«Чудо на льду»

До четвертьфинального матча Швеции против Германии мы не обращали на будущих героев олимпиады никакого внимания. После этого сумашедшего матча я с удовольствием посмотрел полуфинал против Канады, где Германия два периода издевалась над евроканадцами.

После матча с Канадцами я решил узнать немного больше о немецком хоккее, т.к до ОИ 2018 знал только тренера немцев Марко Штурма и двух полевых Марцела Гоча и Кристиана Эрхофа. Зайдя на сайт немецкой лиги я узнал что играют там всего 14 команд, таблицу возглавляет Мюнхенский Ред Булл, а лучший бомбардир 39 летний Кит Окойн, сыгравший в нхл меньше 150 матчей. Что мне дала эта информация? Практически ничего. Тогда я решил узнать о каждом игроке этой сборной.

ВРАТРИ

№33 Данни аус ден Биркен

Основной вратарь на турнире 6 игр. Ему 33 года, выступает за Мюнхенский Ред Бул. С немецкой сборной принимал участие в 4 мировых первенствах. На протяжении всей карьеры имеет хороший процент отраженных бросков (более 92%) является трехкратным чемпионом Германии. В этом сезоне провел 25 матчей за Ред Булл пропуская в среднем 2 гола за игру при 92% отраженных бросков.

№51 Тимо Пильмайер

Тимо Пильмайер ехал на эту олимпиаду запасным вратарем и сыграл один матч на турнре в группе против шведов тогда немцы уступили 1-0. Тимо 28 лет он участник 3 чемпионатов мира, выступает за клуб Ингольштадт в составе которого в 2014 стал лучшим новичком лиги и чемпионом Германии. В НХЛ сыграл 1 матч за Анахайм в котором пропустил 5 голов. В текущем сезоне провел 33 игры за Ингольштадт пропуская в среднем 2 гола при 92% отраженных бросков.

№44 Деннис Эндрас

Деннис самый опытный вратарь сборной Германии ему 32 года а за его плечами 6 чемпионатов мира включая ЧМ 2010 где он дошел до полуфинала и был признан самым ценным игроком того турнира + был членом сборной на ОИ 2010 в Ванкувере. На этом турнире "Королю булитных серий" как называют его в Германии не удалось показать свои таланты. В текущем сезоне провел 36 матчей за команду Адлер Мангейм пропуская в среднем 2 гола при 90% отраженных бросков.

Защитники

№10 Кристиан Эрхофф

Главная звезда этой сборной это 35 летний защитник клуба Кёльнер Хайе. Лучшие годы атакующий защитник провел в НХЛ выступая за Сан-Хосе, Ванкувер, Баффало, Питтсбург, Лос-Анджелес и Чикаго. В 2011 он с ванкувером был в шаге от победы в Кубке Стэнли. В том же сезоне он выдал лучший результат по системе гол+пас 14+36=50 очков Всего в НХЛ сыграл 789 матчей забил 74 гола 266 передач, + 73 игры в плэй-офф 7+24.За сборную Германии выступал на 4 олимпиадах и 7 чемпионатах мира, также дважды играл на Кубке Мира за сборную Германии в 2004 и за сборную Европы в 2016. В чемпионате Германии в этом сезоне на его счету 49 матчей 8 голов и 23 передачи.

№82 Акдаг Синан

28 летний защитник клуба Адлер Мангейм сыграл на турнире всего два матча, в группе против Шведции и Норвегии. Акдаг также имеет опт выступлений за сборную Германии, у него за плечами 4 чемпионата мира. В чемпионате Германии в этом сезоне провел 48 игр забил 4 гола и отдал 20 голевых передач.

№41 Йонас Мюллер

Именно этот парень сделал счет 3-2 в пользу Германии в матче с ОАР, именно он мог стать главным героем той встречи... Йонас самый молодой игрок в составе немецкой сборной, провел на турнире 5 матчей, выиграл борьбу за место в основе у опытного Акдага Синана и не затерялся в финале. В германии Мюллер играет за Берлинский клуб Айсберен. 48 матчей 3 гола и 4 передачи.

№48 Франк Хёрдлер

Самый результативный защитник сборной Германии на турнире 1+2. 33 года Выступает за Берлинский Айсберен играет за этот клуб всю карьеру с 2003 года. Участник 7 чемпионатов мира. В текущем сезоне в чемпионате играет не очень результативно 1+5 в 27 играх, но это не помешало попасть на Олимпиаду и взять серебро.

№7 Дэрил Бойл

Один из ведущих защитников сборной Германии 31 летний Дэрил Бойл долго мечтал попасть в НХЛ, он играл в канадских лигах потом в АХЛ 176 игр 11 голов и 39 передач, но этого оказалось мало и тогда он вернулся в Германию где играл сначала за Пантер из Аугсбурга, а в 2014 перешел В Мюнхенский редбул с которым дважды вигрывал немецкое первенство. В 2016 впервые сыграл за сборную на ЧМ, а сегодня он серебряный призер Олимпиады. Статистика в этом сезоне 49 игр и 3+19.

№40 Бьерн Крупп

Парень немецкого происхождения родившийся в США, но вернувшийся играть за немецкую сборную точно не пожалел. В Германии 26 летний защитник выступает за Гризлис из Вольсбурга. На Олимпиаде Бьерн сыграл во всех 7 матчах очков не набрал, является игроком оборонительного плана и в чемпионате Германии на его счету 2 гола и 6 передач в 49 играх. Является участником чемпионата мира 2015.

№91 Мориц Мюллер

Опять Мюллер!!! Мориц Мюллер 31 летний защитник клуба Кёлнер Хайе играет за команду с 2003 года. Участник 6 чемпионатов мира. В этом сезоне набрал 2+11 в 48 встречах чемпионата германии. На Олимпиаде сыграл в 7 матчей очков не набрал.

Переходим в атаку

Нападающие

№89 Давид Вольф

7 матчей 2 передачи статистика игрока на Олимпиаде.Самое ключевое событие с его участием это когда Брюле получил 5+20 за удар в голову немцу, тот момент позволил Германии спокойно доиграть 2 период и приблизить всю страну к мечте о медали. 3 матча в НХЛ 0 очков. После неуспешной вылазки в НХЛ парень вернулся в Германию где играет в топ клубе Адлер Мангейм набирает 10+7 в 27 матчах и все у него хорошо.

№42 Элиц Язин

В матче против сборной России он сделал 2 голевые передачи, всего за турнир у него 3. Элиц шустрый малый 177 см 25 лет участник 3 чемпионатов мира. Выступает за клуб Нюрберг Айс Тайгерс в текущем чемпионате забил 8 голов отдал 19 передач в 43 играх.

№57 Марцель Гоч

Капитан немецкой машины 34 года. Эти Олимпийские игры стали для Марцеля 3 также у него за плечами 6 чемпионатов мира и 1 кубок мира 2004 года. В НХЛ провел 562 матча забил 72 гола отдал 107 передач. Играл за Питтсбург, Сан-Хосе, Нешвил и Флориду. Сейчас играет Адлер Мангейм. В текущем сезоне 39 игр 4 гола и 11 передач. На Олимпийском турнире сделал 1 передачу.

№55 Феликс Шютц

Феликс Шютц 30 лет. Забил первый гол в ворота нашей сборной, а всего на турнире провел 7 матчей в которых набрал 1+2. Единственный кто играл в КХЛ, отыграл 3 сезона за Торпедо, Адмирал, Авангард и Рижское Динамо. Сейчас выступает в Германии за Кёлнер Хайе 48 игр 18 голов и 26 передач. 7 раз ездил со сборной на чемпионат мира.

№36 Яник Зайденберг

Младший из братьев Зайденбергов провел турнир очень активно, хоть записал на свой счет всего 1 гол. Янику уже 34 и он ветеран сборной Германии, за которую он играл аж на 8 чемпионатах мира.Сейчас играет за Мюнхенский Ред Булл 8 голов 25 передач в 49 матчах.

№50 Патрик Хагер

29 летний нападающий клуба Ред Булл Мюнхен на Олимпиаде стал лучшим бомбардиром сборной Германии 2+4, в матче с Россией отдал 1 передачу. участник 6 чемпионатов мира. В чемпионате Германии забил 15 голов отдав 12 передач за 49 матчей.

№72 Доминик Кахун

22 летний Кахун был главным креативщиком в этой сборной. На турнире он набрал 5 очков 2+3, включая гол в ворота России в финале. Несмотря на юный возраст уже дважды играл на взрослом Чемпионате Мира. В этом сезоне в 41 игре у него 40 очков (12+28).

№43 Геррит Фаузер

28 летний нападающий провел все 7 игр на турнире, но очков не набрал. 2 раза играл за сборную на чемпионатах мира. Представляет Клуб Гриззлис Вольсбург в этом сезоне набрал 18+11 очков в 49 матчах.

№17 Маркус Кинк

С 2011 года Маркус всегда в сборной 7 чемпионатов мира подряд + ОИ 2018. Маркусу 33 года он всю жизнь с 2003 года играет за Адлер Мангейм. На Олимпийском турнире Маркус отметился 1 голевой передачей. В чемпионате Германии тоже все скромно 3 гола 13 передач в 48 играх.

№37 Патрик Раймер

Раймеру 35 и он один из самых возрастных игроков сборной, несмотря на возраст показал быстрый хоккей на турнире в 5 матчах 1 гол зато КАКОЙ гол в ворота Швеции в овертайме, именно этот гол положил начало сказке немецкого хоккея. Является участником 5 чемпионатов Мира. Выступает за клуб Нюрберг Айс Тайгерс в текущем сезоне на его счету 13 голов 18 передач в 41 матче, хотя обычно выбивает 60+ за сезон.

№28 Фрэнк Мауэр

29 летний игрок клуба Ред Бул Мюнхен за 6 игр на турнире набрал 4 очка 1+3 забил Канаде и отдал голевой пас в игре с Россией. Теперь у него помимо участия в 3 чемпионатах мира серебро олимпиады. В Германии он набирает 14+18 в 49 играх за Мюнхен.

№22 Маттиас Плахта

7 игр 1+1. Играет за Адлер Мангейм. 3 Чемпионата мира. 30 очков за клуб 11+19 в 49 играх

№92 Марцель Нёбельс

25 летний Марцель был выбран Филадельфией в 2011 под 118 номером. На ОИ забил 1 гол шведам в плэй-офф. В Германии играет за Айсберен Берлин и в этом сезоне в 49 играх набрал 29 (11+18) очков. 3 раза ездил на Чемпионаты Мира.

№12 Мацек Брукс

25 летний проспект Детройта отлично проявил себя на ОИ 2018 2+2 в 7 матчах гол в ворота Канады передача с Россией. Сам Брукс родом из Винипега но с 2014 осел в Германии. Можносказать, что вполне успешно. Играя за Ред Бул Мацек является лучшим снайпером немецкой лиги с 26 голами в 49 матчах.

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