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Египет вылетел после длиннющей серии пенальти – все решили удары вратарей!

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Мохамед Байо Мохамед Байо
Эмилио Нсуэ Эмилио Нсуэ
Хуан Мича
Габаски
Лионель Мпаси
Футбол Футбол

Сумасшедшие 8:7!

Вот это развязка! Египет и ДР Конго выдали огненную серию пенальти в 1/8 финала Кубка Африки, ее судьбу решили... удары вратарей! 

Неужели не промахивались так долго?

Игроки забивали настолько часто, что у каждой команды аж по девять ударов – провалились только Мостафа Мохамед и Артюр Масуаку, синхронно смазавшие вторые удары.

Остальные били уверенно: вратари пару раз были близки к сэйву. Например, Габаски почти потащил удар защитника ДР Конго Хенока Инонга, но мяч предательски залетел в угол после касания перчаткой!

Казалось, серия затянется навечно .

На девятый удар пошли вратари – хотя к тому моменту пробили не все полевые. У Египта еще оставался полузащитник Моханад Абдельмонем, у ДР Конго – нападающий Симон Банза и полузащитник Тео Бонгонда (у Египта на одного меньше из-за удаления Мохамеда Хамди).

Но к точке от египтян отправился вратарь Габаски. Ооочень долго семенил перед ударом, но в итоге выстрелил в перекладину – вся надежда была на то, что вратарь конголезцев, который тоже пролез вперед очереди, промахнется.

Не повезло (Египту) – Лионель Мпаси уверенно развел по разным углам мяч и Габаски и вывел ДР Конго в четвертьфинал турнира!

Салах теперь точно не вернется на Кубок Африки и продолжил восстановление в «Ливерпуле». 

Перед этим были 120 минут мучений при небольшом преимуществе конголезцев

ДР Конго открыл счет на 37-й минуте – отличился Мешак Элиа после розыгрыша аута. Правда, к голу есть вопросы: кажется, перед уходом за линию последним мяча коснулся именно игрок конголезцев. Судья этого не увидел и засчитал взятие ворот.

На 44-й минуте Египет получил право на пенальти: Дилан Батубинсика влепил рукой Ахмеду Хегази в своей штрафной, и судья после просмотра ВАР показал на точку. Нападающий Мостафа Мохамед не простил.

Дальше команды катали мяч, иногда выбегая в опасные контратаки, но красочной игры не вышло. Раскрыть ее не помог даже такой экстравагантный болельщик, поддерживавший ДР Конго.

Во втором тайме команды голов не забили и ушли в дополнительное время. Там Египет остался в меньшинстве: защитник Мохамед Хамди опасно влетел в игрока ДР Конго и схватил вторую желтую.

Голов не случилось и в дополнительные 30 минут, ДР Конго вырвал путевку в безумной серии пенальти и в четвертьфинале встретится с Гвинеей. 

В матче двух Гвиней были каратистские приемы и зрелищная развязка

В другом матче дня играли Экваториальная Гвинея и Гвинея (гайд, как их не перепутать). Выиграла та, которая без приставки – Мохамед Байо сделал 1:0 на последних секундах.

Первый тайм закончился нулями без ударов в створ и с небольшим преимуществом Экваториальной Гвинеи. После перерыва Гвинея открыла счет, но мяч Мори Конате отменили из-за положения вне игры.

Давление продолжилось, а на 55-й Федерико Бикоро из Экваториальной Гвинеи удалился после каратистского приема против Мохамеда Байо. Выглядит страшно, хотя сам нарушитель еще спорил с судьей.

Через 10 минут Экваториальная Гвинея получила право на пенальти за фол Секу Силла на Ибане Сальвадоре. ВАР подтвердил, но открыть счет все равно не получилось: в штангу пульнул Эмилио Нсуэ, за которого мы особенно переживаем.

Кажется, тренер Экваториальной Гвинеи Хуан Мича не ожидал промаха – застыл с такой физиономией на несколько секунд.

Мича, кстати, национальная легенда: работает с различными командами Экваториальной Гвинеи почти всю тренерскую карьеру! Отлучался лишь на год в местный «Депортиво Унидад» – в остальное время с 2012-го потренировал молодежную и основную женскую сборную, мужские команды до 17 и 20 лет, заглядывал в тренерский штаб взрослой мужской команды, а с 2021-го – ее главный тренер.

Матч приближался к дополнительному времени, но Гвинея все-таки вымучила победу: перед самым свистком Мохамед Байо с передачи Ибрагима Диаките прошил головой в ближний и вытащил сборную в четвертьфинал!

Перед матчем Мича рассуждал: «Эта игра – ключевая, любая ошибка отправит нас домой». Так и получилось – все решило последнее касание в игре.

Кстати, это первая победа Гвинеи в плей-офф Кубка Африки! Все остальные были только на групповом этапе.

Теперь ждем матч сенсаций турнира и битву Сенегала с Кот-д’Ивуаром

Теперь сетка плей-офф выглядит так.

29 января пройдет два матча плей-офф. В 20:00 (мск) Кабо Верде сойдется с Мавританией, а в 23:00 нас ждет топовый матч между Сенегалом и Кот-д’Ивуаром.

Фото: AFP/SIA KAMBOU

4 комментария
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Спартаковец Тео Бонгонда со своими леопардами идёт дальше! Хоть кто-то в порядке!
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Ну египтяне и так вышли из группы на очень тонкого, так что вылет по делу
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Вот ужасно не люблю такие команды, которые пролазят на поздние стадии турнира, по сути не выиграв ни одного матча. Надеюсь, конголезцы поделом поедут домой уже в 1/4.
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Ответ NikoVinkovic
Вот ужасно не люблю такие команды, которые пролазят на поздние стадии турнира, по сути не выиграв ни одного матча. Надеюсь, конголезцы поделом поедут домой уже в 1/4.
Лол, ну так в этом матче говно-команда не выигравшая ни одного матча и вылетела. Игра была равна, играли два ...
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