Бернарду вывел «Сити» в финал Кубка. Исправился за фэйл в ЛЧ

«Сити» – в финале Кубка Англии. Хоть и с трудом, но прошли «Челси» (1:0). Помог Бернарду Силва, который особенно переживает из-за вылета из ЛЧ.

Как «Сити» прошел в финал: первый тайм без точных ударов, победный Силвы на 85-й

Первый тайм прошел совсем грустно. «Сити» хоть и владел мячом 60% времени, но вообще ни разу не пробил в створ (все пять ударов – мимо). «Челси» нанес четыре удара, три из них в створ.

Возможно, не хватило точности Эрлинга Холанда – норвежец хоть и не в форме, но все равно часто бьет. Пеп Гвардиола перед матчем сказал, что Эрлинг получил травму. «Не думаю, что там что-то серьезное, но сегодня он не сыграет», – объяснил главный тренер. Возможно, Холанд пропустит и следующую игру с «Брайтоном».

Во втором тайме «Сити» наконец стал попадать, но и «Челси» не успокаивался. На 50-й минуте Николас Джексон запорол выход один на один с Ортегой, а на 56-й лондонцы даже рассчитывали на пенальти: Коул Палмер, кажется, попал в руку Джеку Грилишу, когда бил со штрафного. ВАР включился, но оснований для пенальти не нашлось.

Но «Сити» все же был сильнее. Кевин де Брюйне прострелил вдоль ворот, Петрович неудачно выставил ногу, срезав мяч точно на Бернарду Силву. Португалец пробил в касание, мяч задел Тиаго Силву и нырнул в ближний угол. Победный гол на 85-й минуте.

Бернарду исправился за плохой пенальти в послематчевой серии с «Реалом», Лунин вытащил его удар благодаря «Теории дурака».

● «Челси» не выигрывает у «Сити» девять матчей подряд – с победы в финале Лиги чемпионов в мае 2021-го. Но в этом сезоне лондонцы упираются: две ничьих в АПЛ (4:4 и 1:1) и равный матч в Кубке.

● Команда Гвардиолы не проигрывает в основное время в 29 последних матчах (23 победы, 6 ничьих) во всех соревнованиях, установив новый клубный рекорд.

● «Сити» второй год подряд в финале Кубка Англии – такого не было с середины 1950-х. В 2023-м команда Гвардиолы разобралась с «Ман Юнайтед». Возможно, увидим реванш, «МЮ» тоже в деле: в полуфинале сыграет с «Ковентри» из Чемпионшипа.

● У «Челси» первое поражение с конца февраля, когда не справились с «Ливерпулем» (0:1) в финале Кубка лиги. Дальше было пять побед и три ничьих в Кубке Англии и Премьер-лиге.

Фото: eastnews.ru /Paul Terry, Alastair Grant