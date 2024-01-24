Рыболовлев может продать «Монако». Что об этом известно?

Похоже, «Монако» ждут серьезные перемены – несколько независимых источников сообщают, что мажоритарный владелец Дмитрий Рыболовлев рассматривает продажу клуба.

Есть два предложения от американцев, Рыболовлев уже привлек эксклюзивного финансового консультанта

Два важных инсайда.

● По информации Les Echos, в 2023 году Рыболовлев получил как минимум два предложения от американских инвесторов, желающих вложиться в европейский футбол. Сделка может быть завершена уже к концу сезона – цель состоит в том, чтобы найти покупателя, который получит поддержку княжества Монако, которое также является акционером клуба.

● РБК сообщаеь, что Рыболовлев «изучает стратегические возможности» относительно своей доли в клубе. Мажоритарный акционер «Монако» привлек компанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта – пока их анализ не гарантирует совершения каких-либо сделок.

Этот финансовый консультант уже занимался продажей «Челси» после того, как Абрамович попал под санкции

Инвестиционная компания Raine была основана в 2009-м в США, ее главный офис расположен в Нью-Йорке. Созданный при компании банк Raine Group специализируется на работе в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций. Глобальную известность банку в мире спорта принесла роль посредника в крупных сделках, требующих одобрения правительств разных стран.

Raine Group, например, плотно сотрудничает с топ-клубами АПЛ.

● При участии Raine Group в 2019-м американская компания Silver Lake приобрела за $500 млн 10% акций холдинга City Football Group (CFG), который владеет «Ман Сити».

● Весной 2022-го Raine Group выступал посредником при продаже «Челси» после того, как российский миллиардер Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Банк занимался анализом заявок на покупку «Челси» с марта, а к апрелю составил шорт-лист из четырех претендентов, который возглавил консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули. В конце мая правительство Великобритании согласовало продажу «Челси» Боули и его партнерам за 4,25 млрд фунтов.

● С конца 2022-го Raine Group работает над продажей «МЮ». The Athletic в середине января сообщал, что «МЮ» заплатил компании $31,5 млн, чтобы помочь сэру Джиму Рэтклиффу в заявке на покупку 25% акций клуба.

Слухи об уходе Рыболовлева из «Монако» ходили и раньше. Тогда их быстро опровергали

Рыболовлев стал мажоритарным акционером «Монако» в 2011 году – сейчас компании Monaco Sport Invest, представляющей интересы бизнесмена, принадлежит 66,7% акций клуба.

За 12 лет, что бизнесмен владеет клубом, «Монако» однажды выиграл титул Лиги 1 (2016/17), два раза становился вице-чемпионом (2013/14, 2017/18), выходил в финал Кубка Франции (2020/21) и дважды добирался до решающего матча в Кубке лиги (2016/17, 2017/18). В сезоне-2016/17 «Монако» дошел до полуфинала ЛЧ, где проиграл «Ювентусу».

Слухи об уходе Рыболовлева из проекта появляются не впервые.

● В 2014 году сообщалось, что Рыболовлев может покинуть «Монако» из-за нежелания переводить Футбольной лиге Франции очередной платеж за участие в чемпионате – 6,25 млн евро. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев оперативно опроверг слухи.

● В 2017 году Journal du Dimanche писал, что Рыболовлев может покинуть «Монако» из-за коррупционного скандала, связанного с делом против швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Тогда слухи опроверг сам бизнесмен.

● В 2018-м La Gazzetta dello Sport сообщала, что Рыболовлеву предлагали продать «Монако» за 500 млн евро. Tuttosport писал, что миллиардер хочет купить «Милан». Через несколько часов «Монако» выпустило опровержение.

В этот раз опровержения пока не появлялись.

Фото: Panoramic via ZUMA Press/Global Look Press