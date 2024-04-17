Мбаппе догнал Ибру и Шевченко в топе бомбардиров ЛЧ. И первым в сезоне забил 40 голов

«Горжусь, что я парижанин».

Килиан Мбаппе добил дублем «Барселону» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (4:1). Звезда «ПСЖ» не только продлил прощальный еврокубковый забег, но и поднялся в вечном топе бомбардиров ЛЧ.

Теперь Мбаппе наравне с Ибрагимовичем и Шевченко. А еще первый в топ-лигах с 40 голами в этом сезоне

Это 47-й и 48-й голы француза в ЛЧ: он вошел в топ-10 бомбардиров турнира.

● На 61-й минуте нападающий реализовал пенальти, на 89-й – убил интригу добиванием с близкого расстояния. Без его голов светило лишь дополнительное время из-за равенства мячей.

Фактор француза отметил после победы главный тренер Луис Энрике: «Мбаппе был неоспоримым лидером команды. Он давил на соперника вместе с Усманом [Дембеле] и Брэдли [Барколя], и это позволяло нам прессинговать впятером. Когда он показывает другим пример, команда становится сильнее».

● Голы «Барселоне» стали 40-м и 41-м для Мбаппе в сезоне во всех турнирах: он достиг этой планки первым из всех игроков топ-5 лиг. Расклада такая: 24 мяча в чемпионате Франции, 7 – в Лиге чемпионов, 8 – в Кубке Франции и 1 в Суперкубке страны.

«Горжусь каждым днем здесь». Мбаппе прощается?

После матча Килиан расчувствовался.

Эмоциональный монолог: «Горжусь каждым днем здесь. Горд играть за этот клуб, представлять столицу моей страны. Я вырос в этом городе.

Конечно, выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» – моя мечта, сегодня мы сделали еще один шаг, победив большой клуб. Удачи сопернику, но пришло наше время. Мы постараемся выйти в финал на «Уэмбли». Работали шесть дней между этими двумя играми, чтобы хорошо подготовиться. Мы провели отличный матч как команда и как коллектив совместно с тренерским штабом и другими людьми. Мысль была одна: победить здесь, это большой день для клуба.

Я уже сказал: как и раньше, горжусь тем, что представляю «ПСЖ». Даже после поражений. Горжусь, что я парижанин. Конечно, в такие вечера гордость ощущается больше, мы очень счастливы».

До мечты теперь всего три шага. Первое препятствие – «Боруссия» в полуфинале.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill