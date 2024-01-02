Трансферные интриги зимы: Мбаппе и «Реал», «Челси» и распродажа, «МЮ» и новый владелец

Главные сюжеты.

Вместе с 2024-м наступили и трансферные окна в топ-лигах: 1 января открылось в АПЛ, Лиге 1 и Бундеслиге, 2-го подоспеет Ла Лига.

За месяц решатся немало важных вопросов.

«Арсенал» разбирается с вратарями. Неужели Рэмсдейл уйдет?

Аарон Рэмсдейл провел лишь пять матчей в нынешнем сезоне АПЛ, проиграл конкуренцию Давиду Райе.

Отец Рэмсдейла призывает дать сыну шанс. «Он утратил ту улыбку, которая появлялась, когда он держал в руках мяч. И это тяжело. По-настоящему тяжело видеть его в таком положении, а все мы ему говорим, чтобы он продолжал улыбаться», – говорил Ник Рэмсдейл на ютуб-канале Highbury Squad.

Рэмсдейла связывали с «Ньюкаслом» (там вылетел Ник Поуп) и «Челси» (нужна замена Роберту Санчесу). Но везде пока справляются резервные вратари – и Артета уверяет, что англичанин останется в «Арсенале».

«Я хочу, чтобы Аарон был с нами. Я очень рад, что у меня есть два очень, очень хороших вратаря. Аарон остается с нами», – четкая позиция главного тренера «Арсенала».

«Челси» готовит игроков на продажу. И новички тоже будут!

Конор Галлахер, возможно, перейдет в «Тоттенхэм». Инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет о сумме в районе 40 млн евро, «Челси» же изначально рассчитывал на 55-60 млн. Уход Галлахера поможет клубу с ФФП – по нормам УЕФА вся сумма от продажи воспитанников идет в чистые доходы, амортизация не вычитается.

«Рома» хочет арендовать Трево Чалобу, который еще не играл в этом сезоне. Он считается более дешевой альтернативой Тило Кереру из «Вест Хэма»: зарплата Чалобы – около 1,5 млн евро в год, примерно вдвое меньше, чем у немца.

По данным ESPN, еще могут расстаться с Нони Мадуэке, Ианом Матсеном и Армандо Броей, а ресурсы направить на приобретение нужных футболистов в январе.

Основная задача «Челси» – подписать нападающего: Николас Джексон хоть и что-то забивает (7 голов в сезоне), но еще больше не реализует. Среди приоритетных вариантов – Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд»). Также «Челси» следит за Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда».

Первое окно «МЮ» с новым владельцем при уйме травм

«Юнайтед» в глубоком кризисе в том числе из-за повальных травм. Из 27 игроков, выходивших на поле в этом сезоне АПЛ, не ломались лишь восемь: Бруну, Далот, Мактоминей, Гарначо, Антони, Пельистри и парочка совсем юных ребят.

Джим Рэтклифф купил всего 25% акций «МЮ», но забрал на себя всю спортивную часть. Клубу придется согласовывать все трансферы и возможные решения об отставке Эрика тен Хага или директора Джона Мерто с его компанией Ineos.

«МЮ» будет работать так, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Ожидается, что на это уйдет от четырех до шести недель – то есть и во время январского трансферного окна.

При этом мешают ограничения из-за летних трат: клуб приблизился к лимиту, установленному АПЛ и УЕФА, а это значит, максимальное количество возможных в январе трансферов – две аренды, пишет The Athletic.

Коротко по персонам: Рафа Варан может вернуться в «Реал», Каземиро зовут в Саудовскую Аравию, Джейдона Санчо связывают с «Боруссией», Антони Марсьяля – с «Интером».

«МЮ» встречался с представителями Гирасси, Вернера и Малена. Но перед возможной сделкой нужно принять решение по Марсьялю, пишет Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» остался без левых защитников. Нужен либо новичок, либо Джо Гомес

Энди Робертсон с октября восстанавливается после повреждения плеча, вернется в течение февраля. Константинос Цимикас сломал ключицу во время матча против «Арсенала» 23 декабря – пока без конкретных сроков лечения.

Зимой напрашивается трансфер ЛЗ, но Юрген Клопп верит в способности Джо Гомеса. «Мы все знаем, что в такие моменты нам нужна удача, и теперь нам придется просто завернуть Джо в вату, чтобы он был готов к игре», – с улыбкой говорил тренер «Ливерпуля».

Мбаппе и «Реал». Сага не утихает

«Мадрид» попробует договориться с Мбаппе зимой и переключится на Холанда, если француз не согласится перейти до середины января. Контракт Килиана с «ПСЖ» истекает летом 2024-го, но вести переговоры с «Реалом» он может уже в январе.

По информации The Athletic, «Реал» извлек уроки из ошибок, допущенных в 2022-м, когда они пытались купить Мбаппе, но тот в итоге продлил контракт с «ПСЖ». Некоторые в «Мадриде» чувствовали себя обманутыми, при этом Мбаппе ждут до сих пор.

У француза есть прямой контакт с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который остается сторонником перехода. В случае прогресса переговоры проведет генменеджер клуба Хосе Анхель Санчес.

The Athletic добавляет, что новое предложение «Реала» финансово не будет таким выгодным, как в прошлом году. Влияют последствия пандемии и расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, в клубе не хотят, чтобы зарплата Мбаппе сильно превышала оклады нынешних игроков «Реала».

«Реал» ищет молодого ЦЗ. Писали даже о Ренане и Алипе

«Мадрид» надолго потерял Давида Алабу и Эдера Милитао и теперь засматривается на центральных защитников. Вариантов – море.

«Реал» борется с «ПСЖ» за 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро – клуб видит в нем нового Варана. Возвращение Рафы, кстати, тоже рассматривают, но не настолько активно.

Cadena SER сообщает о заинтересованности «Мадрида» в аренде Марио Хилы с опцией выкупа. 50% прав на защитника продали «Лацио» летом 2022-го за 6 млн евро.

В связке с «Реалом» даже упоминают защитников «Зенита»: казахстанские медиа писали об интересе к Нуралы Алипу, а испанская As – о возможном переходе Ренана. Но бразилец вряд ли окажется в «Реале», потому что наверняка перейдет в «Интернасьонал», аренда на год почти согласована.

Карло Анчелотти как обычно дипломатичен: «Если будет шанс подписать хорошего игрока для «Мадрида», чтобы он помог нам в этом сезоне – мы это сделаем».

«Наполи» в кризисе. Зимнее усиление будет?

Действующий чемпион Италии плетется лишь на восьмом месте и уже сменил главного тренера – президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис даже жалеет о назначении Руди Гарсии. Кадровые перестановки есть и среди футболистов.

Элиф Элмаз перешел в «Лейпциг» за 23 млн евро. На замену могут взять 21-летнего Георгия Судакова из «Шахтера» – правда, «Ювентус» тоже не против заполучить украинца. Фабрицио Романо отмечает, что за Судакова уже предложили 35 млн евро.

Для «Наполи» есть и приятная новость: Романо уверен, что Виктор Осимхен продлит контракт с клубом до 2026-го с «огромным» повышением зарплаты». При этом он по-прежнему может уйти, «Челси» точно в гонке.

«Дортмунд» страдает в Бундеслиге. Ждать кадровых перестановок?

«Боруссия» порвала всех в группе ЛЧ, но сильно забуксовала в Бундеслиге: в последних восьми матчах всего одна победа – в итоге пятое место и шесть очков отставания от зоны ЛЧ. До лидирующего «Байера» – целых 15.

Назревают серьезные кадровые перемены. Главный тренер Эдин Терзич пока держится, но шансы на его уход зимой точно есть. Немецкий Sky Sport поделился, что некоторые игроки недовольны тренером. Тактику Терзича критиковали Юлиан Брандт, Грегор Кобель и Никлас Фюллькруг, непростые отношения у него и с Марко Ройсом. Да и со спортивным директором Себастьяном Келем тоже – они не сходились по трансферным вопросам.

Теперь обсудим возможные трансферы.

Никлас Зюле хоть и выдал суперсэйв ногой после удара Мбаппе, но в целом недоволен положением в «Дортмунде». Немец хочет больше игровой практики (в этом сезоне только четыре матча в старте), а «Боруссия» ждет от Зюле проявления лидерских качеств, ведь сейчас он третий капитан «Дортмунда».

Sky написал о расстроенном Дониэлле Малене – он все больше изолирован от команды, всегда первым уходит из раздевалки после матчей, хочет свинтить уже зимой. Инсайдер Кристиан Фальк добавил, что «Боруссия» обсуждает с «МЮ» обмен Малена на Джейдона Санчо. Англичанин думает о возваращении в Дортмунд.

При этом «Боруссия» планирует усилить левый фланг обороны. Один из топ-кандидатов – Иэн Матсен из «Челси», пишет Bild.

«Севилья», «Унион» и «Лион» неожиданно низко. Что там собираются делать?

🇪🇸 Кике Флорес 18 декабря возглавил «Севилью». Это третий тренер клуба за сезон – после Хосе Луиса Мендилибара и Диего Алонсо. Команду штормит: лишь 15-е место в чемпионате и вылет из еврокубков. «Севилья» интересовалась Карлосом Солером, но «ПСЖ» заблокировал его уход. Вся надежда на Флореса и лидерские качества Серхио Рамоса.

🇩🇪 «Унион», впервые сыгравший в ЛЧ, тонет: 15-е место, всего три очка от зоны прямого вылета. Леонардо Бонуччи не так часто играет, надежнее при нем точно не стало. К опытному защитнику присматривалась «Рома», но переход подвис: римляне не хотят платить 2 млн евро за 36-летнего игрока.

🇫🇷 «Лион» наконец-то поднялся с последнего места Лиги 1 – тоже 15-й. В клубе обсуждают не возможные трансферы, а бывшего тренера Фабио Гроссо – итальянец требует до 2 млн евро компенсации, он работал с командой 2,5 месяца.

Трансферные интриги в РПЛ: «Зенит» купит звезду вместо Малкома, Джикия поменяет «Спартак» на «Краснодар»?

В России трансферное окно откроется только 25 января, но некоторые интриги уже наметились.

🇧🇷 «Зенит» договорился о покупке Артура у «Палмейрас» за 15 млн евро. Осталось уладить вопрос со сменой агента: переговоры начались, когда представителем бразильца был Ник Аккури, но с конца ноября с ним работает Пауло Питомбейра.

Еще петербуржцы хотят перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса Алаа Грама, сообщил инсайдер Иван Карпов. «Зенит» предложил за него 1,5 млн евро – москвичи, по информации Карпова, дают 1,8 млн и готовы платить Граму 300 тысяч евро в год. После трансфера Алаа «Зенит» может отправить его в аренду.

🇷🇺 Георгий Джикия больше не основной в «Спартаке», поэтому подыскивает варианты в РПЛ. «Краснодар» готов рассмотреть его переход, если Хуниор Алонсо уйдет зимой, сообщает «РБ Спорт». Парагваец может уйти зимой в «Васко да Гаму», но «Краснодар» надеется, что Алонсо останется хотя бы до лета.

🦁 Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа» – за ним может переехать и Артем Дзюба?

В «Локо» сразу отреагировали на слухи. «Артем находится в отпуске. Артем – лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы», – сказал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Леонид Слуцкий тоже опроверг возможный переезд Дзюбы в Китай. «Что касается нашего контента с Артемом, то теперь он будет скорее дистанционным. Я желаю Артему, как и всегда, больших успехов в «Локомотиве». Но, думаю, он очень полезен своему клубу и сможет проявлять себя именно там, а мы будем общаться на расстоянии», – поделился Слуцкий в разговоре с «Лигой Ставок».

Можно поискать новичков на рынке свободных агентов

Просто перечисляем самых заметных: Давид Де Хеа, Джесси Лингард, Анвар Эль-Гази (его убрали из «Майнца» за поддержку Палестины), Дуглас Коста, Карим Бельараби, Артуро Видаль, Нико Шульц, Шкодран Мустафи, Джером Боатенг, Хавьер Пасторе, Дэнни Роуз и Серхио Асенхо.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Stu Forster, Justin Setterfield, Stuart Franklin, Leon Kuegeler; Instagram/ala_ghram_officiel