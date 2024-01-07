Личный хейтер Мбаппе – Кристоф Дюгарри. Чемпион мира и Европы!

Вряд ли в мире есть человек, который критикует Килиана Мбаппе чаще, чем Кристоф Дюгарри.

Дюгарри считает Мбаппе ребенком и больше не хочет его обсуждать (но обсуждает!)

Свежая цитата для RMC: «От всего сердца надеюсь, что он уйдет из «ПСЖ». Мне кажется, он стагнирует. Он предсказуем, не хватает силы и характера. Его постоянно поднятые руки несут негативный посыл. Он хотел быть лидером команды, а мы чувствуем, что он маленький ребенок. Не вижу симбиоза между ним и командой. Он хочет атаковать, а тренер говорит ему защищаться. Не понимаю.

Надоело слушать чушь каждые полгода. Хочу, чтобы он занялся командой, а не собой лично. Больше говорить о нем мне неинтересно».

Это уже не единичный случай.

Коллекция резких фраз Дюгарри о Мбаппе

Периодически старший чемпион мира критикует младшего:

● В 2019-м Мбаппе вбил хет-трик «Брюгге» в Лиге чемпионов и сказал: «Хотел показать, что «ПСЖ» без меня трудно обойтись». Дюгарри возмутился: «Мне кажется, что он «неймаризовался». Боюсь, что мои надежды на этого парня разобьются. Тот факт, что он хорош, должны озвучивать мы, а не он сам».

● На следующий год в плей-офф «Боруссия» обыграла «ПСЖ», а Эрлинг Холанд сделал дубль. Аналитика от Дюгарри: «Какова роль единственного центрального нападающего? Он боец, тот, кто целиком выкладывается на поле, кто держит оборону соперника в напряжении, кто прессингует, кто бьется в каждом единоборстве. А какой стиль у Мбаппе? Всегда оставаться красавчиком, играть красиво?»

«Мбаппе нужно время от времени пересматривать тот матч и смотреть, что делал Холанд», – добавил Дюгарри.

● Буквально через пару недель Мбаппе не забил гол рабоной после паса Эдинсона Кавани. Дюгарри вспыхнул: «На месте Кавани, 32-летнего игрока, забившего 200 голов за «ПСЖ», если б Мбаппе сделал это со мной, то я дождался бы его в раздевалке и вырубил бы его с головы!»

● Фраза о Мбаппе, как избалованном ребенке, уже звучала в 2023-м, но Дюгарри пояснил: «Он будет капитаном «ПСЖ» в следующем году, он должен быть в центре проекта, в центре внимания. Это не критика в его адрес – он способен соответствовать этому статусу. Ему нравится быть на первых ролях». И согласился с тем мнением, что Килиан должен стать капитаном сборной Франции.

Но через месяц, когда Мбаппе покритиковал клубный ролик с призывом о продлении абонементов с ним в одной из ролей, Дюгарри не выдержал: «Я не понимаю сообщение Килиана. Пусть он остановится! Пусть они все покончат со своим эгоизмом! Они отстой! Они проигрывают матчи один за другим! Пусть они играют на поле, пусть покажут, чего они стоят. У них безумные зарплаты. Ему не нужно играть на публику, показывая, что он не одобрил рекламный ролик. Нам все равно!

Мбаппе хочет заниматься всем! Маркетингом, коммуникациями, он выбирает спортивного директора, он выбирает игроков, с которыми он хочет играть. Стоп! Играй в мяч!»

● В октябре Дюгарри высказался о «Золотом мяче» – призе не для Килиана: «Я бы его не отдал приз Мбаппе, каким бы сильным игроком он ни был. Несмотря на выдающуюся статистику, у него нет трофея».

● «ПСЖ» прополз в плей-офф ЛЧ из сложной группы, но игра Мбаппе не устроила Дюгарри: «Он не участвует ни в каких оборонительных задачах. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в 3-4 метрах от него. Если ты хочешь быть лидером «ПСЖ», нельзя рассчитывать только на то, что ты всегда будешь блистательно решать исход матчей. В таких играх важно подавать пример.

Я увидел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше. Я не видел, чтобы он прессинговал Зюле или Хуммельса. Я был очень сильно разочарован его поведением. Помню Зидана: он выкладывается, сам начинал действовать. Зизу был командным футболистом, а этот – индивидуалист».

● 20 декабря Мбаппе исполнилось 25 лет, и в этот день Дюгарри подарил ему очередные наставления: «У него хорошая статистика, но в плане карьеры – полный бардак. Он всегда сохраняет неопределенность. Ему не хватает немного харизмы, силы человека, который берет на себя ответственность. Мне кажется, что иногда в его заявлениях есть маленькие хитрости, и мне это не очень нравится.

Я надеюсь, что он будет вести себя намного яснее, подпишет контракт с мадридским «Реалом» на пять лет и привезет домой два или три «Золотых мяча».

От Дюгарри сильно доставалось Месси и Неймару

Мбаппе – центральная фигура во французском футболе, поэтому и дискуссии о нем идут чаще. Но и для других персон Кристоф критики не жалеет.

В марте 2023-го Дюгарри очень спорно высказался о Неймаре: «Рад за «ПСЖ», что Неймар получил травму. Это невероятная возможность для Кристофа Гальтье, в какой-то момент он должен был набраться смелости и убрать Неймара».

Уход Марко Верратти из «ПСЖ» Дюгарри прокомментировал так: «Он пробыл [в «ПСЖ»] 11 лет, но так и не понял, что такое быть профессионалом и топ-игроком. Образ жизни – это выбор, и я в свое время тоже его сделал – я был хорошим футболистом, но дураком. Он сверкнул, делал то, что под силу очень немногим полузащитникам. Но он не топ-спортсмен».

«Паредес медленнее меня. Он вообще не добавляет команде скорости. 47 миллионов евро за такого игрока… Это откровенный грабеж. Я смеюсь во весь голос», – это реакция на игру Леандро Паредеса после перехода из «Зенита».

А еще Дюгарри возмутили отступные в 150 млн евро, которые у «ПСЖ» требовал Матейс де Лигт: «О чем он думает? Что у него в голове? Ему 19 лет! Он хочет зарабатывать 12, 13, 14 или 15 миллионов? Что изменится в какой-то момент? Захочется машину получше, дом побольше, яхту подлиннее. Если это все из-за денег, то меня тошнит. Я устал от современного футбола. Поздравляю «ПСЖ» с верным решением отказаться от его условий».

Самое громкое высказывание – в адрес Лионеля Месси, когда он играл за «Барселону» вместе с Антуаном Гризманном: «Чего боится Гризманн? Парня ростом 1,5 метра и наполовину аутиста?» За это потом пришлось извиняться.

Дюгарри – уже давно эксперт, эмоции – главная составляющая

Он появился в качестве эксперта на ЧМ-2006 на французском канале М6. И так понравился откровенностью, что получил должность на Canal+. Оценивая работу Дюгарри на телевидении, сайт lemonde.fr писал, что он очень хорошо держится на своей позиции, а его самовыражение позволяет быть популярным.

Еще одна любопытная цитата: «Его постоянное состояние раздражения, ведь он почти ничего не может сказать, не разгорячившись, свидетельствует об искренности, весьма похвальной в этом мире».

Но нравилось и нравится это далеко не всем – Дюгарри обвинялся в незнании правил, когда критиковал судей, в высмеивании тактики тренеров (в том числе Карло Анчелотти), словесном нападении на отдельных игроков (мы уже читали цитаты о Мбаппе, Месси, Верратти и других), некорректности высказываний.

Болельщики в комментариях часто приписывали ему неуместное боление за «Бордо» и «ПСЖ», плохую подготовку к матчам, неуместную требовательность и постоянную критику отдельных игроков без каких-либо позитивных суждений.

Дюгарри – чемпион мира и Европы, экс-игрок «Барселоны» и «Милана»

Сейчас ему 51 год, играть он закончил играть почти 20 лет назад.

Весной 1996-го в четвертьфинале Кубка УЕФА «Бордо» сенсационно вышиб «Милан», проиграв в Италии 0:2 и победив дома 3:0 с дублем Дюгарри), и добрался до финала, где в двух матчах уступил «Баварии». Тогда же Дюгарри съездил на Евро и забил победный гол Румынии, а Франция только в серии пенальти проиграла в полуфинале чехам.

В следующем сезоне Дюгарри перебрался как раз в «Милан», но там не сложилось – пять голов в Серии А и катастрофическое 11-е место клуба. Следующие полгода в «Барселоне» – безголевые мучения вместе с травмой колена (гораздо позже – зимой 2020-го – эксперт Дюгарри назвал «Барсу» клубом клоунов, покритиковав организацию).

Следующий клуб – «Марсель», где был проигран второй финал Кубка УЕФА (на этот раз «Парме» в «Лужниках»), а карьера в нем завершилась после нападения фанатов на тренировке. Дюгарри вернулся в «Бордо» и добыл с ним Кубок лиги, а потом помог уберечься «Бирмингему» от вылета в Чемпионшип и съездил в Катар, где не сыграл ни одного матча.

В сборной он сыграл на двух ЧМ и Евро, по разу их выигрывал. На ЧМ-1998 забил первый гол сборной Франции – в ворота ЮАР, а в матче против Саудовской Аравии сломался почти до конца турнира – вышел только в конце финала против Бразилии. На Евро-2000 отметился голом в ворота Нидерландов.

Следующий чемпионат мира славы не принес, как и всей Франции – ноль голов и последнее место.

Фото: Henri Szwarc, Oscar J. Barroso/Global Look Press