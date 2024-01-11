Главное о Кубке Азии: какой формат, за кем следить, где смотреть?

Кубок Азии начнется на день раньше Кубка Африки (сегодня!). Место действия – Катар с хорошо знакомыми по ЧМ-2022 стадионами.

Из 46 участвовавших в квалификации команд в финальную часть вышли 24. Именно они разыграют трофей в период с 12 января по 10 февраля.

Какой тут формат?

Такой же, как на Кубке Африки и Евро – уже привычный: шесть групп по четыре команды, где в 1/8 финала выходят по две сильнейшие плюс еще четыре лучшие с третьих мест.

Так выглядят группы:

Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан.

Группа B: Австралия, Узбекистан, Сирия, Индия.

Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина.

Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам.

Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн.

Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман.

Список участников велик, но большого интереса на первый взгляд не представляет. И все-таки интриги здесь есть.

Кто главные фавориты?

Выделяется сборная Японии – это фаворит любого Кубка Азии, сейчас – тоже. В главных конкурентах сразу пять команд – это Австралия, Иран, Катар, Южная Корея и Саудовская Аравия, у которых примерно равные шансы помешать японцам. Выход любой другой команды в полуфинал будет считаться сенсацией – остальные просто ниже уровнем.

Тем не менее, место в плей-офф букмекеры также отдают Китаю, Узбекистану, Сирии, ОАЭ, Палестине, Иордании, Бахрейну и Оману – ожидается, что именно они составят компанию фаворитам в 1/8 финала. Но в каждой группе есть по команде, в которую верят меньше – это Ливан, Индия, Гонконг, Индонезия, Малайзия и Кыргызстан, чье попадание в плей-офф будет неожиданностью.

В рейтинге ФИФА участники Кубка Азии располагаются в промежутке от 23-го (Иран) до 155-го (Индонезия) места.

Где сыграют?

Еще в 2019 году право на проведение турнира получил Китай, но через три года отказался из-за ковидных ограничений. Австралия, Индонезия, Катар и Южная Корея пожелали заменить китайцев, но затем австралийцы и индонезийцы вышли из борьбы. Хозяином Кубка Азии назначили Катар и заодно перенесли матчи с жаркого лета-2023 на зиму-2024, когда в стране будет попрохладнее.

Стадионы отлично нам знакомы по ЧМ-2022, использоваться будут все семь кроме разобранного 974. Но всего на Кубке Азии Катар задействуют не семь, а девять арен: еще два – это 15-тысячный стадион имени Джассима бин Хамада в Эр-Райяне и 10-тысячный «Абдулла бин Халиф» в Дохе. Первый был построен еще в 1970-х, но реконструирован в 2010-м, а второй открылся 11 лет назад. Выглядят вполне уютно.

Города – те же, что и на чемпионате мира: Доха, Лусаил, Аль-Хаур, Аль-Вакра и Эр-Райян. Матч открытия Катар – Ливан и финал ожидаемо состоятся в Лусаиле – там же, где Аргентина и Франция чуть больше года назад выдали суперфинал на ЧМ.

За кем следить?

Звезд на Кубке Азии сильно меньше, чем на Евро и Кубке Америки и даже чем на Кубке Африки. Внимание в первую очередь всегда на фаворитов – кого они привезут на турнир?

● Здесь же в Катаре сборная Японии поколотила на ЧМ и Германию, и Испанию (а немцам потом еще и всыпала 4:1 в товарищеской игре), но лишь из-за серии пенальти не дошла до четвертьфинала. Из той сборной до Кубка Азии доехало чуть больше половины – 14 игроков, но мы увидим Ватару Эндо («Ливерпуль»), Каору Митому («Брайтон»), Такуми Минамино («Монако»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Рицу Доана («Фрайбург»), Такуму Асано («Бохум»), Такефусо Кубу («Реал Сосьедад») и Дайдзена Маэду («Селтик»).

При этом главный тренер Хадзиме Мориясу удивил тем, что не включил игрока «Лацио» Даити Камаду, одного из героев ЧМ Ао Танаку из «Фортуны» и забившего в прошлом сезоне чемпионата Шотландии 27 голов Кего Фурухаси из «Селтика». Мориясу отказался это объяснять.

● Австралийцы не привезли на турнир и половину заявки ЧМ, дошедшей тогда до 1/8 финала, но капитан Мэтью Райан («АЗ») все еще на месте, как и Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед» и Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), забивавшие на том турнире. Отдельное внимание к Харри Суттару – 198-сантиметровому защитнику «Лестера», у которого десять голов в 21 матче за Австралию.

Нет привычных имен вроде Мэттью Лекки, Массимо Луонго, Айдина Хрустича или Франа Карачича, но у всех разные причины: Лекки травмирован, Луонго ушел из сборной, Хрустич почти не играл за «Верону» за последние два сезона, а Карачич с лета без команды.

● У Ирана очень возрастная сборная, моложе 27 лет только три игрока. Вторая причина для беспокойства болельщиков – низкая результативность Мехди Тареми в «Порту»: за прошлые четыре сезона в Португалии он забил 76 голов, за половину текущего – лишь три.

Но на турнир все равно едут опытнейшие Алиреза Бейранванд («Персеполис»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд») и Карим Ансарифард («Омония»), а Сердар Азмун («Рома») надеется забить на Кубке Азии 50-й гол за сборную (пока 49). Мохаммад Мохеби из «Ростова» – также в составе. И все они очень ждут первого с 1976 года золота – уж очень давно иранцы не побеждали на Кубке Азии.

● В Южной Корее, возглавляемой Юргеном Клинсманном, все внимание к троице из суперклубов – едут и Ким Мин Чжэ из «Баварии», и Ли Кан Ин из «ПСЖ», и звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Здесь же – Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона». Удививший на ЧМ трехминутным дублем в ворота Ганы Чжо Гю Сон тоже сыграет, теперь уже в качестве игрока «Мидтьюлланда» (кстати, в Дании у него 8+2 за 16 игр).

Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом – также в заявке. А «Штутгарту» из-за Кубка Азии придется временно обойтись без Чжон Ву Ена. Из катарского состава здесь 14 игроков, как и у Японии.

В Корее сомневаются насчет Клинсманна. Особенно серьезно его критиковали прошлым летом – за неважные результаты, за всего лишь 67 дней проведенных в стране дней за первые полгода, за пресс-конференции через зум из Калифорнии. Сам немец настроен серьезно – говорит, что любой результат кроме победы на турнире будет провалом. А ведь Корея аж с 1960 года не становилась в Азии сильнейшей.

● Катар, как и на ЧМ-2022, укомплектован исключительно игроками из местного чемпионата. Автора единственного гола на том турнире сейчас не будет – Мохаммед Мунтари травмировался. Кстати, тренирует команду испанец Тинтин Маркес – неожиданно сменил Карлуша Кейруша всего месяц назад.

Роберто Манчини в Саудовской Аравии попытается совместить и молодых, и опытных игроков и будет полагаться на Салема Аль-Досари и Салеха Аль-Шехри (помните их голы Аргентине?). А еще – на Фираса Аль-Брейкана, который здорово провел прошлый сезон в Саудовской Аравии (17 голов) и продолжает рулить в текущем (11 – больше только у Криштиану Роналду, Александара Митровича и Жоржа-Кевина Нкуду).

А если не брать фаворитов – кто интересен? Есть несколько игроков РПЛ, включая Файзуллаева

Здесь – микс из команд. Например, Китай (за него сыграет У Лэй – известный экс-игрок «Эспаньола»), Индия, ОАЭ и Вьетнам, как и Саудовская Аравия и Катар, комплектуются только игроками из местных клубов. Сборная ОАЭ будет выступать под руководством Паулу Бенту, особое внимание – на 33-летнего ветерана Али Мабхута, который отыграл 113 матчей за команду, а на Кубке Азии – третий лучший бомбардир в его истории.

Узбекистан возглавляет Сречко Катанец, Вьетнам – Филипп Труссье, Бахрейн – Хуан Антонио Пицци, а Сирию – аж сам Эктор Купер. Самый возрастной тренер – 69-летний хорват Бранко Иванкович во главе Омана, а самый молодой – 50-летний испанец Хесус Касас, который управляет сборной Ирака, а ранее работал в команде Испании с Луисом Энрике и Робертом Морено.

Тренера Индонезии вы, возможно, тоже помните – это кореец Син Тхэ Ен, который привез сборную своей страны на ЧМ-2018 в России и обыграл с ней Германию.

За Таджикистан сыграет экс-полузащитник «Рубина» Алишер Джалилов, за Узбекистан – Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА, Рустан Ашурматов из «Рубина» и Хожимат Эркинов из «Торпедо», а также проведший 70 матчей Игорь Сергеев. Элдора Шомуродова не увидим (травма), зато присмотримся к молодому парню из «Ланса» Абдукодиру Хусанову.

За Сирию может сыграть голкипер ЦСКА Максим Сарраф, еще и вместе с тремя аргентинцами Эсекиэлем Хамом («Индепендьенте Ривадавиа»), Халилем Элиасом («Сан-Лоренсо») и Ибрагимом Хесаром («Бельграно»), которые получили сирийские паспорта благодаря своим бабушкам и дедушкам.

Фанаты «МЮ», глядя на Ирак, вспомнят Зидана Икбала – этот 20-летний парень успел выйти за их команду в Лиге чемпионов в декабре 2021-го, а сейчас играет за «Утрехт».

В Кыргызстане интересно посмотреть за ганцем Джоэлом Коджо, а еще – за 18-летним Бекназом Алмазбековым – самым молодым футболистом турнира. Алмазбеков выступает за «Галатасарай» и именно он несколько лет назад специально смазал несправедливо назначенный пенальти. А в Таиланде есть самый возрастной игрок турнира – 39-летний вратарь Сиварак Тедсунгнен.

Малайзия выделилась тем, что пригласила аж 14 футболистов клуба «Джохор Дарул Тазим» – этот клуб взял десять последних чемпионатов Малайзии, а в последнем сезоне выиграл 25 из 26 матчей, закончив с разницей мячей 100:7.

Transfermarkt подсчитал, что только у двух сборных стоимость заявки выходит за пределы 100 миллионов евро – у Японии (318) и Кореи (193). При этом у десяти команд она не превышает десять миллионов. Самая низкая – у команды Гонконга (6,1 млн).

Где и зачем смотреть матчи Кубка Азии?

Начало – 12 января в 19:00 по московскому времени (Катар – Ливан), далее в основном по три матча в день в такие временные слоты – 14:30, 17:30, 20:30.

С одной стороны, вывески на групповом этапе далеко не самые притягательные, матчи вроде ОАЭ – Гонконг, Малайзия – Иордания и Индонезия – Ирак не захватывают.

С другой, на турнире обеспечена хорошая ТВ-картинка и при этом планируется неплохая посещаемость, а все это нередко добавляет интереса. Как, скажем, к Кубку Азии-2015 в Австралии, который выдался одним из самых запоминающихся и по содержанию, и по антуражу. Да и посмотреть на японских, корейских, иранских и других отдельных игроков – вполне интересно. Расписание можно найти здесь.

В России Кубок Азии покажут каналы «Старт» и «Старт Триумф». 12 января прямая трансляция матча открытия Катар – Ливан, днем позже игра Узбекистана и Сирии, а 14 января Япония – Вьетнам.

Фото: Gettyimages/Richard Heathcote / Staff, Neville Hopwood / Freier Fotograf, Jan Kruger / Freier Fotograf, Koki Nagahama / Freier Fotograf, Koji Watanabe / Freier Fotograf, Kenta Harada / Freier Fotograf, Kelly Defina / Freier Fotograf, Chung Sung-Jun / Staff, Thananuwat Srirasant / Freier Fotograf