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    Блог Хоккейный уголок

    «Чудо на льду»

    Теги Марко Штурм Кристиан Эрхофф сборная Германии НХЛ

    До четвертьфинального матча Швеции против Германии мы не обращали на будущих героев олимпиады никакого внимания. После этого сумашедшего матча я с удовольствием посмотрел полуфинал против Канады, где Германия два периода издевалась над евроканадцами.

    После матча с Канадцами я решил узнать немного больше о немецком хоккее, т.к до ОИ 2018  знал только тренера немцев Марко Штурма и двух полевых Марцела Гоча и Кристиана Эрхофа. Зайдя на сайт  немецкой лиги я узнал что играют там всего 14 команд, таблицу возглавляет Мюнхенский Ред Булл, а лучший бомбардир 39 летний Кит Окойн, сыгравший в нхл меньше 150 матчей. Что мне дала эта информация? Практически ничего. Тогда я решил узнать о каждом игроке этой сборной.

    ВРАТРИ

    №33 Данни аус ден Биркенаус дени биркен

    Основной вратарь на турнире 6 игр. Ему 33 года, выступает за Мюнхенский Ред Бул. С немецкой сборной принимал участие в 4 мировых первенствах. На протяжении всей карьеры имеет хороший процент отраженных бросков (более 92%) является трехкратным чемпионом Германии. В этом сезоне провел 25 матчей за Ред Булл пропуская в среднем 2 гола за игру при 92% отраженных бросков.

    51 Тимо Пильмайер 

    пильмаер

    Тимо Пильмайер ехал на эту олимпиаду запасным вратарем и сыграл один матч на турнре в группе против шведов тогда немцы уступили 1-0. Тимо 28 лет он участник 3 чемпионатов мира, выступает за клуб Ингольштадт в составе которого в 2014 стал лучшим новичком лиги и чемпионом Германии. В НХЛ сыграл 1 матч за Анахайм в котором пропустил 5 голов. В текущем сезоне провел 33 игры за Ингольштадт пропуская в среднем 2 гола при 92% отраженных бросков.

    №44 Деннис Эндрас 

    Денннис

    Деннис самый опытный вратарь сборной Германии ему 32 года а за его плечами 6 чемпионатов мира включая ЧМ 2010 где он дошел до полуфинала и был признан самым ценным игроком того турнира + был членом сборной на ОИ 2010 в Ванкувере. На этом турнире "Королю булитных серий" как называют его в Германии не удалось показать свои таланты. В текущем сезоне провел 36 матчей за команду Адлер Мангейм пропуская в среднем 2 гола при 90% отраженных бросков.

    Защитники

    №10 Кристиан Эрхофф

    эрхофф

    Главная звезда этой сборной это 35 летний защитник клуба Кёльнер Хайе. Лучшие годы атакующий защитник провел в НХЛ выступая за Сан-Хосе, Ванкувер, Баффало, Питтсбург, Лос-Анджелес и Чикаго. В 2011 он с ванкувером был в шаге от победы в Кубке Стэнли. В том же сезоне он выдал лучший результат по системе гол+пас 14+36=50 очков Всего в НХЛ сыграл 789 матчей забил 74 гола 266 передач, + 73 игры в плэй-офф 7+24.За сборную Германии выступал на 4 олимпиадах и 7 чемпионатах мира, также дважды играл на Кубке Мира за сборную Германии в 2004 и за сборную Европы в 2016. В чемпионате Германии в этом сезоне на его счету 49 матчей 8 голов и 23 передачи.

    №82 Акдаг Синан 

    Акдаг

    28 летний защитник клуба Адлер Мангейм сыграл на турнире всего два матча, в группе против Шведции и Норвегии. Акдаг также имеет опт выступлений за сборную Германии, у него за плечами 4 чемпионата мира. В чемпионате Германии в этом сезоне провел 48 игр забил 4 гола и отдал 20 голевых передач.

    №41 Йонас Мюллер

    Мюллер

    Именно этот парень сделал счет 3-2 в пользу Германии в матче с ОАР, именно он мог стать главным героем той встречи... Йонас самый молодой игрок в составе немецкой сборной, провел на турнире 5 матчей, выиграл борьбу за место в основе у опытного Акдага Синана и не затерялся в финале. В германии Мюллер играет за Берлинский клуб Айсберен. 48 матчей 3 гола и 4 передачи. 

    №48 Франк Хёрдлер

    Франк

    Самый результативный защитник сборной Германии на турнире 1+2. 33 года Выступает за Берлинский Айсберен играет за этот клуб всю карьеру с 2003 года. Участник 7 чемпионатов мира. В текущем сезоне в чемпионате играет не очень результативно 1+5 в 27 играх, но это не помешало попасть на Олимпиаду и взять серебро.

    №7 Дэрил Бойл

    бойл

    Один из ведущих защитников сборной Германии 31 летний Дэрил Бойл долго мечтал попасть в НХЛ, он играл в канадских лигах потом в АХЛ 176 игр 11 голов и 39 передач, но этого оказалось мало и тогда он вернулся в Германию где играл сначала за Пантер из Аугсбурга, а в 2014 перешел В Мюнхенский редбул с которым дважды вигрывал немецкое первенство. В 2016 впервые сыграл за сборную на ЧМ, а сегодня он серебряный призер Олимпиады. Статистика в этом сезоне 49 игр и 3+19.

    №40 Бьерн Крупп

    крупп

    Парень немецкого происхождения родившийся в США, но вернувшийся играть за немецкую сборную точно не пожалел. В Германии 26 летний защитник выступает за Гризлис из Вольсбурга. На Олимпиаде Бьерн сыграл во всех 7 матчах очков не набрал, является игроком оборонительного плана и в чемпионате Германии на его счету 2 гола и 6 передач в 49 играх. Является участником чемпионата мира 2015.

    №91 Мориц Мюллер

    мюллер 2

    Опять Мюллер!!! Мориц Мюллер 31 летний защитник клуба Кёлнер Хайе играет за команду с 2003 года. Участник 6 чемпионатов мира. В этом сезоне набрал 2+11 в 48 встречах чемпионата германии. На Олимпиаде сыграл в 7 матчей очков не набрал.

    Переходим в атаку

    Нападающие

    №89 Давид Вольф

    Вольф

    7 матчей 2 передачи статистика игрока на Олимпиаде.Самое ключевое событие с его участием это когда Брюле получил 5+20 за удар в голову немцу, тот момент позволил Германии спокойно доиграть 2 период и приблизить всю страну к мечте о медали. 3 матча в НХЛ 0 очков. После неуспешной вылазки в НХЛ парень вернулся в Германию где играет в топ клубе Адлер Мангейм набирает 10+7 в 27 матчах и все у него хорошо.

    №42 Элиц Язин

    язин

    В матче против сборной России он сделал 2 голевые передачи, всего за турнир у него 3. Элиц шустрый малый 177 см 25 лет участник 3 чемпионатов мира. Выступает за клуб Нюрберг Айс Тайгерс в текущем чемпионате забил 8 голов отдал 19 передач в 43 играх.

    №57 Марцель Гоч

    гоч

    Капитан немецкой машины 34 года. Эти Олимпийские игры стали для Марцеля 3 также у него за плечами 6 чемпионатов мира и 1 кубок мира 2004 года. В НХЛ провел 562 матча забил 72 гола отдал 107 передач. Играл за Питтсбург, Сан-Хосе, Нешвил и Флориду. Сейчас играет Адлер Мангейм. В текущем сезоне 39 игр 4 гола и 11 передач. На Олимпийском турнире сделал 1 передачу.

    №55 Феликс Шютц

    шютц

    Феликс Шютц 30 лет. Забил первый гол в ворота нашей сборной, а всего на турнире провел 7 матчей в которых набрал 1+2. Единственный кто играл в КХЛ, отыграл 3 сезона за Торпедо, Адмирал, Авангард и Рижское Динамо. Сейчас выступает в Германии за Кёлнер Хайе 48 игр 18 голов и 26 передач. 7 раз ездил со сборной на чемпионат мира.

    №36 Яник Зайденберг

    Яник

    Младший из братьев Зайденбергов провел турнир очень активно, хоть записал на свой счет всего 1 гол. Янику уже 34 и он ветеран сборной Германии, за которую он играл аж на 8 чемпионатах мира.Сейчас играет за Мюнхенский Ред Булл 8 голов 25 передач в 49 матчах.

    №50 Патрик Хагер 

    хагер

    29 летний нападающий клуба Ред Булл Мюнхен на Олимпиаде стал лучшим бомбардиром сборной Германии 2+4, в матче с Россией отдал 1 передачу. участник 6 чемпионатов мира. В чемпионате Германии забил 15 голов отдав 12 передач за 49 матчей.

    №72 Доминик Кахун

    Кахун

    22 летний Кахун был главным креативщиком в этой сборной. На турнире он набрал 5 очков 2+3, включая гол в ворота России в финале. Несмотря на юный возраст уже дважды играл на взрослом Чемпионате Мира. В этом сезоне в 41 игре у него 40 очков (12+28).

    43 Геррит Фаузер

    фаузер

    28 летний нападающий провел все 7 игр на турнире, но очков не набрал. 2 раза играл за сборную на чемпионатах мира. Представляет Клуб Гриззлис Вольсбург в этом сезоне набрал 18+11 очков в 49 матчах.

    №17 Маркус Кинк 

    Кинк

    С 2011 года Маркус всегда в сборной 7 чемпионатов мира подряд + ОИ 2018. Маркусу 33 года он всю жизнь с 2003 года играет за Адлер Мангейм. На Олимпийском турнире Маркус отметился 1 голевой передачей. В чемпионате Германии тоже все скромно 3 гола 13 передач в 48 играх.

    №37 Патрик Раймер 

    Раймер

    Раймеру 35 и он один из самых возрастных игроков сборной, несмотря на возраст показал быстрый хоккей на турнире в 5 матчах 1 гол зато КАКОЙ гол в ворота Швеции в овертайме, именно этот гол положил начало сказке немецкого хоккея. Является участником 5 чемпионатов Мира. Выступает за клуб Нюрберг Айс Тайгерс в текущем сезоне на его счету 13 голов 18 передач в 41 матче, хотя обычно выбивает 60+ за сезон.

    №28 Фрэнк Мауэр 

    Мауэр френк

    29 летний игрок клуба Ред Бул Мюнхен за 6 игр на турнире набрал 4 очка 1+3 забил Канаде и отдал голевой пас в игре с Россией. Теперь у него помимо участия в 3 чемпионатах мира серебро олимпиады. В Германии он набирает 14+18 в 49 играх за Мюнхен.

    №22 Маттиас Плахта

    плахта

    7 игр 1+1. Играет за Адлер Мангейм. 3 Чемпионата мира. 30 очков за клуб 11+19 в 49 играх

    №92 Марцель Нёбельс 

    небельс

    25 летний Марцель был выбран Филадельфией в 2011 под 118 номером. На ОИ забил 1 гол шведам в плэй-офф. В Германии играет за Айсберен Берлин и в этом сезоне в 49 играх набрал 29 (11+18) очков. 3 раза ездил на Чемпионаты Мира.

    №12 Мацек Брукс

    брукс мацек

    25 летний проспект Детройта отлично проявил себя на ОИ 2018 2+2 в 7 матчах гол в ворота Канады передача с Россией. Сам Брукс родом из Винипега но с 2014 осел в Германии. Можносказать, что вполне успешно. Играя за Ред Бул Мацек является лучшим снайпером немецкой лиги с 26 голами в 49 матчах.

    Создатель "Чуда на льду 2018"

    штурм

    Автор
    • SlavecSH

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