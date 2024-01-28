Камерун вылетел от Нигерии, разгром после удаления вратаря на 17-й минуте. Главное с Кубка Африки

В 1/4 финала зашла Ангола.

На Кубке Африки начинается самое интересное – плей-офф. В 1/8 финала уже громкий вылет – Камерун проиграл Нигерии (0:2).

Камерунцев выбил Лукман. Осимхен – ассистент

Нигерия попала в четвертьфинал благодаря Адемоле Лукману – сначала полузащитник «Аталанты» на 36-й минуте без помех пробил низом после передачи Виктора Осимхена. Вообще это был уже второй мяч нигерийцев: первый, на девятой минуте от Семи Аджайи, отменили из-за офсайда.

А в конце матча Лукман добил Камерун: реализовал прострел Кэлвина Басси из «Фулхэма». Всего на турнире Адемола сделал 2+1, в группе был ассист против Экваториальной Гвинеи.

Камерун вылетел, а мы хотя бы немного порадуется за Муми Нгамале из «Динамо». Он был одним из лучших в этой игре, среди камерунцев уж точно: сделал две острые передачи, пару раз успешно шел в дриблинг, а еще отрабатывал в обороне (по два перехвата и отбора).

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Шоу Анголы и Намибии: два удаления, 2+1 форварда из катарской лиги

Соперник Нигерии по четвертьфиналу – Ангола со 122-го места в рейтинге ФИФА. Ангольцы разгромили Намибию (3:0), хотя уже на 17-й минуте лишились основного кипера Неблу – он сыграл рукой за штрафной и удалился.

Ангола не уступала по игре даже в меньшинстве – а в конце первого тайма вообще пошла забивать. Форвард Желсон Дала сделал дубль, это парень из катарской лиги, играет за «Аль-Вакр», там пять мячей и две голевых в 12 матчах.

Между его голами Анголу ждал еще один приятный сюрприз: вторую желтую схватил намибийский защитник Лубени Хауконго. Команда поплыла и во втором тайме получила еще один мяч: Мабулулу забил с передачи все того же Дала. Добавил к дублю ассист.

Теперь ждем Египет без Салаха и встречу двух Гвиней

Сетка плей-офф выглядит так.

28 января пройдет два матча плей-фф. В 20:00 (мск) встреча двух Гвиней: Бисау против Экваториальной. А в 23:00 Египет сыграет с ДР Конго Тео Бонгодны (у них шесть ничьих в шести матчах на двоих!)

Фото: East News/AP Photo/Sunday Alamba, KENZO TRIBOUILLARD / AFP