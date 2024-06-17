Шум вокруг Хвичи: агент и отец требуют трансфер, «Наполи» жестко отвечает

Пока Хвича Кварацхелия готовится к дебютному Евро со сборной Грузии, вокруг него полыхает. Агент и отец футболиста выбрали момент, чтобы заявить о желании уйти из «Наполи».

«Хвича потеряет год, если останется. 4 тренера за 2 года – мы обеспокоены». Кварацхелия рвется в клуб из ЛЧ

После чемпионства в первом же сезоне Хвича финишировал с «Наполи» лишь десятым – дальше без еврокубков. Агент нападающего Мамука Джугели в интервью Sport Imedi заявил, что футболист намерен уйти в клуб с более высокими задачами:

«Мы хотим покинуть «Наполи», но сейчас все мысли о Евро. С Конте у «Наполи» большие перспективы. Уверен, что они снова квалифицируются в Лигу чемпионов в следующем сезоне и будут бороться за скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет остаться, я не имею это в виду. Я не говорил с Хвичей на эту тему, самое важное для него сейчас – это сборная.

Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Худшее, что может случиться, – это если он останется здесь, Хвича потеряет год из-за этого… Мы обеспокоены».

Отец футболиста Бадри Кварацхелия согласен.

«Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи» , – заявил он. – В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации очень сложно. За два года он поработал с четырьмя тренерами, меня это очень беспокоит. Но он сам примет решение, даже если мне оно покажется неприятным. Не говорил с Хвичей на эту тему и не буду, пока не закончится Евро-2024».

«Он не продается. Будущее игрока определяют не агенты и отцы, а клуб». Хлесткий ответ «Наполи»

После такой медийной атаки «Наполи» вышел в соцсетях с официальным ответом: «Касательно заявлений агента Кварацхелии Мамуки Джугели и отца Хвичи Бадри «Наполи» напоминает, что контракт игрока с клубом рассчитан еще на три года.

Кварацхелия не продается. Будущее игрока, связанного контрактом с «Наполи», определяют не агенты и отцы, а клуб. Конец истории».

Сообщалось, что новый тренер «Наполи» Антонио Конте хочет сохранить игрока.

За Хвичей приходил «ПСЖ» – видят в нем замену Мбаппе. Но «Наполи» просит не меньше 120 млн

Разговоры о переезде Кварацхелии в Париж идут с весны – «ПСЖ» видит в нем замену Килиану Мбаппе. В Италии писали, что французы предлагают 100 млн евро. Но затем L’Equipe это опроверг: парижане считают, что реальная стоимость ближе к 60 млн.

Сообщалось, что Квара уже дал согласие на долгосрочный контракт с «ПСЖ», хотя мы помним, что ФИФА запрещает переговоры за спиной нынешнего клуба.

У босса «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса другие планы: оценивает грузинского вингера не дешевле Виктора Осимхена, то есть в сумму от 120 млн евро. Неаполитанцы в сильной позиции – контракт Хвичи действует до лета 2027 года.

В конце мая агент Мамука Джугели выступал менее категорично: «Предложение от «ПСЖ» есть. Все зависит от решения «Наполи» и его президента».

Видимо, с президентом не договорились.

Еще один кандидат на Хвичу – «Барса». Но уход Хави (он высоко ценил грузина) и финансовое положение каталонцев делает этот переход еще менее вероятным.

Хвича может подписать новый контракт с «Наполи» – если увеличат зарплату

В Италии не исключают, что сторона Хвичи таким образом выбивает более выгодный контракт. Чуть больше недели назад La Gazzetta dello Sport писала, что Хвича близок к продлению соглашения – просит пять миллионов евро в год вместо нынешних 1,5 (повышение более чем в три раза). «Наполи», судя по всему, готов дать сопоставимую сумму (4-5 млн). При этом «ПСЖ» заманивает 7,5 млн в год.

Сейчас самая высокая зарплата в «Наполи» у Осимхена – 10 млн. При этом у него высокие отступные (120-130 млн), на которые пока не готов никто на рынке. По данным Фабрицио Романо, в новое соглашение Хвичи с «Наполи» тоже могут включить пункт о выкупе за определенную сумму.

Но будет ли продление после нынешнего обострения – вопрос.

Фото: Gettyimages /Francesco Pecoraro / Stringer; Javier Borrego/Keystone Press Agency, Felice De Martino/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press