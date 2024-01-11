Главное о Кубке Африки: формат, за кем следить кроме Салаха, где смотреть?

Приглашаем в фэнтези!

На этой неделе в Кот-д’Ивуаре стартует Кубок африканских наций-2023 – турнир перенесли на январь из-за тропических ливней в июне-июле.

Кубок Африки пройдет с 13 января по 11 февраля. В африканском отборе участвовали 54 сборных, в финальную вышли 24.

Отвечаем на базовые вопросы к турниру.

Какой тут формат?

24 команды разделены на шесть групп. В 1/8 финала проходят по две сборные напрямую и четыре лучшие с третьих мест.

Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

Кто главные фавориты?

Одного явного фаворита нет.

Главные претенденты на взгляд букмекеров – Марокко, Сенегал, Алжир и Кот-д’Ивуар. Но и дальше все очень плотно.

Мы уже рассказывали о коэффициентах на победу, приглашаем изучить детали.

За последние семь турниров чемпионами становились семь разных стран: Египет, Замбия, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир и Сенегал.

Где сыграют?

Матчи пройдут на шести стадионах в пяти городах Кот-д’Ивуара: Абиджан, Ямусукро, Буаке, Сан-Педро и Корого.

Берег Слоновой Кости принимал Кубок Африки в 1984-м, и тогда игры проходили на стадионе Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане. К этому турниру арену отремонтировали.

Матч открытия и финал проведут на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара»: его назвали в честь президента страны. 60-тысячную арену построили в октябре 2020-го специально к турниру. Остальные четыре стадиона тоже новые.

За кем следить?

Вот самые заметные футболисты турнира.

● Марокко привез Яссина Буну, Ашрафа Хакими, Хакима Зиеша, Софьяна Амрабата, Юссефа Эн-Несири – в общем, многих героев ЧМ-2022. Валид Реграги до сих пор тренирует команду.

● Кот-д’Ивуар назначил капитаном Сержа Орье и позвал Эвана Ндика, Франк Кессиэ, Ибрагим Сангаре и Секо Фофана тоже вызваны. Да и забивать есть кому – Макс Градель, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога, Кристиан Куаме – солидный выбор.

● Нигерия под руководством Жозе Пезейру везет на турнир Алекса Ивоби, Франка Оньеку и целую россыпь звезд в нападении – там Келечи Ихеаначо, Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Самуэль Чуквезе и Ахмед Муса.

● Египет надеется на Мо Салаха и Мохамеда Эль-Ненниа, а еще на тренера Руя Виторию.

● Гана – это экс-тренер «Ньюкасла», «Брайтона» и «Ноттингем Фореста» Крис Хьютон, а в составе – Джордан и Андре Айю, а еще – Мохаммед Кудус.

● Сенегал хорош в каждой линии – Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Садьо Мане и много других топов. Тренер – конечно, Алиу Сиссе.

● Камерун пригласил Андре Онана, Андре-Франка Замбо Ангисса, Венсана Абубакара, Карла Токо Экамби.

● Гвинея сильна за счет Наби Кейта, Франсуа Камано и Серу Гирасси.

● Алжир тоже хорош: Рами Бенсебайни, Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер, Усем Ауар, Ислам Слимани и Рияд Марез.

Юссеф Мсакни и Элье Схири выйдут играть за Тунис, Амаду Айдара и Ив Биссума могут зажечь в составе Мали. А Замбия взяла Патсона Даку и Фэшна Сакалу.

Есть и наши знакомые из РПЛ: в составе Гвинеи-Бисау сыграет форвард «Пари НН» Зе Турбо, за Камерун – динамовец Муми Нгамале, Мохамед Конате из «Ахмата» – в Буркина Фасо, спартаковец Тео Бонгонда – это ДР Конго.

Кто из топ-игроков пропускает турнир?

Полузащитник «Арсенала» и сборной Ганы Томас Парти – одна из главных потерь Кубка Африки. Он залечивает травму подколенного сухожилия.

Полузащитник «Вест Хэма» Саид Бенрахма не вошел в состав сборной Алжира, хотя полностью здоров. Виктор Бонифасе (лидер «Байера») и Уилфред Ндиди (полузащитник «Лестера») недоступны для Нигерии из-за травм.

Нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заа не заявлен за сборную Кот-д’Ивуара. А вот Себастьен Аллер («Боруссия» Д) и Симон Аденгра («Брайтон») попали в состав, несмотря на проблемы с голеностопом и подколенным сухожилием.

Какие матчи самые интересные?

Главные сборные континенты при жеребьевке были, естественно, в первой корзине, так что основные встречи звезд ждут нас в плей-офф, но все же и на групповом этапе есть заметные даты.

13 января. 23:00 мск. Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау. Обязан быть здесь как матч открытия, сразу посмотрим на домашнюю команду и оценим, насколько она фаворит.

14 января. 20:00. Египет – Мозамбик. Первый матч Мо Салаха, посмотрим на его роль и влияние против менее статусного соперника.

15 января. 17:00. Сенегал – Гамбия. Действующий чемпион начнет против команды-сенсации прошлого турнира, гамбийцы дошли тогда до четвертьфинала.

18 января. 20:00. Кот-д’Ивуар – Нигерия. Насыщенный вечер в следующий четверг откроют таким топ-матчем.

18 января. 23:00. Египет – Гана. И продолжат еще одной игрой высшего разряда.

19 января. 20:00. Сенегал – Камерун. Третий из трех центральных матчей всего группового этапа.

21 января. 17:00. Марокко – ДР Конго. Игра второго тура, где должен определиться фаворит группы F.

Ну а дальше плей-офф – заметных вывесок станет еще больше. Игра навылет начнутся

Где смотреть Кубок Африки?

Турнир целиком покажет Okko Спорт.

Все матчи – по подписке в сервисе, а отдельные обещают выносить на свой канал.

Сделайте Кубок Африки еще интереснее: играйте в фэнтези!

Мы запустили фэнтези-турнир по Кубку Африки. С ним следить за матчами будет еще интереснее.

Собирайте свой состав, покупайте в свою команду на 100 млн звезд, добавляйте недорогих и надежных, чтобы создать идеальный сплав.

Самый дорогой – Мо Салах (10), следом по ценам – Виктор Осимхен и Садьо Мане (9,5). А вот открытие евросезона Серу Гирасси, много забивающего в «Штутгарте», из сборной Гвинеи можно взять всего за 8.

Дедлайн – со стартом первого матча, в субботу в 23:00.

Фото: IMAGO/Markus Ulmer, www.imago-images.de, Sebastian EL-SAQQA/Global Look Press