Скандалище с читерством в американском аналоге «Ф-1», в «Формуле Е» бились за победу в Монако: главные гонки выходных

От редакции: Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение» . Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше! Сегодня вашему вниманию – обзор трех гонок выходных, которые вы могли пропустить, но о которых хотя бы стоило бы прочитать!

- «Индикар» – Children’s of Alabama, Бирмингем, штат Алабама - NASCAR – Würth 400, Довер, штат Дэлавер - «Формула Е» – ЭлектроПри Монако

«Индикар» – Children’s of Alabama

Третий зачетный этап «Индикара» предвосхитила дисквалификация пилотов «Пенске» Джозефа Ньюгардена и Скотта Маклоклина за нарушение правила использования системы «push-to-pass» на первом этапе в Сент-Питерсберге. Неделю назад в Лонг-Бич машины «Пенске» перепроверили и выяснили, что «пуш-то-пасс» срабатывал во время старта и рестарта гонки, что запрещено правилами. Оба гонщика потеряли очки и зачете и перед стартом в Алабаме были полны решимости доказать, что могут победить по-честному.

Квалификация осталась за Маклоклином. В финале новозеландец на 0,1 секунды опередил Уилла Пауэра, который также представляет «Пенске». Экс-пилот «Формулы-2» Кристиан Лундгор забронировал третью строчку, в пару к нему на втором ряду оказался тестер «Макларен» Пато О’Уорд. Ньюгарден, которого дисквалификация отбросила из лидеров сезона, показал восьмое время. Лидер сезона Скотт Диксон расположился лишь на 13-й позиции.

На старте гонки лидеры остались при своих позициях, а на задворках пелотона началась грязь. Первый поворот порадовал живописным столкновением четырех машин, из которого, правда, все выехали на четырех колесах и продолжили заезд. Через минуту схлестнулись Колтон Херта и Сантино Феруччи – Херта отпустил газ перед поворотом, пропуская Маркуса Эрикссона, и подвергся наезду итальянца. Отдавать вторую позицию за два виража американец не собирался, так что довел ситуацию до дыма от колес соперника, сохранив 17-ю строчку. В трех поворотах перед ними газоны пахал Пато О’Уорд. Гонщик едва не повторил подвиг Стролла в Шанхае, проспал торможение и увернулся от Кристиана Лундгора лишь благодаря живописному па по обочине.

На шестом круге О’Уорд окончательно превратился в антигероя. Стремясь подняться наверх после вылета, мексиканец нагло полез в атаку на Пьетро Фиттипальди. Бразилец не ждал, что ради обгона Пато будет скакать по бордюрам, и ехал по привычной траектории, но получил удар в левое заднее колесо. Машину выставило боком и на скорости познакомило с барьером. Для внука Эмерсона Фиттипальди гонка была окончена, а на трассу выехал пейс-кар.

10 кругов прошли без происшествий; самым активным на трассе был Алекс Палоу, который опередил Феликса Розенквиста в борьбе за четвертое место. На 18-м круге с восьмым местом распрощался Скотт Диксон. Лидер сезона накатывал на Грэма Рейхола перед медленным виражом, не рассчитал торможение и в стиле О’Уорда покрутился в гравийной ловушке.

К концу первой трети гонки началась волна пит-стопов. Маклоклин на время уступил лидерство, а лучшим после посещения механиков стал Феликс Розенквист. Вторым держался Рейхол, на третье место вышел Ньюгарден. Четвертым неожиданно оказался экс-пилот «Формулы-1» Роман Грожан, для которого старт в Алабаме был 50-м уик-эндом в «Индикаре».

Позиции на треке менялись с калейдоскопической скоростью, при этом все приправлялось вылетами и проблемами у гонщиков. 42-й круг стал ознаменовался конфузом для другого гонщика «Макларена» – Александра Росси. Механики недокрутили заднее левое колесо, после чего Росси провел на четырех колесах всего два поворота. Потом колесо уехало по своим делам на обочине, а пилоту пришлось остановить машину. Это стало поводом для большой части пелотона переобуться вновь. После суеты на пит-лейн в лидеры вырвался Алекс Палоу, который опережал Розенквиста и Маркуса Армстронга. Недавние лидеры Маклоклин и Пауэр спустились до 17 и 18 позиций, но шли на стратегии трех пит-стопов.

На 52-м круге произошел комичный момент. 8 лет назад на пешеходном мосту над трассой владелец трека Джордж Барбер повесил манекен девушки. С какой целью, можно гадать, это известно лишь изобретательному бизнесмену. Спустя годы объект устал болтаться над асфальтом и во время этапа 2024 года решил спрыгнуть вниз. Проезжающие мимо пилоты слегка поседели от такого финта, а затем Джорджине (так прозвали манекен) отрубило руки одним из проезжающих болидов.

Скотт Маклоклин после финиша с манекеном Джорджиной

Всего 6 кругов прошло в «зеленом» режиме. Стинг Рэй Робб улетел в скоростной перекладке, заняв почетное место носом в барьере. Те, кто пропустил посещение механиков ранее, рванули в боксы, в очередной раз перемешав колоду. За пейс-каром гонку возглавил Сантино Феруччи, но сзади на него голодными глазами смотрели Лундквист, Маклоклин и Пауэр. До финиша оставалось всего 30 кругов, которые обещали жаркую схватку за победу.

Маклоклин прошел Лундквиста на трассе, наконец показав скорость, что была в квалификации. Маневр партнера повторил Пауэр, и два «Пенске» устремились к дублю и восстановлению репутации после недавней дисквалификации. Феруччи самоустранился благодаря тактике двух остановок и оставил борьбу за подиум.

Лундквист, который еще надеялся побороться за победу, решился на раннюю последнюю остановку, но попал в трафик. Маклоклин и Пауэр дождались 75-го круга и вернулись на трассу лидерами, в 2,5 секундах впереди Палоу. Алекс всю гонку гнал как бешеный, но оставил на финальную часть жесткий комплект шин. Судьба золота и серебра была решена, бронза оставалась вакантной. Палоу отстал от лидеров, а его партнер по «Гэнэсси» Лундквист на свежих шинах отыгрывался и показался в зеркалах «Хонды» американца. Борьбы не вышло – третье место перешло в руки новичка серии с первой попытки.

Казалось, что оставшиеся круги станут банальным «доезжанием», но остроты финалу подсыпал Кристиан Расмуссен. Датчанин едва не разбил машину в скоростном повороте с перепадом высот, после чего она заглохла и покатилась вниз. Судьи спешно вызвонили пилота машины безопасности, который уже пригляделся к холодному пиву в зоне отдыха, и в последний раз собрали пелотон вместе.

На рестарте Маклоклин отстоял позицию. Лундквист два круга провел на хвосте Пауэра, но не заставил соперника ошибиться. Сзади них Палоу на старых шинах пытался сохранить четвертую позицию, но сопротивляться Розенквисту на более мягком комплекте не смог, заняв лишь пятое место.

Дубль «Пенске» частично реабилитировал команду в глазах поклонников «Индикар». Очевидно, что машина способна побеждать и без технических уловок, просто надо внимательнее читать правила употребления режима обгона. Маклоклин вернулся в топ-10 чемпионата, а Пауэр, которому сохранили очки первого этапа, всего лишь балл уступает новому лидеру. Возглавил сезон Колтон Херта – американец радует стабильностью, и благодаря восьмому месту набрал достаточно очков, чтобы отобрать первенство.

Теперь «Индикар» переезжает в Индианаполис. 11 мая этап в Индиане пройдет на извилистом кольце, которое принимало «Формулу-1» с 2000 по 2007 годы. Этап станет разминкой перед главным блюдом сезона. В конце мая на знаменитом овале Indianapolis Motor Speedway пройдет главная гонка Америки – «Инди-500».

NASCAR – Würth 400

Всего два месяца прошло с начала сезона NASCAR, и вот серия приближается к середине основной части сезона. В последние выходные апреля Ассоциация поехала на атлантическое побережье США, в Делавэр. Там чемпионат почти стоковых автомобилей ждал классический овал Dover Motor Speedway, отмечающий в этом году 55-й день рождения.

За первый ряд стартовой колонны в субботу сражались Райан Блейни и Кайл Буш. Буш лишь благодаря невероятному везению попал в финальные топ-10. Пока Кайл барахтался на грани, Блейни гнал к рекордам трека и показал 22.069 секунды. К решающей попытке состояние трассы стало хуже, и лидер не смог найти грань скорости своего «Форда». В то же время Буш ехал свой круг первым и единственным превзошел график первого проезда. 22.196 со средней скоростью 261 км/ч – таков результат «поула» в Довере в 2024 году.

«Тойота»-«акула» Баббы Уоллеса на этапе в Алабаме

В воскресенье под зеленым флагом Буш удержал лидерство, Блейни притаился позади, на третье место вышел победитель предыдущего этапа Тайлер Реддик. Замыкали топ-5 Уилл Байрон и Дэнни Хэмлин.

Первые круги пролетели в мгновение. Гонщики боролись жестко, но чисто, так что 30 кругов прошли без инцидентов – необычно для NASCAR. Первой аварии заполненные трибуны Довера дождались на 40-м круге. Тодд Гиллиланд попытался протиснуться мимо Тайлера Диллона, но не удержался внутри поворота и пустил «Форд» в занос. Наконец появилась возможность поменять шины, которой воспользовался весь пелотон. Пит-лейн в Довере необычный – использует часть виража, поэтому гонщики иногда сталкиваются с ситуациями, когда просто не видят момент выезда впередиидущей машины. Так случилось в и этот раз – поцарапанных деталей при въезде/выезде на машинах появилось немало.

На рестарте впереди была все та же пятерка, лишь порядок поменялся – возглавил колонну Блейни. Буш сначала замыкал лидерскую чету, но воспользовался ошибкой Хэмлина, которого вынесло широко с виража. Еще 30 кругов пелотон прошел спокойно – Блейни с Байроном шли слетанной парой, а лидерская группа выросла до семи человек. В число претендентов на победу в первом бонусном финише вошли Мартин Труэкс и Кайл Ларсон.

На 80-м круге произошла смена рулевого. Блейни потерял темп, и в течение следующих кругов опустился до четвертой позиции – вперед проехали сначала Байрон, а затем Реддик и Труэкс. Труэкс вообще был быстрейшим в тот момент гонки. С 15-го стартового места Мартин выиграл первый «стейдж», опередив под его конец даже Байрона. Промежуточный финиш прошел под желтым флагом – на вираже боком выставило спорткар Брэда Кезеловски, после чего гонка взяла вынужденную паузу.

Минимум аварий привел к тому, что к середине гонки очередную смену резины пришлось совершать под зеленым флагом. Пилоты были практически едины в соглашении с госпожой Тактикой, но нашелся отступник в лице Кори Ладжоя. Пилот Spire Motorsports дал команде отдохнуть и попытался завершить вторую треть на старых шинах. Смелая затея не удалась – шины померли настолько, что Кори едва дополз до механиков и выехал обратно с отставанием более круга.

Завершавшийся на 250-м круге второй этап облюбовал Кайл Ларсон. Синий «Шевроле» №5 собрал за собой вереницу из семи машин, в которой особенно активно показывали капот Алекс Боуман, Дэнни Хэмлин и Мартин Труэкс. Но сместить Ларсона с временного трона не смогли – Кайл прикрылся круговыми и записал на свой счет максимальное количество бонусных очков за сегмент.

Судьба этапа в Довере решалась на последних 150 кругах. На рестарте лидерство взял Дэнни Хэмлин, Ларсон был сразу за ним, в тройку наконец вернулся Кайл Буш. Долгое время пилоты просто растягивались по треку. За 90 кругов до клетчатого флага преимущество Хэмлина над Ларсоном выросло до двух секунд, Буш уступал почти пять, а шедший девятым Тайлер Реддик отстал на 10 секунд.

За 72 круга до конца случился еще один столь редкий в Довере желтый флаг. Рикки Стенхаус искал партнера по дрифту на виражах и даже попробовал пригласить на танец Чейза Бриско. Тот отказался, и Рикки единолично напылил на треке и уперся в бетонную стену. Лидеры получили шанс для примерки финального комплекта шин, и за пейс-каром вновь образовалась пара Хэмлин-Ларсон.

Разборки за победу едва начались, как их пришлось отложить еще ненадолго. На рестарте Зейн Смит запустил цепную реакцию, ударив Баббу Уоллеса. В аварии пострадали один из недавних лидеров, Уильям Байрон, а также Кристофер Белл. Еще на 10 кругов финальные баталии задержали уборкой трека.

Когда объявили рестарт, до финиша оставалось всего 62 круга. При среднем времени прохождения витка в 25 секунд у Ларсона и компании было менее получаса, чтобы повлиять на фамилию победителя. Но Хэмлин был нацелен на третью победу в году серьезнее других. Дэнни за 40 кругов стряхнул «Шевроле» №5 с хвоста и удерживал на расстоянии около секунды. Напряжение возросло на последних 15 кругах, когда Ларсон среди круговых подъехал почти к корме лидера. За три круга до конца он следовал тенью Хэмлина, и отрыв не превышал 0,4 секунды. Но до атаки довести дело не удалось – «Тойота» №11 первой нырнула под клетчатый флаг, подарив своему гонщику 54-ю победу на этапах NASCAR в карьере. Третьим черту пересек Мартин Труэкс, четвертым остался обладатель поул-позишн Кайл Буш.

Третья виктория в сезоне сравняла Хэмлина по числу побед с Уильямом Байроном. При этом оба не находятся даже в тройке чемпионата по набранным очкам – впереди продолжается сражение между Ларсоном и Труэксом, где гонщик «Шевроле» имеет преимущество в 15 очков. Положение Труэкса несколько отягощает то, что Мартин никак не может добраться до первой позиции на финише, хотя сезон 2024 года подарил радость победного шампанского уже семерым в 11 гонках.

Следующий шанс побороться за победу наступит уже через неделю. 12-й этап NASCAR примет пузатый 1,5-мильный трек в Канзасе, где действующим победителем является Дэнни Хэмлин.

«Формула Е» – Электропри Монако

Этап в Монако пропустил лишь два сезона в истории «Формулы Е». До 2021 года серия использовала короткое кольцо, которое разворачивалось в шикане на набережной, а потом перебралась на полную схему круга. Так трек в княжестве стал вторым по длине в календаре чемпионата, уступая меньше сотни метров постоянному автодрому в Мизано.

За предыдущие 6 лет лишь один пилот побеждал в Монте-Карло дважды. Себастьян Буэми сделал дубль в двух первых сезонах, а затем триумфаторами неизменно становились разные пилоты. Похожая ситуация наблюдалась и в самом сезоне-24 – 7 предыдущих этапов выиграли 6 разных пилотов, и лишь Паскаль Верляйн прервал серию новых победителей во второй гонке в Италии.

Уик-энд в Монако не был томным с самого начала. Пилот «Макларена» Сэм Берд попал в аварию в первой тренировке и травмировал руку. За рулем его заменил 19-летний британец Тейлор Барнард, который в этом году принимает участие в чемпионате «Формулы-2». Дебютанту предстояло стать самым молодым участником гонки электро-«Формулы».

В квалификации равных не было Паскалю Верляйну. В каждой дуэли лидер сезона привозил сопернику по полсекунды, и в финале не оставил шансов Стоффелю Вандорну, опередив того на неприличные 0,443 секунды. Два пилота «Ягуара» Ник Кэссиди и Митч Эванс заняли второй ряд решетки. Время обладателя «поула» составило 1.29,861 секунды – для сравнения, круг Ферстаппена в квалификации «Формулы-1» прошлого года был 1.11,365 секунды.

Для «Формулы-1» Гран-при Монако превращается в процессию, где позиции меняются благодаря тактике или очень оптимистичным маневрам идущего сзади гонщика. Для маленьких аппаратов «Формулы Е» трасса в княжестве подходит лучше, поэтому перед стартом гонки ожидалось большое количество борьбы.

С затуханием огней светофора Верляйн сохранил лидерство, Вандорн терпеливо сел ему на хвост, на третье место вышел Эванс, опередивший партнера. В хвостовой толчее произошло столкновение – затолкали героя недавней гонки WEC в Имоле Ника де Вриса, который лишился переднего крыла, а затем получил в бок в шикане. Нидерландец продолжил гонку с повреждениями и без претензий на высокий результат.

Первый подъем в «Мирабо» после старта

Верляйн первым решился на активацию режима атаки, зону которого расположили на внешней части спуска к повороту «Казино», но план немца пошел крахом. Его восемь минут ускорения прервали желтыми флагами из-за сразу нескольких аварий. Сначала в шпильке у отеля столкнулись Себастьян Буэми и Антониу Феликс да Кошта, а на следующем круге у бассейна «разложился» Эдуардо Мортара. «Махиндра» попала колесами на пыльную сторону трека и на полном ходу навестила барьеры в связке у бассейна.

Почти 10 минут потребовалось маршалам Монако, чтобы убрать весь гоночный мусор с асфальта. За машиной безопасности лидировал Вандорн, на крыле которого сидели оба пилота «Ягуара». Четвертым ехал партнер Вандорна по «Пенске» Жан-Эрик Вернь, опережавший Верляйна.

Через круг после рестарта Вандорн поехал на режиме атаки. В этот момент его атаковал Эванс, причем поравнялся с бельгийцем так, что того прошел еще и Кэссиди. Гонщик «Пенске» не смог контратаковать с повышенной мощностью и застрял за «Ягуарами».

Командная тактика «Ягуара» стала образцом для победы в Монако. Кэссиди отблагодарил партнера за возможность выйти на второе место и начал оттормаживать пелотон. За это время Эванс уехал на четыре секунды и свернул за «Attack-mode». Затем Митч освободил дорогу напарнику – теперь тот должен был оторваться, а экс-лидер удерживал пелотон.

На 17-м круге в слаженном дуэте произошел обратный размен, после чего тактический дубль «Ягуара» стал делом времени. Позади них командное радио разрывали пилоты «Пенске», где Вернь упрашивал команду позволить ему пройти Вандорна и побороться за победу, но на мостике предпочли дать своим пилотам бороться. Это было на руку Верляйну, который мог хоть как-то нивелировать упущенное в начале гонки. Вообще расположение пилотов на трассе было непривычно ровным для «Формулы Е» – лидировали два «Ягуара», за ними шли две машины «Пенске», за ними – двое из «Порше», а замыкали топ-8 болиды «Ниссана».

Ближе к финишу Кэссиди поинтересовался, можно ли побороться за лидерство с партнером, но в «Ягуаре» приказали сохранить позиции. Это позволило Эвансу, наконец, одержать первую победу в сезоне и стать седьмым победителем в восьми гонках сезона. Вандорн дотерпел до третьего места, Верляйн ничего не смог сделать с Вернем. Стройный командный квартет смог нарушить Оливер Роулэнд, который втиснулся в пару «Порше», опередив да Косту. Неудачник старта де Вриз финишировал 12-м, а дебютант Барнард сохранил машину целой и завершил разминку перед «Формулой-2» в Монако на 14-м месте. Кстати, статистика электросерии после финиша насчитала 197 обгонов на трассе – отличный результат для Монте-Карло.

Паскаль Верляйн сохраняет лидерство в чемпионате, на семь очков опережая Ника Кэссиди. Оставшийся без очков в Монако Джейк Дэннис сохранил третью строчку, а Эванс совершил рывок с седьмого на пятое место благодаря победе в княжестве. Теперь серию ждет сдвоенный этап в берлинском аэропорту Темпельхоф, который запланирован на 11-12 мая. Кстати, некоторые участники пропустят поездку в Германию – в те же выходные пройдет шестичасовой заезд WEC в Спа.

А вы смотрели одну из этих гонок? Как вам?