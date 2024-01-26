«Понял, что больше не могу». Клопп объяснился на пресс-конференции

Был готов ответить хоть на 500 вопросов.

Самая шокирующая новость дня – это последний сезон Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Решение назревало – об этом тренер сам рассказал в утреннем видео.

Вечером состоялась и пресс-конференция с участием тренера, на которой он окончательно все разъяснил.

Перед началом Юрген пообещал ответить хоть на 500 вопросов, но получилось поменьше. Мы собрали для вас все главное.

Еще раз об уходе: «Сейчас я впервые понял, что хочу уйти»

«Думаю, уже все сказал в сегодняшнем заявлении. Учитывая всю ответственность, которую мы несем на этой работе, нужно всегда понимать, что делаешь все возможное. Я работаю уже 24 года. Практически невозможно начать там, где я начинал, и закончить там, где я сейчас. Нужно ненадолго остановиться, мы уже не молоды и не можем запрыгнуть так же высоко, как раньше.

Я не думал ни о чем заранее, но в какой-то момент это начало приходить ко мне в голову. Команде нужен лучший тренер, и я не уверен, что смогу отдавать всего себя. Не знаю, смогу ли делать это в следующем сезоне. Вот почему я сообщил об этом клубу. Я всех очень люблю и воспринимаю все очень серьезно.

Я знаю, что прошлый сезон и тот, что был три года назад, были худшими за все время. С 2015-го многое произошло, но сейчас я впервые понял, что хочу уйти. Прошлым летом я убедился, что мне трудно работать, и потихоньку я приходил к общему осознанию.

Почувствовал облегчение, когда принял это решение. Сегодня мне нужно было сделать две важных вещи – сообщить о своем решении болельщикам и игрокам. Я это сделал, все знают и, надеюсь, верят мне, когда я говорю о причинах такого решения. На неделе я говорил с некоторыми другими людьми в клубе, даже видел слезы, но это нормально после такого долгого времени вместе».

Все изменилось летом 2023-го: «Я понял, что больше не могу»

«На самом деле, лето было сложным. Мы усердно поработали, чтобы подписать лучших игроков. Когда они приехали, мы немного расслабились, и тогда я понял, насколько хороша эта команда. Мне нравится, как она реагирует на каждую минуту игры, но после этого нужно думать на долгосрочную перспективу. Подписание контрактов, предсезонная подготовка... Я понял, что больше не могу.

Я провожу шесть пресс-конференций каждую неделю... Всегда нужно быть лучшей версией себя, я никогда не хотел быть пассажиром. Моя манера тренировать основана на энергии, на том, как я управляю командой. Если я этого не могу делать, я теряю свою изюминку».

О реакции игроков

«Я анонсировал решение перед всей командой, а потом поговорил с некоторыми ребятами отдельно. У нас очень крепкая связь, но пока никто не задавал мне никаких вопросов. Каждый год мы договариваемся с командой: ближайший год мы проведем вместе и сделаем все, чтобы этот отрезок был максимально успешным. Этот год еще не закончен, и все в отличном настроении».

О поиске нового тренера

«Последняя вещь, в которой нуждается этот клуб – советы от меня. Здесь очень мощная структура, очень умные люди, они примут правильное решение. Я желаю клубу наилучших вещей в будущем, но пока что я здесь и не занимаюсь вопросами вне моей компетенции».

О будущем тренерского штаба

«Я буду отдыхать, но остальные готовы работать дальше. Пеп [Лейндерс] оказал невероятное влияние на команду, я очень благодарен ему, он помог мне развиваться в качестве тренера».

Об усталости

«Если кто-нибудь покажет вам мое фото, когда я пришел, и меня сейчас, вы спросите: прошло всего 9 лет?!

Этим летом на одном из командных собраний я впервые понял, что не могу его провести, я попросил это сделать Пепа. Затем я увидел, какая молодая и мощная команда у нас строится, и осознал, что момента лучше, чем сейчас, не будет. Мы оставляем великолепную команду».

О новом «Ливерпуле»

«Эта команда готова бороться за все трофеи еще очень, очень долго. Когда я говорил о «Ливерпуле 2.0», конечно, я не имел в виду «Ливерпуль» Клоппа 2.0». Этот клуб намного больше, чем один тренер. После меня придет новый отличный менеджер, команда продолжит играть в отличный футбол. Впереди у «Ливерпуля» чудесное будущее, и это все, чего я хочу. Я не хочу оставаться в роли пассажира, который будет тормозить процесс».

О лучшем и худшем моменте за 9 лет

«Я не в настроении вспоминать какие-то вещи сегодня, потому что для меня очевидно: мой лучший момент в этом клубе еще впереди.

Я ни о чем не жалею. Не хочу говорить о чем-то конкретном. Болельщики и игроки это знают, я все увидел после публикации видео сегодня утром. Мы взаимодействовали на поле и за его пределами, очень много работали в течение всех лет. Работали хорошо, слаженно. Если люди хотят обвинить меня в том, что я не взял три АПЛ или в чем-то другом... Я не знаю, что более затратно – выиграть или проиграть финал ЛЧ».

О том, что может передумать как Фергюсон

«Нет. Он так делал? Я его очень уважаю, но в моем случае этого не произойдет. Честно говоря, я долго думал над всей ситуацией. Я должен был принять решение сам, сообщить – тоже. Я долго размышлял, ничего не заставит меня передумать».

О контракте

«Когда я подписывал контракт, я был на 100% уверен, что доработаю его и останусь до 2026 года. Я был уверен, что моя энергия бесконечна, но оказалось, что это не так.

Я знал, что это будут интенсивные годы. Дело не в клубе, а во мне. До приезда никогда не знаешь, как все сложится, но, несомненно, это лучший клуб в мире. Я многому здесь научился. Понимаю все ваши вопросы, но не хочу, чтобы разговор превращался в эмоции. Давайте оставаться сосредоточенными».

О владельцах

«Я сегодня слышал, как Хосе Энрике, к которому я отношусь с большим уважением, говорит, что мой уход как-то связан с FSG. Конечно, это не так, в этом нет ни капли правды.

Знаю, что болельщикам хотелось бы больше трансферов, но мы построили две трибуны, которые останутся здесь навсегда. Мы построили базу, которая прослужит клубу 30-40-50 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов, победили в АПЛ, набрали 97 очков, 94 очка. Дело было не в трансферах, а в проекте, он невероятный».

О будущем

«Как минимум год после окончания сезона я не буду тренировать никакой клуб и никакую сборную. Другой английский клуб я никогда не буду тренировать, это я могу пообещать. Даже если мне нечего будет есть, нет, никогда».

Об отношениях с городом и людьми

«Это лучший клуб в мире, я никогда не мог даже представить себе ничего подобного. Стать почетным скаузером и получить ключи от города – одна из главных вещей, которые когда-либо со мной происходили».

О том, чем займется после ухода из клуба

«Пускай никто за это не беспокоится, правда. Давайте думать о настоящем».

Послание фанатам

«Надеюсь, вы можете принять мое решение. Я не настроен сегодня прощаться, у нас еще будет время для этого. Пожалуйста, сосредоточьтесь на остатке сезона, мы сделаем то же самое. Остальные хотят, чтобы это помешало нам, стало дизморалью и отвлечением, но это не имеет значения. Мы знаем, какие у нас цели».

Что мы еще узнали из этой пресс-конференции

Парой важных высказываний отметился исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган.

● Об уходе Клоппа: «Когда Юрген пришел в 2015 году, он сказал нам, что покинет клуб в лучшем состоянии, чем тогда – так и получилось. Помню, как мы разговаривали с ним об этом впервые. Для нас его уход – печальная новость, болельщики разделяют с нами все эмоции. Я знаю Юргена, поддерживаю его и уважаю решение.

Все видят ситуацию только со стороны, а он усердно работает уже 24 года. В какой-то степени я его понимаю. Это печальный день, но в то же время счастливый, потому что он пришел к определенным выводам».

● О поиске нового тренера: «Это будет непросто, но мы знаем, что нужно делать. Мы запустим тот же процесс, который привел сюда Юргена девять лет назад. Это будет сделано исключительно за закрытыми дверями. Если у нас будут новости об этом, мы сообщим, когда настанет время. Никаких имен».

● О том, как Клопп всех шокировал: «Я сегодня разговаривал со своим сыном, он тоже узнал сегодня. Он сказал мне: я думал, Юрген всегда будет нашим тренером. Я вижу влияние и шок от этого решения, понимаю сравнения с Шенкли и Далглишем».

● О тренерском штабе: «Пеп Лейндерс и Витор Матуш планируют работать над собственными карьерами в качестве главных тренеров и получат полную поддержку от клуба, если она им понадобится».

Фото: East News/Alan Martin / Colorsport / DPPI, Reinhard EISENBAUER / APA / AFP, Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Yong Teck Lim, Matthias Hangst; Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press