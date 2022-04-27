«Вашингтон» провел церемонию в честь Овечкина (помните, Ягра обошел?) – но без него «Кэпиталс» влетели в домашнем матче

В одном из эпизодов начудили Орлов и Самсонов.

Болельщики «Вашингтона» в напряжении: в ночь на понедельник Александр Овечкин получил травму левой руки – за несколько дней до старта плей-офф. Внешне вроде бы с ним все в порядке – принял участие в командном фотографировании, традиционно шутит и улыбается с командой, но при этом пропускает раскатки, а в клубе не говорят точные сроки возвращения, ограничиваясь фразой «со дня на день».

Матч с «Айлендерс» Овечкин пропускал, но у фанатов была лишняя возможность посмотреть, что с ним все в порядке. «Вашингтон» устроил чествование хоккеиста, посвященное третьему месту в исторической гонке снайперов. Да, с момента, как Александр обошел Яромира Ягра прошло уже больше месяца, но в клубе решили всю праздничную часть приберечь на последний домашний матч регулярки.

Но несмотря на то, что готовились больше 40 дней, без помарок не обошлось – картинка в подарок Овечкину навернулась уже на первых секундах и сюрприза не получилось.

Не поддержали праздничный настрой и хоккеисты «Вашингтона» – они, конечно, прониклись церемонией и поздравили своего капитана, но только в раздевалке. На льду в этот вечер как-то не получилось. Сложно выигрывать, когда ты привозишь себе в безобидной ситуации: Самсонов и Орлов позволили Сизикасу, лежащему на льду, попасть в хит-парады недели:

Хотя надо отметить, что Самсонов-то тащил команду большую часть матча – к началу третьего периода счет был равным 1:1. Но игра «Вашингтона» в атаке была весьма посредственна – 0 голов за 4 попытки большинства как доказательство.

«Мы не можем играть так, как сегодня, накануне плей-офф – был недоволен Питер Лавиолетт. - Это не то, кто мы есть. Это не наш стиль игры. Это был один такой вечер, это было паршиво, вот и все».

«Будет ли готов Овечкин к первой игре плей-офф. Я надеюсь на это, но я не знаю. Это зависит от того, как у него будут обстоять дела», – тоже цитата главного тренер «Кэпиталс», но еще до матча. В сумме из двух его высказываний напрашиваются неутешительные прогнозы.

У болельщиков «Вашингтона» может быть дежавю: год назад Овечкин тоже заходил в плей-офф с недолеченной травмой – тогда все это закончилось вылетом в первом раунде.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports