Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

Сериал возвращается.

«Мбаппе договорился о летнем переходе в «Реал» – такой громкий инсайд Foot Mercato запустил новую волну слухов вокруг потенциального трансфера.

Об этом написал эксперт по французскому рынку – в 2022-м он уверял, что Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ»

⚪️ О соглашении Мбаппе с «Реалом» написал Санти Уна, один из главных инсайдеров по французскому рынку из Foot Mercato. В марте он дал эксклюзив о встрече отца Беллингема и главы скаутской службы «Реала» Хуни Калафата в Лондоне. Уна сообщил о переходе Дембеле в «ПСЖ», постоянно освещает и более мелкие сделки.

В 2022-м Уна был одним из немногих, кто уверял, что Мбаппе еще ничего не решил и, несмотря на устную договоренность с «Реалом», думает и о возможном продлении с «ПСЖ».

🔵 Приближенный к «Реалу» Хосе Феликс Диас отрицает договоренность с Мбаппе. Он вообще пишет об отсутствии контактов: по его информации, «Мадрид» уверен в том, что француз продлит контракт с «ПСЖ».

⚪️ Журналист Марио Кортегана сообщал, что «Реал» точно сделает предложение, но выставит дедлайн до 15 января для подписания контракта.

❌ Окружение Мбаппе опровергает слухи о возможном соглашении с «Реалом» или «ПСЖ». «Нет никакой договоренности касательно будущего Килиана, в первую очередь потому, что обсуждение вопроса еще не начиналось. Никакое воздействие не смогло бы диктовать сроки для обсуждения, раздумий или принятия решения Килианом», – так отреагировали близкие футболиста для RMC Sport.

«ПСЖ» ничего не известно о договоренности Мбаппе с «Реалом», пишет RMC Sport. При этом парижане бдительно относятся к теме, там ощущают, что ажиотаж в медиа, возможно, растет не на пустом месте. Будущее Мбаппе обсуждается на всех уровнях «ПСЖ».

🤔 Сам Килиан 4 января сказал, что пока размышляет: «Еще не принял решение о будущем, выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом минувшим летом, что бы я ни решил – клуб будет сохранять спокойствие перед предстоящими вызовами, и это главное».

«Реал» хочет, чтобы Мбаппе определился уже в январе. Форварду это не нравится

Еще ряд инсайдов от Марио Кортегана в эфире у Рамона Альвареса:

● «У меня нет подтверждения, что между Мбаппе и «Мадридом» есть соглашение, но Санти Уна – очень надежный журналист, особенно по теме Мбаппе. Отношусь к его информации серьезно. В 2022-м он уверял, что Килиан может продлить контракт, пока все остальные говорили обратное».

● «То, что мне сказали по теме Мбаппе в пятницу было одно, а сегодня говорят другое. Я осторожен, потому что даже если это будет точная информация, если я в пятницу скажу, например, что есть оптимизм, а сегодня есть пессимизм, люди этого не поймут. Нужно подождать».

● «В «ПСЖ» говорят, что Мбаппе скорее уйдет, чем останется».

● «Файза Ламари (мать и агент Мбаппе – Sports.ru) сказала ближайшему окружению, что ей не нравится факт дедлайна в отношении ее сына и то, что его заставляют принять решение в конкретные сроки».

Французский журналист Ромен Молина писал, что «Мадрид» хочет договориться о трансфере Килиана до конца января – если этого не произойдет, клуб рассмотрит альтернативные варианты.

The Athletic добавляет, что новое предложение «Реала» финансово будет не таким выгодным, как в прошлом году. Влияют последствия пандемии и расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, в клубе не хотят, чтобы зарплата Мбаппе сильно превышала оклады нынешних футболистов «Реала».

По сведениям The Times, форварда «не впечатлила» попытка «Реала» навязать ему конкретные сроки. Мбаппе заявил друзьям, что не позволит «Реалу» определять его будущее за него. Перед матчем за Суперкубок Франции с «Тулузой» футболист обсудил ситуацию с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи – Мбаппе заверил босса, что не договаривался ни с одним клубом.

Килиан хочет изучить все доступные варианты, включая переход в АПЛ. Ему, например, нравится игровой стиль «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. При этом «ПСЖ» уверен, что мерсисайдцы не смогут забрать Мбаппе.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Clive Brunskill