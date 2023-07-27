«Думаю, Кристиан – самый талантливый менеджер в «Формуле-1» на данный момент. У него великолепный склад ума. Он прекрасен и в техническом плане, и в менеджерском. Он точно знает, как реагировать в самый неожиданный момент, когда ситуация требует максимальной слаженности. Я горжусь нашим сотрудничеством и результатами «Ред Булл», которые появились при нем».

Советник «Ред Булл» по автоспорту и босс всех пилотов концерна доктор Гельмут Марко редко хвалит кого-то. Еще реже он описывает людей вот такими словами, но Хорнер удостоился. Марко видел, как Кристиан из молодого менеджера становился ярким и сильным управленцем. Оба были авторами успехов «Ред Булл». Но познакомились они сильно раньше.

Хорнер не стал успешным пилотом и рано ушел в менеджеры. Потом говорил, что решение продиктовал инстинкт самосохранения (и Монтойя)

«Я мечтал о большой карьере пилота, во сне видел себя в «Формуле-1». К сожалению, не все желания реализовываются. Но некоторые люди извлекают из них важные уроки и двигаются дальше. Надеюсь, многие именно такого мнения обо мне».

Так Кристиан Хорнер охарактеризовал свою карьеру гонщика в 2003 году. Период действительно получился не таким, как он планировал: вместо попадания в «Формулу-1» были лишь этапы в молодежных сериях с открытыми колесами. А в 1998-м он вообще ушел руководить в «Формулу-3000» (быстрейшая после «Ф-1» серия, затем превратилась в GP2, которая теперь стала «Формулой-2»).). Некоторое время Хорнер трактовал это как желание поскорее начать менеджерскую карьеру, потому что больше не видел себя в болиде. Чуть позже в интервью Financial Times Хорнер назвал более комичную причину:

«Машины становились быстрее – риск повышался. В какой-то момент, когда скорости реально были сильно выше, инстинкт самосохранения сказал мне: «Гонять дальше – это глупо». Так я понял, что мне пора остановиться».

В другом интервью, уже для Business Insider, он сказал, что решение уйти укрепил просмотр тестов в исполнении Хуана Пабло Монтойи: «Я просто лишний раз удостоверился, что не смогу повторить что-то, что могут сделать мои коллеги. Зачем в таком случае напрягаться и рисковать?». Хладнокровное решение привело привело к основанию команды «Арден».

Создание «Арден» и первые связи с Марко

Кристиан Хорнер признавался, что довольно быстро перестроил мышление с гонщика на руководителя. «Я составил план по развитию, расписал, как мы будем двигаться чуть ли не по месяцу. У меня были слоты для непредвиденных моментов – вроде поломок и еще каких-то неожиданностей. Карьера гонщика хорошо научила меня планировать: автоспорт требует дисциплины. Но я не учел лишь одно – денег на все это удовольствие нужно просто необычайно много».

Хорнеру пришлось брать кредиты у банков и занимать деньги у отца, чтобы провести полноценный сезон с двумя машинами. Он признавался, что шел на невероятные риски, но в конце концов у него получилось. Из всей истории управления «Арден» Хорнер навсегда запомнил два случая.

Первый – как решил проблему с бюджетом, когда продал 50% акций команды партнерам «Лукойла» по бизнесу, компании Prodrive. Так в команде появился российский пилот Виктор Маслов.

Второй – знакомство с Гельмутом Марко, которое состоялось по воле абсолютного случая. На начальных этапах жизни «Арден» Хорнер самостоятельно занимался всеми базовыми проблемами. В том числе и логистикой. В какой-то момент Хорнеру понадобился трейлер, и он занялся активными поисками.

Один из вариантов был в австрийском Граце, и эту историю Хорнер рассказал в подкасте High Performance:

«Я поехал в Австрию, чтобы оценить этот трейлер и встретил Гельмута. Я понятия не имел, кто он такой, но он мне сразу понравился: вежливый, простой и довольно прямолинейный парень. Я согласился с запрашиваемой ценой, а он пообещал доставить его через неделю, но попросил деньги вперед. Не проблема.

Я вернулся домой, сходил в банк, взял очередной кредит и перевел всю сумму Марко. Попросить помощь у отца? Тогда не было такой возможности – он был в отъезде, поэтому единственным выходом были финансы от банка. Когда отец вернулся, у нас состоялся такой диалог:

– Папа, я купил трейлер.

– Ого, а где машина?

– Она в Австрии.

– Хорошо, когда ты собираешься заплатить за нее?

– Я уже: взял кредит и выслал все деньги продавцу.

– Подожди, ты занял деньги и уже отдал их парню, которого впервые встретил? И он в Австрии? Ты дурак?»

В интервью Racingnews365 Кристиан Хорнер раскрыл эту историю. По его словам, Гельмут сначала провел опрос, зачем ему нужен трейлер, а после – подробно расспросил о планах по развитию «Арден». Хорнер даже объяснил, почему заранее перевел деньги и спокойно уехал из Австрии: «Мне он показался порядочным парнем. Правда, я каждый день в течение той недели звонил ему и спрашивал о статусе перевозки машины».

Спустя восемь лет Хорнер попал в «Ред Булл» по совету Марко

Осень 2004-го. Дитрих Матешиц начал большой заход в «Формулу-1» и купил команду «Ягуар». В тот момент он уже активно сотрудничал с Гельмутом Марко и просил его найти адекватного и сильного руководителя, который способен развивать команду, развиваясь при этом самостоятельно. У Марко было несколько кандидатов среди действующих руководителей команд «Формулы-1», но он отказался от них и пришел к молодому Кристиану Хорнеру. В январе 31-летний Хорнер принял «Ред Булл» и стал самым молодым руководителем в истории «Формулы-1».

Вокруг влияния Марко на приглашение Хорнера было много историй и теорий, но Кристиан их подтвердил сам. По его словам, Матешиц действительно решился на рискованный шаг после совета Гельмута Марко. Но почему Марко вообще обратился к Хорнеру? Вот несколько причин, который он выделял сам:

• Конечно, успех Хорнера в «Ардене» сыграл свою роль. Он приводил команду к титулам в «Формуле-3000» в 2002, 2003 и 2004 годах.

• А вот полная цитата Марко: «Мы приходили к одному видению по поводу развития команды и найма сотрудников – это сыграло ключевую роль в собеседовании. К тому же все самые важные моменты мы могли обсудить на одном языке, что тоже важно. Плюс я знал Кристиана по «Формуле-3000» и юношеским программам, поэтому представлял его возможности. Благодаря моему совету Дитриху получилась великая история».

• Марко рассказывал, что Хорнер разделял главный принцип «Ред Булл» – ориентироваться на молодежь.

• Умение существовать без мощных спонсоров. Ведь«Арден» спокойно существовала некоторое время без помощи «Лукойла». Хорнеру, конечно, было тяжело в это время, но на результатах не сказывалось: титулы как раз пришли уже после «Лукойла».

• Сильное впечатление визионера, произведенное на Марко: «Кристиан был молод. Было видно, что он мог освежить «Формулу-1» новаторскими идеями и абсолютно новым мышлением. На тот момент это был менеджер будущего. Никто не смотрел на многие проблемы под тем углом, который был у 31-летнего руководителя-дебютанта «Ф-1».

Что было дальше – вы знаете. Если кратко, то Хорнер в «Ред Булл» помогал прогрессировать двум большим чемпионам (Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен), пригласил главного конструктора современной «Формулы-1» и привел команду к пяти Кубкам конструкторов.

Случилось ли это все с «Ред Булл» без той продажи трейлера в Австрии?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson /Allsport, Vladimir Rys/Bongarts, Coventry Telegraph Archive/Mirrorpix