтон» на предсезонке – по итогам игры с «Детройтом» был признан второй звездой вечера. Он вышел в первой тройке с Александром Овечкиным и Никласом Бэкстремом и провел на льду 16 минут 23 секунды – за это время он отдал две голевые передачи.

Разумеется, Иван был востребован у журналистов Вашингтона после игры. Но английский у нападающего еще не идеальный – в качестве переводчика выступал капитан «Кэпиталс»:

Прозвучал самый ожидаемый вопрос: «Каково играть первый матч предсезонки вместе с Алексом [Овечкиным] и Бэкстремом?».

Мирошниченко его понял, но ответил на русском: «Рад играть с такими людьми, которых раньше видел только по телевизору. Ови задрафтовали в НХЛ, когда я только родился [в 2004 году]. Для меня это было очень воодушевляюще».

Когда Овечкин переводил ответ, задумался, и добавил от себя фразу, рассмешившую всех: «Боже, как я стар».

Действительно, с драфта Ови прошло аж 19 лет – ровно столько же, сколько и лет Мирошниченко. При этом, несмотря на возраст, у нападающего уже насыщенная история – в которой была и борьба за пределами льда.

В начале 2022 года ему поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина. Несмотря на это, «Вашингтон» выбрал Ивана в первом раунде драфта. В итоге Мирошниченко победил страшную болезнь, вернулся на лед в Омске, а сейчас пытается пробиться в НХЛ.

И у него есть действительно сильные помощники. Даже на тренировках Александр рядом с Иваном:

Сам Овечкин рассказывает о Мирошниченко так: «Он был выбран высоко на драфте, он умелый парень… Он боец, он воин. Он немного застенчивый. Вы знаете, самое главное, что мы помогаем ему чувствовать себя здесь комфортно. Когда я был молодым парнем, когда я только пришел в лигу, вся команда помогала мне чувствовать себя комфортно».

Пишут, что Овечкин опекает новичка – как на льду, так и вне его. Кажется, с такими наставниками адаптация Мирошниченко должна пройти в разы быстрее.

Фото: East News/AP Photo/Andrew Harnik