О духе времени
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У Свена-Йорана Эрикссона рак: признался, что умирает. Тренер-вундеркинд работал с Баджо, Анчелотти и Руни

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Первый иностранец в сборной Англии.

Печальная новость из Швеции. Тренер Свен-Йоран Эрикссон в эфире местной радиостанции P1 рассказал, что у него рак в терминальной стадии:

«Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее.

Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность».

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке. После этого в феврале прошлого года Эрикссон приостановил карьеру в футболе – в последнее он работал спротивным директором в «Карлстадте» из третьего по силе шведского дивизиона.

Эрикссон выиграл Кубок УЕФА в 34 года. Первый для шведских клубов

В последние годы Эрикссон чуток пропал с радаров европейского футбола, но ворвался в топы он еще в 80-х – и сделал это максимально ярко. Несмотря на то, что не был выдающимся игроком: провел всю карьеру в низших дивизионах шведского футбола и закончил в 27 лет из-за травмы колена.

Через три года Свеннис – так его называют родные – уже начал тренировать в «Дагерфорс» в третьем дивизионе. На тренерский стиль молодого коуча очень повлияли доехавшие до Швеции англичане Рой Ходжсон и Боб Хьютон. За три года скромный клуб под руководством Эрикссона добрался до высшей лиги.

Успехи не остались незамеченными – Свена позвали в «Гетеборг», который тогда переживал не самые лучшие времена. За три сезона молодой тренер привел команду к победам в двух кубках Швеции и даже в Кубке УЕФА-1981/82.

В финале разгромили 4:0 «Гамбург», за который играли Хорст Хрубеш, Манфред Кальц и Феликс Магат, а тренировал их Эрнст Хаппель. Это был первый евротрофей для шведского футбола.

И да, Свену-Йорану тогда было 34 года – настоящий тренерский вундеркинд. Позже рекорд побьет Андре Виллаш-Боаш, который будет на полгода моложе на момент финала Кубка УЕФА-2011 с «Порту». Но 30 лет именно швед с «Гетеборгом» удерживал рекорд.

В «Бенфике» Эрикссон доходил до финала КЕЧ и спас жизнь Юрану

Перспективного тренера «Гетеборга» сманила «Бенфика». С первым же иностранным клубом Эрикссон взял два чемпионства и кубок. С таким бэкграундом можно было перебираться в топ-лигу – швед выбрал Серию А и столичную «Рому».

В конце 80-х Эрикссон вернулся в Лиссабон. Дошел до финала Кубка европейских чемпионов (проиграл «Милану» Ариго Сакки), провел смену поколений (подключил к основе Руя Кошту и Паулу Соузу) и спас жизнь Сергею Юрану.

Рассказывает сам действующий тренер «Пари НН»:

«На Пасху был перерыв в чемпионате, и я хотел слетать в Москву к знакомым ребятам, которые там где-то с криминалом были связаны – тогда с ними общались представители шоу-бизнеса, футбола, хоккея... 

Обычно они меня встречали в аэропорту, и мы ехали париться в баню, потом в рестораны. Но в тот раз Эрикссон не отпустил меня, а тех парней в бане застрелили. Узнав об этом, я схватился за голову – если бы не тренер, я бы оказался в той же бане: а там никого не пожалели, убили даже сотрудников. 

Эрикссону я ничего не сказал, но при встрече всегда мысленно благодарил. Причем я настойчиво просил отпустить меня, но он однозначно говорил: «Впереди важная игра. В другой раз отпущу». – «Но Пасха – большой праздник. Пожалуйста!» – «Нет».

Российский футбол и российская тренерская школа многим обязана Свену-Йорану.

В 80-х Свен-Йоран тренировал Анчелотти и Баджо. Роберто – любимый игрок

Ради истории про Юрана мы перескочили через первый заход шведского тренера в Серию А. В «Роме» впервые не получилось сходу добиться выдающихся успехов, хотя в команде были выдающиеся бразильцы Фалькао и Тониньо Серезо, а еще в центре поля играл 26-летний Карло Анчелотти. Но, по словам шведа, футболисты были демотивированы поражением от «Ливерпуля» в домашнем финале Кубка чемпионов-1984.

И, тем не менее, коллекция наград Свена за два года в Риме пополнилась серебром Серии А и Кубком Италии. Неплохо для тренера, которому еще даже нет 40 лет!

За «Ромой» последовали пара не особенно удачных сезонов в «Фиорентине» – там шведский тренер остался без трофеев. Впрочем, сам Эрикссон не грустит, ведь там он встретил Роберто Баджо, которого называем самым талантливым игроком из всех, кого тренировал.

«У него было все: техника, видение поля, скорость. Я помню одну из наших первых игр – против «Милана» Ариго Сакки. Мы тогда дважды перешли середину поля, но и забили дважды. Баджо организовал первый гол и забил второй», – вспоминал Свен. И добавил, что в соперниках были Мальдини, Барези, Костакурта и Тассотти.

Вторым сезоном с «Фиорентиной», в котором Баджо образовал мощную связку с Стефано Боргоново (забили больше половины голов команды в Серии А), а в центре поля появился Дунга, Эрикссон уже очень даже доволен. Говорит, что тогда квалифицировались в Кубок УЕФА – это был хороший результат.

Правда, после этого Свен-Йоран все равно оставил Италию и вернулся в Португалию. Но ненадолго.

Эрикссон в Серии А 90-х: выиграл трофей с «Сампой» и построил лучший «Лацио» в истории

В 1992-м Эрикссон вернулся в Серию А – его позвали в «Сампдорию», один из сильнейших клубов первой половины 90-х. Владелец клуба Паоло Мантовани честно признался шведу, что генуэзцы уже не могут финансово соперничать с «Миланом» и «Ювентусом», но Свен-Йоран все равно согласился возглавить команду. Вместо ушедшего Виалли сделали ставку на молодых Зеедорфа, Кьезу и Верона.

При этом в команде играли Гуллит, Михайлович и Манчини – последний был лидером и символом. Неплохая банда подобралась, но трофей взяла только один – Кубок Италии в 1994-м. Он же остается последним для «Сампы» до сих пор.

В 1997-м Эрикссона сманил не считающий деньги «Лацио». За тренером ушел сначала Манчини, а потом и Михайлович. Задачи тоже ставили самые серьезные – вернуть скудетто, которое в последний раз завоевывали еще в 70-х. Первым делом Свен-Йоран выгнал звездного форварда Беппе Синьори, хотя тиффози и владелец были этому не очень рады.

«Я не смог бы ничего добиться с ним – хороший нападающий, но с отвратительным характером. Он все время жаловался. Любимой его присказкой было: «Этого бы никогда не произошло в «Ювентусе» или «Милане», когда случалось что-то непредвиденное». 

В первый же сезон Эрикссона звездный «Лацио» выиграл Кубок Италии и дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл только гениальному Роналдо. Хотя Свен-Йоран винит в этом недостаток характера, который он пытался исправить.

«Да, Роналдо выигрывал некоторые игры в одного, но тут проблема была в другом. За пару дней до финала Кубка УЕФА мы взяли Кубок Италии – первый трофей для «Лацио» за 20 с лишним лет. Вы понимаете, что вечеринка продолжалась не один день».

Судя по всему, дальше Эрикссон привил команде менталитет победителей. В сезоне-1998/99 «Лацио» взял последний в истории Кубок обладателей кубков, в финале обыграв «Мальорку» Эктора Купера. А следующий сезон – 1999/00 – стал самым успешным в истории римского клуба. Тут случилось и уверенное скудетто, и победа в Кубке Италии.

«Сразу после оформления чемпионства мы играли финал кубка, в котором я ожидал поражения, – признался Эрикссон. – Перед началом игры я поговорил с Марчелло Липпи, с которым очень дружу. Он шутил, что мы должны позволить им выиграть хоть что-то в этом сезоне. Я ответил, что мы не тренировались с момента победы в Серии А.

Но мы выиграли по сумме двух матчей. Это показывает, насколько изменилась ментальность команды за два года».

Перед сезоном-2000/01 Свен-Йоран засматривался на Лигу чемпионов. К и без того звездному составу добавились Креспо и Клаудио Лопес. Но доработать контракт с римским клубом до конца не получилось. В октябре Эрикссона позвали в сборную Англии. Он согласился, но только летом-2001. Однако болельщикам римского клуба это не понравилось, команда тоже посыпалась. И Свен-Йоран ушел уже в январе.

Как оказалось, вовремя. Вскоре у «Лацио» начались финансовые проблемы и звездный состав рассыпался как карточный домик.

Свен-Йоран в сборной Англии: трижды вылетал от Сколари и влипал в скандалы

«Я бы жалел всю жизнь, если бы отказался от этого предложения», – так Свен-Йоран объяснил, зачем оставил звездный «Лацио» ради сборной Англии.

«Золотому поколению» Бекхэма-Джеррарда-Лэмпарда-Оуэна срочно нужен был мощный тренер. Да и как тут откажешь, когда тебя приглашают стать первым в истории иностранцем у руля сборной Англии. Так что Эрикссона можно понять.

Началось все многообещающе: в первом же матче разгромили испанцев 3:0, а уже осенью 2001-го внезапно вынесли в гостях сборную Германии 5:1. На чемпионат мира-2002 ехали с большими надеждами, но в четвертьфинале попали под Бразилию и коварный штрафной Роналдиньо.

Следующий большой турнир – Евро-2004 – тоже закончился на стадии четвертьфинала. Там португальский вратарь Рикарду голыми руками остановил англичан в серии – еще и сам забил решающий. Один из легендарных моментов в истории чемпионатов Европы, но Эрикссону от этого не легче.

После турнира английские медиа раскритиковали тренера: обвиняли в недостатке харизмы и тактической гибкости. Да и сам Эрикссон влип в скандал: сказал журналисту-пранкеру, что готов уйти в «Астон Виллу», если ее купит арабский шейх. Эллардайса в 2016-м за похожий скандал уволили, но Свен-Йоран сохранил работу.

Сразу после Евро английские таблоиды раскопали неприглядные подробности личной жизни тренера: Эрикссон состоял в отношениях, но закрутил интрижку с секретарем Футбольной ассоциации Англии Фарией Алам. Удивительно, но и тут швед вышел сухим из воды – сохранил и работу, и отношения с итальянкой Нэнси Дель’Оллио.

 

Но сильно заранее было известно, что ЧМ-2006 станет для Свена-Йорана последним турниром у руля сборной Англии – хотя контракт предполагал, что швед повезет англичан и на Евро-2008. Стороны объяснили, что скандалы тут никак не повлияли – просто договорились разойтись и искать новые возможности.

В Германии сборная Англии выдала привычный перформанс: стала героем великого репортажа Василия Уткина против Тринидада и Тобаго в группе, а потом вылетела в четвертьфинале от Португалии в серии пенальти. Там снова был непробиваемый Рикарду. Все три раза с больших турниров Эрикссона выбивал Луис Фелипе Сколари.

Позже Эрикссон сожалел, что не взял с собой на ЧМ-2006 психолога – состав у англичан подобрался мощный, но проблемы в матче с португальцами касались именно ментальных моментов.

Эрикссон классно начал в «Сити», но закончил ссорой с владельцем и 1:8 от «Мидлсбро»

Слухи отправляли Свена-Йорана Эрикссона то в сборную ЮАР, то в сборную Ямайки, но он дорвался до Премьер-лиги и богатого клуба. Тайский миллиардер Таксин Чиннават купил «Ман Сити» и поставил рулить шведского мэтра. Начало получилось впечатляющим: в первых трех турах сезона-2007/08 три победы и ноль пропущенных – в том числе и над действующим чемпионом «МЮ».

Эрикссон даже стал тренером месяца в АПЛ.

«Сити» держался в зоне еврокубков весь сезон, но весной проблемы начались и у Чиннавата, и у команды. Последовала череда неудачных результатов, тайский владелец заявил о готовности уволить Эрикссона, а в последнем матче Свена-Йорана команда и вовсе влетела 1:8 «Миддлсбро». Тренер считает, что команда потеряла мотивацию, когда узнала о его увольнении в конце сезона.

«Главная проблема Чиннавата – он считал, что мы должны побеждать в каждом матче, – вспоминает Свен-Йоран. – Обыграть «МЮ» было чем-то обыденным для него. Я думаю, он вообще не разбирался в футболе. Когда мы побеждали, он обнимал тебя и радовался, но после поражений даже не здоровался неделями.

Когда меня уволили, у нас был разговор. Я спросил его, почему меня увольняют. И не получил ответа».

И даже поражения 1:8 у шведского тренера нашлась поддержка: 14 тысяч болельщиков «Сити» поставили подписи под петицией не увольнять Эрикссона.

Азиатская пенсия Эрикссона: от «Лестера» до сборной Филиппин меньше чем за 10 лет

После этого начинается длинный период карьеры Эрикссона, который можно охарактеризовать как заслуженная пенсия. Он ненадолго и не особенно удачно заехал в сборную Мексики, полгода поработал спортивным директором «Ноттс Каунти», куда пришли восточные инвесторы, а на ЧМ-2010 повез сборную Кот-д’Ивуара. С ней не вышел из группы.

В октябре 2010-го Свеннис подписался на еще один проект с азиатским инвестором – отправился в чемпионшип с «Лестером», который только-только купил тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха. Выйти в АПЛ с командой не удалось, зато именно Эрикссон подписал в команду Каспера Шмейхеля. Забавно, что еще одним вратарем, которого купил шведский тренер, стал тот самый португалец Рикарду.

Тем не менее, трансферы не помогли Свену-Йорану превратить «Лестер» в кандидата на промоушн – в октябре 2011-го шведа отправили в отставку.

После этого бывший тренер сборной Англии уже основательно уехал на Восток. Сначала работал техническим директором тайского клуба, потом – «Аль-Насра» из ОАЭ. После этого четыре года тренировал китайские клубы – вместе с другом Липпи стал одним из тренеров, которые уехали на заработки в Суперлигу. Впрочем, там тоже обошлось без титулов и успехов.

 

Последнее место тренерской работы – сборная Филиппин в 2018-м. Там Свен-Йоран продержался всего 9 матчей, из которых проиграл пять.

Почти все места работы Эрикссона на этом этапе карьеры объединяют или азиатские инвесторы, или собственно расположение в Азии. Почему? Ответа нет, но сам Свен-Йоран в 2019-м размышлял, что Индия и Китай нужны мировому футболу – да, сейчас там этот вид спорта не популярен, но если вдруг станет, то это будет прорыв. 

Манчини называет Эрикссона братом. Швед – главный тренер в карьере Роберто

Это был один из главных тандемов Серии А 90-х. Под руководством Свена-Йорана Роберто провел лучшие годы карьеры, а сам швед ни с одним другим игроком не работал так долго – выпускал его на поле в 306 матчах.

Эрикссон вспоминает, что именно Манчини был одним из инициаторов его приглашения в «Сампдорию». Да, уже тогда у Роберто хватало авторитета, чтобы убедить клуб сменить тренера Вуядина Бошкова, который, между прочим, доводил команду до финала КЕЧ-92.

«Манчини тогда управлял клубом, – вспоминает Свен. – Он звонил на кухню, предупреждал, что опоздает – чтобы его паста была теплой. Он общался с экипировщиком, чтобы вся форма к матчу была в идеальном состоянии. Он был вовлечен во все. Казалось, что он был сыном владельца – да он даже питался у него дома».

Да, Эрикссон называл Баджо самым одаренным игроком из всех, кого тренировал. Но Манчини недалек от этого уровня:

«Роберто – блестящий футболист. Он видел происходящее на поле быстрее всех остальных. Мне кажется, ему не повезло: в сборной в то же время играл Баджо – и Арриго Сакки выбирал Баджо».

Позже Манчини и Эрикссон вместе ушли в «Лацио». И там Роберто неожиданно поразил шведа – прямо в чемпионский сезон.

«У нас тогда были проблемы с центральными полузащитниками. Тогда Манчини пришел ко мне в офис и сказал: «Давай я выйду в полузащите». Я ответил, что ему тогда придется хотя бы немного защищаться. Он согласился, а я решил попробовать – когда еще один игрок травмировался.

Мы провели 17 матчей с Роберто в центре полузащиты – и не проиграли ни одного. Он выигрывал больше единоборств, чем все остальные. А мы взяли скудетто».

Эрикссон называл Манчини и Михайловича хребтом той команды и не удивился, когда оба вскоре стали тренерами. Да и вообще почти весь «Лацио-2000» в итоге сейчас тренирует.

В январе 2011-го «Ман Сити» Манчини играл против «Лестера» Эрикссона в Кубке Англии. Роберто назвал шведа братом и объяснил, что долгий период работы со Свеном-Йораном помог ему развиться как игроку. «Лестер» тогда завоевал достойную ничью 2:2 и увел матч в переигровку. 

Последние годы у Роберто вышли тяжелыми. Ушли ближайшие друзья Виалли и Михайлович.

Главное сожаление в карьере – так и не потренировал любимый «Ливерпуль»

После азиатского периода карьеры Эрикссон вернулся в Швецию, где помогал маленькому клубу «Карлстад». Как раз до февраля 2023-го, когда Свеннис объявил о завершении карьеры. Теперь-то мы знаем, что из-за проблем со здоровьем. На днях шведский тренер дал еще интервью английскому Sky Sports, в котором рассказал о жизни с болезнью и самом большом сожалении в карьере.

«Я всегда мечтал тренировать «Ливерпуль», – признался Свен-Йоран. – Мой отец до сих пор болеет за клуб, и я тоже всегда поддерживал их. Так что да, я мечтал тренировать «Ливерпуль», но этого уже никогда не случится».

Пока же Эрикссон просто надеется, что ему «не будет очень больно», и аккуратно строит планы на будущее. Например, в марте хочет посетить матч сборных Англии и Бразилии. Надеемся, он сможет это сделать.

«Лацио-2000» – сплошь тренеры. Свен-Йоран это предсказывал

Фото: Gettyimages/Laurence Griffiths / Staff, Michael Regan / Staff, Power Sport Images / Kontributor, Grazia Neri / Freier Fotograf, Ross Kinnaird / Staff, Clive Mason / Staff, Christof Koepsel / Staff; Lg/Xinhua, imago sportfotodienst /Global Look Press

7 комментариев
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"Эллардайса в 2016-м за похожий скандал уволили, но Свен-Йоран сохранил работу".
Да ты не охренел ли с такими сравнениями, Полтавец? Эллардайса поймали буквально на признании в коррупции - он обсуждал нелегальные пути обхода правил ФИФА. Эрикссон просто признался, что мог бы поработать в другом клубе. Разница как между посрать в унитаз или себе в штаны.
+20
-1
+19
Ответ RayRay
Поправьте: иностранец в названии
Инсторанец даже хайповее
+4
0
+4
Ливерпуль и Клопп, ваш выход. Пригласить на тренировку легенду, а может и взять на игру ассистентом, было бы отличным шагом.
+3
-3
0
Поправьте: иностранец в названии
0
0
0
Топ тренером был. Эх 😞 здоровье ему
0
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Надо выстоять в этой борьбе. Хотя бы попытаться отсрочить приговор
0
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Ответ Замкнул в пустые
Топ тренером был. Эх 😞 здоровье ему
Здоровья близким и родным - но, к сожалению, это рак, стойкости и мужества в борьбе с нечистью.
0
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