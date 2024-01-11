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Главное о Кубке Азии: какой формат, за кем следить, где смотреть?

Сборная Австралии по футболу Сборная Австралии по футболу
Сердар Азмун Сердар Азмун
Мехди Тареми Мехди Тареми
Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
Кубок Азии Кубок Азии
Каору Митома Каору Митома
Роберто Манчини Роберто Манчини
Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сборная Узбекистана по футболу Сборная Узбекистана по футболу
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Ватару Эндо Ватару Эндо
Такехиро Томиясу Такехиро Томиясу
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Футбол Футбол

Кубок Азии начнется на день раньше Кубка Африки (сегодня!). Место действия – Катар с хорошо знакомыми по ЧМ-2022 стадионами.

Из 46 участвовавших в квалификации команд в финальную часть вышли 24. Именно они разыграют трофей в период с 12 января по 10 февраля.

Какой тут формат?

Такой же, как на Кубке Африки и Евро – уже привычный: шесть групп по четыре команды, где в 1/8 финала выходят по две сильнейшие плюс еще четыре лучшие с третьих мест.

Так выглядят группы:

Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан.

Группа B: Австралия, Узбекистан, Сирия, Индия.   

Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина.

Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам.

Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн.

Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман.

Список участников велик, но большого интереса на первый взгляд не представляет. И все-таки интриги здесь есть.

Кто главные фавориты?

Выделяется сборная Японии – это фаворит любого Кубка Азии, сейчас – тоже. В главных конкурентах сразу пять команд – это Австралия, Иран, Катар, Южная Корея и Саудовская Аравия, у которых примерно равные шансы помешать японцам. Выход любой другой команды в полуфинал будет считаться сенсацией – остальные просто ниже уровнем.

Тем не менее, место в плей-офф букмекеры также отдают Китаю, Узбекистану, Сирии, ОАЭ, Палестине, Иордании, Бахрейну и Оману – ожидается, что именно они составят компанию фаворитам в 1/8 финала. Но в каждой группе есть по команде, в которую верят меньше – это Ливан, Индия, Гонконг, Индонезия, Малайзия и Кыргызстан, чье попадание в плей-офф будет неожиданностью.

В рейтинге ФИФА участники Кубка Азии располагаются в промежутке от 23-го (Иран) до 155-го (Индонезия) места.

Где сыграют?

Еще в 2019 году право на проведение турнира получил Китай, но через три года отказался из-за ковидных ограничений. Австралия, Индонезия, Катар и Южная Корея пожелали заменить китайцев, но затем австралийцы и индонезийцы вышли из борьбы. Хозяином Кубка Азии назначили Катар и заодно перенесли матчи с жаркого лета-2023 на зиму-2024, когда в стране будет попрохладнее.

Стадионы отлично нам знакомы по ЧМ-2022, использоваться будут все семь кроме разобранного 974. Но всего на Кубке Азии Катар задействуют не семь, а девять арен: еще два – это 15-тысячный стадион имени Джассима бин Хамада в Эр-Райяне и 10-тысячный «Абдулла бин Халиф» в Дохе. Первый был построен еще в 1970-х, но реконструирован в 2010-м, а второй открылся 11 лет назад. Выглядят вполне уютно.

Города – те же, что и на чемпионате мира: Доха, Лусаил, Аль-Хаур, Аль-Вакра и Эр-Райян. Матч открытия Катар – Ливан и финал ожидаемо состоятся в Лусаиле – там же, где Аргентина и Франция чуть больше года назад выдали суперфинал на ЧМ.

За кем следить?

Звезд на Кубке Азии сильно меньше, чем на Евро и Кубке Америки и даже чем на Кубке Африки. Внимание в первую очередь всегда на фаворитов – кого они привезут на турнир?

● Здесь же в Катаре сборная Японии поколотила на ЧМ и Германию, и Испанию (а немцам потом еще и всыпала 4:1 в товарищеской игре), но лишь из-за серии пенальти не дошла до четвертьфинала. Из той сборной до Кубка Азии доехало чуть больше половины – 14 игроков, но мы увидим Ватару Эндо («Ливерпуль»), Каору Митому («Брайтон»), Такуми Минамино («Монако»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Рицу Доана («Фрайбург»), Такуму Асано («Бохум»), Такефусо Кубу («Реал Сосьедад») и Дайдзена Маэду («Селтик»).

При этом главный тренер Хадзиме Мориясу удивил тем, что не включил игрока «Лацио» Даити Камаду, одного из героев ЧМ Ао Танаку из «Фортуны» и забившего в прошлом сезоне чемпионата Шотландии 27 голов Кего Фурухаси из «Селтика». Мориясу отказался это объяснять.

Австралийцы не привезли на турнир и половину заявки ЧМ, дошедшей тогда до 1/8 финала, но капитан Мэтью Райан («АЗ») все еще на месте, как и Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед» и Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), забивавшие на том турнире. Отдельное внимание к Харри Суттару – 198-сантиметровому защитнику «Лестера», у которого десять голов в 21 матче за Австралию.

Нет привычных имен вроде Мэттью Лекки, Массимо Луонго, Айдина Хрустича или Франа Карачича, но у всех разные причины: Лекки травмирован, Луонго ушел из сборной, Хрустич почти не играл за «Верону» за последние два сезона, а Карачич с лета без команды.

● У Ирана очень возрастная сборная, моложе 27 лет только три игрока. Вторая причина для беспокойства болельщиков – низкая результативность Мехди Тареми в «Порту»: за прошлые четыре сезона в Португалии он забил 76 голов, за половину текущего – лишь три.

Но на турнир все равно едут опытнейшие Алиреза Бейранванд («Персеполис»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд») и Карим Ансарифард («Омония»), а Сердар Азмун («Рома») надеется забить на Кубке Азии 50-й гол за сборную (пока 49). Мохаммад Мохеби из «Ростова» – также в составе. И все они очень ждут первого с 1976 года золота – уж очень давно иранцы не побеждали на Кубке Азии.

● В Южной Корее, возглавляемой Юргеном Клинсманном, все внимание к троице из суперклубов – едут и Ким Мин Чжэ из «Баварии», и Ли Кан Ин из «ПСЖ», и звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Здесь же – Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона». Удививший на ЧМ трехминутным дублем в ворота Ганы Чжо Гю Сон тоже сыграет, теперь уже в качестве игрока «Мидтьюлланда» (кстати, в Дании у него 8+2 за 16 игр).

Экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом – также в заявке. А «Штутгарту» из-за Кубка Азии придется временно обойтись без Чжон Ву Ена. Из катарского состава здесь 14 игроков, как и у Японии.

В Корее сомневаются насчет Клинсманна. Особенно серьезно его критиковали прошлым летом – за неважные результаты, за всего лишь 67 дней проведенных в стране дней за первые полгода, за пресс-конференции через зум из Калифорнии. Сам немец настроен серьезно – говорит, что любой результат кроме победы на турнире будет провалом. А ведь Корея аж с 1960 года не становилась в Азии сильнейшей.

Катар, как и на ЧМ-2022, укомплектован исключительно игроками из местного чемпионата. Автора единственного гола на том турнире сейчас не будет – Мохаммед Мунтари травмировался. Кстати, тренирует команду испанец Тинтин Маркес – неожиданно сменил Карлуша Кейруша всего месяц назад.

Роберто Манчини в Саудовской Аравии попытается совместить и молодых, и опытных игроков и будет полагаться на Салема Аль-Досари и Салеха Аль-Шехри (помните их голы Аргентине?). А еще – на Фираса Аль-Брейкана, который здорово провел прошлый сезон в Саудовской Аравии (17 голов) и продолжает рулить в текущем (11 – больше только у Криштиану Роналду, Александара Митровича и Жоржа-Кевина Нкуду).

А если не брать фаворитов – кто интересен? Есть несколько игроков РПЛ, включая Файзуллаева

Здесь – микс из команд. Например, Китай (за него сыграет У Лэй – известный экс-игрок «Эспаньола»), Индия, ОАЭ и Вьетнам, как и Саудовская Аравия и Катар, комплектуются только игроками из местных клубов. Сборная ОАЭ будет выступать под руководством Паулу Бенту, особое внимание – на 33-летнего ветерана Али Мабхута, который отыграл 113 матчей за команду, а на Кубке Азии – третий лучший бомбардир в его истории.

Узбекистан возглавляет Сречко Катанец, Вьетнам – Филипп Труссье, Бахрейн – Хуан Антонио Пицци, а Сирию – аж сам Эктор Купер. Самый возрастной тренер – 69-летний хорват Бранко Иванкович во главе Омана, а самый молодой – 50-летний испанец Хесус Касас, который управляет сборной Ирака, а ранее работал в команде Испании с Луисом Энрике и Робертом Морено.

Тренера Индонезии вы, возможно, тоже помните – это кореец Син Тхэ Ен, который привез сборную своей страны на ЧМ-2018 в России и обыграл с ней Германию.

За Таджикистан сыграет экс-полузащитник «Рубина» Алишер Джалилов, за Узбекистан – Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА, Рустан Ашурматов из «Рубина» и Хожимат Эркинов из «Торпедо», а также проведший 70 матчей Игорь Сергеев. Элдора Шомуродова не увидим (травма), зато присмотримся к молодому парню из «Ланса» Абдукодиру Хусанову.

За Сирию может сыграть голкипер ЦСКА Максим Сарраф, еще и вместе с тремя аргентинцами Эсекиэлем Хамом («Индепендьенте Ривадавиа»), Халилем Элиасом («Сан-Лоренсо») и Ибрагимом Хесаром («Бельграно»), которые получили сирийские паспорта благодаря своим бабушкам и дедушкам.

Фанаты «МЮ», глядя на Ирак, вспомнят Зидана Икбала – этот 20-летний парень успел выйти за их команду в Лиге чемпионов в декабре 2021-го, а сейчас играет за «Утрехт».

В Кыргызстане интересно посмотреть за ганцем Джоэлом Коджо, а еще – за 18-летним Бекназом Алмазбековым – самым молодым футболистом турнира. Алмазбеков выступает за «Галатасарай» и именно он несколько лет назад специально смазал несправедливо назначенный пенальти. А в Таиланде есть самый возрастной игрок турнира – 39-летний вратарь Сиварак Тедсунгнен.

Малайзия выделилась тем, что пригласила аж 14 футболистов клуба «Джохор Дарул Тазим» – этот клуб взял десять последних чемпионатов Малайзии, а в последнем сезоне выиграл 25 из 26 матчей, закончив с разницей мячей 100:7.

Transfermarkt подсчитал, что только у двух сборных стоимость заявки выходит за пределы 100 миллионов евро – у Японии (318) и Кореи (193). При этом у десяти команд она не превышает десять миллионов. Самая низкая – у команды Гонконга (6,1 млн).

Где и зачем смотреть матчи Кубка Азии?

Начало – 12 января в 19:00 по московскому времени (Катар – Ливан), далее в основном по три матча в день в такие временные слоты – 14:30, 17:30, 20:30.

С одной стороны, вывески на групповом этапе далеко не самые притягательные, матчи вроде ОАЭ – Гонконг, Малайзия – Иордания и Индонезия – Ирак не захватывают.

С другой, на турнире обеспечена хорошая ТВ-картинка и при этом планируется неплохая посещаемость, а все это нередко добавляет интереса. Как, скажем, к Кубку Азии-2015 в Австралии, который выдался одним из самых запоминающихся и по содержанию, и по антуражу. Да и посмотреть на японских, корейских, иранских и других отдельных игроков – вполне интересно. Расписание можно найти здесь.

В России Кубок Азии покажут каналы «Старт» и «Старт Триумф». 12 января прямая трансляция матча открытия Катар – Ливан, днем позже игра Узбекистана и Сирии, а 14 января Япония – Вьетнам.

Все участники Кубка Азии – назовете 24 команды?

Уже скучаем без Салаха и Сона. Как на АПЛ влияют Кубки Африки и Азии?

Фото: Gettyimages/Richard Heathcote / Staff, Neville Hopwood / Freier Fotograf, Jan Kruger / Freier Fotograf, Koki Nagahama / Freier Fotograf, Koji Watanabe / Freier Fotograf, Kenta Harada / Freier Fotograf, Kelly Defina / Freier Fotograf, Chung Sung-Jun / Staff, Thananuwat Srirasant / Freier Fotograf

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