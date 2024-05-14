😰-авария в ЧМ на гиперкарах, 4 болида в ряд на электро-«Ф-1», победа 40-летнего в главном чемпе США: 6 мегагонок выходных!

От редакции: Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение» . Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше! Сегодня вашему вниманию – обзор гонок выходных, которые вы могли пропустить, но о которых хотя бы стоило бы прочитать!

WEC –«6 часов Спа»

WRC – Ралли Португалии

«Формула Е» – Электропри Берлина

«Индикар» – Sonsio Grand Prix, Индианаполис

NASCAR – Goodyear 400, Дарлингтон, Южная Каролина

WEC –«6 часов Спа»

Третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость состоялся в Спа. Гонка в Арденнах стала последней репетицией перед 24-часовым марафоном в Ле-Мане, который состоится на кольце «Сартэ» 15-16 июня.

Календарь гоночных серий 2024 года составили так, что «6 часов Спа» пересекались с этапом «Формулы Е» в Германии. Не все гонщики электро-«Ф-1» обменяли уик-энд в Берлине на поездку в Бельгию, поэтому в ряде экипажей WEC произошли замены. А часть команд вообще выставила на марафон всего двух водителей вместо привычных трех.

Основная борьба ожидалась между «Феррари» и «Порше». «Тойоту» продолжает прибивать баланс производительности, так что даже после победы в Имоле чемпионский коллектив не был в числе фаворитов «6 часов Спа». Тренировки оправдали ожидания – в первой первенствовала «Феррари» №50, а прологи к квалификации выиграл заводской экипаж «Порше» №6.

Квалификация закончилась драматично. В финале Фуоко на «Феррари» на полсекунды опередил ближайшего соперника, но в технической зоне машина оказалась легче положенного. Машину №50 отправили в конец очереди, а в ранг обладателя «поула» возвели «Порше» №5, где лучший круг показал Мэтт Кэмпбелл. Лишь 0,008 секунды ему проиграл Алекс Линн на «Кадиллаке». Необычно закончилась сессия в зачете LMGT3 – лучшее время осталось за женской командой «Айрон Дамс».

Старт шестичасовому марафону был дан в 13:00 по местному времени. Первые минуты гонки прошли спокойно. Экипаж «Порше» сохранил лидерство, за ним уцепились «Кадиллак» №2 и гиперкар команды «Протон» №99, выступающий на частном «Порше» 963. Отброшенная дисквалификацией «Феррари» №50 держалась позади, размеренно поднимаясь наверх с течением времени.

Первая серьезная авария случилась на исходе 1,5 часов заезда. Экипаж Jota №38 не поделил дорогу с «БМВ» №46 младшего класса. Интересно, что в составе обеих команд есть по чемпиону мира – Дженсон Баттон из Jota и Валентино Росси из «БМВ», но за рулем на тот момент никто из них не был. Обе машины стали жертвой пинка от заводского гиперкара «БМВ» №20, который не увернулся от смещавшегося «Порше» и придал тому боковое ускорение в маленькую «БМВ».

Желтые флаги собрали еще плотный пелотон – возглавял колонну «Протон», за которым шли главные экипажи «Феррари», а их преследовали две машины «Порше».

На исходе третьего часа марафон в Спа потерял победителя квалификации. Майкл Кристенсен, управлявший гиперкаром №5, слишком резко атаковал бордюр в скоростном Blanchimont. Левое переднее колесо просело, констатировав повреждение подвески. Датчанину оставалось лишь припарковать машину в зоне безопасности последней шиканы.

Тем временем обе «Феррари» «скушали» лидера из «Протон». До первой победы итальянцев в сезоне оставался всего час и 48 минут, когда на прямой перед Les Combes произошла зрелищная авария. В толчее среди гиперкаров и машин LMGT3 трек не поделили недавно державшийся среди лидеров «Кадиллак» №2 под управлением Эрла Бамбера и еще одна «БМВ» Шона Гелаэля. Бамбер, набравший ход после «Красной воды», опережал на круг конкурента по Hypercar, но не рассчитал пространство до более медленного спорткара младшего класса. На скорости под 300 километров в час машины соприкоснулись, после чего их разбросало по барьерам. Подъем «Кеммель» завалило обломками, и гонку остановили красными флагами.

Инфраструктуру «Спа-Франкоршам» восстанавливали более полутора часов. Время «6 часов Спа» близилось к концу, но судьи решили компенсировать простой и продолжить заезд с момента остановки. Над Арденнами опускался закат, а в боксах «Феррари» шла первая из стадий принятия – отрицание. В топ-4 на момент аварии было три экипажа AF Corse, но ни один еще не побывал в боксах для последней дозаправки. В то время, как основные конкуренты из «Порше» остановились ровно перед аварией.

На рестарте первая шестерка вынужденно свернула в боксы, освободив дорогу двум «Порше» – частной «Хертц» №12 под управлением Кайлума Айлотта и заводской №6 с Кевином Эстре за рулем. Интересно, что экипаж Айлотта и Стивенса был одним из тех, кто ехал марафон в четыре руки, а не в шесть, но это не помешало команде «Йоты» идеально распорядиться подарком судьбы.

Айлотт в течение 1,5 часов не дал усомниться в своем превосходстве и привел частный коллектив к первой победе в сезоне. Экипаж «Порше Пенске» после триумфа в Катаре второй ряд подряд довольствуется серебром, но с большим отрывом возглавляет общий зачет. Третьи-четвертые места достались «Феррари», причем стартовавший последним коллектив №50 опередил действующих чемпионов «Ле-Мана» Джовинацци, Пьер Гвиди и Каладо. Вновь доказывать свои очевидные претензии на победу «Феррари» придется уже во Франции.

Драматично закончилась гонка в зачете LMGT3. «Железные дамы» из «Ламборгини» лидировали на рестарте, но уступили позиции мужской части команды «Айрон Линкс» и двум «Порше» 911 коллектива Manthey. Ключевым стал расход топлива. За круг до финиша «Рысь» свернула в боксы – на последний виток горючего почти не осталось, а сойти за полкруга до финиша было бы катастрофой. Победа уплыла в руки «Порше», но какой? 91-я и 92-я машины ушли на последний круг с разницей в полсекунды. На подъеме «Кеммель» Ричард Литц опередил Клауса Бахлера, который также экономил топливо, и лишил коллег по команде второй победы в сезоне.

Эмоции от марафона в Спа скоро сменятся другими мыслями. Через пять недель чемпионат мира ждет квинтэссенция сезона – «24 часа Ле-Мана». Именно во Франции состоится главный бой года, к которому все команды подойдут в лучшей форме. Впереди месяц напряженной подготовки, во время которого WEC будет постепенно раскрывать последние тайны в преддверии супергонки в Ле-Мане.

WRC – Ралли Португалии

Отмечать начало мая мировое первенство по ралли полетело в жаркую Португалию. Чемпионат ждали 330 километров гравийных дорог в районе Порту, разделенные на «шейкдаун» перед стартом основных баталий и три изнурительных дня.

Ралли Португалии приветствовало возвращение Даниэля Сордо – долгожителя чемпионата мира по ралли. 41-летний испанец знаменит тем, что первый старт провел еще в 2003 году, а первую победу одержал лишь в 2013-м. С той поры Дани еще лишь дважды чувствовал вкус победного шампанского и с 2014 года остается верным команде «Хендэ».

В Порту приехали все сильнейшие. И Себастьян Ожье, и Калле Рованпера прибыли на запад Европы составить конкуренцию Тьерри Невиллю и Элфину Эвансу.

На фоне ралли Кении, где дороги изобиловали камнями, казалось, что ухоженный гравий Португалии позволит гонщикам чисто проходить спецучастки. И первый полноценный день скорее подтверждал эти мысли. Лишь Эванс испытал серьезные проблемы в пятницу, когда пробил шину и потерял примерно полторы минуты относительно конкурентов. Остальные преодолели зачетные 125 километров без проблем. Лидерство захватил Рованпера, но оно было номинальным – всего секунду ему уступал Ожье, а четвертое место Отта Тянака отделяло от Калле 5,4 секунды.

В субботу настроение португальских дорог переменилось, и они начали выводить из строя одного гонщика за другим. Рованпера, который приехал в Порту в статусе действующего триумфатора, в самом начале дня влетел в дерево. «Тойота» перевернулась, после чего финн сложил полномочия. Дурной пример заразителен, и первым за Рованперой последовал лидер WRC2 Оливер Сольберг. Из очередного заноса «Шкода Фабиа» шведа вышла боком, споткнулась о колею и совершила четыре оборота через крышу. Пилот и штурман не пострадали, а машина превратилась в груду металлолома.

Неудачи настигли и Эванса с Кацутой – почти все «Тойоты» в третий день прибыли к механикам совсем не в первозданном виде. Японец и британец цепляли земляные насыпи и теряли кучу времени. Лидер сезона Невилль вообще дважды на одном участке въехал в препятствия и едва не остался без подвески, но добрался до конца дня на третьей строке.

Грань непокорных дорог Португалии нащупали лишь двое – Себастьян Ожье и Отт Тянак. Француз как по нотам разыгрывал свою партию и летел вперед, не видя преград. Тем не менее, его отрыв после третьего дня составлял лишь 12 секунд. Эстонец из «Хендэ» выжимал все из машины, а она выжимала все из своего наездника. Во время интервью лицо Тянака почти слилось с красным корпусом его «коня», а пот тек так, будто он где-то попал под дождь. Тем не менее, Отт решительно настраивался на борьбу за победу на последних четырех спецучастках воскресенья.

Финальные 60 километров прошли в лучших традициях борьбы за победу. Первый 20-километровый доп выиграл Ожье, но затем Тянак дважды отыгрался у француза. Но отставание таяло слишком медленно. За все спецучастки эстонец сократил гандикап лишь на пять секунд и финишировал вторым – превзойти восьмикратного чемпиона мира в Португалии не удалось. Третье место оставил за собой Невилль, который выиграл финальный шейкдаун. Возвращение Дани Сордо ярким не вышло – испанец не попал в переделки, просто ехал недостаточно быстро и остался пятым.

Себастьян Ожье и Отт Тянак

Отдельные аплодисменты заслужил Николай Грязин, который выступал вне зачета под болгарской лицензией. Россиянин показал седьмое время в «абсолюте» на частном «Ситроен» категории WRC2 и опередил всех соперников, кто ехал на аналогичной технике.

Победа Ожье продолжила череду побед гонщиков, которые приезжают лишь на отдельные этапы. Лишь Тьерри Невилль в Монако постоял горой за честь тех, кто борется за звание лучшего раллиста мира на полном графике. Бельгиец и возглавляет зачет после пяти этапов, опережая главного конкурента, Элфина Эванса, на 24 балла. Ожье, проехавший всего три гонки, занимает пятое место.

Гравийная часть сезона продолжится через три недели. Короткий 16-серийный боевик ждет раллистов в Сардинии на рубеже конца весны и начала лета.

3. «Формула Е» – Электропри Берлина

В этом году сезон «Формулы Е» настолько непредсказуем и интересен, что лишь половина из тех, кто имеет параллельное соглашение с командами WEC, не уехали в Спа. Себастьян Буэми, Ник де Врис и оба пилота «Энвижн» предпочли шестичасовой марафон сдвоенному этапу в Берлине.

Первая гонка

Первая квалификация подарила долгожданный успех Эдоардо Мортаре. Португальцу катастрофически не везет весь сезон. За первые восемь этапов Мортара не набрал ни единого очка, но кольцо по аэропорту Темпельхоф наконец сорвало клеймо невинности с баланса пилота «Махиндры» (за победу в квалификации начисляется три балла ). В финале Эдоардо переиграл Стоффеля Вандорна, а третье место занял Жан-Эрик Вернь – интересно, что все трое могли уехать в Спа, а вместо этого возглавили протокол «Формулы Е».

Трасса в Берлине – одна из самых интересных и притягательных для борьбы. Изобилие свободного места дало проложить широченную трассу со слепыми апексами в медленных поворотах. К каждому виражу можно подобрать особенную траекторию и атаковать соперника.

Мортара выиграл старт, но первым ушел с траектории ради режима атаки. В лидеры вышел Вандорн, на которого наседал партнер по «Пенске» Вернь. Борьба в первых рядах не ограничивалась дуэтом: Антониу Феликс да Кошта, Мортара, Сержиу Сетте Камара – все они шли в мгновениях позади и были готовы подловить любую оплошность лидеров.

На седьмом круге Жан-Эрик сломил сопротивление партнера, а позади замаячил лидер сезона Паскаль Верляйн, стартовавший шестым. Эпичную борьбу прервали желтые флаги. Джоэл Эрикссон, заменявший Робина Фряйнса, перестарался при атаке бордюра, надломил подвеску и замер на трассе.

На рестарте пелотон напоминал пухлую гусеницу – буквально каждый прислонялся носом к впередиидущей машине, из-за чего отрывов не было совсем. В лидеры вышел Верляйн, Вандорна сначала оттолкали на пятое место, а затем Стоффель стал жертвой разворота Лукаса ди Грасси. Пилота «АБТ Купра» подтолкнули в «шпильке», из-за чего машину пришлось кое-как объезжать доброй половине пелотона.

Многообразие событий позволило подтянуться гонщикам «Ягуара» Нику Кэссиди и Митчу Эвансу, которые две недели назад разыграли командную партию в Монако. В Берлине Эванс удачно отыграл «Аттак-моды» и после серии желтых флагов из-за аварий возглавил гонку. Посильную помощь ему оказал Паскаль Верляйн, который навязал борьбу Верню, и в итоге оба израсходовали больше мощности, чем хотелось бы.

На 34-м круге борьба за лидерство шла в режиме «4 в ряд». Эванс, Верляйн, Оливер Роулэнд и Да Кошта синхронно входили в «шпильку». Лидером из нее выехал Роулэнд, а Верляйна отбросили на пятое место.

Из-за большого количества аварий и кругов под пейс-каром судьи прибавили к основной дистанции гонки шестикруговой овертайм. На последнем рестарте лидерство захватил Вернь, но за его спиной вырос Ник Кэссиди, который избежал толкотни в заключительной трети гонки. Новозеландец наэкономил ресурса батареи, и на последних кругах был просто неудержим. Он легко разделался с Вернем и за три коротких круга оторвался почти на пять секунд, утвердив вторую победу в сезоне.

Те, кто спалили запасы мощности в жаркой борьбе, доезжали на последних каплях движущей силы. Вернь дотерпел до серебра, но преследователи до черты не отпускали заднее крыло «Пенске» №25. Шутка ли – второе и шестое место в двухчасовой гонке разделили всего 1,1 секунды.

Вторая гонка

Три поколения машин «Формулы Е» на берлинской площади

Не успели утихнуть эмоции от первой гонки, как стартовала квалификация ко второй. В этот раз поул захватил Джейк Деннис. После провала на старте уик-энда британец взял себя в руки и в финале разделался с триумфатором субботы Ником Кэссиди. Третью строчку занял Норман Нато, партнер Денниса по «Андретти», который в дуэли опередил другой «Ягуар» Митча Эванса.

Вторая серия триллера в немецком аэропорту началась не менее жарко, чем первая. Деннис проспал старт, отдав лидерство Кэссиди. В тройку прорывался Верляйн, но его ход притормозил Норман Нато, заставивший немца обдирать бетонную стену боковинами электрокара.

Как и накануне, гонка превратилась в калейдоскоп обгонов и за лидерство, и за другие позиции, который периодически разбавляла машина безопасности. В числе главных неудачников второго заезда оказались пилоты «Пенске». Вернь не мог пробиться наверх, теряясь в толкотне середины пелотона. Вандорну пришлось еще хуже – на 20-м круге собственный партнер устроил боулинг, втолкнув Сашу Фенестраза из «Ниссан» в борт его болида.

Бок Фенестраза оказался магнитом не только для Верня, но и для Нормана Нато. Два француза не поделили трассу в поворотной секции, после чего Нато вывез соотечественника в стену. В очередной раз за выходные машина безопасности выехала на трассу.

Столкновение Нато и Фенестраза

За восемь кругов до финиша определилась шестерка, которая вела борьбу за победу. Пара «Ягуара» дирижировала пелотоном, но на роль первой скрипки активно претендовали Да Кошта и Роулэнд. Верляйн опережал Денниса, и оба были готовы выйти на замену на лидерские позиции.

Эванс, который возглавлял гонку, уехал за режимом атаки и выпустил вперед Да Кошту. Митч оказался рядом с партнером, и гонщики «Ягуара» показали жесткую, но чистую борьбу между собой. Почти целый круг пилоты бело-черных болидов проехали бок о бок. Командному мостику маневры их подчиненных добавили повода для глотка валерьянки, особенно в свете того, что Кэссиди возглавил чемпионат после субботней гонки. Но профессионалы подтвердили высокий уровень и сохранили машины целыми.

Борьба позади сыграла на руку Да Коште. Португалец оторвался на пару секунд от преследователей. И пока Кэссиди боролся сначала с коллегой по команде, а затем ломал оборону Роулэнда, пилот «Порше» стал недосягаемой целью. Антониу уверенно довел гонку до победы, став восьмым победителем в десяти гонках сезона. Кэссиди довольствовался серебром, но укрепил лидерство в общем зачете – за шесть гонок до конца он опережает Верляйна на 16 очков. Третье место как в гонке, так и в чемпионате «забил» Оливер Роулэнд. Из восьми последних гонок британец завершил шесть на подиуме.

До конца юбилейного чемпионата «Формулы Е» остается три сдвоенных этапа. Следующее приключение ждет «электроников» в конце мая в Шанхае. Последний визит электрочемпионата в Поднебесную прошел еще в 2018 году, и вот серия возвращается в Китай. Для соревнований будет использован «Международный автодром Шанхая», который недавно принял гонку «Формулы-1», но точная схема кольца пока неизвестна.

«Индикар» – Sonsio Grand Prix

Четвертый этап сезона «Индикара» состоялся на легендарной «Старой кирпичнице» Индианаполиса. Первая из двух гонок подряд на Indianapolis Motor Speedway прошла на шоссейной версии трассы, которую на рубеже веков разработали для гонок «Формулы-1». Со временем кольцо в «инфилде» доработали под американские гонки, спрямили медленные секции, но добавили связку поворотов в овальной части в конце круга.

С «поула» стартовал гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу. Действующий чемпион по ходу сезона демонстрирует хорошие результаты, но до поездки в Индиану ни разу не выигрывал главные сессии. Исключение случилось лишь на внезачетном этапе в Thermal Club, но очков в зачет чемпионата ему это не принесло.

Старт гонки больше напомнил гонку на выживание. Палоу, стремясь сохранить лидерство, оттянул торможение и с заблокированными колесами полетел к траве. Испанцу удалось удержать болид на треке, но кульбитами чемпиона воспользовался Кристиан Лундгор из «Рейхол Рейсинг», возглавивший заезд. Перипетии в первых рядах собрали гармошку, из-за которой в задних рядах начался замес. «Бутылочное горлышко» стартового виража не могло переварить сразу несколько машин, отсеяв сразу семь участников на газоны «Индианаполиса». Удивительно, но обошлось без серьезного завала – просто идеальную траву трека талантливо вспахали неудачники квалификации.

Главные претенденты на победу определились быстро. Лундгор, Палоу и Уилл Пауэр образовали первую тройку игроков, которая должна была побороться за главный приз от Erich Krause. После первой серии пит-стопов на 20-м круге очередность поменялась – пилот «Рейхол Рейсинг» уехал вперед, а Пауэр активировал всю свою мощь и захватил вторую позицию. Впрочем, Палоу горевал недолго – трио держалось на дистанции двух секунд, а до финиша ожидалось еще минимум две остановки.

Расклад обновился вместе со второй остановкой. Алекс на круг пересидел конкурентов, и пока экс-лидеры продирались сквозь неторопливых экс-пилотов «Ф-1» Грожана и Эрикссона, накопил преимущество. На трек красно-желтая «Хонда» вернулась точно перед обтекателем Лундгора.

Sonsio Grand Prix радовал интересной борьбой вне первой тройки и полным отсутствием столкновений. Чем-то гонка на бывшем треке «Формулы-1» напоминала нынешние Королевские гонки, лишь с той разницей, что фамилия победителя вызывала вопросы до финиша.

На 63-м круге большая тройка синхронно рванула на последний пит-стоп и дружно перешла на одинаковые шины, причем Пауэр опередил Лундгора. Судьба четвертого этапа сезона решалась на трассе в равных условиях для претендентов на победу. За 18 кругов до конца мерное течение гонки разбавил Лука Гьотто. Итальянец развернулся на бордюре при выходе на овал, после чего заглох. Безопасно оттолкать машину не получилось, из-за чего над «Индианаполисом» загорелись желтые флаги и появился единственный пейс-кар.

Рестарт едва не стал ремейком начала гонки. Палоу заблокировал внутреннюю часть полотна и пустил дым из-под колес. Но в этот раз испанец успел вернуться на траекторию перед Пауэром, который сначала сунулся на внешнюю и не успел перекрестить. Лундгор больше был занят обороной от Диксона, поэтому не вмешался в лидерские разборки и остался третьим.

Оборона на рестарте стала залогом победы для действующего чемпиона «Индикар». За 18 кругов Палоу оторвался на шесть секунд, попутно установив лучший круг гонки – 1.11,111 секунды. Пауэр удержал Лундгора позади, завоеав уже третью серебряную медаль по ходу сезона. Датчанин из «Рейхол» принес боссу первый подиум в сезоне и хорошее настроение в преддверии следующей гонки.

Sonsio Grand Prix встряхнул турнирную сетку сезона. Первая победа сезоне ввернула Палоу на верхнюю строчку зачета – испанец опережает Пауэра на 12 баллов. Третью позицию делят недавний лидер Колтон Херта, который в Индиане прорвался с 18-го места на седьмое, и неувядающий Скотт Диксон. Впрочем, в ближайшей гонке чемпионская борьба отойдет на второй план. 26 мая состоится главная гонка сезона – «500 миль Индианаполиса», победа в которой многими ценится выше титула серии.

NASCAR – Goodyear 400

13-й этап сезона NASCAR принимал трек Дарлингтона. В отличие от многих треков Америки Darlington Raceway имеет яйцевидную вытянутую форму. Такая схема связана с тем, что на западе от трека располагается озеро, которое на момент строительства трека принадлежало другому землевладельцу. Необычная конфигурация стала фишкой автодрома, так как виражи кольца имеют разный радиус и угол наклона, из-за чего найти верный баланс машины сложнее.

Еще один интересный факт об этапе в Дарлингтоне. Уик-энд сопровождается акцией, в рамках которой участники раскрашивают спорткары в цвета участников серии прошлых лет.

Квалификация 13-го этапа выдалась особенно плотной. Первая девятка уместилась в 0,19 секунды, а гонщиков на первой линии, Тайлера Реддика и Брэда Кезеловски, разделили всего 0,018 секунды. Конечно, это пропасть на фоне финиша гонки в Канзасе, где был зафиксирован самый плотный финиш в истории NASCAR с разницей в 0,001 секунды, но для субботней сессии отрывы были минимальны.

В гонке Реддик уверенно выиграл старт. Кезеловски подотстал, но был готов воспользоваться любой ошибкой лидера. Пелотон держался плотно – без контактов и заносов не проходил почти ни один круг, но пилоты удерживали своих «коней» на овале.

Полное отсутствие желтых флагов, столь непривычное для NASCAR, заставило всех останавливаться в зеленом режиме, что перемешало вереницу. В лидеры вырвались Тай Гиббс и Кайл Ларсон, а недавний дуэт Кезеловски-Реддик облюбовал 4-5 места. Под конец первого стейджа Ларсон взвинтил темп и к 90-му кругу оторвался на пять секунд, записав на свой счет седьмую победу на промежуточном финише в сезоне.

Во второй трети гонки Darlington Raceway решил разнообразить зеленое течение желтыми цветами. Через 12 минут после рестарта Джон Немечек ушел в зрелищный дрифт в финальном вираже, спровоцировав первый реальный пейс-кар. Затем желтые флаги порхали над Дарлингтоном, как пчелы при сборе нектара. Сначала Мартин Труэкс поддел Райана Блэйни, отправив «Форд» №12 в стену, а затем хорошенько наподдал ему под задний бампер. Не успели дозаправить машину безопасности, как пришло время снова катать пелотон за собой. Зейн Смит распластался по треку и смог попасть в боксы лишь с помощью эвакуатора. В итоге второй сегмент гонки оказался скомканным, а вперед вышли лидеры первой части – Реддик, Кезеловски и Гиббс.

К этапу в Дарлингтоне Кезеловски имел за плечами серию из 110 гонок без побед. Наконец, удача ему улыбалась, так что Брэд не планировал отпускать ее хвост. В начале финального отрезка Реддик замешкался при обгоне круговых, пропустив конкурента из «РФК». Но победные разборки им пришлось отложить – 20 кругов в середине стейджа стали грустным бенефисом Кайла Ларсона. Сначала на «Шевроле» лидера чемпионата не выдержала покрышка, а за 40 кругов до финиша машина устала намекать водителю, что пора бы отдохнуть от бесконечных поворотов налево. На вираже спорткар №5 обнажил пробоину в правом заднем колесе, после чего его как следует шлепнуло о стену. Подбитый «Шеви» дополз до боксов, но лишь для того, чтобы там и остаться.

Неудача Ларсона привела к последним желтым флагам и подарила шикарную концовку этапа. К дуэту Реддик-Кезеловски присоединился партнер последнего по «РФК» Крис Бюшер. Сначала Бюшер пытался подтолкнуть сотоварища, но потом поверил в себя и опередил обоих красивым маневром вдоль внутренней стены. Неожиданный лидер попробовал уехать, и его почин поддержал только Реддик – Кезеловски держался поодаль, будто зная, чем кончится их борьба.

За 10 кругов до финиша Реддик полез внутрь узкого виража, но не удержал машину и начал смещаться к стене, где уже обдирал стену его оппонент. Спорткары схлестнулись бортами, полетела бетонная пыль и дым от трения кузовов. Через полкруга стали очевидны последствия зрелищного контакта. «Тойота» Реддика захромала на правое заднее колесо, сбросив скорость. Бюшер продержался еще круг, но и на «Форде» покрышки не выдержали. Недавние лидеры синхронно сложили полномочия и откатились в конец.

Наблюдавший за схваткой чуть поодаль Кезеловски широко улыбнулся – до финиша гонки оставалось 19 километров, а ближайшие преследователи ехали где-то в 1,5 секундах позади. Брэд спокойно довел гонку до победы. Удачу 40-летнему ветерану принесли цвета Castrol - бело-зеленая раскраска с красными пятнами напоминала о конце 1990-х, когда на раллийных трассах блистала «Тойота Королла».

Под клетчатым флагом переполненные трибуны Дарлингтона приветствовали нового победителя Goodyear 400, а также Тая Гиббса и Джоша Берри, которые дополнили топ-3. Причем Берри прорвался с 33-го стартового места. И пока чествовали призеров, на пит-лейне шла жаркая перепалка между Реддиком и Бюшером, где первый все же признал свою ответственность за фатальный маневр.

В ближайшие выходные у Ассоциации запланирована модная тусовка. NASCAR переезжает в Северную Каролину, где на коротком овале North Wilkesboro Speedway состоится выставочная гонка звезд.

А какая гонка понравилась вам больше всех?