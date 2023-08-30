Окей, гугл, памятные моменты в истории «Формулы-1» и других серий на «Нюрбургринге»? Во-первых, та самая знаменитая авария с участием Ники Лауды. Во-вторых, куча других трагичных моментов, включая смерти пилотов. В-третьих, статус одной из самых опасных трасс во всем мире.

В-четвертых, вероятно, самый интересный факт для России – у трассы российский владелец. Это миллиардер Виктор Харитонин.

Кто такой Виктор Харитонин: чем он занимается и сколько у него денег

Харитонин – 50-летний бизнесмен и предприниматель. В 2003 году он вместе с Романом Абрамовичем и акционерами «Сибнефти» приобрел холдинг «Фармстандарт».

В 2006-м объединение инвесторов приобрело компанию «Мастерлек», известное по производству препаратов «Амиксина», «Флюкостата» и «Арбидола». В 2008-м Харитонин стал единоличным владельцем «Фармстандарта» и занялся увеличения предприятия путем покупки новых и присоединения к основному. К 2012-му их оборот составил $1,3 млрд.

В одном материале Forbes сослался на слова директора Центра социальной экономики Давида Мелика-Гусейнова и заявил, что продажи и без того успешного «Арбидола» сильно выросли после ролика с Владимиром Путиным (Где тот спрашивает у фармацевтов в аптеке, сколько стоит препарат). «История с Путиным – это круто. Она сыграла очень большую роль в бизнесе Харитонина» – прокомментировал Мелик-Гусейнов

В другом материале об устройстве бизнеса Харитонина Forbes пояснял: «Начавший в конце 1990-х годов с покупки фармацевтического предприятия «УфаВита», в 2010-х Харитонин создал свой первый частный госпиталь – «Клиника-31». С тех пор бизнесмен развивает оба эти направления – и фармацевтику, и медицину». А после начала коронавирусной пандемии бизнесмен стал главным производителем российской вакцины «Спутник V».

Топ-менеджер фармацевтического дистрибьютора оценивал роль Харитонина: «Очень простая мотивация: он старается занять позицию крупного партнера государства в решении социально значимых задач: и в лекарственном обеспечении, и в медицине. Как есть системообразующие банки, так он хочет быть системообразующим предпринимателем, стать слишком большим, чтобы упасть, чтобы, что хорошо для Харитонина, было хорошо для государства».

Активное производство «Спутника V» началось в июле 2021-го,на трех предприятиях Харитонина. Forbes исследовал данные Росздравнадзора и обнаружил, что к ноябрю того года Харитонин оказался крупнейшим производителем российской вакцины от коронавируса: из 587 серий «Спутника V», вышедших в гражданский оборот, 384 производились предприятиями «Фармстандарта» . С 11 января по 23 ноября 2021 года Центр имени Гамалеи (разработчик и изготовитель «Спутник V») заключил 26 госконтрактов на сумму почти в 96 млрд рублей. Из них, по данным Forbes, около 62,7 млрд рублей пришлись на долю «Фармстандарта».

Активы самого Виктора Харитонина тоже выросли. В 2013 году Forbes оценивал его состояние в 1 млрд долларов. В апреле 2023 года он занял 28-е место в рейтинге самых богатых россиян – его личный капитал составил 5 млрд долларов. То есть за десять лет он увеличил состояние в 5 раз.

Покупка «Нюрбургринга»: прежний владелец предлагал работать в консорциуме, но миллиардер отказался

Начало нулевых для «Нюрбургринга» – крайне тяжелое время с точки зрения финансовой устойчивости. Причины для этого сформировались еще в 2004-м, когда власти немецкой земли Рейнланд-Пфальца задумали строительство парка развлечений вокруг гоночной трассы. Другие инвесторы, обещавшие закачать необходимые деньги в проект, со временем отказались от финансирования. Правительство региона инвестировало в трассу 500 млн евро за все время: без государственных вложений «Нюрбургринг» не мог расплатиться с долгами.

Автор CAR and DRIVER Йенс Майнерс в колонке в 2012 году написал: «Наша редакция считает, что парк будет закрыт. А сама трасса – продана частному лицу. Ни правительство, ни действующие владельцы не в состоянии закрыть долг». Через год комплекс выставили на продажу.

К «Нюрбургрингу» подбирались немецкие и американские инвесторы. В 2014-м Capricorn Automotive GmbH приобрела 67% акций компании-оператора Nurburgring Automotive GmbH. Остальную долю получила GetSpeed. Они бы становились полноценными владельцами трассы, если бы до 1 января 2015 года закрыли 15-миллионную рассрочку тремя траншами. Но здесь появился Виктор Харитонин.

Forbes публиковал последовательность событий:

1. Изначально глава Capricorn предлагал Харитонину совместно управлять трассой через консорциум.

2. Харитонин отказался: «ИМы рассматривали этот вариант, но, когда поняли, что консорциум – это только название и нам придется участвовать в этом самостоятельно, мы вышли на организатора сделки компанию KPMG и предложили участвовать самостоятельно».

3. К лету 2015-го Харитонин выкупил 67% акций трассы у Carpicorn. Туда входила сама трасса, трибуны, боксы и постройки вокруг «Нюрбургринга». Он получил имущество без долгов (их не включили сделку – ровно и как для предшественника россиянина Робертино Вильда). Сумма сделки составила 77 млн долларов.

К 2016 году Харитонин увеличил свою долю до 99%: «Сегодня мы закрыли сделку: необходимые документы подписаны, деньги – €38 млн – поступили на счет продавца, а нам передали все имущество. У нас с ними [с руководителями компании GetSpeed, которая владеет 1% акций «Нюрбургринга»] нормальные партнерские отношения, GetSpeed приносит интересные идеи, связанные с автоспортом».

Как Харитонин изменил «Нюрбургринг»: больше туристов, фестиваль, корпоративные мероприятия

В интернете есть проект nurburgring.ru, посвященный «Нюрбургрингу». Один из пользователей на форуме написал:

«Что делается Харитониным для инфраструктуры и создания позитивного имиджа российскому миллиардеру? В интернете много чего пишут про его «Фармстандарт», недвижимость и прочее, а вот про «Нюрбургринг» ничего нет. Был пару лет назад и в этом году приезжал, кроме подорожания билетов на туристические заезды каких-то глобальных изменений в сторону позитива не заметил. Те же пробки, аварии, мало места на паркинге и фастфуд. Картинг надоел электрический, музей не обновляется и пустой. Что Виктор Харитонин изменил за 4 года правления трассой?»

Вероятно, на тот момент изменений действительно не хватало. Но позже даже немецкие медиа отмечали вклад новых владельцев. Например, SWR в своей статье написал, что Харитонин существенно улучшил экономическое состояние «Нюрбургринга» и усовершенствовал развлекательную базу вокруг трассы: теперь аттракционы принимают еще больше туристов, а заведения позволяют проводить корпоративные мероприятия. Плюс на территории возле трассы проводится фестиваль Rock am Ring.

Еще один след Харитонина – покупка аэропорта Франкфурт-Хан, который расположен в часе езды от «Нюрбургринга»:

С 2007 года пассажирооборот аэропорта начал падать. Убыток Франкфурт-Хана в 2015-м составлял 17,4 млн евро. Сначала власти Рейнланд-Пфальца попытались субсидировать предприятия, потом – выставили на продажу. В 2021-м аэропорт обанкротился. Спустя два года владельцем стал Виктор Харитонин: его компания NR Holding, по данным DP, заплатила 20 млн евро.

Зачем Харитонину «Нюрбургринг»?

«Нюрбургринг» – объединенная петля, длина которой достигает почти 30 км. Но на самом деле есть две трассы, которые ассоциируются с «Нюрбургрингом»: «Нордшляйфе» и GP-Strecke (короткая часть на 4,5 км, более безопасная конфигурация под требования Гран-при). Легендарный статус трек обрел именно благодаря «Нордшляйфе», которая известна как «Северная петля» – она и собирала аварии со смертельным исходом.

Да, гибельность трека – не штамп. По некоторым данным, за всю историю «Нюрбургринга» на нем погибли не менее 73 гонщиков. А легендарный трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт назвал ее «Зеленым адом» за сложность. Но что делает «Нюрбургринг» таким опасным?

Первый фактор – частые перепады высот. По данным Business Insider, разница между самыми высокой и низкой точками трассы составляет 300 метров. Самый опасный участок (Fuchsröhre – «Лисья нора») можно пройти на полной скорости, но в конце ждет крутой спуск – без досконального знания трека справиться с этим участком и не попасть в аварию трудно.

Второй – слепые повороты. Третий фактор – отсутствие зон безопасности.

Яркий пример сложности конфигурации «Нюрбургринга» – та самая авария Ники Лауды. Конечно, тот случай – результат суммы нескольких факторов: погодные условия, неисправность болида и сама трасса (в частности – крутой поворот). Некоторые эксперты отмечают, что на аварию Лауды повлияла пилотажная ошибка на входе в поворот – потому он почти на полной скорости влетел в заграждение.

И такая трасса досталась Виктору Харитонину. «Для меня «Нюрбургринг» – не дорогая игрушка, не мечта, а очень прагматичный инвестиционный объект. Если вы можете позволить себе купить что-то подобное в Германии, почему бы и нет? – высказался бизнесмен, после покупки. – Автоспорт и фармацевтический бизнес для меня не пересекается. Если этот знаковый объект поможет мне организовать присутствие нашего бизнеса в Германии, где очень высокий барьер входа, я буду совсем не против, хотя заранее мы на это не рассчитывали».

Других прямых планов об использовании «Нюрбургринга» Виктор Харитонин не озвучивал. Прямо сейчас там может прокатиться любой желающий: сайт www.nuerburgring.ru позволяет забронировать трек даже из России и выбрать удобное количество кругов и нужную машину. Наличие аэропорта рядом только помогает с логистикой в организации частных тестов, обкаток всевозможных опытных образцов и даже корпоративных мероприятий – теперь еще проще будет что-то быстро привезти.

После смены владельцев «Нюрбургринг» все так же проводил автоспортивные мероприятия – в основном гонки на выносливость. Например, есть формат «24 часа «Нюрбургринга» или гонка на 1000 км. Есть и более статусные ивенты. Например, на сентябрь анонсировано мероприятие Red Bull Formula Nürburgring, в котором примут участие Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Юки Цунода, Ральф Шумахер, Матиас Лауда (сын Ники Лауды) и другие легенды «Формулы-1».

Гран-при возвращался на «Нюрбургринг» в 2020 году из-за отмены ряда Гран-при из-за коронавируса. Тогда в гонке победил Льюис Хэмилтон. Это была первый Гран-при в рамках «Формулы-1» с 2013 года. Тогда, выходит, в календаре оказались сразу две трассы с российскими владельцами – с учетом «Сочи Автодрома».

А вы знали, что один из самых легендарных треков в истории автоспорта принадлежит россиянину?

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Bongarts, Alexander Koerner/Bongarts; РИА Новости/Григорий Сысоев; wikipedia.org