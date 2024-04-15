Защитник «Ромы» схватился за сердце – он уже в больнице. Матч доиграют позже
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Тревожный момент в Италии: защитник «Ромы» Эван Ндика лег на газон и схватился за сердце.
Матч с «Удинезе» остановили на десять минут. И решили доиграть позже.
Что случилось?
На 71-й минуте Ндика стало плохо: сначала присел на поле, а потом лег, держась за грудь. Шла атака «Ромы», защитник не трогал мяч и не вступал в единоборство, но почувствовал резкую боль в груди.
Эван не терял сознание. Телеканал DAZN информирует, что у него подозрение на сердечный приступ.
Вся «Рома» переживала, выскочили врачи. Ндика не смог встать, его унесли на носилках. Арбитр Лука Пайретто приостановил матч.
Сейчас Ндика находится в больнице, состояние стабильно. Уже появилось обнадеживающее фото.
«Мои ребята не могут этого сделать». «Рома» не стала доигрывать
Шокированные игроки вернулись на поле, но решили – доиграют позже. Инициатором стала «Рома», особенно Даниэле де Росси.
«Мои ребята не могут этого сделать. Они хотят оставаться с ним», – объяснился тренер.
Игроки «Удинезе» не протестовали. Фанаты аплодировали в момент, когда диктор объявил об отмене матча.
Автобус «Ромы» направился в больницу сразу после игры.
По информации Джанлуки Ди Марцио, Ндика поговорил с руководством «Ромы» и заверил – с ним все в порядке. Инсайдер добавляет, что у Эвана исключили возможность сердечного приступа. Скоро он вернется в Рим.
Кто такой Эван Ндика?
Ндика – 24-летний центральный защитник, это его первый сезон в «Роме».
Эван родился в Париже и имеет ивуарийские корни. Стартовал во французских школьных командах, а в 13 лет оказался в академии «Осера» и вскоре дорос до первого состава. Эван считался талантом на родине, а в 2018-м заинтересовал «Айнтрахт».
Скауту Франкфурта хватило пяти минут, после первого же перехвата Ндика он понял, что парня надо забирать в Германию. Так и сделали.
Ндика отыграл там пять лет: выиграл ЛЕ, поиграл в плей-офф ЛЧ вместе с «Айнтрахтом». А прошлым летом ушел – не стал продлевать контракт, на что сильно обиделся клуб.
Эван поиграл за молодежки Франции всех возрастов, но в июне 2023-го решил выступать за сборную Кот-д’Ивуара. И уже выиграл Кубок Африки!
Верим, что впереди еще много успехов.
Фото: instagram.com/officialasroma; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti
Люди до ковида и умирали на поле, напомню, Фехер тот же, или Пуэрта, сейчас бы задавали тот же вопрос, наверное: «а они были вакцинированы?»