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Главное о Кубке Африки: формат, за кем следить кроме Салаха, где смотреть?

Томас Парти Томас Парти
Уилфред Ндиди Уилфред Ндиди
Кубок Африки Кубок Африки
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Мохамед Салах Мохамед Салах
Садьо Мане Садьо Мане
Сборная Египта по футболу Сборная Египта по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
сборная Кот-д′Ивуара по футболу сборная Кот-д′Ивуара по футболу
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Андре Онана Андре Онана
Сборная Гамбии Сборная Гамбии
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Приглашаем в фэнтези!

На этой неделе в Кот-д’Ивуаре стартует Кубок африканских наций-2023 – турнир перенесли на январь из-за тропических ливней в июне-июле.

Кубок Африки пройдет с 13 января по 11 февраля. В африканском отборе участвовали 54 сборных, в финальную вышли 24.

Отвечаем на базовые вопросы к турниру.

Какой тут формат?

24 команды разделены на шесть групп. В 1/8 финала проходят по две сборные напрямую и четыре лучшие с третьих мест.

Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

Кто главные фавориты?

Одного явного фаворита нет.

Главные претенденты на взгляд букмекеров – Марокко, Сенегал, Алжир и Кот-д’Ивуар. Но и дальше все очень плотно.

Мы уже рассказывали о коэффициентах на победу, приглашаем изучить детали.

За последние семь турниров чемпионами становились семь разных стран: Египет, Замбия, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир и Сенегал.

Где сыграют?

Матчи пройдут на шести стадионах в пяти городах Кот-д’Ивуара: Абиджан, Ямусукро, Буаке, Сан-Педро и Корого.

Берег Слоновой Кости принимал Кубок Африки в 1984-м, и тогда игры проходили на стадионе Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане. К этому турниру арену отремонтировали.

Матч открытия и финал проведут на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара»: его назвали в честь президента страны. 60-тысячную арену построили в октябре 2020-го специально к турниру. Остальные четыре стадиона тоже новые.

За кем следить?

Вот самые заметные футболисты турнира.

Марокко привез Яссина Буну, Ашрафа Хакими, Хакима Зиеша, Софьяна Амрабата, Юссефа Эн-Несири – в общем, многих героев ЧМ-2022. Валид Реграги до сих пор тренирует команду.

Кот-д’Ивуар назначил капитаном Сержа Орье и позвал Эвана Ндика, Франк Кессиэ, Ибрагим Сангаре и Секо Фофана тоже вызваны. Да и забивать есть кому – Макс Градель, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога, Кристиан Куаме – солидный выбор.

Нигерия под руководством Жозе Пезейру везет на турнир Алекса Ивоби, Франка Оньеку и целую россыпь звезд в нападении – там Келечи Ихеаначо, Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Самуэль Чуквезе и Ахмед Муса.

Египет надеется на Мо Салаха и Мохамеда Эль-Ненниа, а еще на тренера Руя Виторию.

Гана – это экс-тренер «Ньюкасла», «Брайтона» и «Ноттингем Фореста» Крис Хьютон, а в составе – Джордан и Андре Айю, а еще – Мохаммед Кудус.

Сенегал хорош в каждой линии – Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Садьо Мане и много других топов. Тренер – конечно, Алиу Сиссе.

Камерун пригласил Андре Онана, Андре-Франка Замбо Ангисса, Венсана Абубакара, Карла Токо Экамби. 

Гвинея сильна за счет Наби Кейта, Франсуа Камано и Серу Гирасси.

Алжир тоже хорош: Рами Бенсебайни, Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер, Усем Ауар, Ислам Слимани и Рияд Марез.

Юссеф Мсакни и Элье Схири выйдут играть за Тунис, Амаду Айдара и Ив Биссума могут зажечь в составе Мали. А Замбия взяла Патсона Даку и Фэшна Сакалу.

Есть и наши знакомые из РПЛ: в составе Гвинеи-Бисау сыграет форвард «Пари НН» Зе Турбо, за Камерун – динамовец Муми Нгамале, Мохамед Конате из «Ахмата» – в Буркина Фасо, спартаковец Тео Бонгонда – это ДР Конго.

Кто из топ-игроков пропускает турнир?

Полузащитник «Арсенала» и сборной Ганы Томас Парти – одна из главных потерь Кубка Африки. Он залечивает травму подколенного сухожилия.

Полузащитник «Вест Хэма» Саид Бенрахма не вошел в состав сборной Алжира, хотя полностью здоров. Виктор Бонифасе (лидер «Байера») и Уилфред Ндиди (полузащитник «Лестера») недоступны для Нигерии из-за травм.

Нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заа не заявлен за сборную Кот-д’Ивуара. А вот Себастьен Аллер («Боруссия» Д) и Симон Аденгра («Брайтон») попали в состав, несмотря на проблемы с голеностопом и подколенным сухожилием.

Какие матчи самые интересные?

Главные сборные континенты при жеребьевке были, естественно, в первой корзине, так что основные встречи звезд ждут нас в плей-офф, но все же и на групповом этапе есть заметные даты.

13 января. 23:00 мск. Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау. Обязан быть здесь как матч открытия, сразу посмотрим на домашнюю команду и оценим, насколько она фаворит.

14 января. 20:00. Египет – Мозамбик. Первый матч Мо Салаха, посмотрим на его роль и влияние против менее статусного соперника.

15 января. 17:00. Сенегал – Гамбия. Действующий чемпион начнет против команды-сенсации прошлого турнира, гамбийцы дошли тогда до четвертьфинала.

18 января. 20:00. Кот-д’Ивуар – Нигерия. Насыщенный вечер в следующий четверг откроют таким топ-матчем.

18 января. 23:00. Египет – Гана. И продолжат еще одной игрой высшего разряда.

19 января. 20:00. Сенегал – Камерун. Третий из трех центральных матчей всего группового этапа.

21 января. 17:00. Марокко – ДР Конго. Игра второго тура, где должен определиться фаворит группы F.

Ну а дальше плей-офф – заметных вывесок станет еще больше. Игра навылет начнутся 

Где смотреть Кубок Африки?

Турнир целиком покажет Okko Спорт.

Все матчи – по подписке в сервисе, а отдельные обещают выносить на свой канал.

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Самый дорогой – Мо Салах (10), следом по ценам – Виктор Осимхен и Садьо Мане (9,5). А вот открытие евросезона Серу Гирасси, много забивающего в «Штутгарте», из сборной Гвинеи можно взять всего за 8.

Дедлайн – со стартом первого матча, в субботу в 23:00.

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Фото: IMAGO/Markus Ulmer, www.imago-images.de, Sebastian EL-SAQQA/Global Look Press

9 комментариев
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Я прям фанат кубка Африки. Столько дичи, особенно со стороны вратарей, больше нигде не увидишь:)
Ну и антураж обычно прикольный.
+7
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+7
Смотрел прошлый Кубок Африки - худшее зрелище, что я видел. Победитель, Сенегал, за все 3 матча группового этапа забил 1 гол, и тот с пенальти. Финалист, Египет, 3 из 4 раундов плей-офф закончил сериями пенальти после счета 0:0. Качественного футбола не было в принципе, какое-то перетягивание каната, соревнование по физподготовке в жарких влажных условиях.
+4
0
+4
Вы указываете , что Бонифасе - одна из звёзд Нигерии , и ниже - что он пропускает турнир
+3
0
+3
Марокко конечно крутые, но буду болеть за Сенегал. и жду какую нибудь Намибию или Мавританию в плей офф, очень хочется чтобы слабая сборная преподнесла сюрприз
+1
0
+1
Если честно бесит что в плей-офф проходят почти все третьи места. 16 из 24 команд. 2/3. Какой смысл тогда от группового этапа?
+1
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+1
До сих пор не могу поверить, что Марокко стали первой сборной из Африки, кто дошел до полуфинала. Столько интересных и классных команд не смогли этого сделать: Гана, Сенегал, Камерун, Нигерия. А вот Марокко смогли. Какой же бредовый мундиаль.
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Однозначно за Нигерию. Осимхен, Чуквезе и наш родной армееец Муса (не знал, что он еще играет)!
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за кубком Африки вообще не следует следить. разве только над треш-новостями посмеяться.
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Муса до сих пор играет?
Да ещё и сборную вызывается?
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