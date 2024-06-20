⚡ Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»

Включился даже МИД.

Жесткий скандал на Евро: Сербия готова сняться с турнира, если УЕФА не накажет сборные Хорватии и Албании за провокационные кричалки в адрес сербов во время матча Хорватия – Албания.

Что случилось?

Болельщики как албанцев, так и хорватов во время матча вместе скандировали «Убей, убей серба». Особенно громко это было на 59-й минуте игры.

Сборная Сербии заявила, что намерена сняться с турнира, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за поведение фанатов.

Кроме того, футболист сборной Албании Мирлинд Даку после матча заряжал кричалку «##### македонцев! ##### сербов!» Реакция последовала сразу же: после матча северомакедонская федерация футбола направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку за разжигание розни.

«Будем требовать суровые санкции». Реакции сербов

С заявлением выступил генсек сербской федерации футбола Йован Шурбатович: «Мы будем требовать, чтобы УЕФА самым суровым образом наказал ассоциации Албании и Хорватии . Таким вещам нет места в спорте. Мы не хотим в этом участвовать. Если УЕФА не накажет нарушителей, мы подумаем, что делать дальше. Мы ожидаем строгих санкций.

Мы подадим апелляцию в УЕФА. Мы не хотим политизации турнира. Я хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас тоже наказывают из-за единичных случаев. Наши фанаты вели себя, лучше остальных – мы были наказаны из-за одного человека, хоть мы и просили, чтобы ответственность была индивидуальной.

Наши болельщики – джентльмены, мы, сербы, – джентльмены.

Мы уверены, что реакция последует. Мы хотим поблагодарить УЕФА за реакцию на скандальное поведение журналиста из Косова».

МИД Сербии Марко Джурич тоже отреагировал: «Надеюсь, давление, которое оказывается на наших ребят с этой стороны, пробудит злобу и дополнительное желание сражаться. Скандирования «Убей серба» говорят о плохом климате, создаваемом некоторыми политиками, в первую очередь этнонационалистическим режимом Курти (Альбин Курти, премьер-министр Косова), которые пытаются всеми способами использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, не заслуживающих похвалы».

У стран очень тяжелые отношения – даже в футболе. «Игра десятилетия», дроны с флагом Албании, технические поражения

Тяжелые отношения стран отражались и на футболе. До 2013-го сборные Хорватии и Сербии никогда не встречались в очном матче: были две игры в квалификации Евро-2000, но тогда Сербия еще была частью союзной республики Югославия, а Хорватия – уже независимой. Дважды сыграли вничью: 0:0 и 2:2.

Первая официальная встреча стран состоялась в квалификации к ЧМ-2014. В обеих странах матч называли «Игрой десятилетия», а 34 тысячи билетов на хорватский «Максимир» разлетелись за несколько часов.

За порядком следили тысячи полицейских, а гостевых фанатов не пустили на матч: из соображений безопасности (как и в ответке). Голы Марио Манджукича и Ивицы Олича принесли хорватам важнейшую победу, во втором матче в Белграде сыграли 1:1.

С Албанией у сербов еще более тяжелые отношения: после обретения независимости Сербией они впервые встретились только в отборе на Евро-2016. Во время матча в столице Сербии начались беспорядки, а в нападающего албанцев Бекима Балая с трибун прилетело кресло.

При этом фанатов из Албании на первый матч в Белграде вообще не пустили, но это не смягчило обстановку: над стадионом пролетел беспилотник с флагом Албании и картой страны, на которой были видны очертания Косово. Полузащитник сербов Неманя Гудель сорвал флаг с дрона, сам матч так и не доиграли: Сербии присудили техническое поражение 0:3.

На трибунах тогда арестовали Олси Раму, брата албанского политика Эди Рамы. Сербское телевидение позже заявило, что именно Олси Рама, сидевший в VIP-зоне, спланировал полет дрона над полем.

На Евро-2024 уже был инцидент – косовский журналист провоцировал сербов

Косовского журналиста Арлинда Садику отстранили от работы на турнире после стычки с сербскими фанатами. В ответ на скандирования «Косово – это Сербия» во время матча Сербии и Англии в 1-м туре (0:1) Садику показал жестом двуглавого орла и заявил, что «Косово – сердце Албании». 19 июня УЕФА лишил журналиста аккредитации.

Тогда же сербские фанаты подрались с англичанами и демонстрировали флаг Сербии с картой Косова. Футбольный союз Косова требовал наказать Сербию за скандирования и флаги.

При этом сербы уже получали за поведение фанатов: по итогам матча против Англии болельщиков обвинили в бросании посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам заявил, что проведет расследование в связи с предполагаемым «дискриминационным поведением».

Теперь новая провокация против Сербии, которая может иметь гораздо более серьезные последствия.

На Евро неспокойно: сербы подрались с англичанами (или албанцами?), в фан-зоне ударили девушку, провокаций с флагами уже несколько

Фото: Gettyimages.ru /Sascha Schuermann, Srdjan Stevanovic, Kevin C. Cox, Julian Finney